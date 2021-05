La production de pétrole brut en Alaska à son plus bas niveau depuis plus de 40 ans

La production de pétrole brut en Alaska est tombée à son plus bas niveau de production en 44 ans.

Selon l’Energy Information Administration (EIA), un bureau statistique qui recueille, analyse et diffuse des données pour le gouvernement concernant le secteur énergétique du pays, la production de pétrole brut en Alaska était en moyenne d’environ 448 000 barils par jour en 2020 dans l’Etat depuis 1976.

La production de pétrole de l’Alaska a culminé à plus de deux millions de barils par jour en 1988. La production de l’année dernière représentait moins de 75 pour cent de ce que l’État a fait pendant son apogée.

L’EIA indique que la production en Alaska a diminué presque chaque année depuis le pic de 1988, alors que les champs pétrolifères de l’État ont mûri. De plus, la baisse annuelle de 4% en 2020 faisait partie d’une baisse plus importante de la production pétrolière non seulement en Alaska mais dans le reste des États-Unis.

Malgré son ralentissement continu de la production, l’industrie pétrolière reste le principal contributeur à l’économie de l’Alaska. L’État compte sur les revenus générés par les ventes dans les industries du pétrole et du gaz naturel, et les revenus pétroliers ont fourni plus des deux tiers du budget de l’État en 2020.

L’industrie pétrolière de l’Alaska se remet toujours d’une pandémie

L’industrie pétrolière de l’Alaska a subi un coup sans précédent au plus fort de la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) l’année dernière. Aujourd’hui, alors que le prix du pétrole brut de la région du versant nord de l’État s’est largement redressé, la main-d’œuvre n’a pas encore rebondi après la pandémie.

Le nombre de personnes travaillant dans l’industrie pétrolière et gazière de l’Alaska est en baisse constante depuis le début de la pandémie. En février 2020, juste avant le verrouillage des États-Unis, il y avait environ 10 200 emplois pétroliers et gaziers en Alaska. Depuis lors, l’industrie a perdu près de 40% de sa main-d’œuvre.

Selon le Département du travail et du développement de la main-d’œuvre de l’Alaska (DOLWD), en mars 2021, environ 6 300 personnes étaient employées dans les secteurs pétrolier et gazier de l’État. Cela correspond aux chiffres de février, mais rien n’indique que la tendance à la baisse qui persiste depuis le début de la pandémie s’inverse. (Connexes: le coronavirus coule les marchés mondiaux du pétrole sans fond en vue.)

La présidente et chef de la direction de l’Alaska Oil and Gas Association, Kara Moriarty, a déclaré que les sociétés pétrolières de l’association aimeraient augmenter leur main-d’œuvre à des niveaux pré-pandémiques, mais elle a souligné que la tendance en Alaska se produit dans tout le pays.

L’industrie pétrolière et gazière nationale a culminé à près de 199 000 emplois directs en 2015. Pour le premier trimestre de 2021, il ne reste qu’environ 133 000 emplois, ce qui représente une baisse d’un tiers de l’emploi.

«Lorsque les prix chutent comme nous l’avons fait de 2014 à aujourd’hui, les entreprises n’ont tout simplement pas autant d’argent à dépenser et cela force l’efficacité et vous ne pouvez tout simplement pas forer autant de puits lorsque les prix sont là où ils sont aujourd’hui par rapport à 2014», a déclaré Moriarty.

Neal Fried, économiste du travail et analyste pour le DOLWD, a expliqué que le prix du pétrole était le meilleur indicateur pour savoir si l’industrie allait se développer ou se contracter encore plus.

Le prix du pétrole brut d’Alaska était de 66,62 $ le baril le 19 avril. Il est resté stable à plus de 60 $ le baril depuis début février – ce qu’il coûtait avant la pandémie. Mais c’est encore loin des 100 dollars le baril qu’il coûtait au début des années 2010.

Cela signifie que, à moins que le prix du pétrole brut d’Alaska augmente soudainement, il est peu probable que l’industrie reprenne une grande partie de la main-d’œuvre qu’elle a perdue l’année dernière.

La perte d’emplois dans l’industrie pétrolière affecte également d’autres secteurs de l’économie de l’Alaska. La PDG Rebecca Logan de l’Alaska Support Industry Alliance a déclaré que le secteur du soutien dans l’État se contractait également en raison du manque de travail de l’industrie pétrolière et gazière.

«Cela affecte tout le monde d’une manière ou d’une autre», a déclaré Logan. L’industrie de soutien emploie des milliers d’électriciens, d’ingénieurs, de traiteurs, de travailleurs de la communication, de travailleurs de la construction, de banquiers, d’enseignants et plus encore pour soutenir les travailleurs du pétrole et du gaz et leurs familles.

«Vous avez fait cesser le travail lorsque le pétrole a touché le fond et est passé sous zéro [en avril dernier]. C’était le glas de la mort et nous ne nous en sommes pas remis.»

Apprenez-en davantage sur la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté les économies des États sur MarketCrash.news.

Les sources comprennent:

EIA.gov

ADN.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les passagers du vol Delhi-Hong Kong TEST POSITIF pour le coronavirus malgré un test négatif avant de voler

Les passagers d’un vol à destination de Hong Kong au départ de Delhi en Inde ont été testés positifs pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19). Les résultats positifs du test ont été une surprise puisque les 52 voyageurs ont tous présenté des résultats de tests négatifs avant l’embarquement. En raison de ces nouvelles infections, la stratégie de Hong Kong pour garder le coronavirus de Wuhan à distance – en place depuis janvier 2021 – a été touchée.

Les passagers se trouvaient à bord d’un avion exploité par le transporteur indien Vistara. Depuis la capitale indienne, l’avion a atterri à Hong Kong le 4 avril. Les autorités de la ville n’ont pas révélé le nombre total de passagers, mais les rapports ont supposé qu’il aurait pu y avoir jusqu’à 188 passagers sur le vol.

Hong Kong a l’une des mesures d’entrée et de quarantaine les plus strictes au monde. Tous les passagers qui arrivent doivent soumettre un test COVID-19 négatif 72 heures avant le départ. Ils sont également tenus de passer un autre test COVID-19 à leur arrivée et sont mandatés pour se mettre en quarantaine pendant une période de trois semaines.

Les passagers à bord du vol Vistara remplissaient toutes ces conditions. Ils ont soumis des résultats négatifs au test COVID-19 avant l’embarquement, ont effectué le test COVID-19 obligatoire à leur arrivée et se sont isolés dans les hôtels. Ce n’est que pendant la période de quarantaine de trois semaines que les résultats positifs sont apparus.

Des scientifiques de l’Université de Hong Kong (HKU) travaillent maintenant avec le ministère de la Santé de Hong Kong pour séquencer les génomes des 52 passagers positifs pour le coronavirus. Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que plusieurs cas avaient également été détectés sur des vols au départ de Mumbai. En tant que tel, il a interdit tous les vols en provenance de l’Inde ainsi que du Pakistan voisin du 20 avril au 3 mai. Pendant ce temps, Vistara a déclaré qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour minimiser la propagation du coronavirus de Wuhan à bord de ses avions.

Le Wall Street Journal s’est entretenu avec un certain nombre de passagers qui ont contracté l’agent pathogène à bord du vol Vistara, parmi lesquels Rashida Fathima. La femme de 52 ans a déclaré qu’elle pensait avoir été infectée à bord – bien que sa famille porte des masques à bord et évite les toilettes de l’avion. Fathima a déclaré au WSJ que certains passagers toussaient à plusieurs reprises pendant le vol et que les familles ont promu leurs enfants en pleurs à travers les îles de l’avion.

Les scientifiques se penchent sur la façon dont les passagers non infectés auparavant ont contracté l’agent pathogène

Un certain nombre d’experts ont avancé quatre théories principales sur les raisons pour lesquelles les 52 passagers ont fini par être infectés.

Une théorie est que les passagers auraient pu être infectés en Inde après leur test COVID-19 avant le vol. L’épidémiologiste américain Eric Feigl-Ding a déclaré que certaines infections «peuvent s’être produites après la fenêtre initiale de 72 heures avant le départ» après le premier test COVID-19. Il a ajouté: «Les cas en Inde ont augmenté de 60% chaque semaine au cours des deux dernières semaines.» Le pays d’Asie du Sud a récemment signalé des niveaux records de nouvelles infections quotidiennes – avec 352 991 nouveaux cas signalés le 26 avril. Il avait précédemment enregistré 346786 nouveaux cas le 24 avril. (En relation: les compagnies aériennes cherchent à mettre en œuvre des tests de coronavirus à grande échelle pour les passagers afin de maintenir l’industrie en vie.)

Une deuxième théorie postulait que des cas potentiels étaient peut-être passés entre les mailles du filet en raison soit du système de santé surchargé de l’Inde, soit des passagers ayant fourni des résultats de tests frauduleux. La deuxième vague d’infections qui a frappé la nation à majorité hindoue a mis son système de santé à genoux. Les pénuries de bouteilles d’oxygène et de médicaments antiviraux sont devenues monnaie courante, et des crémations en plein air ont été menées, les crématoires étant incapables de suivre le nombre de victimes.

Une autre théorie dit que les passagers ont peut-être contracté le coronavirus de Wuhan dans l’un des hôtels dans lesquels ils ont séjourné pendant la période de quarantaine de trois semaines. Feigl-Ding a déclaré dans un tweet que les autorités de Hong Kong n’avaient identifié que huit cas avant la mise en quarantaine de l’hôtel, les derniers cas apparaissant pendant la période d’isolement. «Cela pourrait aussi être une transmission hôtelière dans une certaine mesure. Des infections croisées dans des chambres d’hôtel ont également été observées dans le système de quarantaine des hôtels australiens», a-t-il expliqué. (Connexes: les autorités australiennes retracent les infections à coronavirus de Perth à l’agent de sécurité de l’hôtel.)

Néanmoins, l’épidémiologiste a salué la vigilance de la ville dans le traitement des cas potentiels. «S’il n’y avait pas eu la mise en quarantaine des hôtels, Hong Kong aurait complètement permis à ces [cas positifs] de commencer à se répandre dans la communauté. C’est pourquoi les quarantaines aux frontières sont essentielles», a-t-il commenté.

Pourtant, une autre théorie a déclaré que certains passagers à bord du vol pourraient avoir été infectés par une souche particulièrement grave du coronavirus de Wuhan. L’espace compact de la cabine et les personnes enlevant leurs masques pour manger auraient contribué à sa transmission. Cependant, les experts de la santé ont insisté sur le fait que la contraction du pathogène d’un compagnon de route est «extrêmement faible» – grâce aux systèmes de ventilation d’avion avancés. Le professeur adjoint de HKU et virologue clinicien, le Dr Siddharth Sridhar, a commenté: «Les risques liés aux voyages en avion sont généralement assez gérables avec des sièges décalés et une utilisation constante du masque, en particulier lors de l’utilisation des toilettes.

Hong Kong a été l’un des premiers territoires touchés par la pandémie en mars 2020. Mais des contrôles aux frontières stricts et la vigilance des autorités ont empêché la propagation du virus. Selon les données de Reuters, la ville a un nombre de cas de COVID-19 de 11 749 avec 209 décès.

Visitez Pandemic.news pour lire plus d’articles sur la transmission de la COVID-19 à bord des avions.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

WSJ.com

CNBC.com

Twitter.com

Graphics.Reuters.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News