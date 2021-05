Arrêtez le vaccin Covid, un éminent scientifique le dit au CDC

Dans un commentaire public au CDC, le biologiste moléculaire et toxicologue Dr Janci Chunn Lindsay, Ph.D., a appelé à arrêter immédiatement la production et la distribution du vaccin Covid. Citant la fertilité, les problèmes de coagulation sanguine (coagulopathie) et la fuite immunitaire, le Dr Lindsay a expliqué au comité les preuves scientifiques montrant que les vaccins contre le coronavirus ne sont pas sûrs.

Le 23 avril 2021, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a tenu une réunion à Atlanta, en Géorgie. L’objectif de cette réunion de l’ACIP était les troubles de la coagulation sanguine suite aux vaccins Covid. Le Dr Janci Chunn Lindsay s’est entretenu avec le CDC pendant la période réservée aux commentaires du public.

La censure sur les réseaux sociaux en particulier et sur Internet en général est implacable. Voici une transcription légèrement révisée et annotée, à la preuve de la censure, du commentaire de 3 minutes du Dr Janci Chunn Lindsay.

Vous pouvez écouter son témoignage sur YouTube ici (pour l’instant, en tout cas. Si ce lien devient viral, YouTube le censurera probablement).

Un biologiste moléculaire et un toxicologue appellent à arrêter le vaccin Covid

Bonjour, je m’appelle le Dr Janci Chunn Lindsay. Je suis titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire de l’Université du Texas et j’ai plus de 30 ans d’expérience scientifique, principalement en toxicologie et en biologie mécaniste.

Au milieu des années 1990, j’ai aidé au développement d’un vaccin contraceptif humain temporaire qui a fini par causer la destruction et la stérilité auto-immunes involontaires des ovaires chez les modèles animaux. Malgré les efforts contre cela et les analyses séquentielles qui ne prédisaient pas cela.

Je suis fermement convaincu que tous les vaccins de thérapie génique doivent être immédiatement arrêtés en raison de problèmes de sécurité sur plusieurs fronts.

Janci Chunn Lindsay: les vaccins Covid pourraient induire des anticorps à réaction croisée contre la syncytine et altérer la fertilité ainsi que l’issue de la grossesse

Premièrement, il y a une raison crédible de croire que les vaccins Covid réagiront de manière croisée avec la syncytine et les protéines reproductives dans le sperme, les ovules et le placenta, entraînant une altération de la fertilité et une altération des résultats de la reproduction et de la gestation.

Le virologue respecté, le Dr Bill Gallaher, Ph.D., a présenté d’excellents arguments pour expliquer pourquoi vous vous attendez à une réaction croisée. En raison des similitudes de conformation de la feuille bêta entre les protéines de pointe et la syncytine-1 et la syncytine-2.

Je n’ai pas encore vu une seule étude immunologique qui réfute cela. Malgré le fait qu’il faudrait littéralement aux fabricants une seule journée pour faire ces études sur la syncytine pour vérifier cela [une fois qu’ils ont eu du sérum d’individus vaccinés]. Cela fait plus d’un an que les affirmations ont été faites pour la première fois que cela [le corps attaquant ses propres protéines syncytines en raison de la similitude de la structure des protéines de pointe] pourrait se produire.

Les pertes de grossesse signalées au VAERS entraînent une demande d’arrêt du vaccin Covid

Nous avons vu 100 pertes de grossesse rapportées dans le VAERS au 9 avril. Et il y a [aussi] des rapports de spermatogenèse altérée et de découvertes placentaires à la fois des modèles animaux d’infection naturelle, vaccinés et knock-out de la syncytine qui ont une pathologie placentaire similaire, impliquant un rôle médié par la syncytine dans ces résultats.

De plus, nous avons entendu parler de plusieurs rapports d’irrégularités des règles chez les personnes vaccinées. Ceux-ci doivent être étudiés.

Nous ne pouvons tout simplement pas mettre ces [vaccins] à nos enfants qui sont à 0,002% de risque de mortalité par Covid, s’ils sont infectés, ou plus de la population en âge de procréer sans une enquête approfondie sur cette question.

[Si nous le faisons], nous pourrions potentiellement stériliser une génération entière. La spéculation que cela ne se produira pas et quelques rapports anecdotiques de grossesses dans le cadre de l’essai ne sont pas une preuve suffisante que cela n’a pas d’impact à l’échelle de la population.

Le vaccin Covid provoque des troubles sanguins

Deuxièmement, toutes les thérapies géniques [vaccins Covid] provoquent une coagulopathie. [Coagulopathie lorsque le système de coagulation sanguine du corps est altéré.] Cela n’est pas isolé chez un seul fabricant. Et ce n’est pas isolé à un groupe d’âge.

Comme nous assistons à des décès par coagulopathie chez de jeunes adultes en bonne santé sans comorbidités secondaires.

Il y a eu 795 rapports liés à des troubles de la coagulation sanguine au 9 avril dans le système de déclaration VAERS, 338 d’entre eux étant dus à une thrombocytopénie.

Il existe des principes mécanistes avant et arrière expliquant pourquoi cela se produit. L’infection naturelle est connue pour provoquer une coagulopathie due à la protéine de pointe. Tous les vaccins de thérapie génique dirigent le corps pour fabriquer la protéine de pointe. Zhang et al dans [un article scientifique publié dans le Journal of Hematology & Oncology] en septembre 2020 ont montré que si vous infusez des protéines de pointe dans des souris qui ont humanisé les récepteurs ACE-2 sur les plaquettes sanguines, vous obtenez également une thrombose disséminée.

La protéine de pointe incubée avec du sang humain in vitro a également provoqué le développement de caillots sanguins résistants à la fibrinolyse. [La fibrinolyse est le processus du corps qui consiste à décomposer les caillots sanguins]. La protéine de pointe provoque des événements thrombocytaires, qui ne peuvent pas être résolus par des moyens naturels. Et tous les vaccins doivent être arrêtés dans l’espoir de pouvoir être reformulés pour se prémunir contre cet effet indésirable.

Troisièmement, il existe des preuves solides de l’évasion immunitaire –

À ce stade de son témoignage oral, le Dr Janci Chunn Lindsay a été interrompu par une voix d’homme: «Merci pour votre commentaire, votre temps est écoulé.»

J’ai contacté le Dr Janci Chunn Lindsay pour savoir ce qu’elle voulait partager avec l’ACIP, en plus de ses préoccupations concernant la fertilité et les troubles de la coagulation sanguine. Elle m’a renvoyé son troisième point, qu’elle a soumis sous forme de témoignage écrit.

Troisièmement, il existe des preuves solides d’une évasion immunitaire et que l’inoculation sous la pression pandémique avec ces vaccins qui fuient entraîne la création de plus de mutants mortels qui infectent à la fois un groupe démographique plus jeune et causent plus de décès liés à Covid dans la population que ne le ferait. se sont produits sans intervention. Autrement dit, il est prouvé que les vaccins aggravent la pandémie.

Il est clair que nous assistons à une dépression immunitaire temporelle immédiatement après les inoculations [voir le décompte des décès de World Meter Global Covid après les dates d’inoculation] et il existe des régions immunosuppressives sur les protéines de pointe, ainsi que sur Syn-2, qui pourraient probablement en être la cause, par un mécanisme médié par les lymphocytes T. Si nous n’arrêtons pas cette campagne de vaccination tant que ces problèmes n’ont pas été étudiés, nous pourrions voir un phénomène tel que celui que nous observons chez les poulets atteints de la maladie de Marek.

Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour voir une corrélation claire avec l’augmentation des décès de Covid et les campagnes de vaccination. Ce n’est pas une coïncidence. C’est un effet indésirable malheureux des vaccins. Nous ne devons tout simplement pas fermer les yeux et prétendre que cela ne se produit pas. Nous devons arrêter immédiatement toute administration de vaccin Covid, avant de créer une véritable pandémie dans laquelle nous ne pouvons pas régner.

Un scientifique du MIT également préoccupé par la coagulation sanguine et les problèmes de fertilité

Stephanie Seneff, Ph.D., experte en synthèse de protéines, estime que l’hypothèse du Dr Lindsay est correcte. «Je partage absolument ces préoccupations», m’a écrit le Dr Seneff, chercheur principal au MIT, dans un courriel qui donne à réfléchir.

«Le potentiel de troubles de la coagulation sanguine et le potentiel de stérilisation ne sont qu’une partie de l’histoire. Il existe également d’autres effets potentiels à long terme de ces vaccins, tels que les maladies auto-immunes et la fuite immunitaire, par lesquelles les vaccins administrés à des personnes immunodéprimées accélèrent le taux de mutation du virus de manière à produire des anticorps à la fois acquis naturellement et induits par le vaccin. n’est plus efficace.»

Comme le Dr Lindsay, le Dr Seneff pense que nous devons immédiatement mettre un terme aux campagnes de vaccination Covid. «Cet essai clinique massif sur la population générale pourrait avoir des effets dévastateurs et irréversibles sur un grand nombre de personnes», explique Seneff.

Malgré ces problèmes de fertilité et de troubles sanguins, le panel des CDC a voté vendredi dernier pour reprendre l’utilisation du vaccin Johnson et Johnson. Ils ont cependant suggéré l’ajout d’une étiquette d’avertissement de la FDA. Leur argument contre l’arrêt de la vaccination Covid? Le CDC estime que les avantages l’emportent sur les risques.

Le Dr Janci Chunn Lindsay, Ph.D., appelle le CDC à interrompre l’administration du vaccin Covid, invoquant des problèmes de fertilité et de coagulation sanguine. | Jennifer Margulis, Ph.D.

À propos du Dr Janci Chunn Lindsay

Le Dr Janci Chunn Lindsay est le directeur de la toxicologie et de la biologie moléculaire pour les services de soutien en toxicologie, LLC. Elle est titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire de la Graduate School of Biomedical Sciences de l’Université du Texas, M.D. Anderson Cancer Center-Houston. Le Dr Lindsay possède une vaste expérience dans l’analyse du profil moléculaire des réponses pharmacologiques. Son expertise se concentre sur l’évaluation de la dynamique complexe de la toxicité, comme la pharmacologie des toxiques, la voie d’exposition, le métabolisme de l’hôte et les effets cellulaires subséquents en ce qui concerne la contribution de substances spécifiques à la déficience, aux risques pour la santé et la fertilité et aux maladies humaines.

À propos de Jennifer Margulis, Ph.D.

Jennifer Margulis, Ph.D., est journaliste d’investigation, auteur de livres et lauréate du prix Fulbright. Elle est l’auteur de Your Baby, Your Way: Prendre en charge vos décisions de grossesse, d’accouchement et de parentalité pour une famille plus heureuse et en meilleure santé, co-auteur (avec Paul Thomas, MD) de The Vaccine-Friendly Plan, and The Addiction Spectrum : Une approche holistique et compatissante du rétablissement. Suivez-la sur Facebook, Twitter et Pinterest.

