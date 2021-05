Un membre senior du conseil d’administration du NHS avertit: arrêtez le génocide ou nos enfants sont le prochain, alors que Pfizer demande l’autorisation au Royaume-Uni et aux États-Unis d’injecter des enfants de 12 à 15 ans

Commentaire de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

UKCOLUMN a publié deux entretiens avec des dénonciateurs du NHS (National Health Services) du Royaume-Uni.

Le 14 avril, ils ont interviewé une infirmière dénonciatrice qui a qualifié les injections COVID expérimentales de «génocide», et son entretien a incité un membre senior du conseil d’administration du NHS à venir également avertir le public, dans une interview avec Brian Gerrish.

Elle était d’accord avec l’infirmière qui a avancé que «génocide» est le mot approprié pour décrire ce qu’ils voyaient avec les réactions indésirables aux injections COVID expérimentales.

Si j’avais une baguette magique, ça s’arrêterait. Cela s’arrêterait maintenant, avant de blesser quelqu’un d’autre. Ce serait génial. Ce serait le meilleur jour de ma vie, car chaque jour que je me réveille, je réfléchis à la façon dont je peux trouver cette pépite d’or pour essayer de réveiller les gens autour de moi aux dommages que nous causons. Nous causons – je veux dire, nous avons entendu le mot «génocide» de la part de la dame mercredi. Je ne suis pas en désaccord avec cette affirmation. Et c’est terrifiant, et cela m’attriste, et la raison pour laquelle je reste là où je suis pour le moment est d’essayer de faire une différence de toutes les manières possibles.

Brian Gerrish lui demande alors:

Et une chose qui m’est venue à l’esprit pendant que vous parliez là-bas, alors permettez-moi une toute dernière: quels conseils, ou que diriez-vous à vos collègues du NHS, pour les encourager à réfléchir à ce qui se passe?

Elle répondit:

Honnêtement, ce qui me vient à l’esprit, c’est: « Vos enfants sont les prochains. » Et c’est terrifiant, et ça me rend bien quand j’y pense. Donc, si vous ne parlez pas parce que vous avez reçu le vaccin, ou si vous ne parlez pas parce que vous avez peur (je comprends cela), ou vous ne parlez pas parce que vous ne voulez pas perdre votre travail (et je comprends tout à fait cela), sachez simplement que cela ne s’arrête pas tant que nous ne nous levons pas tous et que nous disons: «Arrêtez». Et nous devenons de plus en plus jeunes ici maintenant, et notre temps est compté.

Écoutez l’interview et lisez la transcription au UKCOLUMN.

La vidéo est actuellement sur la plate-forme Vimeo, connue pour censurer tout ce qui est négatif concernant les vaccins, nous en avons donc également des copies sur nos canaux Rumble et Bitchute.

Pfizer et BioNTech demandent une utilisation d’urgence pour injecter des enfants de 12 à 15 ans avec leurs vaccins à ARNm expérimentaux

Quelques jours à peine après cet entretien avec le membre principal du conseil d’administration du NHS, il a été annoncé que Pfizer avait demandé une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA aux États-Unis et de l’EMA en Europe, pour injecter à des enfants de 12 à 15 ans leurs injections COVID à ARNm expérimentales.

FiercePharma a rapporté:

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a lancé une «évaluation accélérée» du vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech, connu sous le nom de Comirnaty, pour les personnes âgées de 12 à 15 ans. L’EMA a déclaré que sa recommandation pourrait venir en juin – à moins que des informations supplémentaires ne soient nécessaires – et s’appliquerait à tous les États membres, en attendant le consentement final de la Commission européenne. La FDA devrait autoriser le vaccin COVID-19 de Pfizer, qu’elle a créé aux côtés de BioNTech, pour les adolescents de 12 à 15 ans au début de la semaine prochaine, rapporte le New York Times, citant des responsables fédéraux. L’approbation de l’agence serait un amendement à l’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer, et le Comité consultatif des CDC pour les pratiques d’immunisation (ACIP) se réunirait probablement le jour suivant pour examiner les données des essais cliniques. (Source.)

FiercePharma a également annoncé aujourd’hui que Pfizer avait gagné 3,5 milliards de dollars jusqu’à présent cette année pour ses injections COVID à ARNm expérimentales, et devrait gagner 26 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Au cours des trois premiers mois de 2021, le vaccin COVID-19 de Pfizer a généré autant de revenus que certains blockbusters pharmaceutiques en font en une année entière. Ce n’est que le début, car Pfizer envisage de vendre plus d’un milliard de doses supplémentaires avant la fin de 2021. Le tir à base d’ARNm Comirnaty – le premier sur le marché aux États-Unis – a rapporté 3,5 milliards de dollars dans le monde au premier trimestre, a déclaré Pfizer (PDF) dans son rapport sur les résultats. Pour l’ensemble de l’année, Pfizer projette un énorme 26 milliards de dollars de ventes Comirnaty, sur la base des 1,6 million de doses que la société a promis dans le monde entier. Pendant ce temps, Pfizer a maintenant une approbation complète de la FDA dans sa mire. (Article complet.)

Les Européens et les citoyens américains vont-ils permettre que cela se produise? Beaucoup ont volontairement accepté les injections pour eux-mêmes, mais vont-ils maintenant sacrifier leurs enfants sur l’autel de la pharmakeia?

Sauvez ceux qui sont emmenés à la mort; retenez ceux qui titubent vers l’abattage. Si vous dites: «Mais nous n’en savions rien», celui qui pèse le cœur ne le perçoit-il pas? Celui qui garde votre vie ne le sait-il pas? Ne remboursera-t-il pas chacun selon ce qu’il a fait? (Proverbes 24: 11-12)

Les vaccins COVID tuent un grand nombre, prévient le meilleur docteur COVID Peter McCullough

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN D’EXAMENS NÉGATIFS NE PEUVENT PAS ARRÊTER LA VÉRITÉ D’EXPOSER

ANGLAIS

Rapport Health Ranger

Dans cette interview avec Alex Newman, rédacteur en chef du magazine The New American, le Dr Peter McCullough de renommée internationale – le médecin ayant le plus de citations à la National Library of Medicine sur ces sujets – a averti que le vaccin COVID causait déjà des milliers de morts et des dizaines des milliers d’hospitalisations enregistrées. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, a-t-il prévenu. Dans des circonstances normales, 50 décès signalés au VAERS entraîneraient le retrait immédiat d’un médicament du marché. Dans le cas des vaccins COVID, des milliers ont déjà été signalés, et pourtant les programmes de vaccination de masse continuent d’être poussés. Le Dr McCullough, professeur de médecine qui a développé un protocole de traitement COVID mondialement reconnu et très efficace, a également souligné qu’il y avait eu de nombreux décès inutiles à la suite de décisions politiques prises à divers niveaux de gouvernement.

De MK Ultra Mind Control aux virus créés en laboratoire: comment le gouvernement américain continue d’expérimenter sur ses propres citoyens

Du contrôle mental aux virus: comment le gouvernement continue d’expérimenter ses citoyens

Par John W. Whitehead et Nisha Whitehead

L’Institut Rutherford

« Ils étaient des monstres aux visages humains, dans des uniformes impeccables, marchant en même temps, si banals que vous ne les reconnaissez pas pour ce qu’ils sont jusqu’à ce qu’il soit trop tard. » – Ransom Riggs, la maison pour enfants particuliers de Miss Peregrine

Le gouvernement américain, dans sa poursuite des soi-disant monstres, est lui-même devenu un monstre.

Ce n’est ni un nouveau développement, ni une révélation.

C’est un gouvernement qui, au cours des dernières décennies, a déclenché des horreurs indicibles sur le monde – y compris ses propres citoyens – au nom de la conquête mondiale, de l’acquisition de plus grandes richesses, de l’expérimentation scientifique et des progrès technologiques, le tout sous le couvert du bien commun. .

Remarquez qu’il n’y a pas de plus grand bien lorsque le gouvernement est impliqué. Il n’y a qu’une plus grande avidité pour l’argent et le pouvoir.

Malheureusement, le public est devenu si facilement distrait par le spectacle politique de Washington, DC, qu’il est complètement inconscient des expériences macabres, du comportement barbare et des conditions inhumaines qui sont devenues synonymes du gouvernement américain.

Ces horreurs ont été infligées aux humains et aux animaux. À toutes fins utiles, «nous, le peuple», sommes devenus des rats de laboratoire dans les expériences secrètes du gouvernement.

Dans cinquante ans, nous pourrions bien découvrir toute la sordide vérité derrière cette pandémie de COVID-19. Cependant, cela ne vise pas à être un débat sur la question de savoir si la COVID-19 est une crise sanitaire légitime ou une menace fabriquée. Il s’agit simplement de reconnaître que de telles crises peuvent – et sont – manipulées par les gouvernements afin d’élargir leurs pouvoirs.

Comme nous l’avons appris, il est tout à fait possible que quelque chose soit à la fois une menace réelle pour la santé et la sécurité de la nation et une menace pour la liberté.

C’est une route que les États-Unis empruntent depuis de nombreuses années maintenant. En effet, des expériences macabres, un comportement barbare et des conditions inhumaines sont devenus synonymes du gouvernement américain, qui a infligé des horreurs indicibles contre les humains et les animaux.

Expérimentation sur les animaux

Par exemple, saviez-vous que le gouvernement américain a acheté des centaines de chiens et de chats sur les «marchés de la viande asiatiques» dans le cadre d’une expérience horrible sur les maladies d’origine alimentaire?

Les expériences cannibales impliquent de tuer des chats et des chiens achetés en Colombie, au Brésil, au Vietnam, en Chine et en Éthiopie, puis de nourrir les restes morts à des chatons de laboratoire, élevés dans des laboratoires gouvernementaux dans le but exprès d’être infectés par une maladie, puis tués.

Cela devient plus horrible.

Le ministère des Anciens Combattants a enlevé des parties du cerveau des chiens pour voir comment cela affecte leur respiration; appliquer des électrodes sur la moelle épinière des chiens (avant et après les avoir sectionnés) pour voir comment cela affecte leurs réflexes de toux; et implanter des stimulateurs cardiaques dans le cœur des chiens, puis les inciter à avoir des crises cardiaques (avant de drainer leur sang).

Tous les chiens de laboratoire sont tués au cours de ces expériences.

«Nous, le peuple», sommes également devenus les cobayes de l’État policier

«Nous, le peuple», sommes également devenus les cobayes de l’État policier: pour être mis en cage, étiquetés, expérimentés à notre insu ou sans notre consentement, puis commodément jeté et laissé souffrir des séquelles.

En 2017, la FEMA a exposé «par inadvertance» près de 10 000 pompiers, ambulanciers paramédicaux et autres intervenants à une forme mortelle de ricine lors de sessions de simulation de lutte contre le bioterrorisme. En 2015, il a été découvert qu’un laboratoire de l’armée avait «par erreur» expédié de l’anthrax mortel aux laboratoires et aux entrepreneurs de la défense pendant une décennie.

Bien que ces incidents particuliers aient été considérés comme des «accidents», il n’est pas nécessaire de creuser très profondément ou de remonter très loin dans l’histoire du pays pour découvrir de nombreux cas dans lesquels le gouvernement a délibérément mené des expériences secrètes sur une population sans méfiance – citoyens et non-citoyens. – rendre malades des personnes en bonne santé en les aspergeant de produits chimiques, en leur injectant des maladies infectieuses et en les exposant à des toxines en suspension dans l’air.

À l’époque, le gouvernement a estimé qu’il était légitime d’expérimenter sur des personnes qui n’avaient pas tous les droits dans la société, comme les prisonniers, les malades mentaux et les pauvres noirs.

En Alabama, par exemple, 600 hommes noirs atteints de syphilis ont été autorisés à souffrir sans traitement médical approprié afin d’étudier la progression naturelle de la syphilis non traitée. En Californie, des prisonniers plus âgés avaient des testicules de bétail et de condamnés récemment exécutés implantés en eux pour tester leur virilité. Dans le Connecticut, des patients souffrant d’hépatite ont reçu une injection.

Dans le Maryland, des prisonniers endormis ont eu un virus de la grippe pandémique pulvérisé dans leur nez. En Géorgie, deux douzaines de détenus «volontaires» ont eu la bactérie de la gonorrhée injectée directement dans leurs voies urinaires par le pénis. Au Michigan, les patients masculins d’un asile pour aliénés ont été exposés à la grippe après avoir été injectés pour la première fois avec un vaccin antigrippal expérimental. Dans le Minnesota, onze «volontaires» employés de la fonction publique ont reçu une injection de paludisme, puis sont morts de faim pendant cinq jours.

Comme le rapporte l’Associated Press, «La fin des années 40 et 50 a vu une croissance énorme dans les industries pharmaceutiques et des soins de santé aux États-Unis, accompagnée d’un boom des expériences de prisonniers financées par le gouvernement et les entreprises. Dans les années 1960, au moins la moitié des États permettaient aux prisonniers d’être utilisés comme cobayes médicaux… parce qu’ils étaient moins chers que les chimpanzés.

De plus, «certaines de ces études, pour la plupart des années 40 aux années 60, n’ont apparemment jamais été couvertes par les médias. D’autres ont été signalés à l’époque, mais l’accent était mis sur la promesse de durer de nouveaux remèdes, tout en passant sous silence la façon dont les sujets de test étaient traités.»

Pannes médiatiques, propagande, spin. Cela semble familier?

Combien d’incursions du gouvernement dans nos libertés ont été occultées, ensevelies sous les titres des journaux «divertissants» ou tournées de manière à suggérer que quiconque exprimant une mise en garde est paranoïaque ou conspirateur?

Malheureusement, ces incidents ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les atrocités que le gouvernement a infligées à une population sans méfiance au nom de l’expérimentation secrète.

L’armée américaine et les expériences de la CIA sur les personnes

Par exemple, l’armée américaine a procédé à des tests de gaz moutarde basés sur la race sur plus de 60 000 hommes enrôlés. Comme le rapporte NPR, «Toutes les expériences de la Seconde Guerre mondiale avec le gaz moutarde ont été effectuées en secret et n’ont pas été enregistrées dans les registres militaires officiels des sujets. La plupart n’ont pas de preuve de ce qu’ils ont vécu. Ils n’ont reçu aucun suivi médical ni aucune surveillance d’aucune sorte.»

Et ils ont juré de garder le secret sur les tests sous la menace d’une libération déshonorante et d’une peine de prison militaire, laissant certains dans l’incapacité de recevoir un traitement médical adéquat pour leurs blessures, car ils ne pouvaient pas dire aux médecins ce qui leur était arrivé.

Et puis il y a eu le programme MKULTRA de la CIA dans lequel des centaines de civils et de militaires américains sans méfiance ont été dosés au LSD, certains se faisant glisser la drogue hallucinogène dans leurs boissons à la plage, dans les bars de la ville, dans les restaurants. Comme le rapporte Time, «avant que la documentation et les autres faits du programme ne soient rendus publics, ceux qui en parlaient étaient souvent considérés comme psychotiques».

Maintenant, on pourrait affirmer que tout cela est de l’histoire ancienne et que le gouvernement d’aujourd’hui est différent du gouvernement d’antan, mais le gouvernement américain a-t-il vraiment changé?

Le gouvernement est-il devenu plus humain, plus respectueux des droits des citoyens? Est-il devenu plus transparent ou disposé à respecter la primauté du droit? Est-il devenu plus véridique sur ses activités? Est-il devenu plus conscient de son rôle de gardien de nos droits?

Ou le gouvernement a-t-il simplement recroquevillé et caché ses actes néfastes et ses expériences ignobles sous des couches de secret, de légalisme et d’obscurcissements? N’est-il pas devenu plus malin, plus glissant, plus difficile à cerner?

Le gouvernement américain est pire aujourd’hui

Ayant maîtrisé l’art orwellien de Doublespeak et suivi le plan huxleyen de distraction et de diversion, n’avons-nous pas affaire à un gouvernement qui est simplement plus rusé et plus complice qu’il l’était auparavant?

Considérez ceci: après que les révélations sur les expériences du gouvernement couvrant le XXe siècle aient suscité l’indignation, le gouvernement a commencé à rechercher des cobayes humains dans d’autres pays, où «les essais cliniques pourraient être réalisés à moindre coût et avec moins de règles».

Au Guatemala, des prisonniers et des patients d’un hôpital psychiatrique ont été infectés par la syphilis, «apparemment pour tester si la pénicilline pouvait prévenir certaines maladies sexuellement transmissibles». En Ouganda, les médecins financés par les États-Unis «n’ont pas donné le médicament anti-SIDA AZT à toutes les femmes enceintes infectées par le VIH dans une étude… même si cela aurait protégé leurs nouveau-nés». Pendant ce temps, au Nigéria, des enfants atteints de méningite ont été utilisés pour tester un antibiotique nommé Trovan. Onze enfants sont morts et de nombreux autres sont restés handicapés.

Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Exemple concret: en 2016, il a été annoncé que des scientifiques travaillant pour le Department of Homeland Security commenceraient à libérer divers gaz et particules sur des plates-formes de métro bondées dans le cadre d’une expérience visant à tester le flux d’air bioterroriste dans les métros de New York.

Le gouvernement a insisté sur le fait que les gaz rejetés dans les métros par le DHS n’étaient pas toxiques et ne posaient pas de risque pour la santé. Il est dans notre intérêt, ont-ils déclaré, de comprendre à quelle vitesse une attaque terroriste chimique ou biologique pourrait se propager. Et regardez à quel point la technologie est cool – ont déclaré les pom-pom girls du gouvernement – que les scientifiques peuvent utiliser quelque chose appelé DNATrax pour suivre le mouvement de substances microscopiques dans l’air et les aliments. (Imaginez les types de surveillance qui pourraient être effectués par le gouvernement à l’aide de substances microscopiques aéroportées traçables que vous inspirez ou ingérez.)

Rappelez-vous, c’est le même gouvernement qui, en 1949, a pulvérisé des bactéries dans le système de traitement de l’air du Pentagone, alors le plus grand immeuble de bureaux du monde. En 1950, les forces des opérations spéciales ont pulvérisé des bactéries sur les navires de la marine au large des côtes de Norfolk et de San Francisco, exposant dans ce dernier cas tous les 800 000 habitants de la ville.

En 1953, des agents du gouvernement ont organisé des «simulacres» d’attaques à l’anthrax sur Saint-Louis, Minneapolis et Winnipeg à l’aide de générateurs placés au-dessus des voitures. Les gouvernements locaux auraient été informés que «des «écrans de fumée invisibles» étaient déployés pour masquer la ville sur le radar ennemi.» Des expériences ultérieures ont couvert des territoires aussi vastes que l’Ohio jusqu’au Texas et du Michigan au Kansas.

En 1965, les expériences du gouvernement en matière de bioterrorisme ont visé l’aéroport national de Washington, suivies d’une expérience de 1966 dans laquelle des scientifiques de l’armée ont exposé un million de passagers du métro de New York à des bactéries en suspension dans l’air qui provoquent une intoxication alimentaire.

Et c’est le même gouvernement qui a pris chaque élément de la technologie qui nous a été vendu comme étant dans notre meilleur intérêt – appareils GPS, surveillance, armes non létales, etc. – et l’a utilisé contre nous, pour nous traquer, nous contrôler et nous piéger.

Donc, non, je ne pense pas que l’éthique du gouvernement ait beaucoup changé au fil des ans. Il vient de prendre ses programmes infâmes sous couverture.

Pourquoi le gouvernement fait-il cela? Ils ont appris des nazis

La question demeure: pourquoi le gouvernement fait-il cela? La réponse est toujours la même: argent, pouvoir et domination totale.

C’est la même réponse quel que soit le régime totalitaire au pouvoir.

L’état d’esprit qui anime ces programmes a, à juste titre, été comparé à celui des médecins nazis expérimentant sur les juifs. Comme le raconte le musée de l’Holocauste, les médecins nazis «ont mené des expériences douloureuses et souvent mortelles sur des milliers de prisonniers des camps de concentration sans leur consentement».

Les expériences contraires à l’éthique des nazis allaient des expériences de congélation utilisant des prisonniers pour trouver un traitement efficace contre l’hypothermie, des tests pour déterminer l’altitude maximale pour le parachutage hors d’un avion, l’injection de prisonniers avec le paludisme, le typhus, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et infectieux hépatite, exposition des prisonniers au phosgène et au gaz moutarde, et expériences de stérilisation de masse.

Les horreurs infligées au peuple américain peuvent être reliées, en ligne directe, aux horreurs infligées dans les laboratoires nazis. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a recruté de nombreux employés d’Hitler, adopté ses protocoles, adopté sa mentalité concernant la loi et l’ordre et l’expérimentation, et mis en œuvre ses tactiques par étapes.

Cela semble tiré par les cheveux, dites-vous? Continuer à lire. Tout est documenté.

Comme le raconte l’historien Robert Gellately, l’État policier nazi était au départ tellement admiré pour son efficacité et son ordre par les puissances mondiales de l’époque que J.Edgar Hoover, alors chef du FBI, a en fait envoyé l’un de ses bras droits, Edmund Patrick Coffey, à Berlin en janvier 1938 à l’invitation de la police secrète allemande, la Gestapo.

Le FBI a été tellement impressionné par le régime nazi que, selon le New York Times, dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le FBI, avec d’autres agences gouvernementales, a recruté de manière agressive au moins un millier de nazis, y compris certains des plus grands hommes de main d’Hitler.

Au total, des milliers de collaborateurs nazis – y compris le chef d’un camp de concentration nazi, entre autres – ont reçu des visas secrets et ont été amenés en Amérique par le biais du projet Paperclip. Par la suite, ils ont été embauchés comme espions, informateurs et conseillers scientifiques, puis camouflés pour s’assurer que leur véritable identité et leurs liens avec la machine de l’holocauste d’Hitler resteraient inconnus. Pendant tout ce temps, des milliers de réfugiés juifs se sont vu refuser des visas d’entrée aux États-Unis au motif que cela pourrait menacer la sécurité nationale.

Ajoutant une insulte supplémentaire à la blessure, les contribuables américains paient depuis lors pour maintenir ces ex-nazis sur la liste de paie du gouvernement américain. Et à la manière de la Gestapo, quiconque a osé dénoncer les liens illicites nazis du FBI s’est retrouvé espionné, intimidé, harcelé et qualifié de menace à la sécurité nationale.

Comme si l’emploi secret et financé par les contribuables des nazis après la Seconde Guerre mondiale ne suffisait pas, les agences gouvernementales américaines – le FBI, la CIA et l’armée – ont depuis adopté pleinement bon nombre des tactiques policières bien rodées des nazis, et on les a utilisées à plusieurs reprises contre des citoyens américains.

Il est certes facile de dénoncer les horreurs frontales perpétrées par la communauté scientifique et médicale au sein d’un régime despotique comme l’Allemagne nazie, mais que faites-vous quand c’est votre propre gouvernement qui prétend être un champion des droits de l’homme tout en permettant ses agents à se livrer aux actes de torture, d’abus et d’expérimentation les plus cruels, les plus bas et les plus méprisables?

En fin de compte, ce n’est pas un gouvernement qui a à cœur nos meilleurs intérêts.

Ce n’est pas un gouvernement qui nous valorise

Ce n’est pas un gouvernement qui nous valorise.

Peut-être que la réponse se trouve dans The Third Man, le film influent de Carol Reed de 1949 avec Joseph Cotten et Orson Welles. Dans le film, qui se déroule dans une Vienne d’après-guerre, Harry Lime, un profiteur de guerre voyou, en est venu à voir le carnage humain avec une indifférence impitoyable, sans se soucier que la pénicilline diluée qu’il trafiquait sous terre ait entraîné la mort torturée de jeunes enfants.

Mis au défi par son vieil ami Holly Martins de considérer les conséquences de ses actes, Lime répond: «De nos jours, vieil homme, personne ne pense en termes d’êtres humains. Les gouvernements ne le font pas, alors pourquoi devrions-nous?»

«Avez-vous déjà vu l’une de vos victimes?» demande Martins.

«Victimes?» répond Limes, alors qu’il regarde du haut d’une grande roue sur une population réduite à de simples points sur le sol. «Regardez là-bas. Dis-moi. Auriez-vous vraiment pitié si l’un de ces points cessait de bouger pour toujours? Si je vous offrais vingt mille livres pour chaque point qui s’arrêtait, est-ce que vous me diriez vraiment, mon vieux, de garder mon argent, ou calculeriez-vous combien de points vous pourriez vous permettre d’épargner? Libre d’impôt sur le revenu, vieil homme. Sans impôt sur le revenu – le seul moyen d’économiser de l’argent de nos jours.»

C’est ainsi que le gouvernement américain nous voit aussi, quand il nous méprise de son haut perchoir.

Pour les pouvoirs en place, le reste d’entre nous sont des taches insignifiantes, des points sans visage sur le sol.

Pour les architectes de l’État policier américain, nous ne sommes ni dignes ni investis de droits inhérents. C’est ainsi que le gouvernement peut justifier de nous traiter comme des unités économiques à acheter, vendre et échanger, ou des rats en cage à expérimenter et à jeter lorsque nous avons dépassé notre utilité.

Pour ceux qui donnent les coups de feu dans les couloirs du gouvernement, «nous le peuple» ne sommes que le moyen d’arriver à une fin.

«Nous, le peuple» – qui pensons, qui raisonnons, qui prenons position, qui résistent, qui demandons à être traités avec dignité et soin, qui croyons en la liberté et la justice pour tous – sommes devenus des citoyens obsolètes et sous-évalués d’un État totalitaire qui, selon les mots de Rod Serling, «s’est inspiré de chaque dictateur qui a jamais planté l’empreinte déchirante d’une botte sur les pages de l’histoire depuis la nuit des temps. Il a des raffinements, des progrès technologiques et une approche plus sophistiquée de la destruction de la liberté humaine.

En ce sens, nous sommes tous Romney Wordsworth, l’homme condamné dans l’épisode «The Obsolete Man» de Serling dans Twilight Zone.

«L’homme obsolète» évoque les dangers d’un gouvernement qui considère les gens comme étant épuisables une fois qu’ils ont dépassé leur utilité pour l’État. Pourtant – et voici le kicker – c’est là que le gouvernement, par sa monstrueuse inhumanité, devient également obsolète. Comme Serling l’a noté dans son scénario original de «The Obsolete Man», «Tout État, toute entité, toute idéologie qui ne reconnaît pas la valeur, la dignité, les droits de l’homme… cet État est obsolète.»

Comment vaincre un monstre?

Comme je le dis clairement dans mon livre Battlefield America: The War on the American People, vous commencez par reconnaître le monstre pour ce qu’il est.

Lisez l’article complet au Rutherford Institute.

UNE FEMME EN AUSTRALIE SOUFFRE HORRIBLEMENT DU VACCIN

Jacques Attali – (« Le Kissinger Français ») – Dépeuplement

Jacques Attali – mondialiste lié aux Rothschild et fabricant de pain grillé politique français « l’euthanasie sera l’un des instruments essentiels de nos futures sociétés »

Avancer Par Peur – L’Express Magazine – 2009

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html

Channel 4 News – Exposé sur le scandale de la grippe porcine – 2010 – Dr Wolfgang Wodarg, Conseil de l’Europe

Jacques Attali – Une brève histoire du futur – 2006

Parlons de Medecine – Présenté par Jean Paul Escande – 1979

Jacques Attali – L’Avenir de la vie – Entretiens avec Michel Salomon -1981

