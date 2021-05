Une femme de Pennsylvanie est paralysée après avoir été injectée avec le vaccin Pfizer

Une femme de 33 ans en bonne santé de Pennsylvanie a été paralysée pendant 12 heures après avoir reçu l’injection de la première dose du vaccin de Pfizer contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – France – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

Selon WPXI, filiale locale de la NBC, Rachael Cecere a été vaccinée la semaine du 17 avril dans une pharmacie de Pittsburgh. La résidente de Bethel Park, en Pennsylvanie, a déclaré qu’elle se sentait initialement bien après avoir été vaccinée. Mais 12 heures plus tard, presque tout son corps était paralysé.

Cecere a dit que c’était «la chose la plus effrayante au monde» de s’endormir bien mais de se réveiller et de ne pas pouvoir bouger du tout. Elle a dit qu’elle devait demander à sa fille de lui donner le téléphone pour qu’elle puisse appeler à l’aide.

Les ambulanciers paramédicaux sont venus et l’ont emmenée d’urgence à l’hôpital universitaire Thomas Jefferson de Philadelphie. Cecere a ensuite été transférée à l’hôpital général d’Allegheny à Pittsburgh, puis à nouveau dans une clinique de Cleveland.

Les médecins ont effectué des tests sur Cecere pour comprendre ce qui s’était passé. Mais tous les tests, qui comprenaient des analyses de sang et d’imagerie par résonance magnétique (IRM), n’ont rien trouvé d’anormal. Les tests ont également exclu une inflammation de la colonne vertébrale et le syndrome de Guillain Barre, qui est un effet secondaire du vaccin contre la grippe.

«Il n’y a tout simplement rien qu’ils puissent trouver de mal avec moi», a déclaré Cecere, ajoutant que les médecins lui avaient dit qu’elle était en parfaite santé et sans conditions sous-jacentes.

Les médecins de la Cleveland Clinic pensent que le vaccin a provoqué un stress dans le système nerveux de Cecere, conduisant à sa paralysie du cou vers le bas. Cecere a depuis pu retrouver la plupart des sensations et de la force dans ses bras, mais ses jambes sont toujours un sujet de préoccupation pour les médecins. La paralysie persiste également dans ses hanches.

David Weber, un expert en maladies infectieuses affilié à plusieurs hôpitaux de Pittsburgh, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler de ce qui se passait avec le vaccin Pfizer. Il a ajouté qu’il serait prématuré de juger ce qui est arrivé à Cecere comme un effet secondaire du vaccin. Cependant, il a déclaré que la paralysie justifiait une étude plus approfondie.

Dans un communiqué, Pfizer a déclaré que son examen en cours n’avait identifié aucun signal de sécurité lié à la paralysie et à leur vaccin COVID-19.

La famille de Cecere a déjà signalé le cas à Pfizer. Cependant, ils n’ont pas encore été contactés par l’entreprise.

Une femme de Nashville est également partie paralysée après la vaccination

Le cas de Cecere est loin d’être isolé. À Nashville, une femme a été transportée d’urgence à l’hôpital quelques heures après avoir reçu l’injection de la deuxième dose du vaccin COVID-19 Pfizer le 16 avril.

Brandy Parker-McFadden, mère de trois enfants, se souvient avoir ressenti une sensation inhabituelle dans ses jambes quelques heures après avoir été vaccinée. Cependant, la sensation s’est rapidement transformée en horrible douleur au cou. (Connexes: sûrs et efficaces? Les inserts d’emballage de vaccins révèlent des centaines d’effets secondaires en petits caractères.)

James, son mari, l’a emmenée à l’hôpital médical de l’université de Vanderbilt où les choses ont empiré. À l’hôpital, Parker-McFadden a perdu toute sensation dans ses bras et ses jambes. Ses examens IRM, analyses sanguines et autres tests se sont tous révélés négatifs pour d’éventuelles maladies et anomalies.

Parker-McFadden a déclaré qu’elle était épileptique mais que ce qui lui était arrivé n’était pas une crise. La semaine suivante, elle pouvait bouger ses bras et remuer à nouveau ses orteils. Elle suivra une thérapie physique intensive pour réapprendre à marcher.

Les médecins n’ont pas compris ce qui est arrivé à Parker-McFadden. Mais elle a dit qu’elle croyait avoir une réaction au vaccin Pfizer. «Je voulais juste me faire vacciner, et je ne m’attendais pas du tout à l’obtenir.»

Parker-McFadden a été en contact avec Cecere. Elle a dit qu’elle était heureuse d’avoir trouvé une autre personne qui a vécu une expérience similaire, mais qu’elle était toujours choquée de ce qui lui était arrivé.

Les jambes de la mère écossaise se transforment en une paire de «cloques géantes» après la première dose du vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus

Sarah Beuckmann de Glasgow, en Écosse, a ressenti une sensation de picotement dans ses jambes et a remarqué une éruption cutanée autour de ses chevilles une semaine après avoir reçu sa première dose de vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)] le 18 mars.

Elle a également eu des symptômes pseudo-grippaux, juste après la vaccination.

Beuckmann a appelé son médecin pour convenir d’un rendez-vous le matin où elle a remarqué l’éruption cutanée, mais dans l’après-midi, sa peau éclatait déjà en cloques remplies de sang. Des cloques sont également apparues sur ses jambes, ses mains, son visage, ses bras et ses fesses.

«J’ai fini par demander à mon mari de m’emmener à A&E», a déclaré Beuckmann, faisant référence à «accident et urgence», l’équivalent d’une salle d’urgence (ER). «Quand je suis arrivé là-bas, ma fréquence cardiaque était de 160 bpm, ce qui les préoccupait beaucoup. J’ai été mis sur un appareil ECG.

Les médecins déterminent que le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca déclenche l’éruption cutanée

Les médecins ont effectué des tests de dépistage du VIH, de l’herpès et d’autres affections cutanées pour déterminer ce qui avait déclenché l’éruption cutanée, mais tous les résultats étaient négatifs. Les médecins ont finalement déterminé que le vaccin avait provoqué sa réaction rare après avoir effectué deux biopsies.

«Une fois qu’ils ont découvert que c’était une réaction au vaccin, ils m’ont mis sous stéroïdes et cela semble vraiment aider mes progrès», a déclaré Beuckmann. Son médecin lui avait conseillé de ne pas recevoir la deuxième dose du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca en raison de sa réaction. (Connexes: les chercheurs confirment que les anticorps du vaccin AstraZeneca le coronavirus provoquent des caillots sanguins.)

Beuckmann a passé 16 jours à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth. Elle a été renvoyée pour récupérer à la maison. La mère d’un enfant, âgée de 34 ans, est actuellement en fauteuil roulant en raison des bandages sur ses jambes et des ampoules sur la plante de ses pieds. Elle peut avoir besoin de physiothérapie pour renforcer les muscles de ses jambes.

« Ils commencent à guérir et ils ont l’air beaucoup mieux qu’ils ne l’étaient, mais à mesure que les ampoules ont commencé à s’aggraver, elles ont toutes fusionné », a-t-elle déclaré. « Je ne savais pas ce qui se passait. »

Avec la fusion des ampoules, ses jambes ont ressemblé à une paire de «cloques géantes». Beuckmann a admis qu’à un moment donné, elle craignait que ses jambes ne soient amputées.

Le dermatologue convient que le vaccin COVID-19 provoque les cloques

Le Dr Emma Wedgeworth, dermatologue consultante et porte-parole de la British Skin Foundation, a convenu que Beuckmann avait probablement subi une réaction au vaccin.

«Les vaccins sont conçus pour activer le système immunitaire. Parfois, les gens auront une activation assez spectaculaire de leur système immunitaire qui, comme cela s’est produit dans ce cas, peut se manifester dans leur peau », a déclaré Wedgeworth à MailOnline. «Cette pauvre dame a eu une réaction très grave, ce qui, heureusement, est extrêmement rare.»

On ne sait pas pourquoi Beuckmann, qui travaille dans le commerce de détail, a été invité pour un vaccin. Le déploiement du vaccin en Écosse était axé sur les personnes âgées de plus de 50 ans au moment où elle a été vaccinée, bien que les vaccins soient disponibles pour ceux qui sont considérés comme à risque du virus ou qui vivent avec une personne considérée comme vulnérable.

Au moins 20 millions de Britanniques ont reçu le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca, qui, selon les régulateurs des médicaments, provoque une éruption cutanée dans 1% des cas. Ils disent que les éruptions cutanées causées par le vaccin ont tendance à disparaître en une semaine.

Une femme souffre d’une éruption cutanée sévère après la première dose du vaccin AstraZeneca

Malheureusement, certaines éruptions cutanées persistent un peu plus longtemps. Leigh King of Wishaw dans le North Lanarkshire a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca le 12 mars. Elle a commencé à ressentir la réaction alarmante presque immédiatement après avoir reçu le vaccin.

Alors que le calendrier passait au mois d’avril, elle souffrait toujours de la grave éruption cutanée qui a couvert son visage, sa poitrine et ses bras.

«Ma peau était si douloureuse et constamment chaude. Je n’ai jamais ressenti une douleur comme celle-ci – cela a été une expérience horrible», a déclaré King au journal écossais Wishaw Press. «Je suis une personne en très bonne santé et je ne prends aucun médicament ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis même pas dans une catégorie vulnérable.»

Elle avait été invitée à se faire vacciner parce qu’elle est une soignante non rémunérée pour son fils Aidan, âgé de 13 ans, qui a des problèmes d’autisme et de mobilité.

King a déclaré qu’elle avait reçu une lettre le jour de son inoculation lui demandant de consulter un médecin si les effets secondaires persistaient après 48 heures.

«Je suis allée au Wishaw A&E mais j’ai été refusée», a-t-elle déclaré. «Je suis retourné deux fois de plus et la dernière fois que j’ai eu une telle douleur, je pouvais à peine sortir de l’hôpital.»

Elle a déclaré que la maladie avait sérieusement affecté sa capacité à prendre soin de son enfant. «Aidan a également trouvé tout cela difficile. Il a peur de s’approcher de moi à cause de l’apparence de ma peau et il a du mal à comprendre ce qui se passe», a déclaré King.

King pense qu’il y a eu un manque de soins de suivi dans son cas et qu’il reste de nombreuses questions sans réponse sur les effets secondaires potentiels. «Je me sens tellement déçu à tous les niveaux. J’aurais aimé qu’il y ait plus de soutien pour les gens si cela leur arrive », a-t-elle déclaré. (En relation: le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca « ne sera jamais homologué aux États-Unis », déclare l’analyste.)

Une poussée post-vaccinale? Pic de cas de coronavirus au printemps dans le Michigan proche du sommet de l’automne de l’année précédente

Le pic de nouvelles infections à coronavirus de Wuhan enregistré au Michigan au printemps est similaire à un pic observé pendant la saison d’automne 2020. Selon une analyse du Wall Street Journal, le nombre quotidien de cas de coronavirus dans l’État était en moyenne de plus de 7000 pendant près de deux semaines – avant de prendre une légère baisse à 6891 le 20 avril. Cela faisait écho à des chiffres similaires en novembre et décembre 2020, qui a vu une forte augmentation des infections pendant ces deux mois avant de plonger.

À l’automne de l’année dernière, le Michigan comptait en moyenne plus de 7 000 cas par jour pendant 10 jours. Les nouvelles infections ont légèrement baissé, puis ont brièvement augmenté à l’approche des vacances de décembre. Il est ensuite tombé au plus bas des 1000 pour les deux mois suivants – jusqu’à remonter à nouveau en mars.

Selon le professeur de médecine interne de l’Université du Michigan, le Dr Vikas Parekh, l’augmentation soudaine des nouvelles infections pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. Parmi les facteurs qu’il a cités figuraient les réouvertures, qui ont augmenté les interactions et la mobilité des gens. Parekh a déclaré que le relâchement des restrictions avait contribué à la propagation de la variante très contagieuse du Royaume-Uni B117.

«Au fur et à mesure que la variante B117 se propage à l’échelle nationale, nous verrons probablement d’autres statistiques [avec] leurs propres poussées – même si j’espère qu’aucune n’est aussi mauvaise que le Michigan», a fait remarquer le professeur. Il a poursuivi: «Le jalon nous dit simplement que nous ne sommes pas encore en clair, d’autant plus que nous avons encore une grande partie de notre population qui n’est pas encore vaccinée.»

Parekh a également exprimé son optimisme quant à la diminution du nombre de cas quotidiens signalés par l’État des Grands Lacs. Il a déclaré qu’il pensait que les cas et les hospitalisations avaient atteint un plateau et diminueraient probablement bientôt. Le professeur a commenté: «La positivité [COVID-19] est en baisse depuis une semaine, ce qui est généralement un indicateur avancé du déclin des cas.»

Pendant ce temps, l’État a cité des populations plus jeunes et des sports pour les jeunes, tels que le basket-ball, la lutte et le hockey, pour augmenter les nouvelles infections au [SRAS-CoV-2 de la] COVID-19. Pour cette raison, le gouverneur Gretchen Whitmer a appelé à suspendre les sports pour les jeunes et les repas en salle dans l’État. Elle a également exhorté les écoles secondaires à organiser des séances de classe à distance pendant deux semaines pour freiner la propagation du pathogène.

Le Michigan a toujours connu la hausse des cas malgré l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays

Au cours des premières étapes de la campagne de vaccination des États-Unis contre la COVID-19, le Michigan s’est vanté d’avoir l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays. Un rapport de Bridge Michigan a même fait état de la «frénésie des vaccins» initiale qui «dépassait de loin l’offre limitée de l’État». Mais les choses ont semblé changer pour le Michigan, car il a maintenant du mal à atteindre le taux de vaccination de 70% nécessaire à l’immunité du troupeau. (Connexes: l’explosion de «cas» de COVID-19 dans le Michigan prouve que les vaccins ne fonctionnent tout simplement pas.)

Les responsables de la santé de l’État doivent maintenant changer de tactique pour obtenir plus de vaccins dans les bras des gens. Les cliniques de vaccination de masse et les cliniques de vaccination au volant seraient bientôt supprimées. Les cliniques de vaccination éphémères dans les centres de quartier, les lycées et les lieux de culte seraient plus répandues. De plus, les médecins proposeraient désormais aux patients un vaccin COVID-19 lors des contrôles de routine.

Sarah Oleniczak, directrice adjointe du département de la santé du district n° 10, a déclaré: «Nous avons en quelque sorte frappé toutes les personnes qui voulaient [les vaccins], qui se battaient pour obtenir [les leurs et] qui sautaient devant tout le monde. Maintenant, nous pouvons reprendre notre souffle et nous pouvons nous éloigner du site.» Le district couvre 10 comtés du centre du Michigan.

Pour aider dans l’effort de vacciner plus de Michiganders, Whitmer a également exhorté le gouvernement fédéral à envoyer des doses de vaccin supplémentaires là-bas. «Aujourd’hui, c’est le Michigan et le Midwest, demain ce pourrait être une autre partie de notre pays», a-t-elle prévenu. Cependant, l’administration Biden ne s’est pas encore engagée à fournir des doses supplémentaires à l’État des Grands Lacs. Actuellement, la distribution des vaccins aux États est basée sur leurs populations adultes.

Néanmoins, la Maison Blanche a envoyé des tests et des médicaments COVID-19 supplémentaires, en plus du personnel médical, pour aider l’État à lutter contre le coronavirus de Wuhan. Selon le Dr Rochelle Walensky, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il pourrait s’écouler de deux à six semaines avant que les effets de la vaccination de masse ne se manifestent. Elle a suggéré des tests, la recherche des contacts et des arrêts pour freiner la propagation du coronavirus de Wuhan.

Sur la base des données du CDC, la souche britannique B117 est la variante la plus répandue circulant dans le Michigan à 59,7 pour cent. D’autres variantes préoccupantes telles que les souches B1427 / B1429 de Californie, la souche sud-africaine B1351 et la souche P1 du Brésil existent également. Cependant, ces dernières variantes n’ont qu’un taux de prévalence inférieur à 6% dans l’État des Grands Lacs. (Connexes: souche post-vaccinale? Le Michigan signale le premier cas confirmé lié à la variante brésilienne du coronavirus P1.)

