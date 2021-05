Cuba veut vacciner toute la population contre le virus corona avec son propre vaccin

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a annoncé que son gouvernement souhaitait vacciner toute la population du pays contre le virus corona. Selon lui, les vaccins cubains traversent la phase finale de l’étude et font preuve d’une grande efficacité.

Source: Reuters © Jorge Luis Banos / Le vaccin cubain contre le coronavirus Soberana 02.

Cuba vise à être l’un des premiers pays à vacciner pleinement sa population contre le coronavirus. Le pays est également prêt à fournir une assistance aux pays de l’Union économique eurasiatique (UEE) dans ce domaine. Cela a été annoncé vendredi par le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz dans un message vidéo aux participants à la réunion du Conseil des gouverneurs de l’UEE dans la ville russe de Kazan:

« Cuba a la capacité de produire un grand nombre de vaccins et prévoit d’être l’un des premiers pays à vacciner l’ensemble de sa population. »

Manuel Marrero Cruz a annoncé que les vaccins cubains, qui sont au stade final de l’étude, ont également prouvé leur efficacité contre les nouvelles souches de coronavirus. Il a ajouté que Cuba était prête à « soutenir les États de l’Union économique eurasienne dans la lutte contre la pandémie à l’aide de ses vaccins ».

Le vaccin cubain est connu sous le nom de marque Soberana 02. Le développeur du vaccin est l’Institut Finlay de La Havane. Le 4 mars, la vaccination a commencé pour plus de 44 000 volontaires âgés de 18 à 90 ans. Les chercheurs affirment que leur vaccin est stable à long terme entre 2 et 8 degrés Celsius et qu’il est facile à fabriquer en grandes quantités. Le calendrier de vaccination comprend deux vaccinations à 14 jours d’intervalle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT