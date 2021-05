«Les thérapies Covid ignorées: le massacre de l’État italien». Plainte grave adressée au procureur de Rome par des médecins et des consommateurs européens

Sur la photo de couverture de gauche MD Franco Trinca, Mario Tiberti et le ministre Roberto Speranza

Le droit d’auteur de la définition de «massacre d’État» appartient au magistrat sicilien Angelo Giorgianni qui a donné ce titre au livre écrit avec le médecin légiste napolitain Pasquale Mario Bacco, qui a suscité une vive controverse en particulier. Nous avons déjà écrit sur ce contexte dans l’article Who touch the Mafia, Freemasonry and Big Pharma se retrouve sous le feu de Mainstream, tiré d’un site de contre-information canadien et français, sur les intérêts de la politique, de la franc-maçonnerie et de la «Ndrangheta».

Le même concept sur le «massacre de l’État» qui aurait eu lieu lors de la gestion de la pandémie a été exprimé ces derniers jours lors d’une conférence de presse à la Chambre des députés par le nutritionniste MD Franco Trinca, flanqué de l’avocat Alessandro Fusillo, et par l’association européenne des consommateurs représentée par l’avocat Francesco Scifo et le président Dr. Marco Tiberti qui ont déposé une plainte détaillée auprès du parquet de Rome et d’autres procureurs.

On en vient donc à analyser la dénonciation de Trinca et Tiberti qui évolue sur la même voie juridique que la plainte présentée par le juge Giorgianni, en tant que président de l’association hérétique, à la Cour pénale internationale de La Haye sous l’accusation que les lock-downs en plus de étant inutiles, ils se sont transformés en torture psychologique de nature à constituer, à son avis, des crimes graves contre l’humanité.

«Hier 21 avril, dans la salle de conférence de presse de la Chambre des députés, mise à disposition à l’initiative de l’hon. Sara Cunial, une conférence de presse a eu lieu pour présenter la plainte transmise au parquet de Rome et envoyée à d’autres procureurs publics, dans laquelle 80 dossiers de documentation scientifique et autre, des faits et des circonstances évoquant le profil de la FRAUDE ont été mis en évidence sur la santé et les autorités gouvernementales dans la gestion de l’urgence sanitaire Covid-19, dans laquelle l’Italie plus que d’autres pays a sombré pendant plus d’un an sans même aujourd’hui voir des temps et des méthodes de sortie positifs », a publié Trinca sur son profil Facebook.

Le docteur en médecine Franco Trinca est un biologiste nutritionniste, spécialisé en sciences alimentaires à l’Université de Pérouse; il a également obtenu le diplôme universitaire en phytothérapie de l’Université d’Urbino et est un expert en phytothérapie. «Le SRAS-CoV-2, l’agent de la maladie Covid-19 n’est pas venu comme un «éclair du ciel», mais le danger imminent d’une pandémie de coronavirus répandue et potentiellement dangereuse (si elle n’est pas traitée rapidement et de manière appropriée) avait été largement prédit et dénoncé par l’OMS et la communauté scientifique internationale» ont écrit Trinca et Tiberti avec les conseils juridiques des avocats Fusillo et Scifo.

A ce sujet, il faut rappeler que l’une des prophétesses de la pandémie était l’avocate Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la Central Intelligence Agency lorsque l’administration américaine Obama-Biden a financé des expériences très dangereuses sur les souches de coronavirus du SRAS et du MERS, infectées par VIH / SIDA et augmentation de la charge virale à des fins de «double usage» (vaccin – arme biologique) avec la technique du gain de fonction, similaire au principe de l’enrichissement de l’uranium dans les armes nucléaires. Haines elle-même, experte en armes biologiques et nommée directrice de tous les renseignements américains par le nouveau président Joseph Biden, a récemment admis l’hypothèse que le virus est d’origine artificielle dans un rapport soumis au comité sénatorial.

Ceci, également soutenu par la revue du Massachusset Institute of Technology, corrobore ainsi les études publiées par certains chercheurs indiens, par le virologue français Luc Montagnier et par son compatriote bio-ingénieur Pierre Bricage, publiées l’année dernière par Gospa News dans le cycle WuhanGates sur la pandémie «planifiée depuis des décennies», comme le prétend l’avocat Robert F-Kennedy junior, dans le cadre d’un complot du Nouvel Ordre Mondial dont nous avons révélé et démontré de nombreuses astuces.

Mais passons au point 2 de la plainte de Trinca et de l’Association européenne des consommateurs de Tiberti: «Les autorités sanitaires et gouvernementales italiennes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préparer le pays et le système de santé national (en particulier la médecine locale) à l’impact avec la vague pandémique. Par exemple (mais pas seulement) ils n’ont pas adapté le plan de lutte contre la pandémie de 2006; le parquet de Bergame a ouvert une enquête judiciaire à ce sujet et a notamment accusé Ranieri Guerra, ancien cadre du ministère de la Santé et désormais directeur adjoint de l’OMS dans le monde. Lorsque la pandémie est arrivée en Italie, le PP de 2006 n’a même pas été appliqué dans l’un des POINTS CLÉS: le choix et la disponibilité en temps opportun des antiviraux et des traitements «de soutien»».

Il faudrait écrire une très longue parenthèse sur ce sujet puisque nous avons dédié trois reportages au Dr Guerra, ambassadeur scientifique à Washington du gouvernement de Matteo Renzi qui a jeté les bases des 12 vaccins obligatoires à l’âge scolaire qui sont devenus loi avec le gouvernement de Paolo Gentiloni dans un plan politique élaboré par Barack Obama avec Bill Gates dans lequel George Soros, l’autre mégadonneur des Dems américains depuis des décennies, partenaire du PD en Italie, a également pris la main.

Le point 4 de la plainte adressée au parquet de Rome est le résumé des autres demandes de renseignements de Gospa News sur l’interdiction de thérapies efficaces telles que la cortisone, l’hydroxychlorichine et la vitamine D: «L’AIFA et le ministère de la Santé ont lié les médecins généralistes à des PROTOCOLES INEFFICACES pour la prise en charge à domicile de Covid-19, orientant fortement les patients symptomatiques vers l’hospitalisation; cela a provoqué et provoque toujours une surpopulation dans les unités de maladies infectieuses et de soins intensifs, ainsi que des dizaines de milliers de décès qui auraient pu être évités» lit-on dans le texte publié par Trinca sur FB.

«Sur la base d’une situation d’urgence déterminée par de très graves erreurs de gouvernance sanitaire, de lourdes restrictions aux mouvements et activités ont été imposées à la population et au tissu productif et de services» est la considération des plaignants parfaitement conforme à la plainte de la Cour de La Haye par le magistrat Giorgianni.

«Par ailleurs, les établissements de santé (AIFA, ministère de la Santé et ISS) ont empêché les médecins hospitaliers de pratiquer des autopsies sur des patients décédés, retardant ainsi fortement l’acquisition de complications thrombotiques et disséminant la coagulation intravasculaire (DIC) et les traitements associés. De plus, ils CONTRASTENT et opposent encore à la fois les «traitements préventifs, renforçant le système immunitaire et le soutien adjuvant en cas de maladie (minéraux, vitamines nutraceutiques antivirales comme la quercétine, etc.), et les PROTOCOLES PHARMACOLOGIQUES EFFICACES utilisés positivement par des centaines de médecins courageux. et éthique qui ont GUÉRIS des milliers de patients».

Cela a été réitéré dans une interview du professeur Giancarlo Isaia, chef de la gériatrie à l’hôpital Molinette de Turin, qui a démontré l’efficacité de la vitamine D, à nouveau rejetée par la circulaire du ministère de la Santé, malgré l’appel signé par 156 médecins, dont bien – Des professeurs primaires et universitaires connus, mais complètement ignorés pendant des mois par le ministre Roberto Speranza, tout comme il l’a fait pour l’appel sur l’utilisation de la dexaméthasone proposé par la neurologue Roberta Ricciardi avec 33 autres médecins.

«En alternative aux traitements qui se sont avérés efficaces sur le terrain, les autorités sanitaires et gouvernementales veulent imposer l’utilisation massive de vaccins anti-covid-19 qui ne sont ni efficaces ni sûrs, en raison d’une carence admise et rapportée par les fabricants. Pour tout cela et bien plus encore, les plaignants exhortent la magistrature à enquêter pour savoir si pour les sujets physiques à la tête des établissements de santé il y a, entre autres, les profils des crimes de MASSACRE et de TERRORISME (art. 270 sexies du Code pénal)» Trinca et Tiberti concluent avec leurs avocats, évoquant les mêmes arguments déjà inclus dans l’avertissement adressé au ministère de la Santé par le magistrat Giorgianni, contre le caractère obligatoire des vaccins pour les agents de santé.

Bill et Melinda Gates annoncent le divorce

Le co-fondateur de Microsoft et son épouse affirment qu’ils continueront à travailler ensemble à la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande fondation caritative au monde.

Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi dans des tweets identiques qu’ils mettaient fin à leur mariage de 27 ans.

Ils ont dit qu’ils «ne croyaient plus» qu’ils pouvaient grandir en couple.

Le magnat américain des affaires et co-fondateur de Microsoft est le troisième homme le plus riche du monde.

Le couple s’est rencontré lors d’un dîner d’affaires en 1987, lorsque Melinda Gates était chef de produit chez Microsoft. Le couple s’est ensuite marié environ sept ans plus tard.

Les détails financiers de la séparation n’ont pas été révélés. Les deux Gates ont signé le Giving Pledge de Warren Buffett, promettant de faire don de la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives.

Qu’ont dit les Gates?

« Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », a tweeté Gates.

«Nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive», ont-ils déclaré.

«Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.»

Ce que cela signifie pour la Fondation Bill & Melinda Gates

Malgré la fin de leur mariage, Gates a déclaré qu’ils continueraient à collaborer à la Fondation Bill & Melinda Gates.

« Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et nous poursuivrons notre travail ensemble. »

La fondation dispose d’un actif de plus de 50 milliards de dollars (41,4 milliards d’euros), selon un dossier fiscal cité par la chaîne américaine CNBC.

Depuis son lancement en 2000, l’organisme de bienfaisance s’est concentré sur les problèmes de santé et de développement mondiaux ainsi que sur l’éducation aux États-Unis.

Les Gates ont également investi d’énormes sommes d’argent dans la recherche d’un vaccin contre le coronavirus et ont fait un don à la recherche sur le traitement de la COVID-19.

Vaccins auto-propagés, vaccins à ARNm auto-amplifiant et la Perturbation menstruelle du vaccin COVID

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (01/05/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Israël

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

https://ca.news.yahoo.com/human-rights-watch-demands-action-080000283.html

Well this is confusing @YouTube @TeamYouTube, are you guys confused? That video embed clearly says the channel was "terminated", yet there's my channel right there.. you know, the one you gave back after apologizing for being wrong? Care to explain? 😂 https://t.co/3EjJiURA2D pic.twitter.com/zdnqjRlbEe — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) May 2, 2021

https://www.youtube.com/channel/UC_ClYrAtDNAGy5J0N-AwBNw

Manipulation du seuil de cycle de PCR

Vaccins auto-propagés

https://www.econotimes.com/COVID-19-cure-Scientists-plan-to-develop-self-spreading-coronavirus-vaccine-1592958

https://www.express.co.uk/news/world/1340352/coronavirus-vaccine-covid19-self-spreading-vaccine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732410/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

Self spreading vaccines the solution to anti-vaxxers. Altering a common cold virus to create the spike protein once it infects those who get it from the vaxxed person. What could go wrong? SMH. How do I get off this planethttps://t.co/F5oLGbAz9y pic.twitter.com/ldKEXhQHRQ — Pete Lincoln (@petelincoln48) April 30, 2021

If JNJ vaccine failed to deactivate by some error in production their adenovirus DNA might replicate and shed. The DNA in virus also codes for mRNA that makes the spike protein so this is a plausible explanation. Its a great way to vax the unvaxxed.https://t.co/OsNKRbLhSN — Pete Lincoln (@petelincoln48) May 2, 2021

Vaccins à ARNm auto-amplifiants

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25620012/

https://sputniknews.com/world/202104231082693859-is-pfizer-quietly-targeting-other-vaccines-while-holding-back-on-its-own-safety-record-/

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/16/vaccins-ce-que-disent-les-documents-voles-a-l-agence-europeenne-des-medicaments_6066502_3244.html

https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32698494/

https://advances.sciencemag.org/content/6/32/eaba5068

https://en.wikipedia.org/wiki/RNA_vaccine#Self-amplifying_RNA

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04776317

Protéine de pointe

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33300001/

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

Published review (Vaccines 2021, 9, 36. https://t.co/g0LoMY0SrN) cautions against mass C19 vaccination of healthy persons at low C19 risk with spike protein-inducing vaccines given at least one serious, potential long-term adverse development: pulmonary artery hypertension pic.twitter.com/v1GmsB3d4T — Andrew Bostom, MD, MS (@andrewbostom) May 1, 2021

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/1/36

Cycles menstruels

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/04/27/fact-check-exposure-vaccinated-person-wont-cause-miscarriage/7303796002/

https://www.newscientist.com/article/mg24732960-100-we-now-have-the-technology-to-develop-vaccines-that-spread-themselves/

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/menstrual-changes-to-be-expected-after-covid-19-vaccine-during-pandemic-experts-1.5391236

BREAKING: Researchers have launched a study to find out if COVID-19 vaccines are causing menstrual cycle changes after hundreds of women notice irregularities – Chicago Tribune — Breaking911 (@Breaking911) April 22, 2021

https://www.dailymail.co.uk/health/article-9495727/Researchers-studying-women-report-changes-periods-taking-COVID-vaccine.html

https://www.chicagotribune.com/coronavirus/vaccine/ct-vaccine-side-effects-period-menstruation-20210420-i4fy7a7tnnbchi654z3o64a7my-story.html

https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/551236-hundreds-of-people-tear-gassed-during-protests-say-they

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-10859-w

https://thehill.com/policy/healthcare/551206-adverse-physical-reactions-in-five-states-caused-by-anxiety-not-vaccines?rl=1

https://dailyexpose.co.uk/2021/03/28/number-of-pregnant-women-suffering-miscarriage-after-having-covid-vaccine-increases-by-483-in-just-7-weeks/

Vaccins

https://www.lifesitenews.com/news/19916-eye-disorders-including-blindness-following-covid-vaccine-reported-in-europe

The vaccines have actually been in development for decades and have gone through very large clinical trials. pic.twitter.com/kM1o5WCJI1 — Geoff Pilkington (@geoffpilkington) April 30, 2021

C'mon Zuby, if it had any long term consequences they'd never ever market it. — WoIstVoltaire? 😀 (@WoIstVoltaire) April 30, 2021

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1388243308170911748/pu/vid/640×360/oTeFjEKiu17cSiZn.mp4?tag=12

https://www.zerohedge.com/political/connecticut-ends-religious-vaccine-exemptions-students

https://www.fda.gov/media/144413/download

