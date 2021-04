Le Center for Public Integrity paie un «journaliste» pour harceler et terroriser les membres de la famille de vaccins sceptiques, tout en prétendant protéger la «confiance du public»

Comme Natural News l’a rapporté en exclusivité hier, un groupe de façade à but non lucratif pour le génocide mondial contre l’humanité – le Center for Public Integrity – a embauché un «journaliste» pour terroriser les membres de la famille et les proches de vaccins sceptiques dans le cadre d’un programme visant à faire taire tous les critiques des vaccins.

Une journaliste nommée Liz Essley Whyte a parcouru des dossiers en ligne pour essayer d’identifier les personnes qui pourraient être liées à Ty et Charlene Bollinger, fondateurs de The Truth About Vaccines et pro-Trump, des patriotes pro-américains qui osent poser des questions sur la sécurité des vaccins contre efficacité.

Dans les e-mails acquis par Natural News et montrés ici, Liz Essley Whyte traquait et ciblait les proches des Bollingers pour «saleté» sur leurs finances, et elle a proposé de protéger l’identité de tous les parents ou membres de la famille qui offriraient de la saleté sur « Contexte. » Ce sont le genre de tactiques qui rappellent la Pravda en Union soviétique, et elles sentent l’intimidation psychologique menée sous les ordres de régimes autoritaires.

Pourtant, cela est apparemment acceptable aujourd’hui dans le monde du «journalisme» de gauche, qui n’est plus qu’une extension de l’État totalitaire et de son agenda anti-humain. Comme je l’ai expliqué hier:

Le Center for Public Integrity transmet ses histoires de journo-terrorisme à NPR, Mother Jones, Daily Beast, AP, WashPost, NYT et USA Today, entre autres médias de propagande délibérément malhonnêtes qui fonctionnent comme des shills manifestes pour la CIA et Big Pharma.

Ce à quoi nous assistons ici, c’est l’abandon complet de tout dernier lambeau d’intégrité journalistique par les médias de gauche contrôlés par les entreprises et influencés par la pharmacie. Ironiquement, cette campagne de journo-terrorisme est menée sous la bannière de «l’intégrité publique», même lorsque les collaborateurs qui travaillent pour ce groupe de façade dégoûtant n’ont manifestement aucune intégrité.

Le Center for Public Integrity a été fondé sur l’argent de DuPont et reçoit maintenant des fonds de promoteurs d’agenda mondialistes comme la Fondation Ford et les groupes Rockefeller

Il n’a pas fallu beaucoup de fouilles pour apprendre que le Centre pour l’intégrité publique a été fondé grâce à d’importants dons de DuPont, l’une des sociétés les plus perverses au monde en ce qui concerne les crimes environnementaux et les atteintes aux femmes et aux enfants innocents par la violence chimique. Peut-être que seul Monsanto a un bilan plus pervers que DuPont, mais ils sont dans la même ligue en ce qui concerne les crimes contre l’humanité et les crimes contre l’environnement. Source: Sourcewatch.org.

Plus récemment, le Center for Public Integrity prend de l’argent auprès d’une liste de militants anti-humains et mondiaux de dépopulation:

Le Fonds des frères Rockefeller

La Fondation Ford

La Carnegie Corporation

La Fondation Leonardo Di Caprio

Fondation Knight

Le conseil d’administration du Center for Public Integrity comprend les personnes suivantes (via Sourcewatch): Bill Buzenberg, Molly Bingham, Charles Eisendrath, Dan A. Emmett, Bruce A. Finzen, Matthew W.Granade, Arianna Huffington, James A. Kiernan, Steve Kroft, Hendrik-Jan Laseur, ennifer Lee, Susan Loewenberg, Bevis Longstreth, Olivia Ma, Craig Newmark, Gilbert Omenn, Scott Siegler, Marianne Szegedy-Maszak, Matt Thompson.

Ces membres du conseil approuvent-ils ces tactiques de journo-terrorisme? Est-ce quelque chose que James A. Kiernan approuve? Ou Richard M. Lobo? Il est présenté comme «un vétéran de NBC, CBS, PBS», qui sont tous de fausses nouvelles de propagande qui poussent la violence vaccinale sur des femmes et des enfants innocents à travers le monde.

Selon la propre journaliste du centre, Liz Essley Whyte, il est parfaitement acceptable pour d’autres journalistes d’intimider et de harceler les proches et les membres de la famille de tous ces membres du conseil, à la recherche de saletés familiales pour en rendre compte publiquement. Ce sont les nouvelles «normes» journalistiques – si vous pouvez les appeler ainsi – désormais déployées par une organisation à but non lucratif qui prétend opérer sous la bannière de «l’intégrité».

Pour mémoire, nous ne tolérons pas de telles tactiques de journo-terrorisme, car nous avons de véritables normes et éthique. Seule une personne perverse et méchante se plierait à des tactiques aussi basses. Cela soulève la question: qui a donné à Liz Whyte la liste des cibles en premier lieu? Les Bollingers ont-ils été nommés par l’un des donateurs du centre? Ou l’un de ses membres du conseil d’administration? Qui a donné le feu vert à Liz Whyte pour cibler les membres de la famille des Bollingers?

Ironiquement, le Center for Public Interest revendique sa mission comme suit:

Notre mission est de protéger la démocratie et d’inspirer le changement en utilisant des rapports d’enquête qui dénoncent les trahisons de la confiance du public par des intérêts puissants.

Pourtant, leurs propres tactiques de journo-terrorisme trahissent la confiance du public. Est-ce acceptable pour eux? Et tandis que leur slogan prétend «dénoncer les trahisons» par des «intérêts puissants», ce qu’ils font en réalité ici, c’est d’attaquer les impuissants à diffamer et à détruire des innocents qui n’exercent aucun pouvoir réel.

En d’autres termes, le Centre pour l’intérêt public semble être une fraude, et ils fraudent leurs propres donateurs en ne s’acquittant pas de leur mission comme promis.

Écoutez le podcast complet pour en savoir plus

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, j’expose la folie journo-terroriste de Liz Essley Whyte et du Center for Public Integrity, dont les membres du conseil d’administration comprennent Gilbert S. Omenn, directeur de Population Services International, un front de dépopulation mondialiste qui promeut l’avortement et l’infertilité. – qui distribue des «kits d’avortement de bricolage» aux femmes en Inde. (Plus à ce sujet dans une histoire de suivi.)

Tel que publié sur Lepantoin.org:

Dans une description de programme de l’un de ses projets en Inde, PSI a expliqué très clairement comment il distribue des «kits d’avortement sans risque» aux jeunes femmes.

PSI achète et fournit même aux zones pauvres des équipements manuels d’aspersion sous vide. PSI prétend que c’est pour les soins post-avortement, mais la vérité est que ces dispositifs peuvent être et sont utilisés pour les avortements eux-mêmes.

Le site Web de PSI pour l’Inde répertorie les préservatifs, les contraceptifs oraux, les contraceptifs d’urgence, les dispositifs intra-utérins et les kits d’avortement «sûrs» parmi ses «produits».

Le Centre pour l’intégrité publique est imprégné d’influences anti-humaines et mondialistes de dépopulation

L’essentiel est que le Center for Public Integrity est un groupe de façade à but non lucratif qui encourage le dépeuplement mondial et les agendas anti-humains, y compris les programmes de vaccination de masse qui tuent déjà des centaines de milliers de personnes en Inde depuis que les vaccins ont commencé là-bas. Notez que la nouvelle vague de «cas» de Covid n’a commencé à augmenter qu’après l’introduction des vaccinations contre le Covid:

Pour parvenir au dépeuplement mondial et à la destruction totale de la civilisation humaine, il faut, bien entendu, faire taire les gens qui disent la vérité sur les vaccins. D’où le ciblage malveillant des proches de Ty et Charlene Bollinger. Des journo-terroristes comme Liz Whyte sont recrutés pour terroriser et détruire des familles afin de faire taire ceux qui osent enseigner la vérité sur les dangers des vaccins et les décès dus aux vaccins.

Tout cela est couvert dans le podcast Mise à jour de la situation d’aujourd’hui, qui ose dénoncer les mauvais programmes des mondialistes anti-humains et des promoteurs du dépeuplement qui célèbrent les vaccins Covid parce qu’il s’agit de vaccins génocidaires d’euthanasie.

Brighteon.com/032404dc-8971-4063-b330-2cf4693d51fd

https://www.brighteon.com/embed/032404dc-8971-4063-b330-2cf4693d51fd

Comment contacter le Center for Public Integrity ou la journaliste journo-terroriste Liz Essley Whyte

Si vous souhaitez faire savoir au Center for Public Integrity ce que vous pensez de leurs tactiques de journo-terrorisme et de leurs programmes de lutte contre le dépeuplement humain, vous pouvez les joindre via leur page de contact:

Demandes éditoriales générales: 202-466-1300

tips@publicintegrity.org

media@publicintegrity.org, demandes des médias au 202-481-1205

Si vous contactez ce groupe de façade anti-dépeuplement humain qui pousse la propagande vaccinale mortelle, n’utilisez pas de langage menaçant ou ne faites aucune menace. Pourquoi? Parce que nous avons la vérité et l’éthique de notre côté. Nous n’utilisons pas leurs tactiques. Seuls les groupes de front pervers et les «journalistes» pervers recourent à de telles tactiques d’intimidation.

Si vous souhaitez contacter directement Liz Essley Whyte, elle a partagé ses coordonnées avec des proches des Bollingers, et elle aimerait avoir de vos nouvelles, apparemment:

lwhyte@publicintegrity.org

202-271-3078

Bureau: 202-481-1235

Soyez poli si vous la contactez, mais faites-lui savoir que ce qu’elle fait est totalement inacceptable dans une société libre.

Comme je l’ai écrit hier:

Le Center for Public Integrity n’est rien de plus qu’une machine à frottis semblable à la Pravda qui reçoit des ordres de l’industrie du vaccin pour attaquer les diseurs de vérité impuissants et calomnieux et faire taire quiconque s’oppose à l’expérience de dépeuplement des vaccins des Big Pharma qui est actuellement menée sur l’humanité.

Chaque holocauste génocidaire a besoin de propagandistes pour aider à pousser les mensonges qui mènent à une mort massive, et en 2021, ce propagandiste semble être Liz Essley Whyte.

Nous demandons spécifiquement que si vous la contactez, ne la menacez ou ne la harcelez en aucune façon, car nous avons la vérité et l’éthique de notre côté, nous ne recourons donc pas à de telles tactiques utilisées par les médias de la mafia médicale comme NBC News, Mother Jones et le Centre pour l’intégrité publique. La raison même pour laquelle ils mentent, salissent et trompent, c’est qu’ils n’ont pas la vérité de leur côté.

Continuez à regarder NaturalNews.com pour plus d’enquêtes sur le Center for Public Integrity, les membres de son conseil d’administration, les sources de financement et leurs programmes anti-humains pour dépeupler la planète.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les injections de rappel peuvent créer des variantes résistantes aux vaccins du coronavirus, avertissent les scientifiques

Robert Verkerk, un scientifique multidisciplinaire basé en Grande-Bretagne qui a obtenu son doctorat à l’Imperial College de Londres, avertit que les injections de rappel peuvent encore conduire à la mutation du coronavirus de Wuhan. Il dit que la prolongation des programmes de vaccination de masse peut exercer une «pression sélective» sur le virus, ce qui peut créer des variantes qui peuvent «déjouer» le système immunitaire.

La pression sélective est toute cause qui augmente ou réduit les chances de survie et de succès reproductif d’un organisme, en fonction de ses traits. Il stimule la sélection naturelle, le processus dans lequel les organismes mieux adaptés à leur environnement ont tendance à survivre et à produire plus de descendants.

Verkerk, qui est le fondateur du groupe de défense Alliance for Natural Health International, estime que la pression de sélection des programmes de vaccination les plus intensifs, associée à des infections généralisées et à l’impact des verrouillages et autres restrictions, fournit le terrain propice à une «évasion immunitaire» Variantes. Ce sont des virus qui résistent à la protection offerte par un vaccin ou une infection récente.

Geert Vanden Bossche, un immunologiste qui a travaillé pour les sociétés pharmaceutiques GSK, Novartis et Solvay Biologicals, ainsi que l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (maintenant connue sous le nom de Gavi, l’Alliance du vaccin) à Genève, a également averti que les programmes de vaccination de masse créeront «sans aucun doute» des variantes de fuite immunitaire en mars dernier.

«Il ne fait aucun doute que la poursuite des campagnes de vaccination de masse permettra à de nouvelles variantes virales plus infectieuses de devenir de plus en plus dominantes et entraînera finalement une inclinaison dramatique de nouveaux cas malgré des taux de couverture vaccinale améliorés», a-t-il écrit dans un communiqué public. «Cette situation conduira bientôt à une résistance complète des variantes en circulation aux vaccins actuels.»

Ces variantes résistantes aux vaccins, à leur tour, encourageront Big Pharma à affiner davantage les vaccins, comme l’a noté The Defender. Mais ces versions raffinées ne feront qu’alimenter une pression de sélection, au lieu de la diminuer. Ceci, en effet, créera des variantes plus transmissibles et potentiellement plus mortelles dans un cycle sans fin. (Connexes: les nouvelles variantes de coronavirus de Wuhan rendront les vaccins inefficaces, selon des experts mondiaux de la santé.)

Regardez la vague de mort massive qui se produit en Inde juste après le début des vaccinations contre le Covid:

Big Pharma pousse pour les injections de rappel

Cela s’est produit alors que les fabricants de vaccins faisaient pression pour le déploiement de vaccins de rappel. La semaine dernière, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré qu’une troisième dose du vaccin COVID-19 de l’entreprise était probablement nécessaire dans l’année suivant la vaccination initiale à deux doses. Des revaccinations annuelles suivraient cette troisième dose, a-t-il ajouté.

Le scénario probable est «une troisième dose entre six et 12 mois, et à partir de là, ce serait une revaccination annuelle», a-t-il déclaré. Le PDG a déclaré à CNBC que les rappels étaient des outils importants pour lutter contre des variantes plus contagieuses.

Pendant ce temps, Moderna est en train de développer un rappel. La directrice commerciale, Corinne Le Goff, a déclaré lors d’un appel avec des investisseurs à la mi-avril que les Américains pourraient commencer à recevoir des injections de rappel de son vaccin plus tard cette année. Elle a noté que les pays qui ont vacciné un pourcentage élevé de leur population se concentreraient sur les vaccins de rappel à partir de 2022 ou peut-être à la fin de cette année.

Johnson & Johnson a également déclaré que son vaccin à injection unique devait probablement être administré chaque année.

Selon des données préliminaires, la protection offerte par les vaccins Moderna et Pfizer dure au moins six mois. Mais il n’est pas encore clair si l’immunité d’un bénéficiaire s’atténuerait par la suite.

David Kessler, directeur scientifique du groupe de travail sur la réponse à la COVID-19 du président Joe Biden, a déclaré que le pays se préparait actuellement à la possibilité qu’une injection de rappel soit nécessaire entre neuf et 12 mois après la vaccination initiale. Il a ajouté que les personnes les plus vulnérables seraient les premières à recevoir le rappel si cette dose supplémentaire était déployée.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller médical en chef de Biden, a assuré que la décision de déployer ou non un rappel serait prise par les responsables de la santé publique et non par les sociétés pharmaceutiques. Cependant, il convient de noter que les National Institutes of Health, qui comprennent le NIAID et d’autres instituts, sont copropriétaires du vaccin Moderna.

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les vaccins contre les coronavirus.

Les sources comprennent:

NaturalHealth365.com

Study.com

ANHInternational.org

ChildrensHealthDefense.org

Healthline.com

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les vaccins COVID-19 pour décimer la population mondiale, prévient le microbiologiste… et cela se passe déjà en Inde et au Brésil

Un microbiologiste de renommée mondiale a averti que les nouveaux vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] contribuaient à la décimation de la population mondiale.

Dans une interview exclusive avec The New American ce mois-ci, le microbiologiste allemand Sucharit Bhakdi a expliqué comment les vaccins contre les coronavirus affectent le corps au niveau cellulaire. Il a averti que ces vaccins sont sur le point de provoquer une catastrophe mondiale et de décimer la population humaine.

Les vaccins sont inutiles ou dangereux

Au cours de l’entretien, Bhakdi a souligné les dangers associés aux nouveaux vaccins. D’une part, les vaccins ne peuvent pas réellement faire ce que les fabricants disent qu’ils peuvent. Selon Bhakdi, il est pratiquement impossible de prévenir l’infection, même après la vaccination.

En fait, il est naïf de penser que se faire vacciner peut prévenir l’infection. C’est parce que les anticorps que le corps peut produire après la vaccination seraient trop minuscules pour faire quoi que ce soit d’important. (Connexes: les chercheurs confirment que les anticorps du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus provoquent des caillots sanguins.)

Bhakdi a également souligné le fait que le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus tueur, contrairement à la croyance populaire. C’est parce que jusqu’à cinq personnes seulement mourront de la COVID-19 pour 10 000 personnes infectées. Pour qu’un vaccin soit jugé efficace, il doit garantir qu’il abaissera encore ce nombre. Mais ce serait incroyablement difficile à montrer.

Aucun essai clinique ne peut être conçu pour le montrer, a déclaré Bhakdi. Pour ce faire, les scientifiques devraient vacciner des millions, voire des milliards de personnes. Ils devraient alors compter le nombre de morts parmi les groupes vaccinés et non vaccinés et comparer les données des deux. Cela n’a jamais été démontré.

De plus, il est presque impossible pour les personnes de moins de 70 ans et sans maladie préexistante de mourir de la COVID-19. S’il s’agissait de prévenir la toux ou le rhume, alors l’efficacité des vaccins ne serait pas un sujet aussi controversé. Mais il s’agit de se protéger contre les maladies graves et la mort.

«Je ne veux pas d’un vaccin qui puisse me tuer [mais] qui puisse me protéger contre un rhume», a déclaré Bhakdi.

Il a également fait valoir que les fabricants de vaccins ne disposent pas de données suffisantes sur l’efficacité de leurs vaccins sur les personnes âgées atteintes de maladies préexistantes. De tels tests entraîneraient probablement une série de décès. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle les nouveaux vaccins COVID-19 sont efficaces est un mensonge, a déclaré Bhakdi. « C’est tellement contraire à l’éthique que c’est criminel. »

En un mot, les nouveaux vaccins sont inutiles pour les jeunes adultes car les anticorps produits sont insignifiants et inutiles pour les personnes âgées en raison du manque de tests et de données.

En outre, Bhakdi a souligné que les caillots sanguins en tant qu’effet secondaire de la vaccination ne doivent pas être pris à la légère car ils sont potentiellement mortels. Si les facteurs de coagulation sont épuisés à cause du vaccin, le patient pourrait souffrir d’hémorragie interne. Dans les cas graves, l’hémorragie interne est mortelle même avec un traitement approprié.

De plus, la vaccination des jeunes adultes peut faire plus de mal que de bien. Les jeunes adultes ont un système immunitaire plus fort. Le vaccin «entraîne» les cellules immunitaires pour qu’elles attaquent le virus. Cet entraînement excite les cellules immunitaires, ce qui les rend beaucoup plus agressives une fois que le virus pénètre dans le corps. En conséquence, la personne pourrait développer des symptômes plus graves que si elle n’avait pas été vaccinée.

Tout cela conduit à la décimation de toute la population, a ajouté Bhakdi. Afin de nous protéger et de protéger la prochaine génération, nous devons refuser les vaccins, a-t-il conclu. Davantage d’experts de la santé et de professionnels de la santé devraient également dénoncer l’inefficacité des nouveaux vaccins et les dommages qu’ils peuvent entraîner.

Bhakdi critique également les tests PCR

Bhakdi, qui a étudié la médecine dans plusieurs universités allemandes, a également déclaré que le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) utilisé pour détecter une infection à la COVID-19 est «hautement faillible». Mais malgré cela, les autorités sanitaires continuent de l’utiliser comme principal critère de diagnostic de la COVID-19. C’est là, a dit Bhakdi, le problème.

S’adressant au rédacteur en chef du magazine, Alex Newman, Bhakdi a expliqué que les tests PCR peuvent détecter des particules virales actives et des fragments morts du virus. Mais le test n’a pas été conçu pour pouvoir distinguer les particules actives des fragments morts.

En d’autres termes, une personne atteinte de COVID-19 et une personne qui a des fragments morts de SRAS-CoV-2 auront des résultats de test PCR positifs. Les deux seront étiquetés comme des patients COVID-19 et soumis à des protocoles de santé.

En un mot, le test PCR permet aux autorités sanitaires de considérer chaque résultat positif comme un cas confirmé de COVID-19. Pour souligner à quel point cela est troublant, Bhakdi utilise un alcootest comme exemple.

Une personne qui a bu une bouteille de vodka échouerait sans aucun doute au test et verrait son permis révoqué. Une personne qui n’a bu qu’un verre de vodka quelques heures auparavant peut encore passer dans des circonstances normales. Imaginez si les policiers révoquaient le permis d’une personne parce qu’ils avaient détecté des quantités insignifiantes d’alcool dans son système, a déclaré Bhakdi. C’est ainsi que les autorités sanitaires utilisent le test PCR.

Bhakdi a également expliqué que le test PCR ne peut pas faire la distinction entre les particules virales actives et les fragments morts du virus car il n’a jamais été calibré pour le faire. C’est parce que le laboratoire qui a développé le test PCR n’a jamais eu d’échantillons de SRAS-CoV-2, pour commencer.

Par conséquent, il est fort probable qu’un diagnostic de COVID-19 basé sur les résultats d’un test PCR soit faux. Bhakdi, qui est d’origine allemande et thaïlandaise mais est né aux États-Unis, a exprimé son incrédulité quant à la façon dont les médecins américains ne dénoncent pas ce système défectueux, ajoutant qu’ils «perdaient leurs médicaments».

Accédez à Vaccines.news pour en savoir plus sur les risques pour la santé associés aux vaccins COVID-19.

Les sources comprennent:

RumourMillNews.com

Nature.com

Divina Ramirez

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

COMBIEN DE MILLIERS DE RAPPORTS DE VAERS LE CDC S’ASSISTE-T-IL POUR VENDRE PLUS DE VACCINS?!

APR 292021

Par Silviu «Silview» Costinescu

Attention: les estimations mathématiques peuvent vous faire mal au ventre!

Nous sommes financés uniquement par nos lecteurs les plus généreux et nous voulons continuer ainsi. Aidez SILVIEW.media à survivre et à grandir, faites un don ici, tout aide. Merci!

Sur combien de milliers de rapports VAERS le CDC est-il assis pour vendre plus de vaccins?!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

NDEs étudiées. Expériences de mort imminente

https://www.bitchute.com/embed/rdlQYzISIbMH/?feature=oembed#?secret=NBQd7DlT5a

Alors que nous nous préoccupons des questions quotidiennes, un autre monde se déroule tout autour de nous. En fait, le but de nos vies peut être expliqué par référence à cet autre monde.

Beaucoup de gens ont des expériences qu’ils ne peuvent pas expliquer, qui changent leur point de vue sur ce que sont la vie et la mort. J’en décris certains dans mon livre, la deuxième édition qui sortira plus tard cette année.

Je n’ai jamais eu d’EMI, mais j’ai eu des ADC à quelques reprises. Brendan Murphy les couvre également dans cette série.

Source : Tap News

La peur suivie de «Lockstep» est l’objectif du Nouvel Ordre mondial. Comment éclater

LORSQUE LES ARNAQUES ÉCHOUENT

CONSÉQUENCES INATTENDUES DES VERROUILLAGES

https://www.bitchute.com/embed/q7hezr4gAJjX/

COMMENT L’HUMANITÉ SURMONTE LES PLANIFICATEURS SCAMDEMIC

La loi des conséquences involontaires.

À la suite de l’escroquerie, de nombreuses personnes font des ajustements dans leur vie et pensent que FAIBLIR le pouvoir des autorités centrales.

Ils jettent un nouveau regard critique sur l’établissement des «soins de santé», «l’éducation» et font le tour des wagons à la maison, en particulier une croissance massive de la vie multigénérationnelle. 98% des personnes interrogées vivant dans des maisons multigénérationnelles disent que c’est une expérience positive.

Ces trois tendances vont à l’encontre des planificateurs centraux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News