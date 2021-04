New Delhi enregistre le plus haut total jamais enregistré de 357 décès de «coronavirus» qui sont probablement causés par des vaccins dangereux

Le samedi 24 avril, la capitale de l’Inde, New Delhi, a enregistré son plus grand nombre de décès par coronavirus [SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS] (COVID-19) supposés en une journée après la mort de 357 personnes dans les 24 heures. La ville d’environ 30 millions d’habitants a également enregistré plus de 24 000 nouveaux cas dans le même laps de temps. Ces décès surviennent après la montée en flèche des vaccinations contre la COVID à travers le pays.

Le nombre de décès par COVID-19 à New Delhi à ce jour s’élève à près de 14 000 avec un taux de positivité de 32,27%.

La situation actuelle à New Delhi est très différente de celle de la ville en mars, alors qu’en moyenne seulement quatre personnes sont mortes chaque jour. (Connexes: New Delhi sous le verrouillage d’une semaine contre le coronavirus alors que les «cas» augmentent dans la capitale indienne.)

«La situation de Delhi est vraiment mauvaise», a déclaré Sunil Kumar Aledia, directeur exécutif d’un organisme de bienfaisance pour les sans-abri à New Delhi. «L’administration a échoué. Il y a de la panique parmi les gens.»

Depuis le début du verrouillage le 16 avril, Aledia aide à subvenir aux besoins des personnes atteintes de la COVID-19 ainsi que de leurs familles.

«Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a mentionné plus tôt au public que le stock d’oxygène de l’État n’était suffisant que pour deux jours. Il n’aurait pas dû parler de cette façon. Cela a semé la panique. Il avait encore deux jours pour se coordonner», a déclaré Aledia.

«Les gens recherchent des lits et des bouteilles d’oxygène. Ce sont des matériaux. La réalité, y compris la réaction des gens à la situation, est liée à leur état d’être mental.»

Selon les données publiées par le département de la santé de la ville, il y a environ 93 000 cas de COVID-19 actifs dans la ville. Un peu plus de 50 000 des patients actifs sont isolés à domicile, les autres étant admis dans des hôpitaux, des centres de soins COVID-19 et d’autres centres de traitement temporaires des coronavirus installés dans toute la ville.

La crise de New Delhi submerge les cimetières et les crématoriums

Le nombre sans précédent de morts à New Delhi a poussé les cimetières et les crématoires de la ville au bord de l’effondrement. De nombreux sites désignés sont contraints de sauter des cérémonies individuelles et des rituels hindous similaires en raison du nombre immense de personnes qui doivent être enterrées ou incinérées à tout moment.

C’est un problème grave, car les hindous croient que ces rituels aident à libérer les âmes du cycle de la renaissance.

Dans le site de crémation de Sarai Kale Khan, environ 60 à 70 corps sont manipulés chaque jour, même si l’établissement n’a la capacité que de réaliser 22 crémations par jour. Le site a dû ériger au moins 100 nouvelles plates-formes dans les espaces verts partout dans le complexe en prévision de l’augmentation des décès quotidiens.

«Il y a beaucoup de pression pour achever la construction de ces nouvelles plates-formes», a déclaré une personne travaillant pour le crématorium.

Le personnel de Sarai Kale Khan a également été surchargé de travail en raison du nombre d’incinérations qu’il doit effectuer chaque jour. La situation est devenue si mauvaise pour les travailleurs que les proches des morts ont souvent dû aider au processus de crémation, par exemple en déplaçant et en ajoutant du bois de chauffage.

Mohammad Shameem, le chef fossoyeur du plus grand cimetière musulman de New Delhi, a raconté que plus de 1 000 personnes y avaient été enterrées depuis le début de la pandémie. «Je crains que nous ne manquions d’espace très bientôt», a déclaré Shameem.

D’autres gouvernements d’État et municipaux en Inde ont été confrontés à des préoccupations similaires. Le gouvernement du Karnataka, dans le sud-ouest de l’Inde, a récemment déclaré au média local NDTV que le gouvernement de l’État avait lancé le processus d’identification des terres qu’il pouvait développer pour installer des crématoriums temporaires.

Dans la ville de Bhopal, de nombreux crématoriums ont été contraints d’augmenter leur capacité d’une douzaine de bûchers chacun à plus de 50. Dans le crématorium de Bhadbhada Vishram Ghat, plus de 110 personnes ont été incinérées samedi.

«Le virus avale les habitants de notre ville comme un monstre», a déclaré Mamtesh Sharma, un responsable d’un crématorium hindou. «Nous ne faisons que brûler des corps à leur arrivée. C’est comme si nous étions au milieu d’une guerre.»

Apprenez-en davantage sur la façon dont l’Inde gère la pandémie de coronavirus en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

NDTV.com 1

Newsweek.com

ABCNews.go.com

NDTV.com 2

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

New Normal Watch: #205 Un homme californien premier à développer des caillots sanguins après le vaccin tueur J&J

Source : BIT CHUTE

Le premier homme est maintenant à l’hôpital à la suite de caillots sanguins qui seraient causés par le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson.

Un homme californien hospitalisé avec un caillot après la vaccination J&J: https://www.wbaltv.com/article/california-man-hospitalized-clot-johnson-and-johnson-vaccination/36262763

Angelia Deselle est victime d’un vaccin blessée par le vaccin à ARNm de Pfizer 22-04-2021

Source : BIT CHUTE

Physiothérapeute PhD de 28 ans DÉCÈDE 2 jours après avoir été injecté avec le vaccin COVID à ARNm expérimental

Je ne sais pas si vous, lecteurs de Health Impact News, êtes fatigués de lire toutes ces morts soudaines de personnes par ailleurs en bonne santé, dont beaucoup sont dans la fleur de l’âge, juste après avoir reçu l’un des «vaccins» COVID expérimentaux, mais Je sais que j’en ai marre de publier constamment ces histoires !!

(Article de Brian Shilhavy republié de HealthImpactNews.com)

Ce sont des MEURTRES!

Appelons-les ce qu’ils sont vraiment. Tous ces «vaccins» COVID expérimentaux qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence accélérée sont ILLÉGAUX!

COVID-19 est le plus grand scandale médical de notre vie!

Personne ne doit mourir de la COVID-19 parce que des milliers de médecins à travers le monde ont documenté comment les patients COVID peuvent être guéris à 100% avec des médicaments plus anciens tels que l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine, ou évités en premier lieu avec une nutrition appropriée et une supplémentation en vitamines comme la vitamine C et vitamine D.

Les nouveaux vaccins COVID-19 sont une aubaine financière pour l’industrie pharmaceutique, mais ils sont inutiles et ils tuent et mutilent des gens, et constituent clairement une menace bien plus sérieuse pour la vie et la mort que n’importe quel «virus».

Le blog COVID vient de souligner le décès de Haley Link Brinkmeyer, 28 ans, qui vient de terminer son doctorat et de se marier en 2018 et est maintenant MORT deux jours après avoir reçu l’une des injections COVID d’ARNm expérimentales.

Haley et son mari Evan en 2018, le week-end de leur mariage. Photo de Facebook.

EVANSVILLE, INDIANA – Mme Haley Link Brinkmeyer a obtenu son doctorat de l’Université d’Evansville en 2018. Elle a épousé son amoureux du lycée, Evan, à peu près au même moment. Haley est maintenant morte parce que les médias traditionnels et sociaux l’ont convaincue que les injections d’ARNm expérimentales sont sûres et nécessaires pour le bien commun.

Mme Brinkmeyer a reçu une injection d’ARNm le mardi 19 janvier ou aux alentours de cette date. On ne sait pas si c’était la piqûre Pfizer / BioNTech ou Moderna. Elle est décédée deux jours plus tard, selon sa mère, Shauna O’Neill Link. La mort subite de Mme Brinkmeyer a choqué tout le monde dans sa famille et laissé son jeune mari avec un vide qui ne sera probablement jamais comblé. Une Shauna au cœur brisé n’a pas mâché ses mots sur la mort de sa fille.

Mme Brinkmeyer était physiothérapeute au North River Health Campus, une communauté de personnes âgées à Evansville. L’établissement a publié des photos et un message sur les «vaccins COVID» le 20 janvier, à peu près au même moment où Mme Brinkmeyer s’est fait vacciner.

Une autre organisation pharmaceutique criminelle, Johnson & Johnson, qui a une fiche de rap criminelle presque aussi longue que celle de Pfizer, est sur le point d’obtenir l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour mettre sur le marché un troisième vaccin COVID expérimental, avec 140 millions de doses supplémentaires qui devraient être distribuées dans tout le pays d’ici mars.

Les dirigeants de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson disent qu’ils travaillent tous les angles pour augmenter la production de vaccins COVID-19 et s’attendent à augmenter les livraisons hebdomadaires de dizaines de millions d’ici la fin mars. Pfizer, qui expédie de 4 à 5 millions de doses par semaine, prévoit d’augmenter ce chiffre à 13 millions par semaine à la mi-mars, selon un témoignage de la direction prévu pour l’audience de mardi matin devant le bras de surveillance de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre. J&J, qui ne disposait que de 2 millions de doses en stock la semaine dernière, devrait être en mesure d’en expédier 20 millions d’ici le 31 mars – à condition qu’il obtienne l’autorisation de la FDA comme prévu, Richard Nettles, MD, vice-président des affaires médicales américaines chez Janssen’s maladies infectieuses et vaccins unité, a déclaré dans son témoignage. Le coup est en place pour un examen par un comité de la FDA plus tard cette semaine. (Source.)

La population pro-vaccinale fait toujours la queue et supplie d’être injectée avec ces poisons, mais la grande question maintenant est de savoir comment vont-ils gérer les personnes «hésitantes à la vaccination» qui ne veulent pas de ces produits eugéniques de gestion de la population?

Pour en savoir plus: HealthImpactNews.com et VaccineDeaths.com

Les sources comprennent:

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

INDE – CERVEAU VIOLENT – EST-CE UNE RÉACTION INDÉSIRABLE DU VACCIN APRÈS AVOIR AUGMENTÉ LES TAUX DE DÉCÈS COVID?

Source : Natural News