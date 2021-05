Le Dr Lee Merritt met en garde: les vaccins forcés sont un crime contre l’humanité au niveau de l’Holocauste

Le Dr Lee Merritt, un chirurgien orthopédiste de la colonne vertébrale, a été interviewé par Mike Adams sur un épisode récent de Brighteon Conversations. Le Dr Merritt se joint à une liste croissante de professionnels de la santé qui considèrent les vaccins forcés comme un crime contre l’humanité au niveau de l’holocauste.

Les systèmes médicaux menacent les médecins et les infirmières de licenciement s’ils ne se conforment pas aux vaccins forcés. Les universités menacent de refuser l’éducation aux étudiants si elles ne se conforment pas. Les entreprises menacent de séparer les personnes des lieux, des vols et autres rassemblements sociaux si elles ne se conforment pas. Des gouverneurs comme Gretchen Whitmer ont transformé l’État du Michigan en un camp de prisonniers pour vaccins; elle a menacé de priver les libertés de chacun s’ils ne s’y conformaient pas.

Les verrouillages sont désormais liés au statut vaccinal, une expérimentation médicale qui fait écho aux crimes du Troisième Reich

Le Canada menace les Américains du Nord, les obligeant à montrer leurs papiers vaccinaux pour entrer dans le pays. Israël a déjà mis en place un système de passeport technocratique pour les vaccins qui interdit aux personnes d’entrer dans les bâtiments si elles ne montrent pas leurs papiers numériques de conformité aux vaccins. Les Israéliens doivent renouveler leur passeport numérique tous les six mois, ce qui montre qu’ils ont tous les rappels approuvés par le gouvernement.

Tous ces actes de coercition et d’autoritarisme relèvent du Troisième Reich et de l’Holocauste. Depuis le début des verrouillages, des communautés entières, des districts scolaires et des chantiers ont littéralement été transformés en camps de prisonniers d’expérimentation médicale et de torture de lavage de cerveau. Une société libre n’applique pas les exigences corporelles, les contrôles comportementaux et les divers niveaux de formation à l’obéissance, tous pour étayer la fraude médicale, la bio-terreur, l’erreur médicale, les tests médicaux frauduleusement calibrés, la censure et l’omission des stratégies antivirales fondées sur la science qui soutiennent une fonction immunitaire saine. Tous les abus sont vendus comme des «mesures de sécurité», mais tous les entraînements à la paranoïa, à l’isolement et à l’obéissance ne font qu’affaiblir l’humanité, supprimant le système immunitaire et rendant les populations plus vulnérables aux maladies graves.

Tous ces actes violent les droits humains fondamentaux, le principe du consentement éclairé et le Code de Nuremberg, un code d’éthique de la recherche médicale qui a été établi au lendemain de la seconde guerre mondiale. Le Code de Nuremberg restreint les expériences médicales, qui ont été menées par des médecins réguliers sous le règne de l’Allemagne nazie.

Trois points importants qui vous défendront légalement contre les vaccins forcés

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes confronté à l’intimidation et à la coercition pour vacciner, le moment est venu de résister aux abus. Voici trois points importants que vous devriez poser par écrit à toute figure d’autorité qui utilise la coercition pour vous contraindre à vous conformer aux vaccins.

Les produits EUA ne sont pas approuvés, sans licence et expérimentaux. Les directives de la Food and Drug Administration (FDA) sur l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) des produits médicaux exigent que la FDA «veille à ce que les destinataires soient informés dans la mesure du possible compte tenu des circonstances applicables» à condition «qu’ils aient la possibilité d’accepter ou de refuser l’EUA produit.»Demandez à la figure d’autorité s’ils sont au courant de cette déclaration et faites-leur pression pour informer tous les employés / clients qu’ils ont la possibilité de refuser. Les employés et les clients ne sont pas la propriété du PDG, du conseil d’administration, du gouverneur, d’un médecin ou de tout fonctionnaire de la santé publique.

La FDA exige que les destinataires du vaccin EUA reçoivent certaines informations spécifiques au vaccin pour les aider à prendre une décision éclairée concernant le produit. Les fiches d’information EUA doivent être fournies et doivent préciser le but de chaque injection, y compris les fabricants des injections. Les fiches d’information doivent fournir les informations les plus récentes et les plus à jour sur les injections, et les vaccinés doivent également recevoir des informations sur les événements indésirables. Demandez à la figure d’autorité si elle a lu, compris et fourni à tout le monde ces fiches d’information et des informations à jour sur les événements indésirables afin que chacun puisse prendre une décision éclairée. La science de la vaccination n’est ni absolue ni exclusive. La science de l’immunité favorise en fait les millions de personnes qui ont vaincu le virus et ont acquis une immunité naturelle à large spectre pour les cellules B et T.

Enfin, demandez au responsable s’il a examiné les bases de données disponibles des événements indésirables importants signalés à ce jour pour les personnes qui ont reçu des injections de Covid-19. Les événements indésirables potentiels et signalés comprennent la mort, l’anaphylaxie, les troubles neurologiques, les caillots sanguins, les maladies auto-immunes, d’autres maladies chroniques inflammatoires à long terme, la cécité, la surdité, l’infertilité, les lésions fœtales, les fausses couches, les mortinaissances et l’exposition professionnelle. Dans le cas où un produit EUA est approuvé par la FDA, le consentement éclairé et le consentement parental sont ABSOLUS.

Les exemptions à la vaccination sont des libertés religieuses fondamentales et les lois acceptent déjà les parents qui ne souhaitent pas vacciner leur enfant. Les lois sur la discrimination médicale protègent les individus contre le harcèlement et la ségrégation en fonction de leurs décisions médicales personnelles. Demandez à la figure d’autorité s’ils sont prêts à être tenus responsables de toute blessure due à un vaccin ou à être tenus responsables de toute action en justice pour droits civils résultant de la privation d’individus de leur droit au consentement éclairé.

Protégez vos droits et téléchargez un formulaire officiel:

Un enseignant tombe sur le sol après une réaction au vaccin (Mexique)

Journaliste: Comment vous sentez-vous maintenant, professeur?

Enseignant: Excité et heureux pour cette nouvelle opportunité de vie, car nous avons traversé des expériences difficiles …

Journaliste: Mon Dieu! Un enseignant est en convulsions ici.

ILS SORTENT LES PERSONNES ÂGÉES DE LEUR DOMICILE – GÉNOCIDE DE MASSE – AGENDA 2021

Le niveau de la PEUR dans le monde est sans précédent. Ce vaccin a été conçu et développé pour tuer des milliards. Ces quelques malades et méchants, les élites (1%) du monde gagneront cette bataille si vous ne vous battez pas.

ENLEVEZ vos masques et dites NON au vaccin car si vous ne le faites pas … et bientôt, tout sera perdu à jamais.

La prochaine fois que vous entrerez dans un magasin, enlevez votre masque au lieu d’être un lâche et de vivre dans la peur. C’est exactement ce qu’ils veulent.

LA SUÈDE ARRÊTE LES TESTS PCR COMME DIAGNOSTIC COVID-19

Ensemble de précédents juridiques. L’Agence suédoise de la santé publique a élaboré des critères nationaux pour évaluer l’absence d’infection à Covid-19.

Guide sur les critères d’évaluation de l’absence d’infection chez la Covid-19

L’Agence suédoise de la santé publique a élaboré des critères nationaux pour évaluer l’absence d’infection à Covid-19.

La technologie PCR utilisée dans les tests de détection des virus ne peut pas faire la distinction entre les virus capables d’infecter les cellules et les virus qui ont été neutralisés par le système immunitaire et, par conséquent, ces tests ne peuvent pas être utilisés pour déterminer si une personne est contagieuse ou non. L’ARN des virus peut souvent être détecté pendant des semaines (parfois des mois) après la maladie, mais cela ne signifie pas que vous êtes toujours contagieux. Il existe également plusieurs études scientifiques qui suggèrent que l’infectivité du Covid-19 est la plus élevée au début de la période de la maladie.

Les critères recommandés pour évaluer l’absence d’infection reposent donc sur une amélioration clinique stable avec absence de fièvre pendant au moins deux jours et au moins sept jours se sont écoulés depuis l’apparition des symptômes. Pour ceux qui ont eu des symptômes plus prononcés, au moins 14 jours après la maladie et pour les plus malades, évaluation individuelle par le médecin traitant.

Les critères ont été élaborés en collaboration avec des représentants des associations de spécialités en médecine des maladies infectieuses, microbiologie clinique, hygiène et contrôle des infections. Ceux-ci ont récemment été discutés au sein du groupe lors d’une réunion le 19 avril 2021 en raison des nouvelles variantes de virus. L’évaluation était alors qu’aucune mise à jour n’était nécessaire. Les recommandations seront mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles connaissances sur l’infectiosité du covid-19 seront ajoutées.

Une infirmière courageuse révèle les cas de Pfizer et Moderna d’événements indésirables et les documents d’information de la FDA

Microbiologiste Dr Suchartit Bhakdi – « Ils tuent des gens avec des vaccins COVID! »

Le rédacteur en chef du nouveau magazine américain Alex Newman, microbiologiste germano-thaï-américain de renommée mondiale, le Dr Sucharit Bhakdi, prévient que l’hystérie COVID est basée sur des mensonges et que les «vaccins» COVID sont sur le point de provoquer une catastrophe mondiale et une décimation de la population humaine. Pour commencer, il explique que le test PCR a été abusé pour produire de la peur d’une manière non scientifique. Ensuite, il explique ce que les vaccins à ARNm vont faire au corps humain en termes et en utilisant des analogies que tout le monde peut comprendre. Entre autres préoccupations, il s’attend à une coagulation mortelle massive ainsi qu’à des réponses du système immunitaire qui détruiront le corps humain. Enfin, Bhakdi, qui a mis en garde contre une «catastrophe» imminente lors d’une interview de Fox News devenue virale, appelle à des poursuites pénales contre les personnes responsables et à l’arrêt immédiat de cette expérience mondiale.

