Une étude révolutionnaire révèle que le yogourt peut atténuer les tempêtes de cytokines chez les patients COVID-19 en perturbant les communications cellulaires

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques israéliens a révélé que le yogourt peut atténuer les tempêtes de cytokines chez les patients COVID-19 en perturbant la communication entre les cellules.

Qu’est-ce qu’une tempête de cytokines?

L’un des grands mystères du nouveau coronavirus est pourquoi il ne provoque qu’une maladie bénigne chez la plupart des gens, mais devient fatal pour d’autres. Dans de nombreux cas, il semble que les pires dommages puissent être causés par une réponse immunitaire dérangée à l’infection, plutôt que par le virus lui-même.

Chez bon nombre des patients les plus malades atteints de COVID-19, leur sang regorge de niveaux élevés de protéines du système immunitaire appelées cytokines.

Les scientifiques pensent que ces cytokines sont la preuve d’une réponse immunitaire appelée tempête de cytokines, où le corps commence à attaquer ses propres cellules et tissus plutôt que de simplement combattre le virus.

Comment le yogourt peut atténuer les tempêtes de cytokines

Le yogourt est une boisson lactée probiotique fermentée. Les molécules de cette boisson probiotique fermentée semblent atténuer la tempête de cytokines qui est la principale cause de décès de Covid-19.

Il est préparé en inoculant du lait avec des mélanges de micro-organismes. Ces probiotiques contenus dans le yogourt sont connus pour offrir de nombreux autres avantages, tels que l’équilibre des effets secondaires des antibiotiques et l’apaisement des problèmes de ventre.

Les gens comptent sur les avantages potentiels du yogourt depuis des années. En Inde et dans de nombreux autres pays, c’est une boisson traditionnelle consommée tous les jours avec les repas et autrement.

Des chercheurs de l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) ont identifié des molécules dans un type de yogourt, le kéfir.

L’étudiant au doctorat Orit Malka a dirigé l’étude (lire ci-dessous), qui a été publiée dans la revue Microbiome. Profs. Michael Meijler, Ariel Kushmaro et Ron Apte, tous de BGU, y ont participé.

Prof. Raz Jelinek et Mme Orit Malka avec leur yogourt probiotique unique au laboratoire de l’Université Ben-Gurion. / (crédit photo: DANI MACHLIS)

Ces molécules peuvent combattre les bactéries pathogènes et bloquer la communication entre les cellules. Cette approche peut être prometteuse pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Les chercheurs ont observé ces molécules et les ont isolées. Ils ont découvert que ces molécules réduisaient également la virulence du vibrio choléra qui cause le choléra.

Ces molécules ont interféré dans le groupe des biofilms bactériens qui contribuent à la progression de la maladie.

L’applicabilité des molécules sécrétées par le kéfir a été une surprise. Ils n’atténuent pas seulement la tempête de cytokines, mais rétablissent également l’équilibre du système immunitaire.

«Ces résultats sont remarquables, car il s’agit de la première démonstration que la virulence des bactéries pathogènes humaines peut être atténuée par des molécules sécrétées dans les produits laitiers probiotiques, comme le yogourt ou le kéfir», a déclaré le professeur Raz Jelinek, vice-président et doyen de la recherche et du développement chez BGU.

«Nos recherches mettent en lumière pour la première fois un mécanisme par lequel les probiotiques fermentés dans le lait peuvent protéger contre les infections pathogènes et aider le système immunitaire.

Suite à des résultats prometteurs sur des modèles animaux, nous sommes impatients d’administrer ces candidats-médicaments à des patients qui subissent une tempête de cytokines due à une infection à Covid-19 ou à des personnes souffrant de pathologies inflammatoires aiguës de l’intestin telles que la maladie de Crohn.

Josh Peleg, PDG de BGN Technologies, la société de transfert de technologie de BGU, a ajouté que:

«Dans une réalité où les bactéries résistantes aux antibiotiques deviennent une menace imminente, les nouvelles molécules découvertes par les scientifiques de BGU ouvrent une voie complètement nouvelle pour lutter contre les infections bactériennes en perturbant les communications de cellule à cellule chez les bactéries pathogènes.»

«De plus, les activités anti-inflammatoires spectaculaires des molécules peuvent ouvrir de nouvelles voies pour les produits thérapeutiques et les produits alimentaires probiotiques scientifiquement prouvés.»

BGN Technologies crée une société biopharmaceutique «pour le développement ultérieur et l’examen clinique» de la technologie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Une pétition concernant une escroquerie de Rs 32 000 Crore pour l’achat de vaccins déposée devant la Cour suprême de l’Inde

Une pétition a été déposée devant la Cour suprême de l’Inde concernant une escroquerie d’achat de vaccins Rs 32 000 crore.

Une pétition a été déposée devant la Cour suprême aujourd’hui, affirmant qu’une escroquerie de 32 000 crore roupies a été commise dans le cadre de la campagne de vaccination.

La pétition a été déposée au nom de l’avocat Deepak Anand Masih, a rapporté le quotidien gujarati Gujarat Samachar.

Le pétitionnaire a déclaré que le vaccin corona a été préparé dans les pays occidentaux mais que son coût et son prix ne dépassent pas 150 à 200 roupies.

Cependant, le même vaccin est administré au grand public dans le pays à 600 roupies.

Maintenant que les personnes de plus de 18 ans vont se faire vacciner, les prix ont également augmenté.

Selon une estimation, 800 millions de personnes n’ont pas encore été vaccinées. Dans une telle situation, si le prix du vaccin est calculé, une escroquerie de 32 000 crores roupies est mise au jour.

Le pétitionnaire a également déclaré que la Force scientifique nationale qui avait été constituée n’avait pas tenu une seule réunion en février-mars. Cela est dû au fait que des élections à l’assemblée se déroulaient dans certains États.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19.

Cependant, ces vaccins AstraZeneca ne sont pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock indésirable est déchargé sur les Indiens.

De plus, cela survient à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre la société.

Problèmes de sécurité soulevés par le graphène dérivé de la nanotechnologie utilisé dans les masques faciaux

Les experts ont fait part de leurs inquiétudes et ont mis en garde contre une «toxicité pulmonaire précoce» probable liée au graphène dérivé de la nanotechnologie utilisé dans la fabrication de masques faciaux, ce qui rend les contrôles et contrepoids de sécurité sérieusement discutables.

Les masques faciaux sont censés nous protéger, pas nous exposer au plus grand danger des produits chimiques ou des matériaux toxiques.

Radio Canada a révélé que les habitants du Québec et d’Ottawa se faisaient dire de ne pas utiliser de masques faciaux contenant un type spécifique de graphène, car ces masques pourraient probablement être nocifs.

Le graphène est une forme de carbone qui contient des flocons nanoscopiquement minces d’atomes de carbone disposés de manière hexagonale. Le matériau peut être bénéfique et il est capable de tuer les bactéries et les virus lorsqu’ils y sont exposés.

Bien qu’il ait de nombreuses propriétés bénéfiques, un jury scientifique soulève la question de la sécurité de ce matériau.

Comme les autres matériaux, les risques potentiels pour la santé liés au graphène dépendent de sa capacité à pénétrer dans votre corps, de ce qu’il fait après son entrée dans votre corps et de la quantité nécessaire pour causer suffisamment de dommages pour être inquiets.

Celles-ci étant des questions de base, il n’existe malheureusement pas beaucoup de réponses disponibles en ce qui concerne l’utilisation du matériel dans les masques faciaux.

Les inquiétudes actuelles concernant l’utilisation du graphène dans les masques faciaux proviennent d’une note envoyée aux ministères provinciaux et territoriaux de la Santé du Canada par Santé Canada le 25 mars.

Le mémo n’a toujours pas été rendu public bien qu’il cite des plans pour publier une déclaration publique.

Dans la note de service, Santé Canada recommande aux utilisateurs de «cesser d’acheter et d’utiliser des masques faciaux contenant du nanoforme graphène».

Santé Canada a recommandé dans la note de service aux utilisateurs de cesser d’acheter et d’utiliser des masques faciaux contenant du nanoforme graphène utilisé dans un ordre croissant de masques faciaux disponibles dans le commerce.

« Santé Canada a réalisé une évaluation préliminaire des risques qui a identifié un potentiel de toxicité pulmonaire précoce associée à l’inhalation de nanoforme graphène.«

« À ce jour, Santé Canada n’a pas reçu de données à l’appui de l’innocuité et de l’efficacité des masques faciaux contenant du nanoforme graphène ».

«À ce titre, et en l’absence de preuves du fabricant à l’appui de l’utilisation sûre et efficace des masques revêtus de nanoforme graphène, Santé Canada considère que le risque de ces dispositifs médicaux est inacceptable.»

Les premiers signes d’inquiétude concernant le graphène ont été suscités par des recherches antérieures sur une autre forme de carbone – nanotube carbone. On constate qu’une certaine forme de ces matériaux ressemblant à des fibres peut causer de graves problèmes s’ils pénètrent dans le corps.

Le graphène n’a pas les mêmes propriétés chimiques ou physiques que les nanotubes de carbone, cela indique qu’il peut être plus sûr que les nanotubes cousins. Bien qu’il ne soit pas aussi nocif que ses cousins ​​nanotubes, il peut tout de même être nocif.

Ces dernières années, il y a eu un certain nombre d’examens complets sur la toxicité potentielle du graphène, y compris cet article de 2018 par Bengt Fadeel et ses collègues, et celui-ci par Vanesa Sanches et ses collègues.

Les deux sont des revues solides par des équipes de recherche hautement respectées. Et les deux indiquent que, si la toxicité du graphène est complexe et peut être faible dans certains cas, elle n’est pas négligeable.

Quand quelqu’un l’inhale, il peut pénétrer dans les parties inférieures des poumons. S’il est inhalé à haute concentration, il peut entraîner une réponse inflammatoire.

Depuis l’éclosion de la pandémie de COVID-19, des gens du monde entier ont commencé à utiliser des masques faciaux pour empêcher la propagation de l’infection d’une personne à l’autre.

De plus, le gouvernement et les ministères de la santé de plusieurs pays encouragent les gens à porter des masques faciaux chaque fois qu’ils sortent de chez eux. Mais jusqu’à ce jour, l’efficacité des masques faciaux dans le contrôle de la propagation n’est pas déterminée.

Lisez cette étude détaillée pour savoir dans quelle mesure les masques faciaux sont efficaces contre la COVID?

