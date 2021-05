Des milliardaires comme Bill Gates ne nous sauveront pas de Covid, ni ne corrigeront les fausses nouvelles ou la crise climatique. Parce que ce n’est pas dans leur intérêt

PHOTO DE FICHIER. Bill Gates à Paris, France. © Reuters / Charles Platiau

La conviction du fondateur de Microsoft que Big Pharma doit conserver son monopole sur les vaccins – empêchant ainsi des millions de personnes de les obtenir – démontre une vérité essentielle sur les super-riches: ce sont des sangsues égoïstes.

Des milliardaires. Notre société a une relation compliquée avec ces gens puisque leur simple existence à une époque d’inégalités record ne fait que souligner l’absurdité de notre vie quotidienne sous le capitalisme. C’est parce qu’aucun d’entre eux ne gagnait réellement un milliard de dollars, ils exploitaient plutôt les travailleurs pour accumuler cette richesse obscène. Ce sont des sangsues, elles ne devraient pas exister, mais certaines, je suppose, sont de bonnes personnes.

Un multimilliardaire, le co-fondateur et philanthrope de Microsoft Bill Gates, n’est certainement pas une bonne personne. En fait, je dirais que c’est vraiment un mec. Pas à cause de sa séparation récemment annoncée avec sa femme de 27 ans. Mais parce que, pour ne citer qu’une chose, lui et d’autres comme lui sont directement responsables de garder les vaccins Covid-19 hors de portée des gens, en particulier des pauvres des pays du Sud, afin de maintenir le système même dont il bénéficie.

Dans un article en avril pour The New Republic, le journaliste Alexander Zaitchik explique magnifiquement comment Gates, par le biais de son réseau caritatif, avait essentiellement détourné la réponse mondiale à Covid-19 et l’avait éloignée de l’idée d’un «vaccin populaire», à la place, opter pour le programme COVAX très peu ambitieux par le biais de l’OMS qui laisse intacte la médecine monopolistique.

Cela s’est produit parce que, écrit Zaitchik, Gates et son réseau avaient implicitement fait valoir que «les droits de propriété intellectuelle ne poseront pas de problèmes pour répondre à la demande mondiale ou assurer un accès équitable, et qu’ils doivent être protégés, même pendant une pandémie.» Fondamentalement, le camp de Gates pense qu’il est possible à la fois d’éradiquer Covid-19 et de renforcer les structures très systémiques qui ont conduit à sa propagation incontrôlée en premier lieu.

Cela a échoué de manière prévisible comme tout le monde aurait pu le deviner. Dans une récente interview avec Sky News, on a demandé à Gates s’il serait utile de changer la loi sur la propriété intellectuelle afin de partager la «recette de ces vaccins» aux pays les plus pauvres auxquels il a répondu «Non».

Il a poursuivi en expliquant que cela ne ferait pas de différence puisqu’il n’y a que peu d’usines capables de produire les vaccins pour commencer.

« Ce qui retient les choses dans ce cas, ce n’est pas la propriété intellectuelle. Ce n’est pas comme s’il y avait une usine de vaccins inactive avec une approbation réglementaire qui fabrique des vaccins magiquement sûrs », a-t-il déclaré. « Vous devez faire des essais sur ces choses, et chaque processus de fabrication doit être examiné avec beaucoup de soin. Il y a toutes sortes de problèmes de propriété intellectuelle liés aux médicaments, mais pas en termes de rapidité avec laquelle nous avons pu augmenter le volume ici. «

Le problème avec ce que Gates a dit – remarquez, le même type qui est apparemment en contact avec des gens au plus haut niveau sur cette question depuis qu’il est le tsar officieux de Covid – est que c’est un mensonge. Par exemple, un article de l’AP du 1er mars indique qu’il y a au moins, selon leurs rapports, trois usines sur trois continents différents qui «pourraient commencer à produire des centaines de millions de vaccins Covid-19 à court préavis si seulement elles avaient les plans et savoir-faire technique.»

Pour une raison quelconque, PolitiFact a répondu au tollé autour du mensonge flagrant de Gates, affirmant que «Bill Gates a défendu les droits de propriété intellectuelle des fabricants de vaccins Covid-19, mais les ingrédients des vaccins Covid-19 approuvés pour une utilisation aux États-Unis sont déjà publics.» C’est vrai, mais trompeur car si les ingrédients des vaccins sont publics, la «recette» – c’est-à-dire la formule exacte, comment la préparer et ce à quoi le journaliste interrogeant Gates faisait référence – ne l’est pas. Et c’est à cause de Gates.

Selon lui, ses sycophants et les dirigeants de Big Pharma, les protections par brevet mènent à l’innovation et conduisent ainsi à une médecine meilleure et plus récente. Mais c’est aussi un mensonge. Selon une étude de l’Institute for New Economic Thinking, les contribuables américains ont subventionné chaque nouveau produit pharmaceutique au cours de la dernière décennie, et cela inclut même la technologie des vaccins à ARNm. (Pour être honnête, il est en fait difficile de trouver un exemple de nouvelle technologie dans n’importe quel secteur sans lien avec la R-D gouvernementale.)

Bon sang, le docteur Jonas Salk, également bénéficiaire du soutien du gouvernement pour ses recherches, aurait pu devenir le premier milliardaire du monde en cherchant un brevet pour le vaccin contre la polio, mais fameusement a refusé. Grâce à cette décision, la polio a été efficacement éradiquée dans la plupart des régions du monde. Les barrières de propriété intellectuelle auraient rendu cela impossible.

La raison pour laquelle Gates et d’autres sont si déterminés à défendre les droits de propriété intellectuelle est qu’elle est si profondément ancrée dans leur idéologie qu’elle peut tout aussi bien en faire partie. Pensez-y: Gates a fait toute sa fortune grâce à ces lois. Admettre que les lois sur la propriété intellectuelle sont des obstacles à l’accès des personnes aux biens et services équivaudrait également à admettre que lui et sa fortune n’ont pas de place dans la société. Ils utilisent donc des arguments idéologiques sans base factuelle comme couverture pour justifier leur propre existence tout en essayant simultanément de faire la bonne chose.

Le problème est qu’il est littéralement impossible pour les capitalistes monopolistes, dont le seul motif est le profit, de traiter la bonne chose, par exemple, aborder la santé publique. Gates a peut-être de bonnes intentions et peut vraiment vouloir résoudre cette pandémie, mais les solutions qu’il propose sont assombries par cette dissonance cognitive.

Gates et ses amis Big Pharma ne peuvent pas nous sauver de Covid-19, tout comme Mark Zuckerberg ne peut pas nous sauver des «fausses nouvelles», Elon Musk ne peut pas nous sauver de cette planète mourante et d’une coalition de milliardaires dirigée par Warren Buffett ne pouvait pas résoudre le problème du système de santé surpuissant des États-Unis. C’est parce qu’il est contraire à leurs intérêts de résoudre ces problèmes.

