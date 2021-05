Une école privée annonce l’interdiction des membres du personnel qui prennent des vaccins contre le coronavirus, car ils pourraient menacer la santé des étudiants

La Centner Academy de Miami a envoyé un e-mail à son personnel la semaine dernière les avertissant de ne pas prendre d’injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] en raison des risques graves encourus.

Les administrateurs de l’école privée ont expliqué qu’il est tout simplement trop risqué pour des «individus non vaccinés» d’avoir injecté des personnes errant sur le campus. Tout membre du personnel qui se fait vacciner ne sera pas autorisé à rester employé.

«Jusqu’à nouvel ordre, nous demandons à tout employé qui n’a pas encore pris l’injection COVID-19 expérimentale, d’attendre la fin de l’année scolaire», lit-on dans l’e-mail.

«Nous avons également recommandé à tous les professeurs et membres du personnel de suspendre l’injection jusqu’à ce que d’autres recherches soient disponibles pour déterminer si ce médicament expérimental a un impact sur les personnes non vaccinées.»

Jusqu’à ce que de plus amples informations soient connues sur ces injections expérimentales et leur impact sur les autres, Centner s’est fixé comme politique officielle de ne pas employer de personnes qui en ont reçu une.

«Des dizaines de milliers de femmes à travers le monde ont récemment signalé des problèmes de reproduction indésirables en raison de leur proximité avec celles qui ont reçu l’une des injections COVID-19», poursuit le courrier électronique.

«Personne ne sait exactement ce qui peut être à l’origine de ces irrégularités, mais il semble que ceux qui ont reçu les injections peuvent transmettre quelque chose de leur corps à ceux avec qui ils entrent en contact.»

Les fascistes médicaux s’effondrent après avoir entendu parler de la politique de Centner

Comme on pouvait s’y attendre, la foule pro-injection est furieuse que quiconque oserait «discriminer» à leur encontre, même après un an de discrimination à l’encontre de ceux qui choisissent de ne pas porter de masque facial.

L’école tient bon, cependant. Une déclaration de l’un de ses cofondateurs explique que la priorité absolue de l’institution est de garantir la sécurité de tous les étudiants et du personnel, ce qui comprend leur protection contre les injections expérimentales de thérapie génique qui ont des effets secondaires à long terme encore inconnus.

«Nous ne sommes pas sûrs à 100% que les injections de Covid sont sûres et il y a trop de variables inconnues pour que nous nous sentions à l’aise en ce moment», explique cette déclaration.

Centner mérite d’être félicité pour avoir adopté cette approche proactive dans l’intérêt de la sécurité publique. Les personnes injectées constituent une menace pour tout le monde autour d’elles, en particulier les non-injectés, et doivent donc être évitées à tout prix.

Les personnes injectées n’ont pas le droit de se plaindre de tout cela, d’ailleurs. Au cours de l’année écoulée, ce sont eux qui ont insisté sur le fait que les entreprises privées sur des propriétés privées ont le droit de refuser le service à quiconque ne porte pas de masque. Aujourd’hui, une école privée traite les personnes injectées de la même manière – et elle a parfaitement le droit de le faire.

«Une école privée qui fait preuve de bon sens? J’imagine que leur inscription aura une longue liste d’attente cette année», a écrit un commentateur d’Infowars à propos du pic d’intérêt que Centner est presque certain de recevoir.

Un autre a souligné que le moment était venu de retourner le script contre les injectés, qui pendant trop longtemps ont ostracisé et abusé les démasqués pour avoir prétendument mis tout le monde en danger en refusant de se couvrir le visage avec des baillons chinois.

«Ne les touchez pas. Ne résidez pas avec eux. Et ne les embrassez pas et n’ayez pas de relations sexuelles avec eux. Ce sont des morts-vivants», a écrit un autre commentateur à propos de la peste ambulante que sont les personnes qui ont été injectées.

«Honnêtement, je ne veux pas être avec quelqu’un qui en a pris ou respirer leur air», a déclaré un autre à propos de ne pas vouloir être à proximité de l’injecté. «Ce sont maintenant des expériences et ce ne sont pas les mêmes créatures organiques que Dieu a créées.»

Vous trouverez plus d’informations sur les effets néfastes des injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] sur ChemicalViolence.com.

Le gouverneur Whitmer déclare que tout l’État du Michigan est un CAMP DE PRISON DE VACCINS… obéissez ou restez enfermé pour toujours

Dans un mouvement qui sent le Troisième Reich et l’Holocauste, le gouverneur du Michigan Whitmer, un criminel malveillant et un traître anti-américain, vient de transformer tout l’État du Michigan en un camp de prisonniers pour vaccins. Elle a déclaré que les verrouillages forcés par des armes à feu ne prendront fin que lorsque 70% des adultes de l’État se rendront à l’injection d’une arme biologique de dépopulation mortelle appelée «vaccin Covid».

La liberté n’est «accordée» par le régime Whitmer que lorsque certains jalons de vaccination sont atteints. Il s’agit d’une forme de coercition criminelle qui viole non seulement les restrictions du Code de Nuremberg contre les expériences médicales, mais qui viole également les droits humains fondamentaux et l’exigence d’un consentement éclairé.

Il était inimaginable il y a à peine un an que les Michiganders devraient «gagner» leur liberté en acceptant de se faire injecter une intervention médicale expérimentale promue par les partisans du dépeuplement mondialiste, mais c’est exactement ce qui se passe actuellement dans le Michigan, sous le règne tyrannique des démocrates.

Le jalon du vaccin est rapporté par Breitbart.com:

55% des Michiganders vaccinés – Le travail en personne sera autorisé pour tous les secteurs d’activité.

60% des Michiganders vaccinés – La capacité intérieure des stades sportifs, des centres de conférence, des salles de banquet et des salons funéraires passera à 25%; la capacité des installations d’exercice et des gymnases passera à 50%; et le couvre-feu des restaurants et des bars sera levé.

65% des Michiganders vaccinés – Tous les pourcentages de limite de capacité intérieure seront levés, ne nécessitant qu’une distanciation sociale entre les parties. Les limites des rassemblements sociaux résidentiels seront encore assouplies.

70% des Michiganders vaccinés – Les commandes de collecte et de masques seront levées, et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan n’utilisera plus de mesures d’atténuation générales à moins que des circonstances imprévues ne surviennent, telles que la propagation de variantes résistantes aux vaccins.

En vertu de cette règle tyrannique et illégale, la seule façon pour les habitants du Michigan de voir leurs libertés rétablies est d’accepter de se faire injecter une intervention médicale dangereuse, expérimentale et altérant le gène qui tue déjà des milliers de personnes, partout dans le monde.

Le gouverneur Whitmer est le nouveau Josef Mengele, surnommé «l’ange de la mort»

Gardez à l’esprit que tous les vaccins Covid en Amérique aujourd’hui sont des traitements expérimentaux qui ne peuvent pas être sous l’autorité ou imposés aux personnes en vertu de la loi américaine et des réglementations de la FDA. La coercition n’est pas seulement moralement et éthiquement répréhensible, elle est illégale. Pourtant, le gouverneur Whitmer utilise la coercition pour forcer les gens à prendre ces vaccins mortels s’ils veulent récupérer leur «liberté». Comme tous les criminels et terroristes du gouvernement, le gouverneur Whitmer croit que le gouvernement contrôle toutes les libertés et peut refuser ces libertés au peuple comme une forme de punition pour contraindre les gens à se faire vacciner par injection suicide.

Il s’agit d’un crime contre l’humanité au niveau de Josef Mengele. Le gouverneur Whitmer mérite d’être arrêté, inculpé et poursuivi pour avoir commis des crimes de classe holocauste contre l’humanité et forcé des millions de personnes à participer, contre leur gré, à des expériences médicales mortelles qui pourraient les tuer. Josef Mengele était un médecin généraliste et un doctorat, et après avoir été reconnu coupable par un tribunal pour crimes de guerre, il a été pendu à mort publiquement sur ordre du tribunal.

Whitmer se serait senti comme chez lui à la tête des chambres à gaz Zyklon B dans l’Allemagne nazie, sans aucun doute. Elle est une criminelle méchante, anti-humaine et une menace pour toute personne dans l’État du Michigan. Et elle doit faire face à son propre procès devant un nouveau tribunal pour crimes de guerre organisé aux États-Unis d’Amérique pour arrêter et poursuivre tous les criminels de guerre de l’holocauste vaccinés qui opèrent ici même sur le sol américain.

Les vaccins meurtriers et expérimentaux sont une forme de violence médicale, et la gouvernante Whitmer est heureuse de déployer cette violence contre son propre peuple et de les menacer de verrouiller les prisonniers s’ils ne se conforment pas. De telles tactiques ne devraient jamais être déployées ou tolérées dans une société libre. En savoir plus sur VaccineHolocaust.org

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

LE VACCIN à ARNm COVID N’EST PAS UN VACCIN: PLUS D’EXPERTS EXPOSENT CETTE VÉRITÉ [2021-04-28] (VIDÉO)

Qu’est-ce que le vaccin?

À quel point est-ce dangereux?

Les experts en discutent et exposent la VÉRITÉ

Écoutez Robert F. Kennedy Junior, (avocat et activiste environnemental américain, auteur et théoricien du complot anti-vaccin.)

Dr David Martin, (président exécutif et fondateur de M • CAM, Inc., le leader international de l’innovation éthique, de la finance et du commerce et de la gestion des risques financiers fondée sur la propriété intellectuelle.)

Rocco Galati (avocat canadien spécialisé dans les affaires de droit constitutionnel et également suspects de terrorisme)

Judy A Mikovits PHD (scientifique ME / CFS, chercheuse et auparavant directrice de recherche au Whittemore Peterson Institute)

Venez à vos propres conclusions – mais pour moi qui ai un diplôme en chimie – nos corps sont conçus pour prendre soin de lui-même – je n’ai jamais pris le vaccin contre la grippe et je n’ai jamais attrapé la grippe. Manger sainement, faire de l’exercice quotidiennement et à 70 ans toujours aussi fort que j’avais 30 ans. Je ne prendrai pas le vaccin COVID19 qui attaque votre ADN et reprogramme votre corps et votre cerveau. Non, merci.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

LE TEST COVID PCR A BLESSÉ [2021-04-29] – IRENA LERMAN (VIDEO)

Source : BIT CHUTE

Ayant parcouru le monde, vécu à Hawaï, à l’âge de 46 ans, Irena était dans une santé incroyable. Heureuse. Vibrante. Esprit vif. Jusqu’à l’aéroport de Mexico. 10 avril 2021. Un test nasal PCR forcé l’a laissée dans un état de santé dévasté et misérable pendant 2 semaines. Quelque chose que la journaliste d’investigation Maryam Henein a appelé «viol de narine». Pas un terme léger en aucun cas. Ce qui a connecté les deux de ces femmes étonnantes: l’apithérapie. Magie des abeilles.

Source : Natural News

Les décès dus aux vaccins continuent d’augmenter étant donné qu’une femme de l’Oregon meurt d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin J&J

Une femme de 50 ans dans l’Oregon est décédée d’un caillot sanguin environ deux semaines après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson à dose unique contre le coronavirus de Wuhan. Des responsables de l’État ont confirmé sa mort le 22 avril, devenant la 10e personne à souffrir de cet effet indésirable. Le décès de la femme a été signalé un jour avant que les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ne se réunissent au sujet de la suspension du vaccin.

Selon une déclaration du 22 avril de l’Oregon Health Authority (OHA), elle a été informée de la réaction indésirable le 20 avril. Deux jours plus tôt, le 18 avril, le CDC a été informé de l’incident. Le communiqué a noté que la femme avait reçu le vaccin à dose unique avant que les autorités ne recommandent d’arrêter temporairement son utilisation.

La déclaration de l’OHA précise que la femme de 50 ans «a développé un caillot sanguin rare mais grave… en combinaison avec de très faibles plaquettes.» Les deux symptômes se seraient manifestés «dans les deux semaines suivant la vaccination» avec l’injection de vecteur d’adénovirus à dose unique. Le département de la santé de l’État de Beaver a déclaré que six autres personnes aux États-Unis vaccinées avec le vaccin J&J avaient signalé des caillots sanguins similaires.

En outre, le communiqué indiquait que les informations sur le décès lié au vaccin avaient été transmises au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins des CDC. «L’affaire… ajoutera à la preuve du risque potentiel associé au vaccin [J&J]», a-t-il poursuivi. Cependant, l’OHA a noté qu’il n’était pas possible de conclure «si le décès [de la femme] est lié au vaccin» tant qu’une enquête sur la question n’est pas terminée. Les responsables du CDC et de l’OHA enquêtent sur la mort au moment de la rédaction.

Des caillots sanguins en tandem avec une faible numération plaquettaire ont été signalés chez 10 personnes ayant reçu le vaccin J&J contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS], y compris la femme de l’Oregon. Cinq d’entre eux ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral – des caillots qui affectent les vaisseaux drainant le sang du cerveau. Pendant ce temps, une personne a développé une thrombose veineuse profonde – un caillot sanguin qui affecte des vaisseaux éloignés tels que ceux situés dans les jambes.

Le CDC vote pour reprendre l’utilisation du vaccin malgré les effets indésirables qui y sont liés

Le rapport sur la mort de l’Oregon, âgé de 50 ans, est arrivé un jour avant la réunion du 23 avril du Comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination (ACIP). Le comité parlerait du vaccin J&J et émettrait par la suite ses recommandations à ce sujet. Certains membres de l’ACIP ont déclaré qu’il devrait être accompagné d’un avertissement concernant les femmes plus jeunes qui pourraient développer des caillots sanguins. (En relation: le vaccin Johnson & Johnson fait l’objet d’une enquête sur des cas de caillots sanguins mortels.)

Il est vrai que les membres du comité ont voté la levée de la suspension du vaccin J&J au cours de la réunion de six heures. Un rapport de FOX 5 indique que les conseillers du CDC ont voté 10-4 pour reprendre l’utilisation du vaccin, que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé pour une utilisation d’urgence à la fin de février 2021. Les membres de l’ACIP ont fait valoir que «les avantages du vaccin l’emportent sur [le] risque grave mais faible» de caillots sanguins.

La directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky, a noté que les caillots sanguins causés par le vaccin J&J qui ont été découverts signifiaient que les systèmes de sécurité des vaccins fonctionnaient correctement. Elle a déclaré dans un communiqué: «Par-dessus tout, la santé et la sécurité sont au premier plan de nos décisions. Nos systèmes de sécurité des vaccins fonctionnent.» Walensky a ajouté que l’agence de santé publique «a identifié des événements exceptionnellement rares – sur les millions de doses [du vaccin J&J]» et continuera à surveiller tout événement indésirable.

Le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a également loué les mécanismes de sécurité des vaccins, ajoutant que la suspension du vaccin J&J reflétait le sérieux avec lequel les autorités envisagent la question. «C’est votre système de sécurité qui fonctionne pour vous, ce que vous voyez en ce moment. Un signal est venu, la FDA et le CDC ont sauté dessus et ont décidé de mener une enquête approfondie et c’est ce qui se passe. Cela… devrait accroître la confiance des gens dans le fait que [les autorités] sont informées de ce qui se passe et que tous les signaux font l’objet d’une enquête», a-t-il déclaré.

Le directeur scientifique de J&J, le Dr Paul Stoffels, a déclaré que son entreprise était «reconnaissante envers [l’ACIP] et ses experts médicaux pour l’évaluation rigoureuse» du vaccin à dose unique COVID-19. «La recommandation du Comité est une étape essentielle vers la poursuite des vaccinations nécessaires d’urgence… pour des millions de personnes aux États-Unis», a-t-il ajouté.

L’exécutif de J&J a fait remarquer: «Alors que la pandémie mondiale continue de dévaster les communautés du monde entier, nous pensons qu’un vaccin COVID-19 à injection unique et facilement transportable avec une protection démontrée contre plusieurs variantes peut aider à protéger la santé et la sécurité des personnes partout dans le monde.» Il a également réitéré la volonté de la société pharmaceutique de collaborer avec les autorités sanitaires du monde entier « pour garantir que cet événement très rare puisse être identifié précocement et traité efficacement. » (Connexes: le site de vaccination de masse du Colorado a fermé ses portes après que des personnes aient eu des effets indésirables du vaccin Johnson & Johnson.)

Visitez VaccineDeaths.com pour lire plus de rapports sur les effets indésirables liés au vaccin J&J à dose unique COVID-19.

Des scientifiques brésiliens affirment avoir découvert des adénovirus vivants répliquant dans les vaccins contre la Covid de la Russie

Si ceci est vérifié alors les scientifiques russes auraient encore du pain sur la planche, même si leurs effets semblent largement inférieurs à ceux de leurs homologues occidentaux ! – MIRASTNEWS

Des scientifiques brésiliens ont découvert un problème grave avec le vaccin anti-Covid Sputnik V de la Russie. Ce grave problème pourrait conduire à une nouvelle crise de santé publique, c’est pourquoi les régulateurs brésiliens ont interdit l’importation de ce vaccin.

Le vaccin en question a été mis au point par l’Institut russe Gamaleya. Comme le vaccin AstraZeneca et Johnson & Johnson, le vaccin Covid Sputnik V utilise un adénovirus génétiquement modifié pour transmettre des instructions génétiques dans les cellules de receveurs humains. Une fois à l’intérieur des cellules, ces instructions génétiques forcent les cellules à développer la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Si le processus se déroule comme prévu, les cellules immuno-sensibles sont censées répondre à ce nouvel afflux de protéines de pointe, qui sont délivrées à la surface des cellules.

Dans la nature, l’adénovirus provoque normalement une légère maladie respiratoire chez l’homme. L’adénovirus utilisé dans le vaccin est génétiquement modifié et désactivé, de sorte qu’il ne peut pas se répliquer dans les tissus humains. Mais ce n’est pas toujours garanti. Le vecteur peut revenir à la forme LIVE chez certaines personnes, détruisant la méthodologie du vaccin, provoquant de nouvelles infections et contribuant à la propagation à la communauté.

Les vaccins à vecteur adénovirus peuvent revenir à la forme LIVE, mettant les immunodéprimés à risque

L’agence brésilienne de réglementation pharmaceutique, Anvisa, a testé des échantillons du vaccin contre le spoutnik V. Ils ont découvert que l’adénovirus génétiquement affaibli est toujours «capable de se répliquer» et peut se multiplier rapidement une fois qu’il est injecté à l’homme. Une fois que l’adénovirus commence à se répliquer, le code ADN qu’il était censé transporter dans les cellules devient désactivé, ce qui rend le vaccin inefficace en tant que vaccin Covid-19.

La virologue de haut niveau Angela Rasmussen a déclaré que cette découverte «soulève des questions sur l’intégrité des processus de fabrication». Si l’adénovirus génétiquement modifié revient à une forme infectieuse vivante dans le corps humain, il peut rendre les gens malades, en particulier ceux dont le système immunitaire est plus faible. Le virus vivant peut alors contribuer à la propagation communautaire de nouveaux virus respiratoires, créant de nouveaux défis de santé publique.

« Pour la plupart des gens, ce ne sera probablement pas un gros problème car les adénovirus ne sont généralement pas considérés comme des agents pathogènes humains vraiment importants », a déclaré Rasmussen. « Mais chez les personnes immunodéprimées … il pourrait y avoir un taux plus élevé d’effets indésirables à cause de cela, y compris des effets potentiellement graves. »

Cette réplication à l’insu de l’adénovirus donne également à la personne vaccinée un faux sentiment de sécurité, car le processus de codage prévu pour les protéines de pointe ne se produit jamais et ne provoque jamais de réponse immunitaire.

La faillibilité des vaccins à vecteur adénovirus est bien connue

À un moment donné du processus de fabrication du vaccin, l’adénovirus récupère tous les gènes dont il a besoin pour restaurer sa capacité à se répliquer. Les scientifiques brésiliens pensent que cela se produit au cours du processus de fabrication appelé «recombinaison». Lorsque l’adénovirus inactivé est cultivé dans des cellules fœtales avortées, il peut secrètement récupérer les gènes dont il a besoin pour poursuivre son processus de réplication. Une fois à l’intérieur des sujets humains, l’adénovirus peut commencer à se répliquer, entraînant des événements indésirables, des maladies et la propagation communautaire d’un nouveau virus respiratoire. On ne sait pas non plus si le code ADN de la protéine de pointe est désactivé au cours de ce processus de fabrication. Le vaccin pourrait être destiné à créer une immunité collective, mais il pourrait affaiblir par inadvertance l’immunité collective et favoriser la propagation de nouveau matériel viral infectieux dans la communauté.

Le vaccin Sputnik V a été développé en tant que protocole à deux doses, qui n’est pas validé dans la communauté scientifique. La première injection contient un adénovirus de type 26 et la seconde, un adénovirus de type 5. Les cellules immuno-réactives se familiarisent rapidement avec les adénovirus. Un adénovirus différent est utilisé pour chaque injection dans le but de tromper les cellules immuno-réactives. Cette familiarité rend la revaccination moins efficace car les cellules immuno-réactives désactivent le vecteur adénovirus avant qu’il ne puisse transmettre des instructions génétiques aux cellules.

Les injections de rappel pour les vaccins à vecteur adénovirus ne sont pas aussi efficaces que le vaccin original et contribuent à la mutation de virus vivants qui provoquent des symptômes du rhume chez les personnes en bonne santé et des problèmes de santé plus graves pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Si les cellules immuno-réactives reconnaissent le vecteur, le processus prévu de codage des protéines de pointe est contrecarré, rendant le protocole de vaccination inefficace et rendant le receveur du vaccin plus vulnérable au rhume et à d’autres infections à coronavirus à l’avenir.

