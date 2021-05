Le CDC rapporte 2 autres décès de nourrissons suite à des injections COVID expérimentales au cours d’essais cliniques

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a publié aujourd’hui plus de données dans son système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), et il a inclus deux nouveaux décès de nourrissons âgés de 2 et 1 ans.

Bien qu’aucune des injections COVID ne dispose d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de moins de 17 ans, des essais sont en cours avec des enfants recevant des injections expérimentales dès l’âge de 6 mois.

L’un des nourrissons décédés était apparemment dans un essai Pfizer, tandis que l’autre était apparemment dans un essai Moderna.

VAERS ID 1255745 concernait une petite fille de 2 ans en Virginie qui est décédée 5 jours après avoir été injectée. L’entrée VAERS semble avoir été faite par un membre de la famille qui déplore que la mort de l’enfant «allait se produire de toute façon», répétant apparemment ce que les responsables de la santé leur disaient, et qu’ils réclameraient probablement sa mort «n’avait rien à voir avec le vaccin.»

ID VAERS: 1255745 – Pfizer Symptômes: Décès, produit administré à un patient d’un âge inapproprié SMQ : Erreurs de médication (étroit) Récapitulatif: elle allait mourir / décède après avoir été vaccinée; Patient de 2 ans; Il s’agit d’un rapport spontané d’un consommateur non joignable via un programme sponsorisé par Pfizer. Une patiente de 2 ans a reçu bnt162b2 (VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19), deuxième dose à l’âge de 2 ans par une voie d’administration non spécifiée le 25 février 2021 (le numéro de lot / lot n’a pas été indiqué) en une seule dose pour la vaccination contre le Covid-19. Les antécédents médicaux du patient et les médicaments concomitants n’ont pas été rapportés. Il a été rapporté que l’enfant de 2 ans décède après avoir été vacciné le 3 mars 2021. Rapporté sur VAERS. Cherchez les chercheurs pour l’exclure de l’étude, affirmant probablement que sa mort n’avait rien à voir avec l’injection, elle allait mourir ce jour-là, cinq jours après la vaccination de toute façon. C’est comme ça qu’ils roulent. Le patient est décédé le 03 mars 2021. L’issue de l’événement a été fatale. Aucune tentative de suivi n’est possible. Les informations sur le lot / lot ne peuvent pas être obtenues. Aucune information supplémentaire n’est attendue. Cause(s) de décès signalée(s): elle allait mourir

VAERS ID 1261766 impliquait un petit garçon d’un an en Floride qui a souffert de convulsions et de convulsions après la piqûre de Moderna et est décédé 2 jours plus tard.

VAERS ID: 1261766 – Moderna Symptômes: augmentation de la température corporelle, décès, convulsions SMQ:, Syndrome malin des neuroleptiques (large), Lupus érythémateux disséminé (large), Convulsions (étroit), Encéphalite non infectieuse (large), Encéphalopathie / délire non infectieux (large), Méningite non infectieuse (large), Crises convulsives généralisées après vaccination (étroit) , Réaction médicamenteuse avec éosinophilie et syndrome des symptômes systémiques (large), Hypoglycémie (large) Rédaction: augmentation de la température corporelle, convulsions, décès

Un médecin de la télévision met des enfants de 5 et 7 ans à la télévision après avoir participé à l’essai Duke Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans

Dr Cameron Wolfe avec sa femme et ses deux enfants. Source de l’image.

Je ne peux même pas imaginer ce qu’il faut pour convaincre les parents de jeunes enfants de permettre à leurs enfants d’être des cobayes pour un essai de vaccin.

Dans ce qui ressemble plus à un coup publicitaire pour convaincre les parents et les enfants de s’inscrire aux vaccins COVID expérimentaux, le Dr Cameron Wolfe, un spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Duke qui fait régulièrement des apparitions sur WRAL-TV pour parler de COVID, a amené ses deux enfants à la télévision pour montrer comment ils ont obtenu les vaccins expérimentaux et se sentent désormais «bien et pleins d’énergie».

Un essai clinique au Duke University Health System étudie actuellement son utilisation chez les 5 à 11 ans.

WRAL News s’est entretenu avec deux jeunes garçons qui sont ravis de faire partie de ce procès.

Leur père est quelqu’un qui s’est familiarisé avec le Triangle pendant la pandémie. Le Dr Cameron Wolfe, spécialiste des maladies infectieuses chez Duke, fait régulièrement des apparitions sur WRAL-TV pour parler de COVID.

Lui et sa femme, qui est également médecin, espèrent que le partage de l’histoire de leurs enfants qui ont reçu le vaccin encouragera d’autres parents quant à la sécurité du vaccin.

Wolfe a tweeté lundi des photos de ses garçons recevant leur deuxième dose du vaccin Pfizer.

Drs. Sarah et Cameron Wolfe ont déclaré qu’ils n’avaient aucune réserve quant à la participation de Lachlan, 5 ans, et Callum, 7 ans, au procès Duke pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

«Je pense que c’était un choix facile de se faire vacciner, et tôt», a déclaré Sarah. «Nous allions avoir la tranquillité d’esprit pour les soignants, les enseignants et les enfants avec lesquels ils interagissent à l’école et nous ajoutions de la sécurité.»

Et les enfants étaient impatients de se faire vacciner.

«Je pensais que cela me protégerait. Et aussi m’empêcher de le répandre – me protéger et protéger tout le monde», a déclaré Callum. «Et les scientifiques sauraient si cela fonctionne aussi sur les enfants.»

Après avoir reçu le vaccin, les deux enfants semblent se sentir bien – et pleins d’énergie.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux autres enfants au sujet du vaccin, Callum, 7 ans, a répondu: «Eh bien, tu devrais le faire. Parce qu’alors, vous serez en sécurité et vous protégerez tout le monde autour de vous.»

Son père est d’accord avec lui, soulignant que si suffisamment d’écoliers se font vacciner, la communauté peut se rapprocher du niveau d’immunité du troupeau.

Contrairement à certains des essais pour adultes où vous pourriez obtenir un placebo, tout le monde obtient la vraie chance dans cet essai. Les responsables de la santé examinent le niveau de dose et la quantité à administrer.

En ce qui concerne la chronologie – Pfizer s’attend à obtenir l’approbation de la FDA pour les enfants aussi jeunes que 2 d’ici cet automne. (Histoire complète.)

Les médias institutionnels, les agences gouvernementales de santé et les sociétés pharmaceutiques conditionnent depuis de nombreux mois le public à toujours s’attendre à des effets secondaires graves à ces injections, et que lorsqu’ils tombent gravement malades après une injection, cela est une «preuve» que les coups fonctionnent.

Et ce genre de propagande fonctionne, si l’on ne passe que quelques minutes sur les réseaux sociaux à lire les réactions des gens.

Donc, si c’est la «logique» qui convainc les gens d’accepter simplement les effets secondaires comme «preuve» que les injections «fonctionnent», qu’est-ce que cela signifie quand il n’y a pas d’effets secondaires (autre que peut-être une douleur temporaire au site d’injection) et sont signalés? se sentir bien – et plein d’énergie»?

Était-ce juste un coup de pub pour inciter plus de parents et d’enfants à s’inscrire aux essais?

Pour la petite fille en Virginie et le petit garçon en Floride qui ont participé à ces essais de «vaccin» COVID et ont été ajoutés à VAERS, ils ne «se sentent pas bien et pleins d’énergie».

Ils sont morts.

Ce ne sont plus qu’un nombre, une statistique, à ajouter aux 4000 autres décès sans précédent enregistrés par le CDC à la suite de tirs COVID non approuvés par la FDA au cours des 4 derniers mois.

Et plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Pfizer avait demandé l’autorisation «d’utilisation d’urgence» sur leur injection COVID pour être pleinement approuvée par la FDA, ce qui ouvrirait la porte à leur rendre obligatoire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Chirurgien de 48 ans DÉCÈDE après s’être moqué des «anti-vaxxers» et avoir écrit sa propre notice nécrologique après les injections COVID de Moderna

Par le blog COVID

TOLEDO, OHIO – Un chirurgien plasticien de 48 ans est mort dans une histoire qui démontre les niveaux illimités de surréalisme en ce qui concerne ces vaccins expérimentaux et les récits gouvernementaux / médiatiques.

Le Dr Thomas Flanigan a reçu la première dose d’ARNm expérimental de Moderna le 6 janvier, selon sa page Facebook. Il a reçu la deuxième dose le 3 février.

Quelque temps après (on ne sait pas exactement quand), il a écrit sa propre nécrologie, de la même manière moqueuse que le message Facebook précédent. Cela rappelle le médecin polonais dont nous avons parlé en février. Mais le surréalisme qui entoure cette histoire est inégalé par rapport à toute autre histoire que nous avons écrite jusqu’à présent.

Premièrement, aucun des médias qui ont couvert cette histoire (à l’exception du New York Post) n’a mentionné que le Dr Flanigan avait reçu des injections expérimentales d’ARNm Moderna en janvier et février. Cependant, le Post, comme les autres médias, a écrit que sa cause de décès n’était «pas claire». Deuxièmement, les gros titres célèbrent pratiquement sa mort, peut-être dans le but de détourner l’attention des vaccins de Moderna.

Ils se réfèrent à la nécrologie comme «hilarant», «incroyable» et d’autres adjectifs étranges étant donné la situation.

«Le gingembre de Dieu»

Voici quelques extraits de la nécrologie:

Eh bien c’est ça. J’ai terminé mon passage en tant que grand vacciné américain. Dans l’esprit de ce qui s’est avéré être ma dernière lettre du Nouvel An, ma vie sauvage et folle a de nouveau pris un nouveau tournant inattendu avec ma sortie choquante et inattendue, mais fabuleuse. Oui, j’ai rejoint la princesse Diana, John Belushi et Steve Irwin le chasseur de crocodiles en partant tout en étant toujours au sommet de mon art en tant que super-héros emblématique qui semblait presque trop beau pour être vrai. J’admets que je me suis marié à l’origine pour les blagues de mari et que j’ai eu des enfants pour les blagues de papa. Cela n’a pas déçu. Les blagues, je veux dire, mais Amy et les enfants étaient plutôt bons aussi. Je sais que c’est impossible à croire, mais moi, le dieu gingembre de la chirurgie et des manigances, ai combattu ma dernière vache (vous êtes le bienvenu Tim) et suis parti dans le magnifique coucher de soleil après avoir réenrôlé dans une nouvelle unité. En raison de la nature inconnue et cosmique de ma prochaine mission, ce sera notre dernière communication. Mes allées et venues sont désormais très secrètes, mais disons simplement que je me suis fait de nouveaux amis du nom d’Elvis et de Kenny.

Réactions

Encore une fois, on ne sait pas exactement quand cela a été écrit. Cela peut provenir d’un lit d’hôpital après que les symptômes mortels des injections d’ARNm se sont manifestés. Peut-être l’a-t-il écrit la même semaine que les injections, connaissant les risques, mais a écrit en plaisantant pour apaiser ses propres peurs et se moquer davantage des «anti-vaxxeurs». . » Ces médias se détournent de la signalisation de la vertu et font de cette histoire une coïncidence avec une nécrologie «hilarante».

Le Dr Flanigan est au moins la troisième victime d’ARNm que nous avons couverte, décédée entre huit et douze semaines après les injections. Nous commencerons à les désigner comme des décès à court terme causés par des ARNm expérimentaux ou des injections de vecteurs viraux. Le Dr Flanigan laisse derrière lui une femme et trois enfants âgés de 10 à 14 ans.

Cela vaut-il vraiment la peine de 15 minutes d’influence sur les réseaux sociaux?

C’est un fait incontestable que ces injections n’arrêtent pas la propagation du nouveau coronavirus, ni n’en atténuent les symptômes. De plus, les Centers for Disease Control manipulent et gonflent à la fois le nombre de cas de COVID-19 et de décès pour renforcer cet agenda. Les gens prennent ces photos essentiellement parce que quelqu’un leur a dit de le faire. Qu’il s’agisse d’un mandat d’employeur ou d’écouter Fauci, la roulette russe est désormais élégante et tendance.

Nous avons supplié le public de cesser de publier ces photos de signalisation vertueuses sur les réseaux sociaux. Prenez vos photos en privé et soyez heureux. Il n’y a aucun plaisir à couvrir vos morts. Mais notre devoir journalistique est de rendre compte de cette importante question d’intérêt public et de créer un consentement éclairé par opposition à la coercition manipulatrice et à la pression sociale qui déterminent le sort de la plupart des gens.

Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Fille du Wisconsin âgée de 16 ans MORT après 2 doses des injections COVID expérimentales de Pfizer

La jeune fille du Wisconsin, âgée de 16 ans, répertoriée dans le vidage de données de la semaine dernière par le CDC dans la base de données VAERS, décédée peu de temps après avoir reçu la deuxième dose de l’injection expérimentale d’ARNm de Pfizer a été identifiée comme étant Kamrynn Soleil Thomas, de Waunakee, Wisconsin. .

Son décès a été signalé deux fois au système de notification des événements indésirables du vaccin CDC.

VAERS ID: 1225942: femme de 16 ans, Wisconsin. La patiente était une femme de 16 ans qui a reçu le vaccin Pfizer 19/03/21 à la clinique de vaccination et a présenté une RCR en cours au SU 28/03/21 après un arrêt cardiaque à domicile. Le patient placé sur ECMO et l’imagerie a révélé une grande embolie pulmonaire bilatérale comme étiologie probable de l’arrêt. Les facteurs de risque comprenaient l’utilisation de contraceptifs oraux. Les laboratoires ont depuis confirmé l’absence de mutation du gène du facteur V. leiden ou de la prothrombine. Patient déclaré mort selon les critères neurologiques 30/03/21. VAERS ID: 1243516: femme de 16 ans, Wisconsin. Effondrement hémodynamique à la maison. Arrêt cardiaque persistant nécessitant une ECMO. Événement considéré comme secondaire à une embolie pulmonaire. Mort selon des critères neurologiques.

Sa nécrologie a été publiée à plusieurs endroits, mais beaucoup d’entre elles ont maintenant été supprimées, ce qui suggère que certains essaient de cacher des informations sur sa mort.

Le Waunakee Tribune a toujours sa nécrologie sur son site Web:

Kamrynn Soleil Thomas, 16 ans, est décédée de façon inattendue des suites d’une embolie pulmonaire à 17 h 24 le 30 mars 2021. Elle était entourée d’êtres chers proches et lointains. Kamrynn est né à Madison le 24 mai 2004 de parents Sarah Thomas et Darnell (Torin) Marshall-Thomas. Une vie précieuse partie trop tôt. Elle était une membre aimée et appréciée de la classe de 22 à la Madison Country Day School. Elle avait hâte d’obtenir son diplôme et de poursuivre une carrière dans le domaine médical. Kamrynn a été procédé à la mort par la grand-mère Barbara Watts-Corfits, les grands-parents Rev George et Shirley Thomas, arrière-grands-parents maternels et arrière-grand-père paternel. Elle laisse dans le deuil sa mère Sarah Thomas, son père Darnell (Torin) Marshall-Thomas, ses frères et sœurs Mariah, Lauren, Torrie, Tayana, Corrie, Torin et Tarin; la grand-mère Sue Corfits et le grand-père James Corfits; tantes, oncles, cousins ​​et amis qu’elle considérait comme une famille. (Source.)

Circle of Mamas et le blog COVID ont également signalé sa mort.

Le père de Kamrynn, Darnell Marshall, a également annoncé la mort de sa fille.

Sa nécrologie déclare qu’elle «était une âme créative en tant qu’artiste et actrice se produisant dans plusieurs productions théâtrales et musicales à l’école».

Les enfants de 12 à 15 ans sont les prochains pour les injections de Pfizer

La prochaine cible de ces injections de Pfizer sont les enfants, car Pfizer a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la FDA aux États-Unis et de l’EMA en Europe, pour injecter aux enfants de 12 à 15 ans leurs injections expérimentales d’ARNm COVID. (Source.)

FiercePharma a rapporté que le Canada vient d’approuver le vaccin Pfizer pour les 12 à 15 ans. Il a été annoncé hier sur le site Web de Pfizer.

