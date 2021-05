Cet article dit tout – les «vaccins» COVID-19 sont inutiles, inefficaces et dangereux.

Les prévisions du gouvernement pour l’automne sont de 250 décès par jour sur 300 de personnes vaccinées – malgré leurs affirmations selon lesquelles le fait d’être vacciné vous protégera (seulement) d’un cas grave de COVID.

S’ils croient à leurs prévisions, ils devraient maintenant donner des conseils aux personnes vaccinées sur la façon d’éviter la mort cet automne.

Je pense que la vérité est que même à 250 par jour, le nombre de personnes qui meurent est tout simplement trop petit pour les déranger.

Vaccins COVID: nécessité, efficacité et sécurité

Résumé: Les fabricants de vaccins COVID-19 ont été exemptés de toute responsabilité légale pour les dommages induits par le vaccin. Il est donc dans l’intérêt de tous ceux qui autorisent, appliquent et administrent les vaccins contre le COVID-19 de comprendre les preuves concernant les risques et les avantages de ces vaccins, car la responsabilité des dommages leur incombera.

En bref, les preuves disponibles et la science indiquent que les vaccins COVID-19 sont inutiles, inefficaces et dangereux.

Dernière section sur la sécurité –

Tout comme le tabagisme pourrait causer le cancer du poumon et était prédit sur la base des premiers principes, on peut s’attendre à ce que tous les vaccins génétiques provoquent des troubles de la coagulation sanguine et de la coagulation [33], en fonction de leurs mécanismes moléculaires d’action. Dans le même ordre d’idées, des maladies de ce type ont été observées dans tous les groupes d’âge, conduisant à des suspensions temporaires de vaccins dans le monde entier – Les vaccins ne sont pas sûrs.

2. Contrairement aux affirmations selon lesquelles les troubles sanguins post-vaccination sont «rares», de nombreux effets secondaires courants du vaccin (maux de tête, nausées, vomissements et «éruptions» de type hématome sur le corps) peuvent indiquer une thrombose et d’autres anomalies graves. De plus, les micro-thromboses diffuses induites par le vaccin dans les poumons peuvent imiter une pneumonie et peuvent être diagnostiquées à tort comme COVID-19. Les événements de coagulation qui reçoivent actuellement l’attention des médias ne sont probablement que la «pointe d’un énorme iceberg» [34] – Les vaccins ne sont pas sûrs.

3. En raison de l’amorçage immunologique, on peut s’attendre à ce que les risques de coagulation, de saignement et d’autres événements indésirables augmentent à chaque revaccination et à chaque exposition à un coronavirus intervenant. Au fil du temps, que ce soit des mois ou des années [35], cela rend à la fois la vaccination et les coronavirus dangereux pour les tranches d’âge jeunes et en bonne santé, pour qui sans vaccination COVID-19 ne pose aucun risque substantiel.

Depuis le déploiement du vaccin, l’incidence de la COVID-19 a augmenté dans de nombreuses régions où les taux de vaccination sont élevés [36–38]. En outre, plusieurs séries de décès par COVID-19 sont survenues peu de temps après le début des vaccinations dans les résidences pour personnes âgées [39, 40]. Ces cas peuvent être dus non seulement à une amélioration dépendante des anticorps, mais également à un effet immunosuppresseur général des vaccins, ce qui est suggéré par la survenue accrue de l’herpès zoster chez certains patients [41]. L’immunosuppression peut avoir provoqué la manifestation clinique d’une infection auparavant asymptomatique. Quel que soit le mécanisme exact responsable de ces décès signalés, nous devons nous attendre à ce que les vaccins augmentent plutôt que réduisent la létalité de la COVID-19 – Les vaccins ne sont pas sûrs.

4. Les vaccins sont expérimentaux par définition. Ils resteront dans les essais de phase 3 jusqu’en 2023. Les destinataires sont des sujets humains ayant droit au consentement éclairé libre en vertu de Nuremberg et d’autres protections, y compris la résolution 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe [42] et les conditions d’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA [29]. En ce qui concerne les données de sécurité des essais de phase 1 et 2, malgré la taille initiale des échantillons, la revue Vaccine rapporte que «la stratégie de vaccination choisie pour un développement ultérieur n’a peut-être été donnée qu’à 12 participants seulement» [32]. Avec des échantillons de si petite taille, le journal note que «des études de phase 3 plus importantes conduites sur de plus longues périodes seront nécessaires» pour établir la sécurité. Les risques qui restent à évaluer dans les essais de phase 3 jusqu’en 2023, avec des populations entières comme sujets, comprennent non seulement la thrombose et les anomalies hémorragiques, mais d’autres réponses auto-immunes, les réactions allergiques, les tropismes inconnus (destinations tissulaires) des nanoparticules lipidiques [35], les anticorps -amélioration dépendante [43–46] et impact de méthodes de fabrication précipitées, mal exécutées, mal réglementées [47] et apparemment incohérentes, conférant des risques d’impuretés potentiellement nocives telles que des résidus d’ADN incontrôlés [48]. Les vaccins ne sont pas sûrs, ni pour les receveurs, ni pour ceux qui les administrent ou autorisent leur utilisation.

5. L’expérience initiale pourrait suggérer que les vaccins dérivés d’adénovirus (AstraZeneca / Johnson & Johnson) provoquent des effets indésirables plus graves que les vaccins à ARNm (Pfizer / Moderna). Cependant, lors d’une injection répétée, le premier induira bientôt des anticorps contre les protéines du vecteur adénovirus. Ces anticorps neutraliseront ensuite la plupart des particules virales du vaccin et provoqueront leur élimination avant de pouvoir infecter des cellules, limitant ainsi l’intensité des lésions tissulaires.

En revanche, dans les vaccins à ARNm, il n’y a pas d’antigène protéique que les anticorps doivent reconnaître. Ainsi, quel que soit le degré d’immunité existant, l’ARNm du vaccin atteindra sa cible – les cellules du corps. Ceux-ci exprimeront alors la protéine de pointe et subiront par la suite l’assaut complet du système immunitaire. Avec les vaccins à ARNm, le risque d’événements indésirables graves est pratiquement garanti d’augmenter à chaque injection successive. A long terme, ils sont donc encore plus dangereux que les vaccins vecteurs. Leur apparente préférence par rapport à ces derniers est préoccupante au plus haut degré; ces vaccins ne sont pas sûrs.

4. Éthique et points juridiques à considérer

Les conflits d’intérêts abondent dans la littérature scientifique et au sein des organisations qui recommandent et promeuvent les vaccins, tout en diabolisant les stratégies alternatives (dépendance à l’immunité naturelle et traitement précoce). Les autorités, les médecins et le personnel médical doivent se protéger en évaluant de très près les sources de leurs informations pour les conflits d’intérêts.

Les autorités, les médecins et le personnel médical doivent également veiller à ne pas ignorer la littérature crédible et indépendante sur la nécessité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins, étant donné les décès massifs prévisibles et les méfaits auxquels il faut s’attendre à moins que la campagne de vaccination ne soit arrêtée.

Les fabricants de vaccins se sont exonérés de toute responsabilité légale pour les événements indésirables pour une raison. En cas de décès et de dommages dus aux vaccins, la responsabilité incombera aux personnes responsables de l’autorisation, de l’administration et / ou de la coercition des vaccins via les passeports vaccinaux, dont aucun ne peut être justifié par une analyse risques-avantages sobre et fondée sur des preuves.

Tous les acteurs politiques, réglementaires et médicaux impliqués dans la vaccination COVID-19 doivent se familiariser avec le code de Nuremberg et d’autres dispositions légales afin de se protéger.

Médecins pour l'éthique Covid

Nous sommes des médecins et des scientifiques de 30 pays, cherchant à faire respecter l'éthique médicale, la sécurité des patients et les droits de l'homme en réponse à la COVID-19.

https://doctors4covidethics.medium.com/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety-b1d8bfbc9d2

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

