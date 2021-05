Le Dr Fauci a dépensé 400 000 $ pour mener des expériences secrètes en transplantant des cuirs chevelus de fœtus avortés sur des rats vivants

L’agence du Dr Anthony Fauci, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a mené une série d’expériences secrètes qui ont greffé le cuir chevelu de fœtus avortés sur des souris et des rats vivants. Près de 400 000 dollars ont été dépensés pour ces expériences. Ces études visaient à étudier la tendance de la peau humaine à développer des infections.

La recherche a été publiée dans la revue Nature l’automne dernier. Les expériences menées par une douzaine de scientifiques de l’Université de Pittsburgh impliquaient le développement de «modèles» de rats et de souris utilisant, en partie, une «peau fœtale pleine épaisseur» afin de «fournir une plate-forme pour l’étude des infections cutanées humaines».

Le rapport (lire ci-dessous) note que les «tissus cutanés humains» utilisés dans les expériences de greffe de peau ont été obtenus «à partir du cuir chevelu et du dos» de «donneurs», à savoir des fœtus avortés.

Expériences secrètes de Fauci Fœtus avortés

Développement de la peau humaine et des tissus lymphoïdes dans le modèle de souris NSG humanisé de la peau humaine et du système immunitaire

«La peau fœtale humaine pleine épaisseur a été traitée par élimination des tissus adipeux en excès attachés à la couche sous-cutanée de la peau, puis greffée sur la cage thoracique, où la peau de la souris était auparavant excisée», indique l’étude.

Selon l’étude, une partie de la peau fœtale greffée a mûri en «peau humaine semblable à celle d’un adulte». Certaines des greffes ont même développé des «appendices de la peau humaine», y compris des «cheveux humains évidents 12 semaines après la transplantation».

Des plaques de peau humaine greffées sur des corps de rongeurs peuvent être vues sur les photographies prises au cours de l’étude et il s’agit clairement de cheveux humains.

Expériences secrètes de Fauci Fœtus avortés

Peau humaine sur les rats

Les archives fédérales montrent que le NIAID a soutenu le projet avec un financement d’environ 430 000 $ en 2018 et 2019.

La recherche a été référencée lors d’une audience de la législature de l’État de Pennsylvanie sur l’expérimentation fœtale, cette semaine. La recherche a été publiée l’année dernière sans aucune publicité et a donc reçu relativement peu d’attention en dehors des cercles pro-vie.

Lors de cette audience, un militant et journaliste pro-vie, David Daleiden, a critiqué les scientifiques, qu’il a décrits comme «scalpant des bébés avortés de 5 mois et greffant leur cuir chevelu sur le dos de rats de laboratoire».

David Daleiden est devenu célèbre pour sa série de vidéos sous couverture de dirigeants de Planned Parenthood discutant des échanges de parties du corps fœtal avortées.

Auparavant, Judicial Watch, un groupe de responsabilité juridique a partagé un rapport de 600 pages détaillant que le gouvernement américain achetait et trafiquait des parties du corps de bébé «fraîches» avortées.

Selon le rapport, ces parties du corps ont été achetées par la FDA pour effectuer des expériences biologiques telles que des tests de dépistage de médicaments et pour «humaniser» les souris.

Le Dr Fauci est le «parrain» de la recherche sur le gain de fonction qui se déroulait au laboratoire de Wuhan, qui a ensuite été nommé comme le site de l’épidémie de coronavirus.

Comme l’a rapporté GreatGameIndia plus tôt, les impôts américains ont été utilisés pour financer des recherches controversées en Chine à l’Institut de virologie de Wuhan sur le gain de fonction, qui est la capacité d’un virus à passer des animaux aux humains.

Ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

Leur recherche a été financée par un programme international de dix ans de 200 millions de dollars appelé PREDICT.

Ce projet soutenu par le Dr Anthony Fauci a détourné des fonds américains pour concevoir un coronavirus au laboratoire de Wuhan via une société actuellement sous enquête fédérale.

Cette société est EcoHealth Alliance, dirigée par Peter Daszak.

La partie intéressante est que Peter Daszak est le même gars qui a orchestré la publication d’un article «scientifique» dans Lancet affirmant que le virus faisait sauter naturellement les espèces croisées.

Peter Daszak est également le même type que l’OMS a envoyé en Chine pour enquêter sur les allégations selon lesquelles le virus a évolué naturellement ou a été conçu par un coronavirus.

De nombreux scientifiques ont critiqué la recherche de gain de fonction, qui consiste à manipuler des virus en laboratoire pour explorer leur potentiel à infecter les humains, car cela crée un risque de déclenchement d’une pandémie à partir d’une libération accidentelle.

Une recherche controversée similaire a également été menée par le virologue néerlandais Ron Fouchier, une figure controversée dans le domaine de la viroscience.

Ron Fouchier a créé la souche virale la plus meurtrière au monde et ses recherches ont déclenché une controverse mondiale pour dé-financer et arrêter de telles expériences.

Étant donné que ces projets ont été fermés à l’ouest en raison de vives critiques, ils ont été exportés vers d’autres pays comme la Chine et l’Inde.

La Chine mène des expériences hybrides homme-animal secrètes à la Frankenstein, créant des super virus, des hybrides humains-singes, des greffes de têtes humaines sur des singes et des porcs, des bébés éditant de gènes, des super soldats, etc.

Les experts ont fait part de leurs préoccupations juridiques selon lesquelles de telles expériences pourraient non seulement conduire à une pandémie mondiale, mais pourraient également conduire au bioterrorisme.

Plus tôt en février de l’année dernière, le gouvernement indien a lancé une enquête sur une autre recherche secrète menée sur des chasseurs de chauves-souris dans l’État indien du Nagaland, dans l’est de l’Inde, financée par le département américain de la Défense en collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Récemment, même le parlement canadien a éclaté au cours d’un débat houleux concernant la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire BSL-4 basé à Winnipeg à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

L’histoire de l’espionnage chinois a été rapportée pour la première fois par GreatGameIndia en janvier 2020, pour laquelle nous sommes activement visés par la branche de propagande de guerre de l’OTAN – le Conseil atlantique.

Lisez la recherche sur les expériences secrètes du Dr Fauci pour transplanter le cuir chevelu de bébés avortés sur des rats vivants ci-dessous:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les germes ne sont pas vos ennemis et une désinfection excessive affaiblira votre système immunitaire

Nous sommes entourés de microbes. Ils sont partout – l’air que nous respirons, les surfaces que nous touchons. Certains d’entre eux sont nocifs, mais la grande majorité d’entre eux sont inoffensifs. Nous coexistons tous. La santé de notre corps et de nos microbiomes peut dépendre du retour de la société à des modes de vie qui nous exposent aux bactéries, malgré les risques. Les germes ne sont pas vos ennemis, ce sont vos amis, et une désinfection excessive affaiblira votre système immunitaire.

Cela fait plus d’un siècle que les scientifiques ont appris que les germes microscopiques peuvent causer des maladies. Depuis, nous avons tendance à désinfecter les choses. La même chose nous a été dite au début de cette épidémie.

Mais après avoir étudié le coronavirus, il a été constaté que les chances de transmission de surface sont très faibles. Les Centers for Disease Control and Prevention ne l’ont établi que récemment à moins d’un sur 10 000.

Mais maintenant, nous avons pris l’habitude de désinfecter les choses et d’essayer de tuer des microbes dont la plupart ne sont même pas nocifs. Les scientifiques craignent que cette habitude n’ait un impact sur le microbiome humain.

Nous sommes faits pour vivre avec des germes et des microbes. Comme tous ne sont pas nocifs, certains d’entre eux sont des microbes amicaux. Ainsi, en pratiquant des pratiques d’hygiène excessives et en stérilisant notre corps, nous affaiblissons en quelque sorte notre système immunitaire.

À long terme, cela pourrait nous conduire à tomber malades à cause de ce que nous appelons aujourd’hui des «microbes amis».

En janvier, un article a été publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS) par un consortium mondial de chercheurs en santé. Dans cet article, ils se sont inquiétés des retombées microbiennes qui pourraient suivre le sillage de la pandémie.

«Nous commençons à réaliser qu’il y a des dommages collatéraux lorsque nous nous débarrassons de bons microbes, et cela a des conséquences majeures pour notre santé», déclare B. Brett Finlay, premier auteur de l’article PNAS et professeur au Département de microbiologie et Immunologie à l’Université de la Colombie-Britannique.

Nous sommes entourés de microbes. Ils sont partout – l’air que nous respirons, les surfaces que nous touchons. Certains d’entre eux sont nocifs, mais la grande majorité d’entre eux sont inoffensifs. Nous coexistons tous.

L’exposition aux microbes est bonne pour notre santé et notre immunité. Et vivre dans un environnement trop stérile peut affaiblir notre système immunitaire. Les microbes entraînent notre système immunitaire.

Les bactéries présentes dans notre intestin produisent des molécules qui affectent le fonctionnement de chaque cellule et organe. De même, nous avons des réservoirs de microbes sur notre peau, nos poumons et même notre cerveau, qui peuvent effectuer des tâches cruciales.

«De nombreuses preuves suggèrent que le microbiome a un rôle influent dans notre réponse aux infections virales», déclare Brent Williams, professeur adjoint au Département de pathologie clinique et de biologie cellulaire de l’Université de Columbia, comme l’a rapporté le New York Times.

Le corps humain est une sorte d’écosystème vaste et symbiotique d’organismes. Lorsque cet écosystème est perturbé, il y a des conséquences.

«Nous pouvons examiner nombre des mesures que nous faisons actuellement pour prévenir l’infection et voir comment cela pourrait avoir des effets majeurs», déclare le Dr Finlay.

L’utilisation d’antibiotiques lourds tue la maladie responsable des microbes, mais tue également le grand volume de microbes amis. Au début de la pandémie, les personnes recevaient des antibiotiques lourds sans même connaître leur efficacité pour réduire l’infection.

«Nous ne savons vraiment pas quel sera l’effet de cette hyper-hygiène et de cette hyper-propreté», déclare le Dr Finlay. «C’est la plus grande expérience en un siècle, et malheureusement, nous avons plus de questions que de réponses.»

L’«hypothèse d’hygiène», introduite en 1989 par l’épidémiologiste David Strachan, a d’abord fait valoir que les corps privés de contact avec des microbes pouvaient être exposés à des problèmes de santé.

«Beaucoup de choses que les gens font quand ils sont ensemble auxquels nous n’avions pas l’habitude de penser – se serrer la main ou s’embrasser, s’embrasser ou se serrer dans ses bras – ces types de pratiques socioculturelles pourraient jouer un rôle dans l’échange de microbes», déclare Tamara Giles -Vernick, un autre des auteurs de l’article PNAS et un anthropologue médical à l’institut Pasteur à but non lucratif à Paris.

«Le grand public veut toujours une réponse simple, mais dans une situation évolutive comme celle-ci, nous allons devoir apprendre à être plus nuancés sur les choses», déclare Marsha Wills-Karp, présidente du département de la santé environnementale et de l’ingénierie à l’École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg.

«Je suis marié à un spécialiste des maladies infectieuses, et lui et moi ne sommes pas toujours d’accord sur ce qui est approprié.»

«Mais essayer de tout stériliser et de créer ces environnements artificiellement exempts de germes n’est probablement pas essentiel», dit-elle. « Et pour les personnes proches de vous, je pense que ce n’est pas un problème de se rapprocher et de s’embrasser. »

Pendant ce temps, il a été découvert dans une étude révolutionnaire menée par des scientifiques israéliens que les bonnes bactéries présentes dans le yogourt peuvent atténuer les tempêtes de cytokines chez les patients COVID-19 en perturbant la communication entre les cellules.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia