1 047 morts 725 079 blessures signalées à la suite de «vaccins» COVID-19 expérimentaux signalés au Royaume-Uni

Le système de notification des effets indésirables du vaccin COVID du gouvernement britannique par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport aujourd’hui, 29 avril 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 21 avril 2021 pour les trois «vaccins» COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni auprès de Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Ils rapportent un total de 1 047 décès et 725 079 blessures enregistrés à la suite des injections COVID expérimentales.

685 des 1 047 décès ont suivi des injections COVID d’AstraZeneca, et 573 650 des 725 079 blessures ont suivi des injections COVID d’AstraZeneca.

Deux pays, la Norvège et le Danemark, ont maintenant complètement arrêté les injections de vaccins COVID par AstraZeneca, l’Institut norvégien de santé publique déclarant que les injections expérimentales AstraZeneca sont associées à un risque plus élevé de blessures et de décès que le virus [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19 (Coronavirus Desease (maladie) 2019 – MIRASTNEWS). Voir:

D’autres pays européens ont également temporairement interrompu les injections d’AstraZeneca pendant qu’ils examinent les données de sécurité, mais le Royaume-Uni n’a jamais cessé d’injecter des personnes avec le vaccin causant des caillots sanguins mortels, et les événements rapportés de décès et de blessures suite aux injections d’AstraZeneca.

Le dernier rapport d’analyse du vaccin britannique COVID-19 Oxford University / AstraZeneca:

4625 Troubles sanguins dont 5 décès

5798 Troubles cardiaques dont 86 décès

76 Troubles congénitaux dont 1 décès

4,974 Troubles de l’oreille

138 Troubles endocriniens

8311 Troubles oculaires

58 521 Troubles gastro-intestinaux dont 10 décès

189 718 Troubles généraux dont 254 décès

218 troubles hépatiques dont 6 décès

1821 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

11621 infections dont 64 décès

4613 blessures dont 1 décès

7009 Enquêtes

6652 Troubles métaboliques dont 4 décès

70 573 Troubles musculaires et tissulaires

162 néoplasmes dont 3 décès

124 324 Troubles du système nerveux dont 115 décès

102 Conditions de grossesse

10792 Troubles psychiatriques dont 2 décès

1650 Troubles rénaux et urinaires dont 3 décès

2401 Troubles de la reproduction et du sein

17 755 Troubles respiratoires dont 86 décès

34 074 Troubles cutanés dont 2 décès

150 circonstances sociales dont 1 décès

434 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

7048 Troubles vasculaires dont 38 décès

Total des réactions au vaccin COVID-19 Université d’Oxford / vaccin AstraZeneca: 685 décès et 573 650 blessés.

Le dernier rapport d’analyse du vaccin COVID-19 ARNm Pfizer-BioNTech du Royaume-Uni:

5071 Troubles sanguins dont 1 décès

1901 Troubles cardiaques dont 47 décès

13 Troubles congénitaux

1719 Troubles de l’oreille

37 Troubles endocriniens

2322 Troubles oculaires

15 608 Troubles gastro-intestinaux dont 15 décès

43 126 Troubles généraux dont 140 décès

50 Troubles hépatiques

807 Troubles du système immunitaire dont 1 décès

3545 infections dont 60 décès

1094 blessures dont 2 décès

1721 enquêtes dont 1 décès

939 Troubles métaboliques dont 1 décès

19 716 Troubles musculaires et tissulaires

77 néoplasmes dont 1 décès

27 949 Troubles du système nerveux dont 32 décès

86 Conditions de grossesse dont 3 décès

2427 Troubles psychiatriques

394 Troubles rénaux et urinaires dont 2 décès

1012 Troubles de la reproduction et du sein

6271 Troubles respiratoires dont 33 décès

10 937 Troubles cutanés dont 1 décès

47 Circonstances sociales

124 actes chirurgicaux et médicaux dont 1 décès

2065 Troubles vasculaires dont 6 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 ARNm Pfizer-BioNTech: 347 décès et 149 082 blessures

Le dernier (et premier) rapport d’analyse du vaccin Moderna sur le vaccin COVID-19:

9 Troubles sanguins

7 Troubles cardiaques

11 Troubles de l’oreille

8 Troubles oculaires

57 Troubles gastro-intestinaux

199 Troubles généraux dont 1 décès

1 Trouble hépatique

2 Troubles du système immunitaire

12 infections

7 Blessures

8 Enquêtes

2 Troubles métaboliques

90 Troubles musculaires et tissulaires

128 Troubles du système nerveux dont 1 décès

13 Troubles psychiatriques

2 Troubles rénaux et urinaires

7 Troubles de la reproduction et du sein

22 Troubles respiratoires

68 Troubles cutanés

1 Procédure chirurgicale et médicale

6 Troubles vasculaires

Total des réactions au vaccin COVID-19 Vaccin Moderna: 2 décès et 660 blessés

Total des réactions pour les vaccins non spécifiés de marque de vaccin COVID-19: 13 décès et 1687 blessures.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé conclut:

Les vaccins sont le meilleur moyen de protéger les gens du Covid-19 et ont déjà sauvé des milliers de vies. Tout le monde devrait continuer à se faire vacciner lorsqu’on lui demande de le faire, sauf avis contraire.

Comme pour tous les vaccins et médicaments, la sécurité des vaccins COVID-19 est surveillée en permanence.

Les cas d’un type spécifique extrêmement rare de caillot sanguin avec un faible taux de plaquettes sanguines continuent à être étudiés.

