Un médecin offre un livre GRATUIT au public sur la guérison des infections virales respiratoires grâce à la nébulisation de peroxyde d’hydrogène

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Thomas E. Levy, MD, JD est un cardiologue certifié et l’auteur de Curing the Incurable: Vitamin C, Infectious Diseases, and Toxins et STOP America’s #1 Killer !; ainsi que plusieurs autres livres médicaux révolutionnaires.

Il est l’un des plus grands experts mondiaux de la vitamine C et donne fréquemment des conférences aux professionnels de la santé du monde entier sur le rôle approprié de la vitamine C et des antioxydants dans le traitement d’une multitude de problèmes de santé et de maladies.

Son dernier livre, Rapid Virus Recovery: No Need to Live in Fear! est maintenant disponible GRATUITEMENT sous forme de livre électronique via MedFox Publishing.

Le Dr Levy déclare:

L’intention de ce livre est de faire comprendre que presque tous les syndromes viraux aigus sont guérissables, en particulier ceux contractés par voie respiratoire, et ce rapidement. Cela comprend la COVID et tous les futurs agents pathogènes qui pourraient émerger d’une mutation ou d’un laboratoire.

C’est une déclaration assez audacieuse, mais son livre comprend plus de 600 citations de revues médicales évaluées par des pairs pour étayer son affirmation.

Le livre qu’il offre au public gratuitement porte principalement sur la nébulisation de peroxyde d’hydrogène, une solution peu coûteuse que n’importe qui dans le monde peut mettre en œuvre sans l’aide d’un médecin ou d’un hôpital pour moins de 40,00 $.

Afin d’arrêter toute pandémie, COVID inclus, il est essentiel qu’un remède existe non seulement, mais qu’il soit extrêmement bon marché, disponible partout, facilement administré, totalement non toxique, et ne nécessitant pas l’intervention d’un médecin ou d’un hôpital pour être obtenu. À l’heure actuelle, il n’y a vraiment qu’un seul traitement de ce type qui remplit toutes ces conditions. C’est: la nébulisation de peroxyde d’hydrogène.

Téléchargez et enregistrez ce livre MAINTENANT avant qu’il ne soit interdit d’Internet, car les protocoles qui y sont décrits sont désormais déclarés illégaux.

Voici quelques extraits de l’introduction de son livre.

Il n’y a pas besoin d’avoir peur

Extraits:

Les infections virales aiguës ont toujours représenté un défi majeur pour les praticiens de la médecine traditionnelle. À ce jour, il n’existe aucun agent de prescription que les fournisseurs de soins de santé traditionnels peuvent utiliser et qui ont la capacité de guérir rapidement et définitivement un syndrome viral.

Les infections virales les plus courantes et les plus sévères sur le plan clinique sont contractées par voie respiratoire. Lorsque de tels virus se révèlent exceptionnellement contagieux, le terrain est planté pour l’escalade de ces infections au niveau d’une épidémie ou, au pire, d’une pandémie.

Ces syndromes viraux respiratoires courants appartiennent principalement à la vaste gamme de virus qui causent le rhume et la grippe («grippe»).

Selon la force du système immunitaire de la personne infectée, une telle infection peut être brève et auto-limitée, ou elle peut être chronique et résistante à la résolution.

Dans certaines circonstances, les infections virales respiratoires aiguës peuvent rapidement mettre la vie en danger. Les infections virales potentiellement mortelles évoluent invariablement vers la grippe et les syndromes de type grippal qui se propagent dans tout le corps, provoquant une maladie généralisée plutôt que la symptomatologie focale observée avec les symptômes typiques du nez et de la gorge d’un rhume.

Presque tous les syndromes viraux aigus sont très sensibles à un certain nombre d’approches de traitement différentes, comme cela sera discuté dans ce livre.

Non seulement la plupart de ces traitements fonctionnent extrêmement bien pour réduire la gravité et la durée de la maladie virale une fois qu’elle s’est installée, mais ils améliorent également considérablement l’immunité du corps contre la contraction d’un virus.

Certains des protocoles qui seront discutés peuvent également guérir rapidement et sans équivoque ces infections chez la plupart des patients.

La formation des médecins les rend très réticents à utiliser le mot «cure» pour désigner l’efficacité de tout traitement pour n’importe quelle condition, quelle que soit l’efficacité d’un tel traitement.

En effet, une simple revue rapide de la littérature médicale sur PubMed révèle rapidement un thème commun dans les études cliniques.

Peu importe à quel point les traitements étudiés résolvent clairement diverses infections ou conditions médicales, les auteurs de ces études n’affirmeront JAMAIS que le traitement X a pu guérir la condition, ou l’infection, Y dans la partie Résultats / Conclusion de l’étude.

En fait, certaines des études les plus impressionnantes affirmeront seulement que le traitement X «semble» être bénéfique pour la condition Y, et que d’autres études sont nécessaires.

C’est comme s’il y avait certains commandements non écrits pour tous les scientifiques de la recherche médicale qui les obligent à éviter toute déclaration définitive – même lorsque les résultats sont manifestement clairs.

Le mantra de toute recherche, en particulier des études cliniques: évaluer, mesurer, tester, analyser, mais jamais, jamais, jamais conclure définitivement.

Les chercheurs ne veulent pas non plus rapporter une relation de cause à effet clairement définie entre deux choses, comme un traitement et une maladie, ou une condition médicale et une autre maladie.

La vitamine C correctement dosée et correctement administrée guérit depuis plus de 80 ans presque toutes les maladies infectieuses aiguës, en particulier les maladies virales.

De nombreux articles différents ont documenté ses avantages à cet égard. Pourtant, aucun manuel médical actuel ne mentionne même la vitamine C comme traitement potentiel ou possible des maladies infectieuses.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un sujet à traiter en détail dans ce livre, il faut tout de même signaler au lecteur que la raison pour laquelle la vitamine C, ou tout autre remède viral, n’est pas largement utilisée, est révélée dans les faits qui donnent à réfléchir:

La santé est avant tout une entreprise. Tout agent / traitement couramment utilisé doit générer des revenus substantiels et même déraisonnables pour les sociétés pharmaceutiques, les hôpitaux et les médecins, sinon il ne sera jamais utilisé ni même correctement étudié. Plus probablement, il sera supprimé. Il y a plus de politique en médecine qu’en politique.

Les preuves de ces affirmations abondent. Par exemple, il y a eu un refus total de la part des médecins et des hôpitaux partout aux États-Unis de fournir un traitement précoce aux millions d’Américains qui ont été testés positifs pour la COVID, mais on leur a dit de «rentrer chez eux et de ne revenir que s’ils avaient des difficultés à respirer.

En d’autres termes, revenez lorsque le patient est si malade qu’il peut l’admettre à l’USI et le mettre sous respirateur.

Ce «protocole de soins standard» a généré un chèque automatique de 39 000 $ du gouvernement ainsi que des revenus énormes pour un séjour à l’hôpital de soins intensifs, et a considérablement gonflé le taux de mortalité en même temps.

De nombreux patients confiants ne peuvent tout simplement pas se résoudre à comprendre que leur médecin ou leur hôpital est beaucoup plus intéressé par les bénéfices que par leurs intérêts en matière de santé et leur bien-être général. Il existe certainement des exceptions à la nature générale de ces affirmations.

Mais ces exceptions sont décidément rares. Tant que le lecteur n’aura pas pleinement saisi la vérité odieuse de ces affirmations, il restera impossible de comprendre pourquoi une réponse facile et bon marché à une infection ou une maladie grave sera toujours décriée, réprimée et peut-être même rendue illégale.

(Note de l’éditeur, c’est désormais «illégal». Voir: COVID Natural Remedies BANNED as DOJ and FTC Seek to Silence Doctors Promoting Vitamin D, C, Zinc, etc.)

Même de nombreux médecins en apparence bien intentionnés rejetteront et dénigreront presque par réflexe une thérapie comme la nébulisation HP, car elle sape une grande partie de l’importance de leurs nombreuses années de sacrifice, de dépenses et de formation pour obtenir des licences médicales.

De nombreuses rationalisations différentes peuvent être utilisées par les médecins pour ne même pas considérer la nébulisation HP comme une thérapie.

Personne qui a suivi une formation approfondie dans quelque domaine que ce soit ne veut avoir le sentiment que l’énorme quantité de temps et d’argent investis peut être hors de propos ou même nuisible dans le traitement d’un nombre substantiel de leurs patients.

Imaginez un médecin avec une formation spéciale en soins intensifs et en médecine respiratoire, et la plupart des patients COVID qui inondaient auparavant les unités de soins intensifs n’apparaissent plus.

Comment peut-il / elle adopter une intervention qui réduit considérablement le nombre de personnes qui ont besoin de leur expertise et qui menace leur capacité à gagner un revenu significatif – en particulier lorsque la communauté médicale traditionnelle rejette fortement l’intervention comme étant scientifiquement infondée ou même franchement frauduleuse?

L’intention de ce livre est de faire comprendre que presque tous les syndromes viraux aigus sont guérissables, en particulier ceux contractés par voie respiratoire, et ce rapidement.

Cela comprend la COVID et tous les futurs agents pathogènes qui pourraient émerger d’une mutation ou d’un laboratoire.

Afin d’arrêter toute pandémie, COVID inclus, il est essentiel qu’un remède existe non seulement, mais qu’il soit extrêmement bon marché, disponible partout, facilement administré, totalement non toxique, et ne nécessitant pas l’intervention d’un médecin ou d’un hôpital pour être obtenu. À l’heure actuelle, il n’y a vraiment qu’un seul traitement de ce type qui remplit toutes ces conditions. Il est:

Nébulisation de peroxyde d’hydrogène

Les raisons pour lesquelles la nébulisation de peroxyde d’hydrogène (HP) est une thérapie si parfaite pour tout virus respiratoire aigu sont détaillées dans le livre et n’ont pas besoin d’être répétées ici.

Dans les régions extrêmement pauvres du monde, une machine de nébulisation, qui n’implique encore qu’une dépense unique de 30 $ à 40 $, peut être partagée par un ménage, ou même une communauté qui l’utiliserait dans une clinique ou un centre de traitement local.

Les temps de traitement ne durent que de 5 à 15 minutes dans la plupart des cas. Une pinte de 3% HP ordinaire, à utiliser telle quelle ou avec des degrés de dilution variables avec de l’eau ou une solution saline en fonction de la tolérance du patient, a un coût de détail de 1 à 2 dollars sur toute la planète.

La quantité de HP pour un traitement peut être comprise entre 1 et 3 cc de la solution à 3%. Une pinte a 473 cc de solution.

Cela signifie qu’un remède, ou un coup de pouce efficace à la résolution rapide d’un virus respiratoire, y compris le COVID, pourrait coûter aussi peu que 1/4 d’un centime.

La quantité d’électricité nécessaire pour faire fonctionner le nébuliseur, qui serait également sans importance, serait la principale «dépense».

Il convient également de souligner que la nébulisation HP résout rapidement et efficacement le rhume et toutes les variétés de syndromes viraux grippaux, en fonction de la durée de l’infection des patients au début de la nébulisation.

Cela signifie également qu’un quart de centime peut faire ce que de nombreuses hospitalisations prolongées coûtant plusieurs centaines de milliers à des millions de dollars ne font pas: guérir le patient, épargner au patient beaucoup de souffrances et éventuellement la mort, et permettre au patient ou à sa famille de éviter une dévastation financière complète.

Enfin, il existe un autre bénéfice tout aussi important, voire plus significatif, comme celui de pouvoir se guérir soi-même de cette infection. Tout simplement:

La vie peut à nouveau être vécue sans s’inquiéter continuellement de perte de santé, faire face à une grande souffrance et même mourir.

De très nombreuses personnes ont eu peur de contracter la COVID, malgré le fait que la mortalité résultant de cette infection a considérablement diminué et est maintenant de l’ordre d’un dixième de pour cent (1 sur 1000).

Non seulement la peur est palpable, mais elle est irrationnelle.

Depuis près d’un an maintenant, lorsqu’ils s’arrêtent à un feu tricolore, de nombreux conducteurs «distancent socialement» leur voiture et maintiennent plus d’une longueur de voiture des voitures devant eux jusqu’à ce que la lumière change.

Scientifiquement, c’est ridicule, mais cela souligne la quantité de peur qui a été instillée chez un très grand nombre de personnes.

Certaines personnes sont paralysées par la peur quand elles voient le masque de quelqu’un tomber sous le nez pendant un moment comme si le délinquant était un assassin. Certains attaqueront littéralement un tel individu.

Actuellement, la peur du virus est beaucoup plus débilitante pour la population dans son ensemble que le virus lui-même.

Les informations contenues dans le livre démontrent qu’une peur continue de la COVID ou de tout autre virus respiratoire est irrationnelle.

Posséder un bon nébuliseur et avoir une nouvelle bouteille de HP à portée de main empêcheront la COVID de détruire la santé mentale avant qu’il n’ait la chance de menacer la santé physique.

Cela signifie qu’un retour à une vie normale est possible, sûr, rationnel et facile à réaliser.

Téléchargez le livre complet ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News