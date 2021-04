Des agents de renseignement du CDC américain sur l’épidémie seront déployés en Inde pour la surveillance de la COVID-19

Des agents des secteurs verticaux spécialisés de l’Epidemic Intelligence Service (EIS), un programme du CDC américain, arrivera bientôt en Inde. L’objectif principal de ces agents de l’EIS, également appelés agents de détection des maladies, est d’effectuer une surveillance de la COVID-19 en Inde et de conseiller le gouvernement sur les actions futures. L’EIS est né de problèmes de guerre biologique liés à la guerre de Corée. Ce qui est préoccupant, c’est que le CDC a été interdit par le gouvernement indien à la fin de 2019 pour avoir secrètement financé la recherche sur les armes biologiques en Inde.

Détectives des maladies des CDC en Inde

Le gouvernement indien attend avec impatience l’arrivée de ces détectives des maladies qui travailleront avec leur homologue indien, le National Center for Disease Control (NCDC).

«Le principal objectif du gouvernement est de réduire le taux de nouvelles infections. Pour que cela se produise, nous devons comprendre où et comment les infections se propagent, et pourquoi elles ne se propagent pas ailleurs.

Jusqu’à présent, le NCDC et d’autres organismes centraux de santé ont rassemblé d’énormes quantités de données à travers le pays. Nous utilisons ces données pour étouffer la propagation du virus et l’équipe américaine des CDC, qui a de bons antécédents dans ce domaine, sera très utile», a déclaré un haut responsable de la santé.

Le premier de plusieurs envois de secours d’urgence contre la COVID-19 en provenance des États-Unis est arrivé en Inde! S’appuyant sur plus de 70 ans de coopération, les États-Unis sont aux côtés de l’Inde alors que nous combattons ensemble la pandémie de COVID-19. #USIndiaDosti pic.twitter.com/OpHn8ZMXrJ

– Ambassade des États-Unis en Inde (@USAndIndia) 30 avril 2021

Ces fonctionnaires trieront ces données et examineront les modèles existants de l’Inde pour la propagation de l’infection pandémique.

Projet de surveillance de la COVID-19 en Inde

Souvent appelés «détectives des maladies sur le terrain», les responsables de l’EIS enquêtent sur les problèmes de santé publique aux niveaux national et mondial, selon la Fondation CDC.

L’équipe devrait visiter les points chauds de la Covid-19 et consulter les données météorologiques, démographiques et environnementales pour savoir comment le virus se propage.

Selon certains rapports, l’équipe de l’EIS travaillera avec des experts indiens associés à la surveillance et à l’épidémiologie, aux services de laboratoire, etc.

Cependant, les agents de l’EIS ne sont pas ici uniquement pour gérer les taux d’infection incontrôlables, mais ces responsables des CDC resteront en Inde pour leur objectif à long terme de contrôler la situation pandémique.

L’OMS a lancé un projet de surveillance de la COVID-19 en Inde en partenariat avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Les données recueillies grâce à une surveillance à grande échelle seront utilisées pour élaborer les futures stratégies indiennes de confinement en Inde.

Les vaccins non approuvés aux États-Unis seront sous-évalués sur les Indiens

L’équipe EIS fait partie de l’aide américaine à l’Inde. Les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19.

Les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins #AstraZeneca en Inde. Ils ne sont pas approuvés pour une utilisation dans leur propre pays et sont suspendus pour une utilisation en Europe. Des scientifiques allemands ont trouvé un processus exact en 2 étapes sur la façon dont ils provoquent des caillots sanguins https://t.co/NlpjKmcZg3 pic.twitter.com/xonaX7zLlu

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 27 avril 2021

Cependant, ces vaccins AstraZeneca ne sont pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock indésirable est déchargé sur les Indiens.

De plus, cela survient à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre la société.

EIS et guerre biologique

La création de l’Epidemic Intelligence Service a été proposée par le Dr Alexander Langmuir, chef des services épidémiologiques, centre des maladies transmissibles du US Public Health Service, le 30 mars 1951.

Le Dr Langmuir a déclaré qu’il était de la plus haute importance de planifier des mesures de défense appropriées contre les germes de guerre biologique, de mettre au point de nouveaux dispositifs de détection et de former les travailleurs de laboratoire à la reconnaissance rapide des germes de guerre biologique.

Il découle de problèmes de guerre biologique liés à la guerre de Corée.

Dans quelle mesure les conseils de CDC sont-ils fiables?

L’Association des médecins et chirurgiens américains (AAPS) a publié l’an dernier un éditorial sur «les préjugés et les conflits d’intérêts perturbateurs» au CDC, et a noté:

«En 2016, un groupe de plus d’une douzaine de scientifiques chevronnés du CDC a déposé une plainte en matière d’éthique alléguant que le CDC était influencé« par des intérêts commerciaux et politiques de manière à court-circuiter les contribuables».

Ils ont noté «la nature omniprésente des pratiques contraires à l’éthique à tous les niveaux du CDC», a écrit AAPS.

L’auteur de l’éditorial, le rédacteur en chef du Journal of American Physicians and Surgeons, Lawrence R. Huntoon, M.D., Ph.D., a conclu: «Le CDC a une longue histoire de partialité et de conflits d’intérêts troublants. Cette histoire remet en question la validité scientifique des recommandations faites par le CDC.»

Huntoon a noté: «En 1983, la CDC a été autorisée à accepter des «cadeaux» de l’industrie et d’autres parties privées» et que la création de la Fondation à but non lucratif CDC en 1992 «a considérablement élargi la capacité de la CDC à accepter des financements privés.»

«Alors que les dons à la Fondation CDC commençaient à affluer, la porte aux conflits d’intérêts et à la corruption a été largement ouverte. Le CDC accepte des millions de dollars en «financement conditionnel» d’entités, y compris des sociétés pharmaceutiques. Ce financement est «destiné à des projets spécifiques»», a poursuivi Huntoon.

À titre d’exemple d’un tel conflit d’intérêts, Huntoon a raconté comment la Fondation CDC a «accepté le financement conditionnel» de la société pharmaceutique et diagnostique Roche «pour la campagne Take 3 grippe».

Le CDC a ensuite cité une étude parrainée par Roche à l’appui de sa recommandation de médicaments antiviraux contre la grippe (par exemple l’oseltamivir), affirmant que l’étude était indépendante.

Cependant, «les quatre auteurs avaient des liens financiers avec Roche, Genentech ou Gilead (les deux premiers vendent l’oseltamivir et Gilead détient le brevet)», a expliqué Huntoon.

CDC est une société de vaccins

Robert Kennedy Jr. a également critiqué le CDC pour corruption. «Le CDC est en fait une société de vaccins», a-t-il déclaré à RT America en 2020.

«Le CDC dispose d’un budget total d’environ 11 milliards de dollars par an, dont 5 milliards de dollars pour l’achat de vaccins auprès de ces quatre sociétés qui concluent des accords d’amitié. Et puis ils distribuent ces vaccins au public américain», a déclaré Kennedy.

«Le CDC détient également des brevets sur de nombreux vaccins. En fait, à travers le HHS, qui est l’agence mère (de) la FDA, le CDC et le NIH, qui réglementent tous les vaccins, différentes parties de l’industrie des vaccins font toutes partie du HHS, et ces agences sont autorisées à détenir des brevets sur les vaccins que leur les scientifiques y travaillent, puis perçoivent des redevances.»

«Et en fait, les fonctionnaires de ces agences, qui ont travaillé sur les vaccins, peuvent également détenir une partie du brevet et percevoir des redevances allant jusqu’à 150 000 dollars par an. Donc, chaque bouteille de Gardasil qui est vendue, HHS fait de l’argent avec. Ils gagnent des dizaines de millions de dollars par an.»

«Et ce sont des produits sans responsabilité. Quelle que soit la toxicité de l’ingrédient, quelle que soit la gravité de votre blessure, quelle que soit la négligence de l’entreprise, vous ne pouvez pas les poursuivre. Ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent avec un vaccin et vous ne pouvez rien y faire.»

Le CDC inscrit sur la liste noire pour avoir financé secrètement la recherche sur les armes biologiques en Inde

Ce qui est également préoccupant, c’est que le CDC a été interdit par le gouvernement indien à la fin de 2019 pour avoir secrètement financé la recherche sur les armes biologiques en Inde.

Le CDC a été surpris en train de financer le Manipal Center for Virus Research (MCVR) du Karnataka pour avoir secrètement mené des recherches sur le virus mortel Nipah – un agent pathogène considéré comme une arme biologique potentielle.

L’Inde fait une liste noire du CDC américain pour le financement secret de la recherche sur les armes biologiques au Manipal Institute of Virology | GreatGameIndia https://t.co/VpwWNp7Y19

– Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 30 mai 2020

Le fait qu’un laboratoire privé sous-qualifié manipulait secrètement un virus dangereux sous le nez du gouvernement à la demande d’une agence étrangère a soulevé des préoccupations majeures au sein de l’appareil du ministère de la Santé.

Plus tôt en février de l’année dernière, le gouvernement indien a lancé une enquête sur une autre recherche secrète menée sur des chasseurs de chauves-souris dans l’État indien du Nagaland, dans l’est de l’Inde, financée par le département américain de la Défense en collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Notre rapport @GreatGameIndia sur la liste noire du CDC américain pour le financement secret de la recherche sur les armes biologiques en Inde couvert par @tv9kannada https://t.co/54cFOp51EL

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 1 juin 2020

La question est plus compliquée du fait que le CDC a une histoire mouvementée en Inde. L’establishment indien de la défense estime que les CDC ont été impliqués dans l’épidémie de peste dans la ville de Surat, dans l’ouest de l’Inde, en 1994, qu’ils considèrent comme un cas de bioterrorisme.

Suppression des faits critiques sur les vaccins

Le CDC est également impliqué dans la suppression des voix indépendantes soulevant des critiques et des faits relatifs aux vaccins qu’il préconise.

Récemment, un soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org a été exposé à être financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier.

Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Dans un conflit d’intérêts flagrant, il est dirigé par l’ancien directeur du CDC.

Pour avoir largement exposé le lobby des vaccins, GreatGameIndia est activement ciblé par le Conseil de l’Atlantique qui exploite le Web des vérificateurs de faits et est accusé de répandre de la désinformation pour la faible raison que nos tweets sont largement partagés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia