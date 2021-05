Les injections coronavirus sont un événement au niveau de l’extinction

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, la «vieille normalité» ne reviendra jamais maintenant que les mondialistes ont fait pencher les dominos pour inaugurer la «nouvelle normalité». Ce qui vient ensuite est un événement de niveau d’extinction (ELE) créé par l’homme qui finira par dépeupler le monde à des niveaux minimaux.

Les bioterroristes du gouvernement, des grandes entreprises, des organisations non gouvernementales (ONG), des sociétés secrètes et des organisations terroristes telles que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sont complices de cette conspiration, qui travaillent tous de concert pour tuer autant de personnes que possible avec des «vaccins» mortels et d’autres fausses interventions médicales.

Au-delà des origines chinoises du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] lui-même, les injections largement distribuées reprogramment l’ADN humain et transforment les gens en usines de protéines à pointes ambulantes. Il s’agit d’un phénomène irréversible aux implications mortelles à long terme.

«Maintenant que les vaccins dangereux et mortels contre la COVID-19 ont été largement utilisés, le régime mondial en rapide évolution défini par le Covid Super Vaccination Agenda contribuera de manière significative à l’ELE», prévient The Millennium Report.

«En raison des aspects modifiant l’ARN et l’ADN des injections de Covid, ces « vaccinations »ne peuvent pas être annulées. Par conséquent, ces personnes vaccinées succomberont à l’ELE ou deviendront gravement incapables au point de devenir un lourd fardeau pour leurs soignants.»

Pour en savoir plus sur l’ELE provoquée par l’administration généralisée de vaccins contre la grippe de Wuhan, visitez ChemicalViolence.com.

Les injections de virus chinois sont conçues pour vous tuer au moment opportun

Les cinq éléments clés de l’ELE sont l’arme biologique du virus chinois et ses «variantes» associées, les aérosols chimiques et biologiques pulvérisés dans le ciel, le déploiement militaire d’armes à énergie 5G, le programme annuel de «vaccin contre la grippe» et l’injection de furtivité. Armes biologiques du virus chinois.

Tous ces éléments travaillent ensemble pour tuer la grande majorité de la population mondiale, laissant derrière eux une classe d’esclaves beaucoup plus petite qui répondra à tous les caprices de la classe «élite». Tout cela est en mouvement et se déroule juste sous nos yeux.

Selon The Millennium Report, l’élément le plus important, et le dernier à être déployé, est l’injection toute-puissante de virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS]. Ce système d’arme quaternaire est testé sous diverses formes dans le monde entier par divers fabricants de médicaments avec des résultats différents.

Il semblerait que les mondialistes testent la létalité d’un coup par rapport à un autre pour déterminer lequel doit être élevé au sommet du tas comme le plus efficace pour tuer le plus de gens.

«Le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 ou Maladie à Coronavirus de 2019], l’onde millimétrique 5G 60 GHz, la «poussière intelligente» disséminée par chemtrail et l’ARN numérisé délivré par un vaccin s’intensifient mutuellement des armes quaternaires délibérément lancées et coordonnées pour fermer une ville ou une nation ciblée, commettre un génocide, dépeupler et / ou déclencher une ELE», explique le rapport.

Les bio-ingénieurs de DARPA-Big Pharma s’affairent à reformuler les «vaccins» pour les rendre progressivement plus mortels. C’est à cela que servent les «boosters» à venir, qui n’ont absolument rien à voir avec la protection des personnes contre les «variantes» du virus chinois.

Le tout est une arnaque à la dépopulation que, malheureusement, des millions d’Américains achètent sans hésiter. D’un autre côté, il semble y avoir une majorité, du moins actuellement, qui dit simplement non au vaccin, quelle que soit la pression qui leur est imposée.

Sera-ce suffisant pour arrêter ce stratagème odieux? Malheureusement, ledit schéma est déjà en marche et ne progressera qu’avec le temps. La fin du jeu est l’asservissement total de la planète sous un état policier médico-fasciste, que nous voyons déjà prendre forme juste devant nous.

Consultez le rapport du millénaire pour en savoir plus.

Après avoir manqué de personnes disposées à prendre le vaccin COVID, Baltimore a recours à la honte

Une nouvelle campagne publicitaire dans la ville de Baltimore cible les «hésitants» ou non désireux de prendre des vaccins expérimentales de thérapie génique. Les bureaucrates de la santé de la ville de Baltimore ont décidé de faire preuve de «créativité» avec leurs mesures assertives et leurs efforts de propagande pour le «vaccin», recourant même au harcèlement, à la honte et peut-être même au franchissement d’une ligne morale.

Certains semblent surpris que le gouvernement «franchisse une ligne morale», mais c’est exactement ce qu’ils ont déjà fait en étiquetant intentionnellement les vaccins de thérapie génique comme des «vaccins» afin qu’ils puissent être utilisés pendant «l’état d’urgence» qu’ils ont déclaré et dans le même temps, garantir que les grandes sociétés pharmaceutiques ne seront pas tenues pour responsables des dommages causés (y compris la mort) de ceux qui les prennent.

Les injections COVID-19 à ARNm ne sont légalement pas des vaccins

Des mimosas avec les filles ce week-end? C’est une mauvaise idée si vous n’avez pas été vacciné.

Visitez https://t.co/S8vddiR44T ou appelez le 443-984-8650

L-F 8h30-18h30, Sam: 9h00-13h00 #BALTIMOREvsCOVID

photo de @fizkes pic.twitter.com/NTtAaYirFX

– B’more City Health (@BMore_Healthy) 30 avril 2021

«Mimosas avec les filles ce week-end? C’est une mauvaise idée si vous n’avez pas été vacciné», dit l’une des annonces récentes publiées par le service de santé de la ville, mettant en vedette une femme boudeuse en train de se faire sermonner par un partenaire masculin. Mais bien sûr, tout cela au nom de l’égalité, la ville a également publié l’annonce suivante d’une femme faisant la morale à son partenaire masculin pour ne pas avoir pris le vaccin.

Traîner chez Kevin est une mauvaise idée si vous n’avez pas été vaxxed.

Ayez la conversation. Visitez https://t.co/S8vddj8EWr ou appelez le 443-984-8650 pour prendre rendez-vous! #BaltimoreversusCOVID pic.twitter.com/PO9rY6sMz9

– B’more City Health (@BMore_Healthy) 29 avril 2021

D’autres publicités qui ont été créées ont attiré les résidents afro-américains de la ville, ainsi que les hispanophones – à qui on a dit «pas de papiers, pas de problème».

Baltimore va Baltimore pic.twitter.com/9iUtjs0dR9

– Jack Posobiec (@JackPosobiec) 3 mai 2021

Plus d’un petit nombre de Baltimoriens ont reconnu les tropes inquiétants des publicités britanniques très répandues, qui semblaient conçues pour susciter la peur plutôt que pour transmettre des connaissances.

Pendant ce temps, la ville « a adopté une approche proactive, en s’associant avec les hôpitaux et les pharmacies pour créer des équipes mobiles de vaccination pour vacciner les personnes les plus exposées au risque de Covid-19 sévère », a rapporté samedi ProPublica. – RT

11 / De retour à Baltimore, alors que moins de personnes se font vacciner sur les sites de vaccination de masse, la ville a adopté une approche proactive, en partenariat avec les hôpitaux et les pharmacies pour créer des équipes mobiles de vaccination pour vacciner les personnes les plus à risque de COVID-19 sévère.

– ProPublica (@propublica) 1 mai 2021

Il semble bien que la moitié de la population soit aussi bonne que possible pour ces tirs, et cela diminuera le rôle qu’ils jouent dans la grande réinitialisation globale du nouvel ordre mondial. (Encore une fois, ce n’est que de la spéculation à ce stade, alors utilisez votre propre discernement. Tout ce que nous savons, c’est que ces plans jouent un rôle dans l’ordre du jour où ils ne les pousseraient pas si fort.)

Le département de la santé de la ville de Baltimore a même «joué rapidement et librement» avec la séparation de l’église et de l’État, collaborant avec l’Université Johns Hopkins et les évêques de la région pour suggérer quels comportements étaient autorisés à l’intérieur des lieux de culte. Fondamentalement, la classe dirigeante décidera comment, quand et où et toutes les autres règles pour vous en matière d’adoration.

Aujourd’hui à 14h00, je tiendrai une conférence de presse avec le commissaire @Bmore_Healthy, le Dr Dzirasa et @HopkinsMedicine, pour annoncer un partenariat axé sur le culte en toute sécurité pour les établissements religieux pendant la COVID-19. Connectez-vous en direct sur ma page Facebook @MayorBMScott. pic.twitter.com/0ihlsKrrbL

– Brandon M. Scott (@MayorBMScott) 26 avril 2021

Non seulement cela, mais à partir de lundi, l’État du Maryland offre à ses employés un paiement de 100 $ pour encourager la vaccination. Le gouverneur Larry Hogan a annoncé que le gouvernement «encourageait davantage les employés de l’État à se faire vacciner pour aider à rester en bonne santé, ainsi que leurs familles et leurs communautés».

Le programme devrait coûter 5 millions de dollars et obligera les participants à montrer des certificats de vaccination aux employés du gouvernement de l’État au bureau des ressources humaines – ce qui signifie que l’on ne peut pas simplement ressembler à un employé de l’État, il faut en fait être un. – RT

Au 1er mai, environ 2,75 millions de Marylanders (environ 46% de la population totale de l’État) avaient reçu au moins une dose d’un «vaccin» Covid-19, tandis que 2,09 millions, soit 35%, étaient considérés comme entièrement vaccinés.

La classe dirigeante rencontre des problèmes pour convaincre l’autre moitié du public de simplement se soumettre et de prendre cette photo. Comme nous l’avons signalé hier, il y aura maintenant un effort total pour inciter le plus de gens possible à utiliser cette thérapie génique expérimentale afin qu’ils puissent passer à l’étape suivante de l’ordre du jour.

Une femme de 35 ans décède d’une hémorragie cérébrale 11 jours après avoir reçu le vaccin J&J

La famille d’une femme du Michigan dit qu’elle est décédée des suites de complications 11 jours après avoir reçu le vaccin COVID de Johnson & Johnson (J&J).

Anne VanGeest, 35 ans, est décédée le 19 avril à l’hôpital Mercy Health Saint Mary de Grand Rapids des suites d’une hémorragie cérébrale sous-arachnoïdienne aiguë, a rapporté FOX 17.

«C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès d’Anne Anne (Annie), âgée de 35 ans, était une mère, une épouse, une sœur et une fille aimantes», a déclaré la famille dans un communiqué fourni par Lambert, une firme de relations publiques de Grand Rapids qui offre ses services à la famille pro bono.

VanGeest a reçu le vaccin J&J le 8 avril, cinq jours avant que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) n’interrompent le vaccin pour enquêter sur les rapports de caillots sanguins potentiellement dangereux chez les femmes qui ont reçu le vaccin.

La famille de VanGeest a déclaré que son mal de tête avait commencé le 16 avril – huit jours après avoir été vacciné. Elle est décédée trois jours plus tard. Son certificat de décès fait état d’une mort naturelle, en particulier d’une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë, ou d’un saignement entre le cerveau et les tissus autour du cerveau.

Les symptômes des rares caillots sanguins se développent généralement six à 15 jours après avoir reçu le vaccin.

«Ces premiers symptômes sont assez vagues et non spécifiques», a déclaré le Dr Tom Shimabukuro de la réponse COVID-19 de la CDC. «(C’est) principalement des maux de tête, mais surtout, les maux de tête ont commencé six jours ou plus après la vaccination.»

Le médecin de VanGeest a déposé un rapport auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du CDC.

Dans un courrier électronique adressé à la famille VanGeest, le CDC a confirmé que son décès avait été signalé au VAERS, mais a déclaré que le système n’était pas conçu pour déterminer si un événement indésirable signalé était causé par le vaccin.

«Lorsque VAERS reçoit des rapports de maladie grave ou de décès après la vaccination, le personnel du VAERS contacte l’hôpital où le patient a été traité pour obtenir les dossiers médicaux associés afin de mieux comprendre l’événement indésirable», a déclaré le CDC.

Selon le site Web du CDC, «le CDC fait le suivi de tout rapport de décès pour demander des informations supplémentaires et en savoir plus sur ce qui s’est passé et pour déterminer si le décès était le résultat du vaccin ou non.»

Le défenseur a contacté à plusieurs reprises le CDC depuis le 8 mars pour déterminer comment les enquêtes sur les décès signalés sont menées, mais n’ont pas encore reçu de réponse.

Le 13 avril, le CDC et la FDA ont appelé à l’arrêt immédiat de l’utilisation du vaccin COVID de J&J, commercialisé sous la filiale Janssen de la société, alors qu’ils enquêtaient sur au moins six cas d’une maladie rare et grave appelée thrombose veineuse cérébrale (CVT).

La CVT se produit lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Le caillot empêche le sang de s’écouler du cerveau. En conséquence, les cellules sanguines peuvent se briser et faire couler du sang dans les tissus cérébraux, formant une hémorragie.

Le 14 avril, le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) a reporté le vote sur l’opportunité de lever la pause sur le vaccin J&J, le prolongeant effectivement en attendant une analyse plus approfondie des données relatives aux caillots sanguins chez les personnes ayant reçu le vaccin.

Le 23 avril, l’ACIP a voté 10 – 4 pour recommander de lever la pause du tir de J&J sans restrictions ou un avertissement supplémentaire sur le risque de troubles de la coagulation sanguine après avoir analysé 15 cas de caillots sanguins rares, dont trois décès, selon une présentation de diapositives partagée lors de la réunion.

L’ACIP a déclaré que le lien entre les caillots sanguins et le vaccin COVID de J&J était «plausible», mais a conclu que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques. La FDA et le CDC ont voté pour lever la pause, mais la FDA a déclaré qu’elle ajouterait une étiquette d’avertissement sur les troubles de la coagulation sanguine potentiellement graves.

Les responsables danois de la santé ont annoncé lundi qu’ils retireraient le vaccin J&J du programme de vaccination du pays après avoir conclu que les avantages du vaccin ne l’emportaient pas sur le risque de caillots sanguins.

Le 30 avril, la Children’s Health Defense a interrogé les données VAERS pour une série d’événements indésirables associés à la formation de troubles de la coagulation et d’autres conditions connexes. VAERS a produit un total de 1845 rapports pour les trois vaccins du 14 décembre 2020 au 23 avril.

Sur les 1 845 cas signalés, il y avait 655 rapports attribués à Pfizer, 577 rapports à Moderna et 608 rapports à J&J. Cependant, les responsables de la santé américains n’ont reconnu que 15 cas de caillots sanguins associés au vaccin J&J lors de la réunion du 16 avril.

Une requête dans VAERS pour une hémorragie cérébrale sous-arachnoïdienne a révélé 31 cas, dont huit étaient associés au vaccin COVID de J&J.

