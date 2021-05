À quel moment réalisons-nous que Bill Gates est dangereusement fou?

Ce n’est pas une réaction exagérée à la dernière incursion de Gates dans le cycle de l’information. C’est une observation basée sur un long modèle de déclarations et de comportements du fondateur de Microsoft et de l’un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu qui, si l’un d’entre nous était des gens normaux coupables d’eux, aboutirait à notre institutionnalisation.

Bill Gates est fou. Et il est dangereux, car il est prêt à consacrer des sommes d’argent incalculables à faire des choses insensées qu’il croit être une réalité – et toutes ces choses insensées font du mal aux gens.

L’idiotie la plus récente? Burgers impossibles pour tous les blancs.

Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a récemment déclaré qu’il pensait que les «pays riches», comme les États-Unis et l’Europe occidentale, devraient passer à une consommation de viande de bœuf 100% synthétique. Dans une récente interview avec le MIT Technology Review, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a discuté de ses efforts en matière d’impact environnemental et de diverses initiatives vertes visant à réduire les émissions mondiales de carbone. Une suggestion proposée par Gates était pour les pays riches et développés de passer entièrement à la viande de bœuf synthétique dans le but de réduire les émissions de carbone du bétail. Expliquant la suggestion, Gates a déclaré au MIT Tech Review: Pour l’Afrique et d’autres pays pauvres, nous devrons utiliser la génétique animale pour augmenter considérablement la quantité de viande de bœuf par émission pour eux. Curieusement, le bétail américain, parce qu’il est si productif, les émissions par livre de bœuf sont nettement inférieures aux émissions par livre en Afrique. Et dans le cadre du travail de la Fondation [Bill et Melinda Gates], nous profitons du bétail africain, ce qui signifie qu’il peut survivre dans la chaleur, et le croisement de la productivité monstrueuse à la fois du côté de la viande et du côté du lait des lignées de bœuf élites américaines. Donc non, je ne pense pas que les 80 pays les plus pauvres mangeront de la viande synthétique. Je pense que tous les pays riches devraient passer à du bœuf 100% synthétique. Vous pouvez vous habituer à la différence de goût, et l’affirmation est qu’ils vont lui donner un goût encore meilleur avec le temps. Finalement, cette prime verte est suffisamment modeste pour que vous puissiez en quelque sorte changer le [comportement des] personnes ou utiliser la réglementation pour déplacer totalement la demande. Donc, pour la viande dans les pays à revenu intermédiaire et supérieur, je pense que c’est possible. Mais c’est l’un de ceux où, wow, vous devez le suivre chaque année et voir, et la politique [est difficile]. Il y a tous ces projets de loi qui disent qu’ils doivent être appelés, en gros, des déchets de laboratoire pour être vendus. Ils ne veulent pas que nous utilisions l’étiquette du bœuf.

Ce n’est même pas l’idée la plus effrayante que Gates ait lancée. Souviens-vous de ça?

Cela ressemble à une idée farfelue issue de la science-fiction – mais elle est en partie financée par le fondateur milliardaire de Microsoft Bill Gates et soutenue par les meilleurs scientifiques de l’Université Harvard. Les chercheurs pensent qu’une flotte d’avions spécialement conçus pourrait pulvériser des particules de sulfate dans la basse stratosphère pour refroidir notre planète et compenser les effets du changement climatique. Un test de la technologie a été proposé pour cette année, rapporte le Daily Mail, avec l’Expérience de Perturbation Stratosphérique Contrôlée (SCoPEx) qui a vu un sac de poussière de carbonate libéré dans l’atmosphère à 12 miles de haut. Si cette expérience s’avère réussie, les chercheurs passeront à la libération de la poussière des avions. Les chercheurs suggèrent que les jets volant à 12 milles plus haut accompliraient plus de 60 000 missions en 15 ans, en commençant par une flotte de huit et en déplaçant jusqu’à 100 avions.

Aussi grave que puisse être le fait de refuser aux habitants des pays du Premier Monde l’accès au bœuf (et de mettre une industrie massive employant plus d’un demi-million de personnes à la faillite), créer un hiver nucléaire artificiel est encore pire.

Plus de gens meurent de froid par temps extrêmement froid que de causes liées à la chaleur quand il fait chaud, vous savez.

Et puis il y a le contrôle de la population, pour lequel la gauche – dont beaucoup sinon la plupart fonctionnent sur un principe malthusien et ne sont pas réellement en désaccord avec Gates – nie qu’il soit pour.

Comment vous niez cela est une question…

Nous n’allons pas entrer dans le domaine des vaccins, dont une grande partie est le produit de théories du complot à la Alex Jones tout aussi folles que Gates. Il y en a beaucoup là-bas, cependant, et tout n’est pas bon. L’influence de Gates auprès des bureaucrates de la santé publique comme Anthony Fauci, qu’il a clairement racheté, est quelque peu préoccupante. Il est un développeur de logiciels non élu sans formation médicale; rien à son sujet ne suggère qu’il est qualifié pour élaborer des politiques publiques en matière de soins de santé pour une planète entière, peu importe à quel point il veut acheter sa place.

Mais cela revient à dire que Bill Gates est si riche depuis si longtemps qu’il a passé la majeure partie de sa vie d’adulte sans que personne ne lui dise qu’il a tort. Cela a le même effet corrosif sur le caractère et la santé mentale que vous voyez dans le cas des rois et des dictateurs. Les gens veulent une partie de l’argent de Bill Gates, alors ils le sucent constamment et lui disent que ses idées sont géniales même quand elles sont atroces, et que les garde-corps entre les gens normaux n’existent pas dans son cas.

Alors il jette de l’argent sur des choses insensées. Qu’il ne soit pas extérieurement hors de son rocker comme Howard Hughes l’était est un petit réconfort; Hughes est resté pour la plupart pour lui-même dans cette suite d’hôtel à Las Vegas alors qu’il sombrait dans la folie. Gates est partout.

Gates a déclaré qu’il avait modelé sa fondation caritative sur celle que la famille Rockefeller avait fondée. Mais les Rockefeller ont mis des décennies à devenir obsédés par les causes mondialistes-utopiques; Gates est ainsi tombé de l’utérus philanthropique.

C’est un problème. Il doit y avoir un principe limitatif régissant les excès de cet homme. Mais d’où cela viendra est une bonne question. Quand il discute ouvertement de la destruction d’une industrie qui emploie directement un demi-million d’Américains aux fins du «changement climatique» (anciennement connu sous le nom de réchauffement climatique, jusqu’à ce qu’on ne puisse nier qu’il n’y avait pas de réchauffement statistiquement significatif en cours) quand nous ‘ Au milieu de la pire vague de froid que la plupart du pays ait connue depuis des décennies, trouver des moyens de contrôler ce taureau de plus en plus fou dans un magasin de porcelaine commence à devenir une nécessité urgente.

Il est peut-être temps de commencer à taxer les fondations caritatives qui se livrent à des activités liées aux politiques publiques. Cela pourrait facilement se transformer en désordre, mais l’alternative pourrait être que nous devions de plus en plus vivre sous la vision du monde fêlée de milliardaires déconnectés comme Bill Gates.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

SARAH SUSANNA A OBTENU L’INJECTION DE J&J COVID-19 ET SOUFFRE D’UNE TERRIBLE CONSÉQUENCE

DROIT DE FAUSSES-COUCHES APRÈS DES INJECTIONS COVID

VIDÉO ORIGINALE COMPLÈTE:

VÉRITÉ DU TEMPS: https://www.bitchute.com/channel/timtruth/

UNE INFIRMIÈRE BRÉSILIENNE EXPOSE DES HÔPITAUX VIDES COVID-19

Écouvillons conçus pour irriter et perturber la membrane muqueuse et affaiblir le système immunitaire

VIDÉO ORIGINALE COMPLÈTE:

VÉRITÉ DU TEMPS: https://www.bitchute.com/video/MUJDGoVOl9is/

Un médecin très cité de COVID arrive à une conclusion stupéfiante: le gouvernement n’efface pas un nombre sans précédent de décès liés à l’injection

Par Leo Hohmann – leohomann.com 4 mai 2021

3544 décès et 12619 blessures graves signalés entre le 14 décembre 2020 et le 23 avril 2021

L’un des médecins les plus éminents au monde avec une expertise dans le traitement de la COVID-19 a officiellement réprimandé l’approche du gouvernement américain pour lutter contre le virus. Il dit que la stratégie du gouvernement, menée en coopération avec la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, a entraîné des dizaines de milliers de morts inutiles et fait actuellement l’objet d’un suivi avec des milliers de décès supplémentaires causés par un programme d’injection de masse.

Le Dr Peter McCullough, dans une interview de 32 minutes avec le journaliste Alex Newman, a déclaré que s’il s’agissait d’un autre vaccin, il aurait été retiré du marché pour des raisons de sécurité.

McCullough a l’honneur d’être le médecin le plus cité sur les traitements COVID-19 à la National Library of Medicine, avec plus de 600 citations. Il a témoigné devant le Congrès et a remporté de nombreux prix au cours de sa brillante carrière médicale.

Entre le 14 décembre et le 23 avril, 3 544 décès ont été signalés au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins du CDC [VAERS], ainsi que 12 619 blessures graves.

On pourrait s’attendre à ce que ces chiffres déclenchent une enquête exhaustive de la Food and Drug Administration des États-Unis. Mais le contraire s’est produit. Selon McCullough, le gouvernement a jeté un coup d’œil sur les chiffres alarmants et les a écartés avec un strict minimum d’examen.

Continue…

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News