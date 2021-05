Un jeune homme souffre d’une attaque cardiaque après avoir été injecté avec le vaccin Pfizer

L’Amérique est en proie à une pandémie, mais pas à cause d’un virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. La véritable menace réside dans les injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], qui provoquent des crises cardiaques chez les jeunes hommes.

L’un d’eux a tweeté sur la façon dont il était en parfaite santé avant de recevoir sa première «dose» du vaccin Pfizer. Peu de temps après, il s’est retrouvé à l’hôpital après avoir subi une crise cardiaque.

«Mon système cardiovasculaire est tout à fait normal et sain», a écrit Tom Schulz. «Mais la semaine dernière, j’ai pris le vaccin Pfizer et il y a des rapports selon lesquels il a causé des complications cardiaques.»

Les médecins évaluant Schulz ont écarté la plupart des autres causes potentielles de crise cardiaque. Le seul dénominateur commun était l’injection de Pfizer, dont même les médias mainstream admettent qu’elle est liée à «l’inflammation cardiaque» et à la myocardite.

Schulz a apparemment fait ses propres recherches et a découvert que de nombreuses personnes, en particulier des hommes plus jeunes, souffrent de problèmes similaires après l’injection. Même les membres de son «réseau immédiat», dit-il, connaissent des complications mortelles.

«Les « faibles chances de se produire» ne semblent pas trop faibles d’où je suis assis», a écrit Schulz.

Le médecin de Schulz dit que d’autres jeunes hommes ont été admis dans le même hôpital avec les mêmes complications. Les injections Moderna et Johnson & Johnson (J&J) sont également à l’origine de ces problèmes.

«Les jeunes hommes, âgés de 18 à 30 ans, traversant des événements cardiaques légers à graves après la vaccination», écrit Schulz. « C’est effrayant. C’est officiel. J’ai une myocardite. »

Quel est l’intérêt de se faire injecter le virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]?

La seule autre possibilité apparente quant à la cause de la crise cardiaque de Schulz est une infection virale, qui, selon lui, ne présente aucun symptôme de maladie connexe. La vraie réponse est «claire», dit-il, et c’était l’injection.

Schulz aurait été sorti de l’hôpital avec des médicaments et a depuis reçu une exemption délivrée par un médecin pour ne pas avoir à recevoir sa deuxième injection de Pfizer.

«Faites de cela ce que vous voulez», dit-il, notant qu’il est maintenant à la maison en train de prendre des anti-inflammatoires.

«Je ne manquerai pas de continuer à me mettre à jour au fur et à mesure que je me sens mieux et / ou que j’ai plus d’événements cardiaques», écrit-il. «Restez en sécurité avec les gens et merci pour tous vos messages réconfortants sur ma santé.»

Nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement «suspende» toute nouvelle administration des injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] comme il l’a fait pour J&J après avoir déterminé que beaucoup souffraient de caillots sanguins mortels. Il y a tout simplement trop en jeu pour que Big Pharma le permette.

Il existe également la menace que les vaccins à virus chinois [américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] «répandent» des particules chimiques sur les personnes non vaccinées. Les propres données de Pfizer suggèrent que même le simple fait de toucher une personne vaccinée pourrait entraîner la dispersion de produits chimiques mortels et l’infection d’une personne non vaccinée.

Les risques pour les enfants sont en particulier la raison pour laquelle une école privée de Miami a émis un avis à son personnel selon lequel aucune personne vaccinée ne sera autorisée sur le campus car elle pourrait répandre du poison sur les étudiants.

«Encore une autre personne jeune, en forme et en bonne santé a été ajoutée à la liste des« coïncidences»», a écrit un utilisateur de Twitter en réponse à l’histoire de Schulz.

«Les médecins sont maintenant préoccupés par le fait que ceux qui reçoivent le vaccin perdent les protéines de pointe qu’ils produisent à partir du code écrit dans l’ARNm injecté à travers leurs fluides corporels et leurs gouttelettes respiratoires», a écrit un autre, citant une infirmière.

«Ces protéines de pointe se trouvent dans les yeux, le cerveau, les organes reproducteurs féminins et masculins, les placentas, le système cardiovasculaire, etc. c’est pourquoi nous assistons à la cécité suite à l’injection, aux convulsions et aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises cardiaques, aux fausses couches et aux mort-nés, des cycles menstruels problématiques, y compris cette horreur d’un plâtre décidual.

Pour suivre les cas de blessures et de décès résultant de la vaccination contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], assurez-vous de consulter ChemicalViolence.com.

Biden envisage d’exiger que toutes les forces militaires reçoivent le vaccin contre le coronavirus

Le président Joe Biden n’a pas exclu de mandater toutes les forces militaires américaines à se faire vacciner contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)].

Dans une interview avec NBC News publiée le vendredi 30 avril, Biden a déclaré que c’était un «appel difficile» pour savoir si la vaccination COVID-19 devrait être requise pour les membres du service. Mais il a précisé que donner un tel ordre n’est pas hors de propos.

« Je ne dis pas que je ne le ferai pas », a déclaré Biden.

Le taux auquel les membres des différentes branches des forces armées ont choisi de prendre le vaccin COVID-19 a varié considérablement. Par exemple, plus d’un tiers des Marines ont offert le vaccin ont refusé de le prendre. Plus de 92 000 d’entre eux n’ont pas encore été offerts. (Connexes: l’armée américaine arrête l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson au milieu des rapports sur les caillots sanguins.)

Le président reste optimiste sur le fait que davantage de militaires seront volontairement vaccinés sans qu’il n’ait à intervenir.

«Je pense que vous allez en voir de plus en plus l’obtenir», a-t-il déclaré. «Et je pense que ce sera un appel difficile de savoir si oui ou non ils devraient être obligés de l’avoir dans l’armée, parce que vous êtes si proche des autres militaires, que vous soyez dans un les quartiers où vous dormez tous ou si vous êtes en manœuvre.

Biden n’a peut-être pas le mandat politique d’exiger le vaccin COVID-19 pour les troupes

Il n’est pas clair si Biden a le mandat politique de faire de la vaccination COVID-19 une exigence parmi les membres du service.

«C’est quelque chose que le DoD étudie en consultation avec le processus interinstitutions», a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan après la publication de l’interview. « Nous n’avons rien à ajouter à ce sujet ici aujourd’hui. »

La plupart des militaires doivent recevoir une série de vaccinations dans le cadre de leur service. Mais le ministère de la Défense (DoD) ne leur impose pas actuellement de recevoir les vaccins COVID-19 car ils ne sont toujours que sous autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration (FDA).

Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson n’ont pas encore demandé de licences réelles de la FDA pour leurs vaccins.

«Nous offrons le vaccin COVID-19 sur une base volontaire conformément à l’autorisation d’utilisation d’urgence», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le major Cesar Santiago, notant que tous les membres de l’armée sont éligibles pour recevoir le vaccin depuis le 19 avril. Lorsqu’il est officiellement autorisé par la FDA, le DoD peut exiger un vaccin pour le personnel militaire ou le personnel dans des domaines spécifiques, comme c’est le cas pour le vaccin contre la grippe.»

Interrogé sur les commandes envisagées par la Maison Blanche, Santiago a déclaré qu’une telle exigence nécessiterait «une dérogation pour rendre le vaccin obligatoire».

«L’armée américaine a poursuivi avec succès ses opérations et a assuré la sécurité de nos forces pendant la pandémie en mettant en œuvre d’autres directives de protection de la santé des forces. Nous nous efforçons de rendre le vaccin disponible dans la mesure où l’approvisionnement le permet et faisons tout notre possible pour informer et éduquer nos gens sur la sécurité et l’efficacité des vaccins, afin que nos membres de service puissent prendre une décision éclairée pour eux-mêmes et leurs proches», a-t-il déclaré.

Les membres du service sont tenus de donner un «consentement éclairé» avant de recevoir un vaccin sous autorisation d’utilisation d’urgence. Ils sont également autorisés à refuser de donner ce consentement.

Mais selon une analyse du blog Lawfire de l’Université Duke en février, un président peut ignorer cette règle dans «l’intérêt de la sécurité nationale».

Robert Sanders, président du département de la sécurité nationale de l’Université de New Haven, souligne des circonstances d’urgence antérieures au cours desquelles l’armée exigeait que tous les militaires reçoivent des traitements médicaux similaires – tels que pour se protéger contre la menace de l’anthrax. Dans ces circonstances, les commandants militaires ont une autorité spécifique pour donner des ordres dans l’intérêt de la sauvegarde de leurs troupes.

L’affaire qui en a résulté a conclu que ces ordres n’avaient pas violé les droits constitutionnels des troupes parce que: «L’obligation de placer les besoins de la nation au-dessus du bien-être personnel d’un militaire s’applique en temps de paix comme en temps de guerre».

Sanders pense que les défis potentiels de l’ordre de vaccination contre la COVID-19 que Biden envisage «échoueront sur le fond dans le cadre de l’histoire du litige militaire contre le vaccin contre l’anthrax». (En relation: CHOC: 30% de l’armée américaine endommagée par le vaccin contre l’anthrax.)

Adm. Mike Gilday, officier supérieur de la Marine, a déclaré le mois dernier que la Marine «ne pouvait faire pression sur personne pour qu’elle le prenne», elle a donc commencé à offrir des vaccins aux équipages une fois qu’ils sont tous rassemblés. «La pression des pairs a tendance à faire pencher les choses dans une direction positive», a déclaré Gilday.

Moins de 1 sur 4 de l’effectif total est entièrement vacciné

Au 28 avril, le DoD avait administré plus de 2,7 millions de doses de vaccin aux bénéficiaires, y compris les membres du service, les membres de la famille de ces derniers, les employés civils éligibles et les retraités. Plus de 779 000 soldats des trois composantes – service actif, réserve et garde nationale – ont reçu au moins une vaccination et près de 500 000, soit 23 pour cent de l’effectif total, sont entièrement vaccinés.

La marine a les taux de vaccination les plus élevés parmi les services. Quelque 224 225 marins, soit 55% du service, ont reçu au moins une dose. Près de 40 pour cent de tous les marins ont été entièrement vaccinés. Le Corps des Marines est le suivant dans la course, avec 81 274 ou 37% des Marines, y compris les réservistes, recevant au moins une dose. Près de 27 pour cent de tous les Marines sont entièrement vaccinés.

Près de 187 600, soit 36 ​​pour cent de la Force aérienne, de la Force spatiale, de la Réserve de la Force aérienne et de la Garde nationale aérienne, ont reçu au moins un vaccin, dont 25 pour cent entièrement vaccinés. Les taux de vaccination sont les plus bas dans le plus grand des services armés – l’armée. Seulement 286 557 ou 28 pour cent de l’armée, y compris les réservistes, ont reçu un vaccin, avec 14,5 pour cent entièrement vaccinés.

L’armée en uniforme a connu près de 189 000 cas de coronavirus, en plus de 51 000 civils du ministère de la Défense, 29 000 personnes à charge de l’armée et 18 000 sous-traitants. L’armée comprend un tiers de tous les cas, et environ le double du nombre de cas pour la marine et l’armée de l’air.

Suivez Immunization.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les vaccins contre les coronavirus.

La Chine dévoile un nouveau sous-marin nucléaire qui peut frapper n’importe quelle ville d’Amérique

Vendredi 30 avril, la Chine a lancé un nouveau sous-marin nucléaire qui peut passer la première ligne de défense américaine et frapper le continent américain.

La plupart des villes américaines sont hors de portée des missiles balistiques lancés par sous-marins (SLBM) en raison de la «première chaîne d’îles» – une série de bases disséminées dans l’océan Pacifique équipées de systèmes de détection de sous-marins sophistiqués.

La première chaîne d’îles servant de première ligne de défense du pays, les sous-marins hostiles sont exposés à la détection et aux attaques des avions de patrouille anti-sous-marins P-8 américains, des navires de guerre de surface et d’autres capacités de reconnaissance sous-marine avant même de se rapprocher de la distance de frappe des États-Unis.

Le nouveau sous-marin chinois peut franchir la première ligne de défense américaine sans être détecté

La première chaîne d’îles peut être rendue inutile par le sous-marin de missiles balistiques (SSBN) de classe Jin, à propulsion nucléaire, de type 094A, plus silencieux que ses prédécesseurs. En plus d’avoir une meilleure chance de franchir la première chaîne d’îles sans être détecté, le Type 094A peut également transporter le missile nucléaire JL-3 «Julang» (Big Wave) qui a une portée de 6 200 milles.

Le JL-3 peut livrer le même nombre d’ogives, y compris des ogives nucléaires, que son prédécesseur JL-2. Pour le contexte, ce dernier peut être armé soit d’une seule ogive de mégatonne 67 fois plus puissante que la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima, soit de trois à huit plus petits véhicules de rentrée (MIRV) pouvant atteindre différentes cibles.

L’expert militaire basé à Macao, Antony Wong Tong, a déclaré que la nouvelle indiquait que certaines avancées techniques avaient été réalisées pour que le JL-3 s’adapte aux silos du Type 094A. «La conception et la taille d’origine du JL-3 devraient être ajustées, mais ces changements ne réduisent pas sa puissance de feu et sa portée – une avancée significative», a-t-il déclaré.

Une source militaire chinoise a déclaré au South China Morning Post que le Type 094A est une version améliorée du Type 094 et qu’il a amélioré les systèmes hydrocinétiques et turbulents qui le rendent plus silencieux et lui permettent de transporter le plus puissant JL-3.

«Avant la mise à niveau, le sous-marin était armé du JL-2 inférieur qui ne pouvait frapper que le nord-est des États-Unis, mais maintenant il est capable de couvrir tout le continent américain», a déclaré la source, qui a demandé l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

Les sous-marins chinois ont été harcelés par le problème d’être trop bruyants et faciles à détecter. Selon les médias d’État, cela a été largement remédié ces dernières années par l’ingénieur naval chinois le contre-amiral Ma Weiming, qui prend désormais la tête du développement d’une technologie de propulsion sous-marine de pointe.

Le Type 094A est l’un des trois nouveaux navires de guerre dévoilés la semaine dernière pour marquer le 72e anniversaire de la marine de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL). Les autres étaient un nouveau croiseur à missiles guidés connu sous le nom de classe Renhai Type 055 et d’hélicoptère d’assaut amphibie Type 075.

Les tensions entre la Chine et les États-Unis continuent de s’intensifier dans la mer de Chine méridionale, principalement à propos de l’indépendance de Taiwan. L’État indépendant est le premier maillon de la première chaîne insulaire américaine, mais pour le gouvernement chinois, c’est un morceau de territoire important qu’il a hâte de récupérer. (Connexes: les plus grands exercices navals conjoints russo-chinois visent à contrer l’influence américaine en Asie.)

La Chine renforce sa capacité de «deuxième frappe»

L’ancien instructeur de l’APL, Song Zhongping, n’a pas précisé de quel type de SLBM le Type 094A était armé, mais a déclaré qu’il renforcerait la capacité de deuxième frappe de la Chine – sa capacité à riposter après une frappe nucléaire.

«Le nouveau SLBM avec des MIRV avec une portée de tir de plus de 10 000 kilomètres est la condition technique de base pour un SNLE de type 094 amélioré pour provoquer une dissuasion nucléaire», a-t-il déclaré. «La Chine promet de ne pas utiliser d’abord une arme nucléaire, mais une puissante flotte de SNLE aidera l’APL à renforcer sa puissance de deuxième frappe contre ses rivaux.»

La Chine possède six SNLE de type 094 et de type 094A et prévoit d’en construire deux autres pour remplacer les SNLE de type 092.

Les Chinois ne manquent pas non plus d’ogives pour armer les missiles de leurs SNLE. Un article publié par le Bulletin of the Atomic Scientists, basé à Chicago, dans l’Illinois, a estimé que la Chine possède 350 ogives nucléaires, bien plus que les «faibles 200» estimés par le ministère de la Défense (DoD) dans son rapport 2020 sur l’armée chinoise.

Rédigé par Hans Kristensen et Matt Korda de la Fédération des scientifiques américains (FAS), le rapport est arrivé au nombre en comptant à la fois les ogives opérationnelles et les armes plus récentes «encore en développement». Ces armes comprennent des missiles hypersoniques, des missiles balistiques intercontinentaux basés sur silo et mobiles sur route, et leurs équivalents lancés sous-marins.

Le rapport indique qu’environ 272 des 350 ogives de l’APL sont opérationnelles. Cette estimation comprenait 204 ogives de missiles terrestres, 48 ​​ogives lancées par des sous-marins et 20 bombes à gravité lancées par avion. L’estimation de 350 ogives nucléaires n’inclut pas les missiles balistiques / hypersoniques présumés lancés par voie aérienne et les multiples ogives indépendantes qui seront installées sur l’ICBM DF-5C.

Pourtant, le stock nucléaire chinois est nettement inférieur à celui des États-Unis et de la Russie, qui ont des milliers d’armes nucléaires dans leurs stocks respectifs. (Connexes: le Pentagone met en garde: la Chine doublera la taille de son arsenal nucléaire au cours de la prochaine décennie.)

Le rapport a également noté que la Chine a traditionnellement maintenu un niveau d’alerte faible pour ses forces nucléaires, la plupart des ogives se trouvant dans une installation de stockage centrale et un plus petit nombre conservé en équivalents régionaux.

Le DoD a approuvé cette évaluation, ajoutant que les lanceurs, les missiles et les ogives sont séparés. Mais le département a noté que les brigades de la PLA Rocket Force mènent des exercices de «préparation au combat» et de «service d’alerte élevé», qui comprendraient «l’affectation d’un bataillon de missiles prêt à être lancé, et la rotation vers des positions de secours jusqu’à une fois par mois pour des périodes.»

Suivez NationalSecurity.news pour plus de nouvelles et d’informations sur les menaces à la sécurité nationale.

