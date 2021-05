Le Canada approuve le vaccin BioNTech / Pfizer pour les adolescents

Comme l’a annoncé l’autorité sanitaire canadienne Santé Canada dans un message, le vaccin corona des sociétés pharmaceutiques BioNTech et Pfizer peut désormais également être utilisé chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Auparavant, le vaccin n’était approuvé que pour les 16 ans et plus.

Source: Reuters © KEVIN GAGNON / À Kanda, le vaccin BioNTech / Pfizer peut désormais également être administré aux adolescents de 12 à 15 ans. (Image du symbole)

Comme Santé Canada, le ministère canadien de la Santé, l’a annoncé mercredi « après un examen scientifique approfondi et indépendant », le vaccin corona des sociétés pharmaceutiques BioNTech et Pfizer peut désormais également être administré à des jeunes de 12 à 15 ans au Canada. Auparavant, le vaccin corona ne pouvait être inoculé qu’à partir de 16 ans. Le Canada est maintenant l’un des premiers pays au monde où le vaccin peut être utilisé pour ce groupe d’âge. Dans un communiqué de presse, l’agence a décrit l’approbation comme une « étape importante ».

BioNTech et Pfizer ont déposé une demande d’approbation réglementaire auprès de Santé Canada à la mi-avril. Selon le ministère, l’approbation est conditionnelle à ce que les sociétés pharmaceutiques continuent à « fournir des informations sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité du vaccin dans cette tranche d’âge plus jeune pour s’assurer que ses avantages peuvent encore être démontrés après son lancement ». Le Ministère a également annoncé que Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada «continueront de surveiller l’innocuité de ce vaccin et prendront des mesures» si des problèmes d’innocuité sont identifiés.

Des demandes correspondantes ont également été soumises à l’autorité d’homologation européenne EMA et à son homologue américaine FDA. Aux États-Unis, l’approbation pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Dans l’UE, l’examen durera probablement jusqu’à la mi-juin. Jusqu’à présent, le vaccin BioNTech / Pfizer n’a été approuvé dans les pays de l’UE qu’à partir de 16 ans, mais la possibilité de vaccination contre la COVID-19, par exemple, est déjà stipulée dans l’ordonnance scolaire de Berlin.

Plus d’informations sur le sujet – Vaccination Corona pour les enfants déjà stipulée dans l’ordonnance scolaire de Berlin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT