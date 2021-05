Un adolescent de Las Vegas subit trois chirurgies pour éliminer les caillots sanguins après avoir reçu le vaccin J&J

Emma Burkey, 18 ans, de Las Vegas, Nevada, a reçu le vaccin Johnson & Johnson le 1er avril. Ce qui lui est arrivé une semaine après la vaccination n’était pas une question de rire, car elle a subi des crises qui ont nécessité son hospitalisation. L’adolescente est ensuite passée sous le couteau trois fois pour éliminer les caillots de sang qui se sont formés dans son cerveau.

Selon le porte-parole de la famille Burkey, Bret Johnson, Emma a commencé à se sentir malade et a subi des crises une semaine après l’inoculation. Elle a d’abord été transportée d’urgence à l’hôpital dominicain St. Rose, campus de Sienne à Henderson. Emma a ensuite été transportée par avion au centre médical de l’Université de Loma Linda (LLUMC) dans la Californie voisine pour recevoir un traitement spécialisé.

Les médecins du LLUMC ont placé Emma dans un coma médicalement induit et l’ont intubée. L’adolescente a ensuite subi trois opérations pour éliminer les caillots sanguins – un effet secondaire découlant du vaccin J&J – qui se sont formés dans son cerveau. Les opérations ont été couronnées de succès: Emma a ensuite été sortie du coma provoqué et n’est plus attachée à un respirateur.

S’adressant au Las Vegas Review-Journal, Johnson a déclaré que les parents d’Emma étaient «prudemment optimistes» malgré que Burkey souffre d’une «grave lésion cérébrale». Il a dit: «Le mot que nous avons reçu de ses parents… était [qu’Emma se remettait] lentement.» Le porte-parole de la famille Burkey a ajouté que même si l’adolescente a encore un tube de trachéotomie dans la gorge, elle peut prononcer quelques mots et communiquer en clignant des yeux.

Le cas de Burkey est l’un des neuf cas de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) – caillots qui se forment dans les vaisseaux qui drainent le sang du cerveau – associée au vaccin COVID-19 J&J à dose unique. Les cas sont actuellement examinés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA). Fait intéressant, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nevada a déclaré qu’il ne savait pas ce qui était arrivé à Emma jusqu’à ce qu’une réunion d’un comité consultatif des CDC ait soulevé le cas.

Vaccin J&J également associé à d’autres réactions graves

L’expérience de Burkey est venue après que le CDC et la FDA ont publié des directives recommandant que les vaccinations utilisant le vaccin J&J soient suspendues. La décision faisait suite à des rapports faisant état d’une poignée de caillots sanguins graves que certains patients avaient connus. Cependant, de telles réactions étaient rares sur plus de sept millions d’inoculations utilisant le projectile.

Selon les deux agences, six femmes de moins de 50 ans qui ont reçu le vaccin J&J contre le coronavirus de Wuhan ont développé une CVST peu de temps après la vaccination. Les six femmes ont également signalé une thrombopénie – faible taux de plaquettes sanguines – en dehors des caillots sanguins dans le cerveau. Trois femmes ont par la suite rejoint la liste des patients qui ont développé une CVST, mais on ne sait pas si les trois nouveaux ajouts ont également connu une faible numération plaquettaire.

Malgré ces rapports, les preuves suggérant que le vaccin J&J a directement causé les caillots sanguins sont rares. Les autorités restent néanmoins vigilantes en ce qui concerne les autres informations faisant état de réactions graves qui pourraient survenir. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré lors d’un point de presse le 19 avril: «Nous sommes encouragés de constater que le nombre de cas n’a pas été écrasant, mais nous recherchons et voir [ce qui est] entré.

Walensky a ajouté que son agence et la FDA surveillaient de près le système américain de notification des événements indésirables liés aux vaccins pour les nouveaux rapports d’effets secondaires après la vaccination. Mais avant même que les rapports de CVST et de thrombocytopénie n’apparaissent, le vaccin J&J a été associé à un certain nombre d’effets secondaires chez l’homme.

Francisco Cosme, un habitant du New Jersey, a reçu le vaccin unidose J&J le 6 mars au Javits Center de New York. Près d’un mois plus tard, l’homme de 52 ans a commencé à se sentir mal. La femme de Cosme, Laura Eugene, a déclaré que son mari «avait commencé à avoir mal à la gorge [avec] une toux étouffante, puis il a commencé à avoir de la fièvre… et à ressentir de la fatigue.»

Cosme a appelé le 911 après avoir éprouvé des difficultés respiratoires. Il a ensuite été emmené au centre médical John F. Kennedy à Union City, où il se trouve actuellement dans un état critique. Les médecins ont projeté une route sinistre pour Cosme, affirmant qu’ils ne savaient pas si son état s’améliorera.

Pendant ce temps, Richard Terrell, 74 ans, a déclaré que sa peau avait commencé à peler quatre jours après avoir reçu le vaccin J&J. Il a décrit son expérience: «J’ai commencé à ressentir un peu d’inconfort dans mon aisselle. [Quelques jours plus tard, j’ai commencé à avoir une éruption cutanée qui démangeait, puis après cela – j’ai commencé à gonfler et ma peau est devenue rouge.» Le résident de Goochland, en Virginie, a ajouté que l’éruption cutanée s’était rapidement propagée à tout son corps.

Terrell a commenté: «Tout s’est passé si vite. Ma peau s’est décollée. Heureusement, il a réussi à recevoir un traitement médical pour sa peau «qui piquait, brûlait et démangeait» comme effet secondaire du vaccin à dose unique. Le Virginien serait mort si son état n’avait pas été traité, a déclaré un médecin qui s’est occupé du cas de Terrell.

Visitez VaccineDamage.news pour en savoir plus sur les effets indésirables causés par le vaccin COVID-19 à dose unique J&J.

MINISTÈRE DE LA VÉRITÉ: 12 procureurs généraux demandent que les plates-formes Big Tech éliminent tous les discours des personnes blessées par les vaccins

Les procureurs généraux de douze États appellent les principaux réseaux de médias sociaux du monde à éliminer complètement toute allégation négative concernant les vaccins contre le Covid-19. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ont déjà mis en œuvre des politiques de «désinformation» qui suppriment toute dissidence contre les verrouillages gouvernementaux, les masques obligatoires et la forte poussée des vaccins de Big Pharma. Cependant, les nouveaux vaccins Covid sont si défectueux et dangereux que les réclamations pour blessures et décès liés aux vaccins continuent de se répandre sur les médias sociaux.

Après avoir été visiblement censurés sur leurs propres pages pour avoir partagé des vérités sur les vaccins, les utilisateurs de Facebook ont ​​afflué vers des groupes Facebook pour parler des effets secondaires du vaccin Covid-19. L’un de ces groupes a rapporté des dizaines de milliers de témoignages personnels sur les méfaits de ces vaccins. Ce groupe se composait de plus de 120 000 personnes et augmentait de 10 000 personnes chaque semaine à mesure que les rapports sur les blessures dues aux vaccins affluaient. Le groupe a depuis été supprimé par Facebook, alors que le ministère de la Vérité réécrit l’histoire et dissimule ses crimes.

Le ministère de la Vérité prend le contrôle de l’application de la loi pour protéger l’industrie des vaccins

Le ministère de la Vérité de George Orwell prend étrangement forme dans la fusion moderne de Big Pharma, Big Government, Big Media et Big Tech. Le gouvernement et les responsables de la santé publique deviennent des contrôleurs dystopiques de l’information et des propagandistes manipulateurs qui se livrent à la tromperie de l’industrie des vaccins. Les représentants du gouvernement travaillent sans relâche avec les entreprises de médias sociaux pour contrôler toutes les informations sur la Covid-19, dissimuler leurs crimes et justifier leur tyrannie. Les algorithmes des réseaux sociaux sont déjà conçus pour limiter la propagation de la «désinformation» Covid-19, mais ce n’est jamais suffisant. Peu importe à quel point les pouvoirs en place essaient de faire taire les témoignages personnels de blessures et de décès dus aux vaccins, la vraie vérité continue de faire surface.

«Compte tenu de la dépendance des ‘anti-vaxxeurs’ envers vos plates-formes, vous êtes dans une position unique pour empêcher la propagation de la désinformation sur les vaccins contre les coronavirus qui constitue une menace directe pour la santé et la sécurité de millions d’Américains dans nos États et qui prolongera notre chemin vers le rétablissement.», A écrit le procureur général du Connecticut, William Tong. Le responsable de l’application de la loi est accompagné de procureurs généraux du Delaware, de l’Iowa, du Massachusetts, du Michigan, du Minnesota, de New York, de la Caroline du Nord, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, du Rhode Island et de la Virginie. Ils croient tous que les verrouillages devraient être liés au statut vaccinal – des violations des droits de l’homme dont le monde n’a pas été témoin depuis la montée du Troisième Reich.

Les hauts responsables de l’application de la loi appliquent désormais la censure et les abus

L’aspect le plus dérangeant à ce sujet: ce sont des responsables de l’application de la loi qui criminalisent la liberté d’expression et le progrès scientifique. Les responsables de l’application de la loi ne défendent pas les droits du vaccin blessé, opprimé ou abusé. Ils travaillent activement pour opprimer ceux qui ne se conforment pas, qui ont été blessés par ces expériences médicales.

«Les personnes et les groupes qui répandent des mensonges et trompent les Américains sur la sécurité des vaccins contre les coronavirus menacent la santé de nos communautés, ralentissent les progrès pour protéger nos résidents contre le virus et sapent la reprise économique dans nos États», déclare la lettre. Facebook « n’a pas pris de mesures suffisantes pour identifier les violations et appliquer ces directives en supprimant et en étiquetant la désinformation et en interdisant les récidivistes », affirme la lettre.

Les responsables de l’application de la loi demandent à Facebook de pousser plus loin leur niveau abusif de censure. Facebook a déjà bloqué les liens URL de sites d’actualités spécifiques tels que Vaccines.News et les canaux de diffusion alternatifs sur liste noire tels que Brighteon, mais maintenant les procureurs généraux exigent que Facebook empêche complètement les utilisateurs d’utiliser des outils de streaming vidéo comme Bitchute, Rumble et Brighteon.

La vérité sur les vaccins est de trouver un moyen de s’infiltrer dans toute la censure. Au lieu d’aller au fond des blessures et des décès dus aux vaccins, les autorités de santé publique et les responsables de l’application de la loi tordus tentent de supprimer toute voix qui ose parler des problèmes liés aux vaccins. Toute cette censure, manipulation, coercition et force rend plus de gens méfiants, et à juste titre.

OPÉRATION VACCIN EN INDE: Un génocide au ralenti

La pandémie déclenchée par le vaccin Covid 2021 augmente en Inde

New Delhi conspire avec Tel Aviv pour faire de l’Inde l’enfant de l’affiche 2021 pour LA GRANDE ARNAQUE

State of the Nation

«Les auteurs du NOM du Canular de la pandémie de coronavirus ont ciblé l’Inde avec l’Arme biologique du vaccin COVID-19 pour perpétuer l’apparence des épidémies mondiales de Covid.»

– Analyste du renseignement et ancien officier militaire américain

Les criminels Con de Covid n’ont même pas essayé de cacher leur tromperie génocidaire en ce qui concerne la récente explosion de grappes de coronavirus dans toute l’Inde qui ne s’est produite que en raison des programmes de vaccination de masse contre Covid ordonnés par le gouvernement.

Leur complot hautement organisé pour commettre des meurtres de masse sur le sous-continent indien était assez simple: arrêter l’utilisation du traitement extrêmement efficace contre la COVID-19 connu sous le nom d’ivermectine; et commencer les programmes de vaccination de masse Covid avec les injections dangereuses et mortelles de Covid.

Ce qui s’est alors passé était parfaitement prévisible: non seulement les vaccinés ont contracté le syndrome multi-infectieux de Covid et sont morts en masse, mais ceux qui ont survécu sont devenus des excréteurs et des super-étalons. Ce faisant, chaque Indien vaxxed est devenu un vecteur immédiat de diffusion de la COVID-19, provoquant une explosion littérale des cas de coronavirus dans tout le pays. Voir: VAXports et CovAIDS, Shedders et SuperSpeaders!

Le graphique suivant détaille parfaitement ce graphique pour:

«Faites de l’Inde l’enfant de l’affiche 2021 pour THE GREAT SCAMDEMIC»

Comme toujours, cette conspiration criminelle internationale de Covid est bien plus qu’elle n’y paraît. Les deux exposés suivants étoffent joliment le squelette de cette conspiration:

~ ~ ~ ~ ~

Découvrez comment le MSM britannique saisit chaque occasion pour faire du battage médiatique sur la crise de Covid fabriquée par Big Pharma en Inde sur la page d’accueil de la BBC.

Conclusions

Soyons clairs: THE GREAT SCAMDEMIC continue sans relâche.

Chaque fois que vous pensez que les criminels Con de Covid réduisent ce canular de pandémie mondiale, ils perpétuent effrontément une nouvelle de série effervescente de crimes COVID-19 et / ou vague de crime avec le vaccin Covid.

Ces mondialistes du Nouvel Ordre Mondial, tels que les fraudeurs Covid Joe Biden, Bill Gates, Tony Fauci, Rochelle P. Walensky et Tedros Adhanom sont de vrais pros en ce qui concerne la tromperie de toute la communauté mondiale des nations dans la fausse croyance en une pandémie mondiale de coronavirus. Après tout, le SRAS-COV-2 n’existe même pas car il n’a jamais été isolé ou prouvé son existence selon les postulats de Koch.

En outre, les mêmes canulars Covid ont trompé le monde entier, et maintenant surtout l’Inde, dans la notion totalement fictive que les vaccins Covid fonctionnent réellement. Non seulement ces injections extrêmement toxiques ne fonctionnent pas, mais même la FDA n’a pas encore déclaré officiellement qu’elles sont sûres et efficaces sur leur site Web.

L’Inde a été choisie comme une expérience nationale massive tout à fait délibérément en raison des objectifs de dépeuplement de cette plandémie. L’Inde rurale est très vulnérable à l’égard de la conformité aux vaccins en raison de l’ignorance généralisée et de la peur sociale qui entourent les épidémies de maladies infectieuses. Par conséquent, il était assez facile d’entraîner des millions d’Indiens inconscients et sans méfiance dans cette expérience génocidaire.

Tout comme Israël a été utilisé comme première affiche nationale pour l’Occident afin de convaincre toutes les puissances occidentales que le vaccin était correct, l’Inde est utilisée pour convaincre l’Est que tout va bien avec les injections Covid extrêmement dangereuse et mortelles.

Même si très peu d’analystes géopolitiques l’ont souligné, Tel Aviv s’est étroitement aligné sur New Delhi en ce qui concerne un certain nombre d’initiatives et de causes mondiales très importantes. Les Premiers ministres Benjamin Netanyahu et Narendra Modi ont collaboré ouvertement et secrètement pour «rendre l’Inde à nouveau grande» grâce à des transferts de technologie sans précédent et des investissements massifs en capital.

Le programme de vaccination indien Covid a été grandement facilité grâce à l’aide d’Israël après que Tel Aviv ait réussi à vacciner pratiquement toute la population israélienne. En d’autres termes, Modi et Netanyahu se sont entendus dans tous les aspects de l’OPÉRATION VACCIN EN INDE.

POINT CLÉ: La crise de Covid méticuleusement conçue en Inde est utilisée de la même manière que la cabale mondialiste du NOM l’a utilisée aux États-Unis pour provoquer la défaite de Donald Trump aux élections de 2020 (bien qu’il ait vraiment gagné par un glissement de terrain écrasant). Le Premier ministre Modi est également un nationaliste conservateur dont le parti subit une énorme pression politique pour maîtriser la fausse pandémie, un parti politique qui subit actuellement des pertes importantes aux urnes. Fondamentalement, Modi a reçu l’ultimatum de ses maîtres sionistes cachés: Soit vacciner tous les Indiens et arrêter l’ivermectine ~ OU ~ perdre l’élection prochaine du Premier ministre. La réalité est qu’il est destiné à perdre quoi qu’il fasse à ce stade. surtout après que Modi a refusé d’appliquer de nouveaux verrouillages.

La dure réalité est que l’OPÉRATION VACCIN EN INDE n’est que la prochaine phase d’un complot criminel sioniste complexe de bioterrorisme dirigé par l’Axe Zio-anglo-américain utilisant à la fois l’Inde et la Chine comme pions sur l’échiquier géopolitique mondial pour verrouiller la planète Terre sous le tyrannie d’un gouvernement mondial unique dont le siège est à Jérusalem et contrôlé par un super-État de la sécurité mondiale sous la rubrique de la COVID-1984, dirigé par l’IA, qui émerge rapidement.

NHS Sussex demande de vérification des décès de Covid 19, la réponse est ahurissante

Vous trouverez ci-dessous la réponse du NHS Sussex à une demande officielle de décès précis de Covid 19 et de nombres de patients hospitalisés. Sur la base de cela (et d’autres demandes similaires), les mensonges, les verrouillages, la fermeture des économies, les suicides, l’arriéré de 4,7 millions d’opérations / procédures et la propagande constante de vaccins ne sont rien de moins que de la tyrannie.

Partagez s’il vous plait.

