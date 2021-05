Une théorie différente de l’origine du SRAS-CoV-2 de la COVID-19

Un masque facial abandonné et une seringue gisent au sol le 1er avril. DAVID GANNON / AFP via Getty Images

Alina Chan est postdoctorante au Broad Institute du MIT et de Harvard, et une ingénieure en génétique qui a commencé à faire certaines des recherches les plus controversées sur le coronavirus depuis son domicile. Cela a commencé avec le schéma génétique du virus: elle avait étudié le SRAS-CoV-1, qui s’est propagé aux humains en 2003 et est étroitement lié au virus plus récent. Ce qui ressortait pour Chan, c’était qu’il semblait que le nouveau coronavirus, le SRAS-CoV-2, n’avait pas à s’adapter pour se propager comme l’a fait le SRAS-CoV-1, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Chan a tapé ses découvertes et inclus des scénarios qui pourraient les expliquer, y compris la possibilité qu’un virus non génétiquement modifié ait été cultivé dans un laboratoire et déversé accidentellement. [Ou pourquoi pas non-accidentellement ? – MIRASTNEWS] Son article n’a jamais prétendu que la fuite de laboratoire était la seule explication de la pandémie – juste une qui méritait d’être prise en considération. Mais le paysage politique du printemps dernier a rendu cette suggestion prudente radioactive dans la communauté scientifique. Avant de publier son article, le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, avait suggéré que le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID avait été fabriqué comme arme biologique par des scientifiques chinois, puis le président Donald Trump a déclaré qu’il avait des raisons de croire que l’épidémie provenait d’un laboratoire de Wuhan. Tout cela signifiait que beaucoup de scientifiques étaient réticents à s’approcher de l’hypothèse de Chan lorsqu’elle a finalement été publiée, mais elle insiste sur le fait qu’il est plus que possible de prendre la théorie des «fuites de laboratoire» sans jouer ou encourager des notions aussi dangereuses. J’ai parlé avec Chan lors de l’épisode de What Next de mardi pour approfondir l’hypothèse. Notre conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Alina Chan: Lorsque vous comparez le SRAS-CoV-1 avec le SRAS-CoV-2, il est frappant de constater qu’il y a cette période d’adaptation rapide des mutations à l’hôte que vous pourriez voir dans le SRAS-CoV-1 et non dans le nouveau virus.

Mary Harris: Donc, avec le SRAS-CoV-1, vous pourriez le voir comme changer de jour en jour, en essayant de comprendre comment rester près de son hôte.

Pas au jour le jour, mais entre les patients. Sur la base des séquences qu’ils ont reçues des patients à l’époque, vous pouviez le voir capturer des dizaines de mutations, des mutations fonctionnelles, au cours des deux ou trois premiers mois. Mais le nouveau virus était génétiquement stable. Cela changeait très peu.

Vous avez publié cet article en mai 2020 où vous avez dit que nous devrions peut-être envisager l’idée que ce coronavirus provenait d’un laboratoire. À l’époque, quelle était la théorie principale sur l’origine du COVID?

Il avait été annoncé par le gouvernement chinois et en janvier que ce virus provenait très probablement d’animaux sauvages vendus illégalement sur un marché humide. Mais avec le temps, cette histoire a semblé se désintégrer. Et en mai, environ deux ou trois semaines après la publication de mon article, le directeur chinois du CDC a en fait annoncé que le marché était une victime. Il a dit que c’était très probablement un cluster.

Où le directeur chinois du CDC pensait-il que cela avait commencé?

Il n’a fourni aucune réponse, mais à l’époque, les preuves génétiques et épidémiologiques n’indiquaient pas que le marché était la source du virus. À Wuhan, il y avait des premières versions du virus qui ne semblaient pas passer par le marché. Ils semblaient précéder ou être parallèles au marché.

Je veux être très clair sur le fait que je pense toujours que le commerce des espèces sauvages est un scénario plausible. Mais je pense qu’il est essentiel que nous ayons une véritable enquête, crédible et sans influence politique, pour savoir si ce virus pourrait provenir d’un laboratoire ou du commerce des espèces sauvages.

La plupart des questions que vous et d’autres posez tournent autour de l’Institut de technologie de Wuhan. Dis m’en plus sur le sujet.

C’est le premier laboratoire BSL-4 de Chine. C’est un institut très prestigieux et très financé qui étudie les virus.

BSL-4 est le plus haut niveau de sécurité de recherche biologique internationale. Vous pouvez avoir des trucs potentiellement dangereux là-dedans. Et les chercheurs étudient définitivement des virus qui ressemblent beaucoup à COVID, n’est-ce pas?

Oui, ils ont le génome viral le plus proche du SRAS-CoV-2, et il s’appelle RaTG13. Cela a sa propre histoire intéressante car elle est liée à ces cas chez certains mineurs du sud de la Chine. Le WIV était l’un des laboratoires qui a suivi ces cas mystérieux. Ils ont recueilli de nombreux virus dans cette mine où les mineurs avaient été écœurés par la maladie semblable au SRAS, et le parent le plus proche était de cette mine.

Je crois comprendre qu’il y avait un chercheur là-bas qui allait littéralement dans des cavernes, ramasserait le virus et le ramènerait au laboratoire.

Beaucoup de jeunes scientifiques et de personnel ont pénétré dans les grottes, qui ne sont pas comme des destinations touristiques où les gens peuvent arriver en bus. Ils doivent vraiment se faufiler là-dedans et attraper et échantillonner toutes ces dizaines de milliers de chauves-souris. Et ils le font depuis dix ans. Parfois, ils portent des combinaisons de protection contre les matières dangereuses, mais parfois ils ne portent pas d’EPI lorsqu’ils font des collectes.

Un contact prolongé avec autant de chauves-souris signifie que ces scientifiques sont exposés à tout ce que les chauves-souris de ces grottes pourraient transporter – et toute exposition potentielle les rentre chez eux à Wuhan. Et les chauves-souris étudiées dans le sud de la Chine ne peuvent pas voler aussi loin que Wuhan.

La question est de savoir quel a été le conduit pour qu’un virus SRAS-CoV-2 se propage depuis le sud de la Chine jusqu’au centre de la Chine, où se trouve Wuhan? Cette lignée de virus que l’on ne trouve qu’à mille kilomètres au sud. Wuhan n’est pas un endroit où des millions de ces virus résident chez les chauves-souris.

En outre, des recherches de cet institut montrent qu’il est assez rare que des humains soient réellement infectés par des chauves-souris avec le coronavirus, il était donc peu probable qu’un humain soit infecté et ait remonté jusqu’à Wuhan et ait déclenché une épidémie. Mais des années avant que COVID ne devienne ce qu’il est aujourd’hui, les responsables de l’ambassade des États-Unis avaient visité l’institut et renvoyé des avertissements à Washington disant qu’il n’y avait pas assez de sécurité au laboratoire. Avez-vous eu l’occasion d’examiner ces câbles et de réfléchir à leurs implications?

J’ai regardé ces câbles, mais en fait, ce qui m’intéressait le plus, c’était que dans l’un des câbles, ils disaient que la Chine était en train de prototyper le premier programme mondial de collecte de virus. Alors qu’est-il arrivé à ça? Où est le prototype? Où est cette collection de virus? La question de la sécurité est importante, mais il est également important de noter que dans les laboratoires du monde entier, ils ont tous des problèmes de sécurité, et il n’est pas clair quels laboratoires connaissent le nombre d’accidents par an. Mais ces processus ont des accidents.

Juste parce que les accidents arrivent.

Nous avons tous ces programmes de chasse au virus répandus partout, en particulier dans les pays en développement. Ils valent des centaines de millions de dollars. Et ce n’est pas seulement que de nombreux groupes de scientifiques tirent tous de cet argent. Ils ne sont pas incités à plaider en faveur d’une enquête sur les origines, car cela pourrait déplacer la perception de leur travail comme salvateur, comme prévention d’une pandémie, vers un travail qui pourrait en fait entraîner une pandémie et des vies perdues.

Mary Harris

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Slate