30 Américains meurent tous les jours après avoir pris le vaccin COVID-19 selon les données officielles

Combien d’Américains sont morts après avoir pris le vaccin Covid? Selon les données officielles, entre fin décembre 2020 et le mois dernier, 3362 personnes au total seraient décédées après avoir reçu les vaccins COVID aux États-Unis. C’est une moyenne de 30 personnes par jour.

Le nombre de morts a été rapporté par le journaliste américain Tucker Carlson, citant des données de la base de données fédérale Vaccine Adverse Event Reporting System, ou VAERS.

Vous trouverez ci-dessous une transcription de l’ensemble du segment Tucker Carlson sur les décès post-vaccination.

Combien d’Américains sont morts après avoir pris les vaccins COVID? Pas des Américains qui ont été tués par le virus, c’est un nombre énorme, mais combien d’Américains sont morts après avoir reçu les vaccins conçus pour prévenir le virus? Connaissez-vous la réponse à cette question? Savez-vous quelque chose sur les inconvénients?

Nous en savons beaucoup sur les avantages du vaccin. Nous sommes tout à fait en faveur des personnes vulnérables qui se font vacciner.

Mais qu’en est-il des risques potentiels? Vous pensez en savoir plus que vous à ce sujet. Nous parlons constamment de vaccins, pas seulement dans cette émission, mais dans ce pays.

Joe Biden était à la télévision hier pour parler de vaccins. Il veut que vous en ayez un. Tout le monde en autorité veut que vous en obteniez un. En fait, vous avez probablement déjà eu votre photo, et tant mieux pour vous. Si vous n’avez pas eu votre vaccin, vous êtes sous une énorme pression pour obtenir votre vaccin.

Vous comprenez que bientôt vous ne pourrez peut-être pas voler dans des avions commerciaux ou aller travailler au bureau ou envoyer vos enfants à l’école si vous n’avez pas l’injection. Pendant ce temps, la pression sociale est énorme. Des amis vous ont peut-être déjà informé que vous n’êtes pas le bienvenu à leurs fêtes ou mariages si vous n’avez pas été vacciné.

Il y a beaucoup de pression pour se conformer. À un moment donné, vous vous conformerez probablement. Il est tout simplement trop difficile de ne pas se faire vacciner dans ce pays.

https://video.foxnews.com/v/video-embed.html?video_id=6252794642001&loc=greatgameindia.com&ref=https%3A%2F%2Fgreatgameindia.com%2Fhow-many-americans-die-covid-vaccine%2F&_xcf=

Mais avant de prendre rendez-vous: savez-vous quelque chose sur les risques potentiels? Vous ne savez probablement pas grand-chose. Nous supposons tous que les risques sont négligeables. Les vaccins ne sont pas dangereux. Ce n’est pas une supposition, nous le savons de manière assez concluante à partir des chiffres officiels.

Chaque saison grippale, nous administrons des vaccins contre la grippe à plus de 160 millions d’Américains. Chaque année, un nombre relativement restreint de personnes semblent mourir après avoir reçu ces injections. Pour être précis, en 2019, ce nombre était de 203 personnes. L’année précédente, il était de 119. En 2017, 85 personnes au total sont décédées du vaccin contre la grippe.

Chaque mort est tragique, mais dans l’ensemble, nous ne considérons pas ces chiffres comme disqualifiants. Nous continuons à nous faire vacciner contre la grippe et très peu de gens s’en plaignent. La question est donc de savoir comment ces chiffres se comparent au taux de mortalité des vaccins contre les coronavirus actuellement distribués à travers le pays? Cela vaut la peine de le savoir.

Nous avons vérifié aujourd’hui. Voici la réponse, qui provient du même ensemble de chiffres gouvernementaux que nous venons d’énumérer: entre fin décembre 2020 et le mois dernier, un total de 3362 personnes sont apparemment mortes après avoir reçu les vaccins COVID aux États-Unis. Trois mille trois cent soixante-deux – soit une moyenne de 30 personnes par jour. Alors, qu’est-ce que cela signifie?

Soit dit en passant, cette période de rapport s’est terminée le 23 avril. Mais nous pouvons supposer que 360 ​​autres personnes sont décédées dans les 12 jours qui ont suivi. Soit un total de 3 722 décès. Près de quatre mille personnes sont mortes après avoir reçu les vaccins COVID. Le nombre réel est presque certainement beaucoup plus élevé que cela – peut-être beaucoup plus élevé.

Les données que nous venons de citer proviennent du Vaccine Adverse Events Reporting System – VAERS – qui est géré par le CDC et la FDA. VAERS a fait l’objet de nombreuses critiques au fil des ans, dont certaines fondées. Certains critiques soutiennent depuis longtemps que VAERS sous-estime les blessures causées par les vaccins.

Un rapport soumis au ministère de la Santé et des Services sociaux en 2010 a conclu que «moins d’un pour cent des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés» par le système VAERS. Moins d’un pour cent. Alors, quel est le nombre réel de personnes qui ont apparemment été tuées ou blessées par le vaccin?

Eh bien, nous ne connaissons pas ce nombre. Personne ne le fait et nous n’allons pas spéculer à ce sujet. Mais il est clair que ce qui se passe actuellement, pour quelque raison que ce soit, n’est même pas proche de la normale. Ce n’est même pas proche de ce que nous avons vu les années précédentes avec les vaccins précédents.

La plupart des vaccins ne sont pas accusés de tuer un grand nombre de personnes. Le vaccin Menveo, par exemple, est administré à des personnes du monde entier, souvent des enfants, pour prévenir la méningite bactérienne. Dans ce pays, une seule personne est décédée des suites de ce vaccin pendant toute la période entre 2010 et 2015. Une. Alors, comparez cela à ce qui se passe actuellement.

Au cours des quatre premiers mois de cette année seulement, le gouvernement américain a enregistré plus de décès après les vaccinations COVID que de tous les autres vaccins administrés aux États-Unis entre la mi-1997 et la fin de 2013. C’est une période de quinze ans et demi.

Encore une fois, plus de personnes, selon VAERS, sont décédées après avoir été vaccinées en quatre mois au cours d’une seule campagne de vaccination que de tous les autres vaccins combinés sur plus d’une décennie et demi. Tracez-le. C’est une image époustouflante. Maintenant, le débat porte sur ce que cela signifie.

Encore une fois, il y a beaucoup de critiques sur le système de rapports. Certaines personnes disent « eh bien, c’est juste une coïncidence si quelqu’un se fait vacciner puis meurt, peut-être d’autres causes. » Personne ne sait vraiment, c’est la vérité.

Nous avons parlé à un médecin aujourd’hui qui traite activement les patients COVID. Il a décrit ce que nous voyons actuellement comme l’événement de vaccination de masse le plus meurtrier de l’histoire moderne. Quelle que soit la cause, cela se produit au moment où nous parlons. Vous pensez donc qu’une personne en position d’autorité voudra peut-être savoir ce qui se passe.

Si le système de notification des blessures par vaccin est défectueux – et il est manifestement défectueux – pourquoi n’a-t-il pas été corrigé? Et plus précisément, pourquoi n’y a-t-il pas eu de conseil indépendant sur la sécurité des vaccins pour évaluer ce qui se passe? Et rassurez les gens qui tombent sur les chiffres officiels du gouvernement sur Internet.

Mais étonnamment, rien de tout cela n’a été fait. Personne ne mentionne même les chiffres. Et en fait, vous n’êtes pas autorisé à le faire. Vous serez retiré d’Internet si vous le faites. Les responsables ne les reconnaissent pas. Au lieu de cela, ils nous préviennent de ce qui pourrait arriver si nous ne prenons pas le vaccin.

«Les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées peuvent encore mourir chaque jour de la COVID -19», a déclaré Biden. En fait, c’est vrai. Mais c’est également trompeur. Tous les Américains ne courent pas le même risque de mourir de la COVID-19. Certains sont à risque relativement élevé: les personnes âgées et les malades. Ils voudront peut-être se faire vacciner, et la plupart le font. Certains courent un très faible risque de mourir: les jeunes et les personnes en bonne santé. D’autres semblent ne courir aucun risque du tout: quiconque a eu une COVID et s’est rétabli. Presque toutes ces personnes sont immunisées. C’est vrai pour de nombreux virus.

Ces deux deuxièmes catégories – les jeunes et en bonne santé, et les personnes précédemment infectées – peuvent représenter des centaines de millions de personnes dans ce pays. Le plus drôle, c’est que la Maison Blanche – les décideurs officiels qui conçoivent le déploiement du vaccin – ne reconnaissent même pas que ces catégories existent.

Les autorités sanitaires prétendent que la santé et le potentiel de risque de chacun sont exactement les mêmes que ceux de tous les autres. C’est pourquoi Joe Biden a exigé que 70% de tous les adultes américains – quel que soit leur âge, quel que soit leur état de santé, quels que soient les anticorps préexistants – obtiennent la COVID avant le 4 juillet dans deux mois, sinon.

Cela pourrait être une politique acceptable – ce ne serait jamais une politique éthique – mais cela pourrait être acceptable pour le pays si les vaccins COVID que nous pouvions montrer de manière concluante ne présentaient aucun risque, et si nous comprenions vraiment les effets à long terme de ces vaccins. Mais aucune de ces choses n’est vraie.

Nous savons que selon le système de rapports du gouvernement, des milliers de personnes sont mortes après avoir été vaccinées. C’est vrai dans ce pays, où il est vivement débattu quand on en parle, mais c’est aussi vrai dans les pays européens, dont la tenue de registres est, pour le moins, plus fiable que la nôtre. Plusieurs milliers d’autres personnes semblent avoir été blessées après avoir reçu le vaccin.

VAERS enregistre près de 900 crises cardiaques non mortelles chez des personnes qui viennent de recevoir le vaccin. 2700 personnes ont signalé des douleurs thoraciques inexpliquées. Au total, le vaccin, selon le système de déclaration du gouvernement, semble avoir contribué à au moins 8 000 hospitalisations.

Certains des effets secondaires défient toute explication. Le chercheur Alex Berenson a noté que les vaccins contre les coronavirus représentent désormais près d’un tiers de tous les rapports d’acouphènes dans la base de données VAERS. C’est la sonnerie dans vos oreilles. L’American Tinnitus Association affirme avoir reçu «de nombreuses questions» sur le lien.

Des chercheurs d’Oxford et de l’UCLA ont commencé à suivre les effets secondaires du vaccin contre le coronavirus dans huit pays différents. Ils ont constaté que «les femmes âgées de 18 à 34 ans avaient un taux plus élevé de thrombose veineuse profonde que les hommes du même âge.» Ils ont également constaté que les crises cardiaques étaient «courantes» chez les personnes âgées de 85 ans et plus qui avaient pris le vaccin. Ils ont trouvé des effets secondaires potentiels graves chez certains enfants, «l’anaphylaxie [et] l’appendicite étaient plus fréquentes chez les jeunes».

Les vaccins sont des médicaments compliqués et, comme pour tout médicament, il peut s’écouler beaucoup de temps avant de réussir. Le dosage, par exemple. Et ce n’est pas la première fois que des personnes sont blessées lors d’une campagne de vaccination. Cela arrivera forcément. Ce qui est différent cette fois, et si frappant, c’est la réaction à ces chiffres.

Voici un contraste pour vous: en 1976, le gouvernement américain a vacciné 45 millions de personnes avec un vaccin contre la grippe porcine. Cinquante-trois personnes seraient mortes après avoir reçu cette injection. Le gouvernement américain a immédiatement interrompu le programme de vaccination. Les autorités ont décidé que c’était trop risqué, que cela n’en valait pas la peine.

Comparez cela avec ce qui se passe actuellement. Cette fois, nos autorités sanitaires ont réservé leur énergie à quiconque ose remettre en question les vaccins. LifeSiteNews, une organisation de presse à but non lucratif, vient de se voir bannie définitivement de Facebook. Pourquoi? Parce qu’il a rapporté les chiffres du gouvernement à partir de la base de données VAERS.

Lorsque Joe Rogan a demandé si des jeunes en bonne santé devraient se faire vacciner, les médias l’ont traité comme un criminel.

Presque tout ce qu’ils ont dit était un mensonge qui occultait une question très simple et potentiellement pertinente qu’il a posée, à savoir: les jeunes en bonne santé devraient-ils recevoir le vaccin? Nous ne savons pas exactement quels sont les risques. C’est un mensonge de dire qu’il n’y a aucun risque.

Il y a des risques dans tout, y compris dans le fait de se faire vacciner. Alors pourquoi ne pas peser rationnellement le rapport risque / récompense, comme nous le faisons pour chaque décision que nous prenons. Pour cela, il a été dénoncé comme un kook anti-vaxxer. Un danger pour la sécurité publique.

Le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin est l’un des très rares élus du pays à avoir dit un mot à ce sujet, qui a posé les questions évidentes, sans s’attaquer aux vaccins, s’interrogeant sur leurs effets. La semaine dernière, Johnson a demandé à Francis Collins, le directeur du NIH, pourquoi tant d’Américains semblent mourir après l’injection.

Peut-être y a-t-il une bonne réponse à cela, Collins ne reconnaîtrait même pas que cela se produisait. Au lieu de cela, Collins s’inquiétait si la population se concentrait trop sur les méfaits des vaccins, les gens pourraient hésiter à les obtenir.

«J’ai contesté son utilisation du terme «hésitation aux vaccins»», nous a dit Ron Johnson lors d’une conversation aujourd’hui. « Je lui ai dit que sur la base des décès du VAERS et de mes conversations avec des personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, une meilleure description serait: « Les gens qui hésitent à être contraints de participer au plus grand essai de médicaments de l’histoire. » »

Exactement. Il y a une raison pour laquelle de nombreux États ont plus de doses de vaccins qu’ils ne peuvent en utiliser. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas du vaccin. C’est leur droit. Période. Tous ne sont pas fous. Les décisions en matière de santé étaient autrefois considérées comme des choix personnels. Nous n’avons pas posé de questions à leur sujet. Ils étaient considérés comme personnels aussi récemment que l’automne dernier. En septembre 2020, au plus fort de la campagne présidentielle, un journaliste de CNN a demandé à Kamala Harris si elle serait disposée à prendre le vaccin contre le coronavirus une fois qu’il sera disponible.

«Eh bien, je pense que ce sera un problème pour nous tous», a répondu Harris. «Je dirai que je ne ferais pas confiance à Donald Trump.» Un mois plus tard, lors du débat à la vice-présidence, Harris était plus catégorique sur le sujet. «Si Donald Trump nous dit que nous devrions prendre» le vaccin, a-t-elle déclaré, «je ne vais pas le prendre».

Kamala Harris a bien sûr changé d’avis depuis. Elle n’est plus sceptique à l’égard du vaccin et ne tolère plus le scepticisme des autres. Au lieu de cela, elle est une participante enthousiaste au théâtre COVID.

Aujourd’hui encore, Harris et son mari ont tenu à s’embrasser devant des photographes tout en portant des masques. Ils ont fait cela en dépit du fait qu’ils sont mariés, qu’ils vivent ensemble, qu’ils se trouvaient à l’extérieur à ce moment-là et qu’ils aient tous les deux été vaccinés.

Cela ne vous fait pas rire. Cela vous rend nerveux. Pourquoi vous parlent-ils de cette façon? Pourquoi vous donnent-ils le doigt à la télé? Peu importe le nombre de doigts qu’ils vous donnent, cela ne change rien à ce qui reste vrai pour le pays:

Si les citoyens américains doivent être obligés de prendre ce vaccin ou tout autre médicament, ils ont le droit absolu de savoir quels pourraient en être les effets. Et ils ont le droit absolu de poser cette question. Sans être réduit au silence, censuré ou moqué ou donné le doigt. Aucune quantité de discours joyeux, de coercition ou d’appels au faux patriotisme ne peut changer cela. Période.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia