CDC: 4178 DÉCÈS Américains suite à des injections COVID expérimentales – Les décès dus à des injections COVID sont désormais égaux à 20 ans de décès enregistrés suite à des vaccins depuis 2001

Le CDC vient de publier le plus récent total de décès signalés à la suite des injections COVID expérimentales depuis qu’ils ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du début décembre au 3 mai 2021, et ce total s’élève maintenant à 4178 décès signalés au VAERS. (Source.)

Le nombre de décès enregistrés suite aux injections COVID expérimentales équivaut désormais au nombre total de décès enregistrés suite aux vaccins au cours des 20 dernières années.

Nous avons déjà couvert le travail du Dr Peter McCullough, cardiologue consultant et vice-chef de la médecine au Baylor University Medical Center à Dallas, TX. Il est professeur principal en médecine interne pour le Texas A & M University Health Sciences Center.

Le Dr McCullough est une autorité internationalement reconnue sur le rôle de l’insuffisance rénale chronique en tant qu’état à risque cardiovasculaire avec plus de 1000 publications et plus de 500 citations dans la National Library of Medicine.

Il est le scientifique le plus publié de l’histoire de son domaine.

Il a récemment été interviewé par Alex Newman de The New American.

Au cours de cet entretien, il a déclaré:

Un nouveau médicament typique à environ cinq morts, des morts inexpliquées, nous recevons un avertissement de boîte noire, vos auditeurs le verraient à la télévision, disant qu’il peut causer la mort. Et puis, à environ 50 morts, il a retiré du marché.

Le Dr McCullough a comparé ce qui se passe aujourd’hui avec les vaccins COVID expérimentaux, qui comptent maintenant 4 178 décès enregistrés, selon les CDC eux-mêmes, avec la dernière fois qu’un vaccin a reçu un EUA en 1976 lors de la «pandémie de grippe porcine».

En 1976, ils ont tenté de vacciner 55 millions d’Américains avec le vaccin expérimental, et il a enregistré 500 cas de paralysie et 25 décès, et il a donc été retiré du marché.

Ce que nous voyons aujourd’hui avec tant de décès enregistrés après l’utilisation de produits pharmaceutiques expérimentaux est sans précédent, selon le Dr McCullough.

Regardez l’intégralité de l’interview ici.

Le gouvernement américain autorise délibérément Big Pharma à tuer des citoyens américains – les enfants sont les suivants

La réponse officielle à tous ces décès enregistrés au VAERS par le CDC reste:

Un examen des informations cliniques disponibles, y compris les certificats de décès, l’autopsie et les dossiers médicaux, n’a pas établi de lien de causalité avec les vaccins COVID-19.

La seule chose qui a changé cette semaine, après que la FDA a donné le feu vert pour reprendre l’utilisation des injections COVID de Johnson et Johnson qui provoquent des caillots sanguins mortels, est qu’elle a ajouté cette clause de non-responsabilité:

Cependant, des rapports récents indiquent une relation de cause à effet plausible entre le vaccin COVID-19 J & J / Janssen et un événement indésirable rare et grave – caillots sanguins à faible taux de plaquettes – qui a causé des décès.

Ils admettent donc qu’il existe une relation causale entre les injections causant la mort, mais ils les remettent quand même sur le marché, affirmant que ces événements indésirables sont «rares».

La prochaine cible de ces injections tueuses sont les enfants, car Pfizer a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA aux États-Unis et de l’EMA en Europe, pour injecter aux enfants de 12 à 15 ans leurs injections COVID à ARNm expérimentales. (Source.)

FiercePharma a rapporté que le Canada vient d’approuver le vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans. Il a été annoncé aujourd’hui sur le site Web de Pfizer.

Et la majorité de la population mondiale semble ignorer le fait que le génocide se déroule juste sous nos yeux, et préfère plutôt croire les «autorités sanitaires» gouvernementales qui mentent et disent à tout le monde que ce n’est vraiment pas le cas.

LES DÉCÈS PAR VACCIN POURRAIENT ATTEINDRE 2 MILLIARDS – TOUS CEUX DISANT LA VÉRITÉ SERONT MENACÉS PAR LES ÉLITES

Les élites planifient cet agenda de dépeuplement depuis longtemps et de la façon dont ils le conçoivent, ils n’ont plus besoin des humains.

Mais beaucoup de gens ignorants disent … eh bien, c’est fou. EST CE QUE C’EST VRAIMENT [POSSIBLE]?

Regardez la vidéo pour découvrir comment les élites envisagent de dépeupler la planète en tuant des milliards d’humains et comment elles comptent remplacer ces travailleurs sans avoir à les nourrir ou à les payer.

[CERTAINS PARLENT DE SIX MILLIARDS DE PERSONNES A ÉLIMINER – MIRASTNEWS]

La tragédie continue de frapper des familles dont des proches meurent après avoir été injectés avec des clichés COVID expérimentaux

Il y a tellement d’histoires tragiques de proches qui meurent après avoir reçu une injection COVID expérimentale, qu’il faut se demander si les gens commencent maintenant à devenir insensibles à toutes ces histoires car le public est peut-être conditionné à accepter «la mort par injection létale» dans le cadre de la «nouvelle normalité?»

Une femme de 50 ans au Canada, une femme de 61 ans à Orange, en Californie, et un homme de 58 ans dans le Minnesota sont trois autres victimes suite aux injections COVID-19.

La tante de Lisa Basiuk-Stonehouse affirme qu’elle est décédée du vaccin Covid

Lisa Basiuk-Stonehouse est décédée le 3 mai 2021 après son vaccin AstraZeneca. Selon sa tante Shari, des caillots sanguins ont provoqué un accident vasculaire cérébral et l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.

Le mari de Lisa, Morrie, est décédé il y a deux ans, selon le message Facebook de la tante de Lisa, Shari Turner. Jordan, la fille de Lisa et Morrie, a maintenant 19 ans.

Un compte gofundme a été créé et, au 3 mai 2021, la collecte de fonds avait généré 19k sur l’objectif de 25k. Il semble que Lisa et sa famille soient très aimées.

Lisez l'article complet sur The Empowerer.

John Medved: un homme du Minnesota, 58 ans, développe des caillots sanguins, mort 21 jours après la fusillade de Johnson & Johnson

HIBBING, MINNESOTA – Un camionneur de 57 ans et passionné de pêche est mort dans l’une des histoires les plus déchirantes que nous ayons couvertes sur ce blog.

M. John Medved a reçu le vecteur viral expérimental Johnson & Johnson le 1er avril, selon sa fille, Mme Rachel Weise.

Douze jours plus tard, M. Medved était aux urgences en raison d’un essoufflement extrême. Les médecins lui ont diagnostiqué une embolie pulmonaire, c’est-à-dire des caillots sanguins dans ses poumons.

Il a été placé sous respirateur et dans un coma médicalement induit le lendemain alors que son état se détériorait rapidement.

Les médecins ont alors découvert que M. Medved avait eu un accident vasculaire cérébral qui avait endommagé tout le côté gauche de son cerveau.

Le médecin a dit à Rachel que c’était le pire accident vasculaire cérébral qu’il ait vu dans sa carrière. La famille a admis que leur père, frère et ami bien-aimés était en état de mort cérébrale. Il a été retiré du système respiratoire et est décédé le 22 avril.

Mme Weise traverse, naturellement, une période très difficile face à la mort de son père. Elle a essayé de le convaincre de ne pas se faire vacciner, en vain.

Mais au moins Mme Weise ne laissera pas son père mourir en vain. Elle met en garde tous ceux qu’elle connaît sur les dangers de ces injections expérimentales et cite les lois qui assurent l’immunité aux fabricants d’ARNm et de vecteurs viraux.

Plusieurs autres membres de la famille utilisent également leurs plates-formes pour tenter de sauver d’autres personnes de ces vaccins expérimentaux.

M. Medved laisse dans le deuil ses parents, quatre enfants, plusieurs petits-enfants et neuf frères et sœurs. Le service funèbre est le lundi 10 mai à Coleraine, Minnesota.

La mort d’une femme du comté d’Orange après la deuxième dose de vaccin Moderna suscite l’inquiétude de la famille

Extraits:

SANTA ANA, Californie (KABC) – Le bureau du coroner du comté d’Orange enquête sur la mort d’une femme décédée quelques jours à peine après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin Moderna.

La famille dit que la grand-mère était en bonne santé avant de se faire vacciner et que sa mort subite a été un choc.

Une conversation avec le personnel du bureau du coroner du comté d’Orange à propos de la mort de Griselda Flores a soulevé des signaux d’alerte pour son fils Richard Cardenas et sa famille.

« Ils ont donné l’impression que ce n’était pas le premier appel qu’ils avaient », a déclaré Cardenas.

Le coroner en chef adjoint Brad Olsen dit que c’est vrai.

Olsen a déclaré à Eyewitness News qu’une poignée de décès, dont celui de Flores, font l’objet d’une enquête parce qu’ils se sont produits un à trois jours après que la personne a reçu une dose de vaccin COVID-19.

Cardenas dit que sa mère était une mère et une grand-mère en bonne santé, extravertie et travailleuse.

Le lendemain de sa deuxième injection le 14 avril dans un magasin CVS à Orange, Flores s’est plainte des effets secondaires attendus, tels que des frissons, des courbatures et de la fièvre.

« Elle avait l’air vraiment pâle, et elle a juste dit qu’elle était fatiguée et qu’elle allait rentrer chez elle et dormir », se souvient Cardenas.

Deux jours après sa deuxième dose, la famille de Flores dit qu’elle l’a trouvée morte dans sa chambre.

«Je suis très, très inquiet pour la sécurité publique parce que maintenant, c’est comme si ma mère décédait, combien d’autres personnes allaient-elles décéder?» Déclare Cardenas.

Lisez l'article complet sur ABC7.com.

M: Tucker Carlson: Combien d’Américains sont morts après avoir pris des vaccins COVID?

06 Mai 2021 – L’animateur de «Tucker Carlson Tonight» examine les risques potentiels liés à la prise de vaccins

Le commentateur de Fox News, Tucker Carlson, a cité des statistiques gouvernementales montrant que plus d’Américains sont morts après avoir reçu le vaccin COVID en quatre mois que de tous les autres vaccins combinés en plus d’une décennie et demie.

