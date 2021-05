Les victimes de caillots sanguins du vaccin COVID exigent une compensation du gouvernement américain

Les victimes du vaccin COVID-19 qui souffrent maintenant de caillots sanguins demandent une indemnisation du gouvernement américain, puisque les fabricants ont déjà été immunisés de toute responsabilité.

Le 20 mars de cette année, Emma Burkey, une lycéenne, a reçu son vaccin «one and done» Johnson et Johnson Covid-19 et en deux semaines est entrée dans un coma provoqué suivi de convulsions et de coagulation dans le cerveau, a rapporté Bloomberg.

Elle se rétablit lentement et a maintenant été transférée au centre de réadaptation de l’hôpital. Son premier tour de factures est d’environ 513 000 $.

Un compte GoFundMe a été ouvert par sa famille et ses amis à Las Vegas pour aider avec les factures médicales de la réaction désormais endémique des vaccins.

Bret Johnson, le ministre de la famille, qui agit en tant que porte-parole des Burkeys, a déclaré: « Nous ne savons pas ce qui va se passer avec Emma, combien de temps il lui faudra pour reprendre une vie normale ».

Il a déclaré que la famille pensait que son état était associé au vaccin mais qu’aucun contact n’avait encore été établi par la société ou les régulateurs américains de la santé, et qu’un lien n’avait pas été confirmé de manière indépendante.

Sa famille ne peut pas regarder J&J pour couvrir les frais médicaux non couverts par son assurance conformément à la loi de 2005 étendue l’année précédente pour inclure la pandémie Covid-19 qui protège les fabricants et les prestataires de soins de santé de la responsabilité fédérale et étatique en cas de santé publique. et les urgences liées au bioterrorisme.

En échange de l’immunité des fabricants de vaccins, le gouvernement fédéral a promis une compensation pour les réactions hostiles au traitement et au vaccin contre le coronavirus, mais il s’agit d’un programme avec un passé de rejet de réclamation et une barre relativement élevée pour le recouvrement des coûts.

Les frais médicaux et la perte de salaire non payés par l’assurance sont couverts par le programme d’indemnisation des contre-mesures, géré par un bureau obscur du département américain de la santé et des services sociaux.

Jusqu’au 26 avril, plus de 440 réclamations ont été déposées pour réaction indésirable au traitement ou au vaccin selon la Health Resources and Services Administration, qui gère le programme.

Dans un communiqué, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que les vaccins avaient été étudiés strictement avant leur approbation et qu’ils étaient strictement surveillés maintenant qu’ils sont utilisés par le public.

Sur plus de 240 millions de vaccins de trois fabricants qui ont été administrés aux États-Unis, le CDC a déclaré à l’heure actuelle qu’il n’y a pas de décès confirmé lié aux vaccins et que les rapports de réactions allergiques sont conformes à ces vaccins pour d’autres conditions.

J&J a déclaré qu’il «examinera attentivement les rapports d’événements indésirables chez les personnes recevant nos médicaments ou nos vaccins», mais ne discutera pas des cas individuels par souci de confidentialité.

Les effets indésirables sont signalés à la Food and Drug Administration et «nous encourageons les patients à partager leurs expériences car ces informations sont essentielles pour maintenir un niveau élevé de sécurité des produits», a déclaré la société.

Aucun paiement n’a été effectué jusqu’à présent dans les cas de COVID. Et, selon HSRA, la raison derrière cela est qu’ils n’ont pas reçu les informations et les documents médicaux requis.

En ce qui concerne l’échec du programme de contre-mesures, les critiques disent que les demandes d’indemnisation devraient passer par un programme d’indemnisation des blessures dues aux vaccins, également connu sous le nom de «tribunal des vaccins».

Anne Carrión Toale de Maglio Christopher & Toale à Sarasota, en Floride, ancienne présidente de l’Association du barreau des pétitionnaires blessés par un vaccin, a déclaré: «Avec le vaccin Covid en particulier, un pourcentage plus élevé d’appels est à la recherche de réconfort et ‘j’ai des questions’ qu’avec un vaccin normal», a déclaré Toale.

Le tribunal des vaccins est un moyen plus efficace d’obtenir une indemnisation car il dispose d’une liste d’effets indésirables connus pour être parfois causés par un vaccin. Ainsi, il est plus facile pour un demandeur d’obtenir une compensation sans prouver un lien direct.

Le CDC américain et la FDA ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus à la condition qu’il inclura désormais une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillots sanguins.

