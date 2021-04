Un bébé de deux ans est décédé dans les six jours suivant la deuxième injection du vaccin Pfizer lors d’essais cliniques sur des enfants

Un bébé de deux ans est décédé dans les six jours suivant la prise de la deuxième injection du vaccin COVID-19 Pfizer dans le cadre des essais cliniques expérimentaux en cours sur plus de 10 000 enfants de moins de 5 à 11 ans.

Pfizer et Moderna sont en cours d’essais cliniques pour leurs injections d’ARNm sur plus de 10 000 enfants dès l’âge de six mois. Les essais de ces vaccins ont débuté à la mi-mars.

Moderna fait référence à son étude sous le nom de KidCOVE. Les enfants sont également utilisés comme cobayes par Johnson and Johnson et AstraZeneca.

Pendant ce temps, il est possible que les parents de ces enfants ne soient pas au courant de ces faits.

Michelle Lynam est actuellement Dr aux États-Unis d’Amérique, anesthésiste à Midlothian, en Virginie. Elle publie des vidéos sur Facebook se faufilant sur des clichés expérimentaux. Elle soumet également ses enfants à ces clichés expérimentaux.

Lynam a inscrit ses deux filles adolescentes aux essais cliniques de Pfizer. Elle a inscrit sa fille de six ans pour un essai clinique de Moderna.

Clinical Research Partners à Richmond, en Virginie, facilite l’essai sur les enfants cobayes par Moderna dans l’État.

Il y a très peu de chances que les gens connaissent les résultats négatifs de ces essais. Cependant, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) fournit un aperçu des effets des injections expérimentales d’ARNm sur ces enfants.

Une fillette de deux ans a reçu son deuxième (dose 2) de l’ARNm de Pfizer expérimental le 25 février. Elle a apparemment développé une sorte de réaction indésirable grave le 1er mars. Le bébé était mort le 3 mars. Aucun autre détail n’a été fourni.

Les médias grand public sont muets sur cette question, tout comme le CDC. L’incident doit être immédiatement enquêté par le CDC.

Le bébé était hospitalisé depuis 17 jours, soit depuis le 14 février, selon VAERS. Ainsi, le bébé était peut-être malade dès le premier vaccin. Mais quelqu’un a administré la deuxième dose quand même.

De plus, aucune injection expérimentale n’est autorisée chez les bébés et les enfants de moins de 16 ans aux États-Unis.

Même, leur propre promotion dit que les essais de vaccination étaient destinés aux enfants de 5 à 11 ans. Alors, comment se fait-il qu’un bébé de 2 ans se soit fait vacciner?

Comme rapporté par GreatGameIndia, des scientifiques allemands ont récemment découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 à base d’ARNm provoque des caillots sanguins chez les receveurs.

Pendant ce temps, les CDC et la FDA des États-Unis ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson à la condition qu’il inclue désormais une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillots sanguins.

Pour avoir largement rendu compte de la controverse sur les caillots sanguins, GreatGameIndia est ciblé et accusé de diffuser de la désinformation pour la faible raison que nos tweets ont été largement partagés après la controverse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le célèbre acteur indien Vivekh meurt un jour après avoir promu et pris le vaccin COVID

L’acteur Vivekh est décédé le 17 avril 2021. L’acteur avait été hospitalisé vendredi après avoir subi un arrêt cardiaque.

(Article republié de GNews.org)

Vivekh, qui était impliqué dans le tournage du projet inconnu avec Legend Saravanan, se sentait mal à l’aise alors qu’il était chez lui la veille de sa mort. Il a été rapidement transporté à l’hôpital. L’acteur était alors inconscient et a été placé sous observation avec le soutien de l’ECMO. Il avait subi une angioplastie en raison d’un bloc cardiaque. Les médecins de l’hôpital ont précisé qu’il avait subi un arrêt cardiaque et qu’il était dû à un blocage à 100% du vaisseau sanguin.

Il était connu comme l’ambassadeur de la santé publique de l’Inde et a récemment publié une vidéo soutenant la vaccination et faisant la promotion du vaccin COVID. Dans la vidéo, il a affirmé qu’il voulait «montrer aux gens qu’il n’y a aucun danger à se faire vacciner».

En tant que personne compatissante, je dois présenter mes condoléances à sa famille et à ses amis. Mais nous devons nous souvenir de la véritable cause de sa mort. Ce n’était pas la COVID mais le vaccin COVID. Le blocage des vaisseaux sanguins est l’un des effets secondaires de la vaccination COVID. Elle peut entraîner la mort dans des cas extrêmes, en particulier pour les personnes âgées et les personnes obèses.

Le vaccin COVID fait partie du plan diabolique d’extermination humaine du Parti communiste chinois.

Toutes les personnes, en particulier les célébrités, devraient diffuser des informations sur le danger des vaccins COVID. La seule façon de mettre fin à cette catastrophe de la COVID est d’obliger le PCC à rendre tous les détails sur le laboratoire de Wuhan et sur le virus.

En savoir plus sur: GNews.org

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La censure par Twitter des critiques des Big Pharma est un phénomène mondial

Jack Dorsey et ses sbires admettent ouvertement qu’ils travaillent maintenant directement avec les dirigeants indiens pour censurer sur Twitter tous les critiques de la mauvaise gestion par le gouvernement de la plandémie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 (Covid-19)].

Tout comme Twitter le fait ici aux États-Unis, la plate-forme de médias sociaux supprime les tweets et interdit les comptes qui suggèrent d’une manière ou d’une autre que le gouvernement indien ne parvient pas à gérer parfaitement la «crise» en utilisant des injections de Big Pharma et d’autres interventions.

L’Associated Press (AP), qui n’est guère digne de confiance au départ, a écrit un article révélant que Twitter s’était conformé à la demande du gouvernement indien de supprimer plus de 50 tweets «qui semblaient critiquer la gestion de la pandémie par l’administration».

« Les messages ciblés incluent des tweets de ministres de l’opposition critiquant Modi, des journalistes et des Indiens ordinaires », ajoute l’article.

Dans le cas où Twitter détermine qu’un tweet est «illégal dans une juridiction particulière», il revendique le droit de «refuser l’accès au contenu» – dans ce cas en «Inde uniquement».

«Le contenu manifestement faux ou trompeur et pouvant entraîner un risque important de préjudice (comme une exposition accrue au virus ou des effets néfastes sur les systèmes de santé publique) ne peut pas être partagé sur Twitter», indique la société dans sa documentation officielle.

«Cela inclut le partage de contenu qui peut induire les gens en erreur sur la nature du virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19; l’efficacité et / ou l’innocuité des mesures préventives, des traitements ou d’autres précautions pour atténuer ou traiter la maladie; les règlements, restrictions ou exemptions officiels relatifs aux avis de santé; ou la prévalence du virus ou le risque d’infection ou de décès associé au COVID-19.»

Twitter affirme qu’il conserve également le droit «d’étiqueter» tous les tweets qu’il juge contenir «des informations trompeuses sur la COVID-19» afin de «réduire leur propagation et fournir un contexte supplémentaire».

Pour en savoir plus sur la façon dont Big Brother collabore avec Big Tech pour faire taire la vérité en ligne, assurez-vous de consulter Censorship.news.

La tyrannie de Twitter coûte la vie à des dizaines de milliers de personnes

Le fait que certaines des informations censurées pourraient protéger les Indiens qui souffrent de la réponse bâclée du gouvernement à la plandémie montre simplement que Twitter contribue également à la mort massive.

Vous pourriez même dire que Twitter est directement responsable d’innombrables vies perdues – des vies qui auraient pu être sauvées si seulement Twitter permettait à la liberté d’expression de circuler sur sa plateforme.

Avec le contenu restreint en Inde, Twitter ne se contente pas d’étiqueter les tweets «offensants». Il les tire activement à la demande du gouvernement, créant un dangereux précédent pour la censure sélective d’informations politiquement incorrectes en ligne.

«C’est le visage des nouveaux censeurs», prévient Jonathan Turley, écrivant pour Technocracy.news.

«L’avenir du contrôle de la parole n’est pas dans le modèle classique des médias d’État, mais dans l’alliance des États avec des géants d’entreprise comme Twitter. Twitter s’engage désormais activement dans ce que les dirigeants démocrates appellent avec approbation une «modification robuste du contenu» pour contrôler les points de vue et la dissidence politique.»

Twitter a également tristement censuré l’ancien président Donald Trump à la demande du sénateur Mazie Hirono (D-HI) et d’autres démocrates d’extrême gauche qui s’opposent au premier amendement et veulent le voir aboli une fois pour toutes.

«Qu’est-ce que vous êtes tous les deux prêts à faire concernant l’utilisation de vos plates-formes par Donald Trump après qu’il aura cessé d’être président, sera toujours considéré comme digne d’intérêt et pourra-t-il toujours utiliser vos plates-formes pour répandre de la désinformation?» Hirono s’est moqué de Mark Zuckerberg et Jack Dorsey lors d’une audience sur la censure de l’année dernière.

Il est vraiment étonnant de voir des entreprises privées de Big Tech prendre facilement en charge les appels à la censure du gouvernement. Ce qui était autrefois des plates-formes ouvertes de partage d’idées sont devenus des «ministères de la vérité» pathétiques pour l’État profond et des chambres d’écho pour les gauchistes dérangés.

Les sources de cet article incluent:

Technocracy.news

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News