Le programme secret sud-africain de l’époque de l’apartheid «Project Coast» cherchait à militariser les vaccins: la COVID-19 pourrait-il être utilisé de la même manière?

Depuis que le coronavirus de Wuhan, anciennement connu sous le nom de COVID-19, est devenu une pandémie, le virus a depuis muté plusieurs fois et, ce faisant, infecte ou réinfecte un plus grand nombre de personnes.

Nous avons vu quelques souches aux États-Unis et plus récemment, et sur une base beaucoup plus séreuse, une nouvelle souche du virus s’est déchaînée en Inde.

Ces variantes se produisent-elles naturellement ou sont-elles le résultat d’une manipulation humaine? Ou pire, la COVID-19 a-t-il été conçu pour muter et tuer plus de personnes?

Ce dernier est une possibilité distincte, compte tenu de l’historique des interactions humaines avec les vaccins manufacturés.

Le Bulletin, une revue scientifique renommée, a publié un article en septembre 2020 au plus fort de la pandémie de coronavirus qui fournissait les détails d’un plan secret en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid, baptisé «Project Coast».

L’essentiel du programme était de créer un virus «contrôlable» qui pourrait être armé contre les ennemis perçus du régime de règle blanche:

Baptisé Project Coast, le programme sud-africain était principalement axé sur les armes d’assassinat secrètes destinées à être utilisées contre des individus considérés comme une menace pour le gouvernement raciste d’apartheid. En plus de produire des engins pour injecter des poisons, les chercheurs de Project Coast ont développé des techniques pour lacer des morceaux de sucre avec de la salmonelle et des cigarettes avec du Bacillus anthracis.

Bien qu’il y ait eu de nombreux programmes de guerre biologique, y compris plusieurs qui étaient beaucoup plus élaborés et sophistiqués, le programme sud-africain est particulièrement pertinent pour réfléchir aux utilisations malveillantes de vaccins auto-propagateurs. L’un des projets de recherche de Project Coast visait à mettre au point un vaccin anti-fertilité pour l’homme.

Le programme a été envisagé à l’époque où l’on craignait de plus en plus une explosion démographique sur la planète qui imposerait la production agricole disponible, la disponibilité de l’eau et d’autres ressources nécessaires pour maintenir la vie, a noté le Bulletin.

«Schalk Van Rensburg, qui a supervisé le travail lié à la fertilité dans un laboratoire de Project Coast, a déclaré à la Commission vérité et réconciliation post-apartheid d’Afrique du Sud, un forum pour examiner l’histoire sordide de l’époque et jeter les bases de la paix et de la tolérance futures, qu’il pensait que le projet était conforme aux tentatives de l’Organisation mondiale de la santé pour freiner la hausse des taux de natalité dans le monde», a rapporté le média. « Selon Van Rensburg, Wouter Basson, le directeur du programme de guerre biologique, a déclaré que l’armée avait besoin d’un vaccin anti-fertilité pour que les femmes soldats ne tombent pas enceintes. »

Mais finalement, Van Rensburg et Daniel Goosen, un directeur de laboratoire, diront à la Commission vérité et réconciliation post-apartheid d’Afrique du Sud que vraiment, l’intention derrière le vaccin anti-fertilité était intrinsèquement raciste: Il aurait été secrètement administré à des femmes noires sud-africaines sans leur dire à quoi servait le médicament.

Encore une fois, le projet n’a jamais démarré. Il y a eu des tests sur des babouins, mais il n’y a jamais eu d’essais sur l’homme et en 1995, 12 ans après la conception du programme, il a été arrêté.

Cependant, cela a amené les éthiciens médicaux et scientifiques à réfléchir: qu’est-ce qui arrêterait le développement futur d’un vaccin ou d’un virus destructeur? Après tout, certains pays européens au XXe siècle ont mis en œuvre des programmes similaires d’«abattage de la population».

«Il ne faut pas un énorme saut d’imagination pour voir comment les objectifs du projet de vaccin anti-fertilité en Afrique du Sud auraient bénéficié de la recherche sur les vaccins auto-propagateurs, en particulier si vous les combinez avec les développements actuels de la pharmacogénomique, du développement de médicaments, et la médecine personnalisée», a rapporté le Bulletin.

«Pris ensemble, ces axes de recherche pourraient aider à permettre une guerre biologique ultra-ciblée», a ajouté le média.

Les scientifiques ne savent pas encore quelle variante de la COVID ravage certaines parties de l’Inde, le deuxième pays le plus densément peuplé du monde et la plus grande démocratie du monde. Ils ne savent pas non plus comment la variante a évolué. Mais c’est le cas, et si des rapports antérieurs affirmant que la COVID-19 a été fabriqué dans un laboratoire de la ville de Wuhan, en Chine, alors pourquoi ne pourrait-il pas être d’un type qui s’auto-perpétue (et tue)?

Project Coast prouve que la technologie existait il y a deux décennies, ainsi que le désir de créer une arme biologique aussi horrible.

Les sources comprennent:

TheBulletin.org

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

WaPo a ridiculisé les suggestions que COVID s’est échappé du laboratoire chinois pendant l’administration de Trump, mais demande maintenant une enquête pour que Biden ressemble à un héros

Les soi-disant «médias grand public» ont été l’une des premières institutions américaines à passer du «côté obscur» – en ligne avec les fous de gauche qui appartiennent au Parti démocrate et à l’État profond qu’il contrôle.

Chaque décision prise par les rédacteurs en chef et les journalistes des médias grand public en ce qui concerne les histoires majeures à couvrir et les angles à prendre est prise avec une question à l’esprit: ‘Comment cela aidera-t-il nos amis politiques (démocrates) et blessera nos ennemis politiques (républicains)?’

Alors que les principaux médias ont été laissés pour compte pendant des décennies, ils sont allés à fond pendant l’administration Obama, louant tout ce que notre premier président noir a fait (même les trucs illégaux ou plutôt, en particulier les trucs illégaux) tout en mentant presque quotidiennement sur tout le successeur d’Obama, Donald Trump, l’a fait (et l’a dit).

L’une des choses que les médias poubelles ont faites a été de ridiculiser toutes les affirmations de l’ancien président, de son personnel et d’experts bien qualifiés qui se sont rangés du côté de Trump selon laquelle la Chine 1) est seule et exclusivement responsable de la pandémie COVID-19; et 2) le virus n’émanait pas d’un étrange mariage de fluides bactériens entre les chauves-souris et un autre animal, au contraire, il a été essentiellement fabriqué dans un laboratoire et s’est échappé.

«C’est fou», ont proclamé le Washington Post, USA Today, le New York Times, ABC / CBS / NBC / MSNBC / CNN et les autres médias grand public. «Ce n’est pas possible! Ce Trump fou dit à nouveau des choses folles!»

C’était alors. Trump n’est plus au pouvoir, alors même si les mêmes médias poubelles ne le traiteront jamais équitablement, ils n’ont plus à «traiter» avec lui à ce titre.

Mais COVID est toujours là et est toujours une chose; que faire maintenant qu’ils ne peuvent plus épingler chaque mort et chaque mauvais résultat du virus sur Trump?

Réponse: Changez de stratégie et offrez à Joe Biden une couverture politique en même temps tout en donnant l’impression qu’il est le héros à la rescousse de l’étalon blanc pour «aller au fond» de la pandémie.

Le Daily Wire note:

Lorsque Donald Trump était président et que les républicains remettaient en question les origines de la pandémie de coronavirus, les médias de gauche comme le Washington Post ne pouvaient pas les appeler des menteurs assez vite. À l’époque, le Post avait insisté sur le fait que seul un théoricien du complot stupide suggérerait ou se demanderait si le coronavirus pouvait provenir d’un laboratoire de Wuhan, en Chine.

Maintenant, cependant, le comité de rédaction du Post dit que nous devons enquêter pleinement sur la possibilité que le coronavirus se soit échappé d’un laboratoire chinois.

Par exemple, le 17 février 2020, le Post a affirmé que le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), Un avocat formé à Harvard, vétérinaire de combat et ancien officier d’infanterie de l’armée américaine, était hors de sa gourde pour avoir même suggéré que le virus venait d’un laboratoire chinois à Wuhan. Plus précisément, le Post a déclaré que Cotton poussait une «théorie du complot de coronavirus qui avait déjà été démystifiée» – sans vraiment le démystifier.

Mais vendredi, le comité de rédaction du Post a activement appelé à une enquête sur les origines du virus – ce qui est essentiellement ce que Cotton a appelé l’année dernière.

«L’équipe d’enquête a déclaré que la voie la moins probable était une fuite accidentelle d’un laboratoire de Wuhan, où l’épidémie a explosé pour la première fois. L’hypothèse de fuite n’a pas été étudiée, bien que l’on sache que l’Institut de virologie de Wuhan menait des expériences risquées de «gain de fonction» sur les coronavirus de chauve-souris, qui impliquent de modifier les génomes viraux pour leur donner de nouvelles propriétés, y compris la capacité d’infecter les cellules pulmonaires de des souris de laboratoire qui avaient été génétiquement modifiées pour répondre comme le feraient les cellules respiratoires humaines», a écrit le comité de rédaction.

«La Chine a vigoureusement nié qu’une fuite provienne du laboratoire, la qualifiant de «farce» et pointant à la place des emballages de produits surgelés de l’étranger. Que la Chine le veuille ou non, une enquête sérieuse doit englober les retombées zoonotiques, la possibilité d’une fuite en laboratoire et toute autre possibilité étayée par des preuves.»

Traduction: Maintenant que Trump est démis de ses fonctions, les médias veulent aider Biden et les démocrates à devenir les héros en «identifiant enfin l’origine du COVID».

Nous n’avons plus d’institution médiatique légitime, nous avons un «Ministère de la Propagande» dont Joseph Goebbels n’aurait pu que rêver.

Les sources comprennent:

NaturalNews.com

DailyWire.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Danemark INTERDIT DE MANIÈRE PERMANENTE le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson suite à la mort de caillots sanguins

Le Danemark a annoncé qu’il n’utiliserait plus le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] après que d’autres rapports le liant à des caillots sanguins. Le pays scandinave a précédemment abandonné le vaccin AstraZeneca en raison de caillots sanguins chez certains citoyens vaccinés. La décision du Danemark contrastait avec celle des autorités sanitaires américaines qui ont levé la suspension du vaccin J&J.

L’Autorité sanitaire danoise (SST) a annoncé la suspension dans un communiqué du 3 mai. Il a déclaré que «les avantages de l’utilisation du vaccin COVID-19 [J&J] ne l’emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet indésirable [des caillots sanguins]. Par conséquent, le [SST] poursuivra le programme de vaccination de masse danois sans le vaccin COVID- 19 de Johnson & Johnson.»

La déclaration a noté que la décision d’abandonner le vaccin J&J faisait suite à un examen des données internationales mené par des responsables danois. Une équipe d’experts a également contribué à l’évaluation du vaccin.

La directrice générale adjointe du SST, Helene Probst, a déclaré: «Au milieu d’une épidémie, cela a été une décision difficile à prendre – d’autant plus que nous avons également dû cesser d’utiliser le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Cependant, compte tenu de la situation actuelle au Danemark, ce que nous perdons actuellement dans nos efforts pour prévenir les maladies graves dues à la COVID-19 ne peut pas l’emporter sur le risque de provoquer d’éventuels effets secondaires.

À la mi-avril, le pays nordique a déclaré qu’il n’utiliserait plus le vaccin AstraZeneca pour son programme de vaccination. L’agence de santé danoise a annoncé l’interdiction dans une déclaration du 14 avril sur son site Web. «Sur la base des résultats scientifiques, notre évaluation globale est qu’il existe un risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca. Nous avons donc décidé de retirer le vaccin de notre programme de vaccination», a déclaré le directeur général de la SST, Søren Brostrøm.

Les injections AstraZeneca et J&J utilisent un vecteur adénovirus pour induire une réponse immunitaire. Cependant, le vaccin AstraZeneca nécessite deux doses pour la protection tandis que le vaccin J&J ne nécessite qu’une seule dose.

Les États-Unis choisissent de reprendre les inoculations avec le vaccin J&J

Certains patients aux États-Unis ont signalé avoir développé des caillots sanguins après une vaccination avec le vaccin J&J. Les autorités sanitaires américaines ont initialement suspendu l’utilisation du vaccin J&J le 13 avril, mais ont voté pour reprendre son utilisation moins de deux semaines plus tard.

L’injection COVID-19 à dose unique avait été associée à deux patients développant des caillots sanguins. L’adolescente du Nevada, Emma Burkey, a reçu le vaccin J&J le 1er avril et a subi des crises le 8 avril, une semaine après sa vaccination. Elle a ensuite subi trois interventions chirurgicales pour éliminer les caillots sanguins qui se sont formés dans son cerveau. Les médecins ont réussi à éliminer les caillots et Burkey s’est rétabli depuis.

Plus tard, une femme de 50 ans est décédée d’un caillot sanguin après avoir été immunisée avec le vaccin J&J. L’Oregon Health Authority a déclaré dans un communiqué du 22 avril que la femme avait développé un «caillot sanguin en combinaison avec de très faibles plaquettes». Le département de la santé de l’État a ajouté qu’elle avait été vaccinée avant l’interdiction du 13 avril du vaccin J&J.

Ces deux cas, ainsi que d’autres, ont conduit à une pause temporaire des inoculations à l’aide du vaccin unidose. Mais ce ne serait pas pour longtemps que les autorités ont voté pour reprendre son utilisation. Un rapport de FOX 5 a déclaré que les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avaient levé la suspension lors d’un vote 10-4 le 23 avril.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré: «Par-dessus tout, la santé et la sécurité sont au premier plan de nos décisions. Nos systèmes de sécurité des vaccins fonctionnent.» Elle a ajouté que l’agence de santé publique avait identifié des événements indésirables «sur des millions de doses» du vaccin J&J et continuera à les surveiller.

La décision du CDC fait écho à celle de l’Agence européenne du médicament, chargée de réglementer les vaccins en Europe. Lors d’une réunion du 20 avril, le régulateur européen a reconnu les «caillots sanguins et faibles plaquettes sanguines» liés au vaccin J&J. Cependant, il a réitéré que «les avantages globaux du vaccin COVID-19 [J&J] […] l’emportent sur les risques d’effets secondaires». (Connexes: les régulateurs européens lancent un avertissement de sécurité sur le vaccin J&J sur des caillots sanguins mortels.)

Le directeur scientifique de J&J, le Dr Paul Stoffels, a exprimé sa gratitude au Comité consultatif des CDC pour les pratiques d’immunisation (ACIP) «pour l’évaluation rigoureuse [du] vaccin COVID-19».

«La recommandation [de l’ACIP] est une étape essentielle vers la poursuite des vaccinations nécessaires d’urgence de manière sûre pour des millions de personnes aux États-Unis», a déclaré Stoffels.

«Alors que la pandémie mondiale continue de dévaster les communautés du monde entier, nous pensons qu’un vaccin COVID-19 à injection unique et facilement transportable avec une protection démontrée contre plusieurs variantes peut aider à protéger la santé et la sécurité des personnes partout dans le monde.»

Visitez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les réactions graves causées par les vaccins J&J et AstraZeneca contre les coronavirus Wuhan Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

SST.dk 1

SST.dk 2

DailyMail.co.uk

Content.GovDelivery.com

FOX5DC.com

EMA.Europa.eu

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News