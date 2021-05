GÉNOCIDE aux États-Unis se poursuit: 3 848 DÉCÈS et 118 902 blessures à la suite d’injections COVID – Des enfants sont également signalés comme mourants

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le meurtre de masse d’Américains par le biais des injections expérimentales de COVID se poursuit, car le CDC rapporte maintenant que 3 848 personnes sont décédées et 118 902 effets indésirables ont maintenant été enregistrés dans leur système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS).

Beaucoup pensent qu’il existe des preuves solides que le CDC retient une grande partie des données et que le nombre de décès et de blessures signalés est beaucoup plus élevé (voir ci-dessous).

Cela s’ajoute au fait que de nombreux décès et blessures suite aux injections ne sont même pas signalés, car la propagande diffusée par le gouvernement américain et renforcée par les médias corporatifs financés par l’industrie pharmaceutique, continue d’affirmer qu’aucun de ces décès n’est lié à les injections COVID, et ne sont que des «coïncidences».

Ainsi, ceux qui croient bêtement cela et tombent malades plus tard, ou voient un être cher mourir, ne prendront même pas en compte le fait que les injections COVID peuvent avoir causé cela et ne prendront pas la peine de le signaler au CDC.

Pour donner une certaine perspective à ces chiffres enregistrés et montrer à quel point il est pénalement pervers de prétendre qu’aucun de ces décès ou blessures n’est causé par les injections, le nombre total de décès maintenant enregistrés à la suite d’injections COVID expérimentales depuis décembre 2020 est supérieur au nombre enregistré de décès suite à des vaccins au cours des 15 dernières années et demie (source) avant que les injections COVID expérimentales ne soient déclenchées contre le public.

* Les décès suite à des injections COVID ont été signalés par le CDC plus tôt cette semaine ici. Tous n’ont pas été inclus dans la décharge de données de vendredi publiée le 30/04/21, qui ne montrait que 3 544 décès. La «période de 4 mois» a commencé du début décembre au 23 avril 2021, il faudra donc environ 2 semaines supplémentaires pour obtenir toutes les données pour la période complète de 4 mois, et ces chiffres augmenteront.

Décès d’enfants signalés à la suite de vaccins COVID

Malheureusement, il y a maintenant au moins 5 décès enregistrés parmi les enfants suite aux injections COVID, y compris un bébé de 5 mois qui n’a pas été injecté, mais qui allaitait de sa mère qui l’était.

VAERS ID: 1166062: Le patient a reçu une deuxième dose de vaccin Pfizer le 17 mars 2020 alors qu’il était au travail. Le 18 mars 2020, son bébé allaité de 5 mois a développé une éruption cutanée et dans les 24 heures était inconsolable, refusant de manger et a développé une fièvre. Le patient a amené son bébé à l’urgence locale où des évaluations ont été effectuées, une analyse sanguine a révélé des enzymes hépatiques élevées. Le nourrisson a été hospitalisé mais a continué de décliner et est décédé. Diagnostic du TTP. Aucune allergie connue. Aucune nouvelle exposition en dehors de la vaccination de la mère, la veille. VAERS ID: 1187918: femme de 15 ans dans le New Hampshire. Je ne connais pas la date exacte du premier ou du deuxième vaccin Moderna. Je suis l’USIP qui a pris soin de la patiente après son arrêt cardiaque qui, selon nous, était environ 3-4 jours après son deuxième vaccin Moderna VAERS ID: 1218081 également 1218081: femme de 17 ans, Wisconsin. Le patient a signalé des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques; a subi un arrêt cardiaque et la mort. D’après le rapport post mortem de l’hôpital: le 4/10/21, elle était en train de s’auto-cathétériser et a commencé à éprouver des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques. Peu de temps après, elle s’est effondrée et ne respirait plus. EMS est arrivé et a trouvé son apnéique et en activité électrique sans pouls. La réanimation a commencé et s’est poursuivie à l’arrivée à l’urgence. Mis à part une courte période de retour d’impulsions, elle est restée en PEA malgré une estimation de 45 à 50 minutes de réanimation. Elle est décédée à 11h20 le 4/10/21. – Directement à partir du rapport de pathologie 4.12.21 VAERS ID: 1225942: femme de 16 ans, Wisconsin. La patiente était une femme de 16 ans qui a reçu le vaccin Pfizer le 19/03/21 à la clinique de vaccination et a présenté une RCR en cours au SU 28/03/21 après un arrêt cardiaque à domicile. Le patient placé sur ECMO et l’imagerie a révélé une grande embolie pulmonaire bilatérale comme étiologie probable de l’arrêt. Les facteurs de risque comprenaient l’utilisation de contraceptifs oraux. Les laboratoires ont depuis confirmé l’absence de mutation du gène du facteur V. leiden ou de la prothrombine. Patient déclaré mort selon les critères neurologiques 30/03/21. VAERS ID: 1242573: homme de 15 ans, Colorado. Insuffisance cardiaque. VAERS ID: 1243516: (Identique à 1225942?) Femme de 16 ans, Wisconsin. Effondrement hémodynamique à la maison. Arrêt cardiaque persistant nécessitant une ECMO. Événement considéré comme secondaire à une embolie pulmonaire. Mort selon des critères neurologiques.

Il y a aussi un cas d’un homme de 17 ans dans le Michigan avec des antécédents de maladie mentale qui s’est suicidé 8 jours après avoir été injecté. ID VAERS: 1243487.

Les enfants ont une chance virtuelle de zéro pour cent de mourir de la COVID-19. Donc, quiconque est responsable d’avoir injecté à ces enfants un vaccin expérimental alors qu’ils n’en avaient pas besoin devrait être arrêté et accusé de meurtre.

Le CDC retient-il plus de données sur les blessures et les décès à la suite d’injections COVID expérimentales?

Plusieurs personnes m’ont envoyé un e-mail la semaine dernière avec des liens vers des vidéos de ceux qui font une plongée approfondie dans la base de données VAERS, et affirmant qu’il existe des preuves solides que le CDC retient des données et que les blessures et les décès consécutifs aux injections COVID sont probablement beaucoup plus élevées.

Je n’ai pas eu le temps de vérifier ces rapports, mais je vais inclure ici deux vidéos que vous pouvez regarder et écouter par vous-même. Faites votre propre vérification des faits.

https://www.bitchute.com/embed/z3reNnlEdFva/

https://www.bitchute.com/embed/obI8khWKx703/

Jusqu’où ira ce génocide?

De nombreux États américains signalent maintenant qu’ils ont des stocks de doses provenant des injections COVID expérimentales qui ne sont pas utilisées, car la demande pour ces doses diminue maintenant.

Jusqu’à présent, la plupart des personnes aux États-Unis qui ont reçu ces piqûres expérimentales l’ont fait volontairement. Les exceptions sont les enfants et les personnes handicapées mentales. (Voir: Le shérif du comté de LA rentre chez lui pour injecter de force des adultes et des enfants handicapés avec des injections COVID-19 contre leur volonté.)

Comme de nombreux médecins et scientifiques dissidents l’ont maintenant déclaré publiquement, il s’agit d’une entreprise médicale de contrôle de la population car il n’y a aucune raison scientifique ou médicale qui puisse justifier le déclenchement de tirs expérimentaux sur le public.

Les gens au sommet qui contrôlent cela sont mauvais. Ils censurent toutes les autres thérapies qui peuvent être utilisées efficacement pour combattre des virus comme celui-ci et la grippe saisonnière, dans le but de déployer ces produits expérimentaux que nous voyons maintenant affecter non seulement ceux qui sont injectés, mais dans de nombreux cas ceux qui n’ont pas non plus reçu d’injection qui se trouvent à proximité de la population injectée.

Il est tout à fait possible que toutes les femmes en âge de procréer qui survivent aux injections deviennent stériles et ne puissent jamais avoir d’enfants.

C’est un génocide: la mort par injection. Il est temps d’arrêter de désinfecter cela. Nous devons commencer à utiliser les termes corrects.

Les seules piqûres injectées actuellement proviennent d’une aiguille. Ce pays est maintenant occupé par les forces ennemies, et ils ont fondamentalement annexé les États-Unis sans combat parce qu’une majorité du public s’est conformée volontairement à leurs plans diaboliques.

Que se passe-t-il ensuite alors qu’ils ciblent les «hésitants à la vaccination»?

La Constitution des États-Unis est toujours en vigueur, et le deuxième amendement vous donne une raison légale de vous protéger, vous et votre famille, des personnes perverses déterminées à vous tuer.

Ce sont les contrevenants à la loi. Si vous maintenez votre position et faites tout ce qui est nécessaire pour vous protéger, vous et votre famille, de leur intention de vous tuer ou de vous nuire gravement, vous agissez dans le cadre des droits légaux protégés par notre Constitution.

Ne soyez pas confus sur ce point! Parce que beaucoup de ceux qui sont ont déjà été tués, et maintenant ils s’en prennent aux enfants.

J’ai déjà eu plusieurs menaces sur ma vie pour avoir publié la vérité (par des LÂCHES anonymes), et j’abandonnerai volontiers ma vie pour continuer à publier la vérité aussi longtemps que je le pourrai. Donc, quiconque a l’idée d’essayer de me trouver et de me faire taire, mieux vaut être prêt à perdre sa vie aussi.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News