Un article scientifique explosif du Salk Institute révèle que la protéine de pointe de Covid est ce qui cause des caillots sanguins mortels… et elle est présente dans tous les vaccins contre les Covid (par conception)

Le prestigieux Institut Salk, fondé par le pionnier du vaccin Jonas Salk, a rédigé et publié un article scientifique explosif révélant que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est ce qui cause réellement des dommages vasculaires chez les patients Covid et les receveurs du vaccin Covid, favorisant les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, migraines, caillots sanguins et autres réactions nocives qui ont déjà tué des milliers d’Américains (source: VAERS.hhs.gov).

De manière critique, les quatre marques de vaccins Covid actuellement largement utilisées injectent aux patients la protéine de pointe ou, via la technologie de l’ARNm, demandent au corps du patient de fabriquer des protéines de pointe et de les libérer dans son propre sang. Cela inonde le corps du patient avec la protéine de pointe que le Salk Institute a maintenant identifiée comme la cause des dommages vasculaires et des événements connexes (tels que les caillots sanguins, qui tuent de nombreuses personnes qui prennent les vaccins).

En termes simples, cela signifie que les vaccins ont été conçus pour contenir l’élément même qui tue les gens.

La fausse hypothèse de l’industrie du vaccin et de ses propagandistes est que la protéine de pointe est «inerte» et inoffensive. Le Salk Institute prouve que cette hypothèse est dangereusement inexacte.

Institut Salk: La protéine de pointe «endommage les cellules» et provoque une «maladie vasculaire» même sans virus

Dans un article intitulé «La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie», publié le 30 avril 2021, le Salk Institute avertit que «les chercheurs et collaborateurs de Salk montrent comment la protéine endommage les cellules, confirmant COVID-19 comme une maladie essentiellement vasculaire.»

De cet article:

Maintenant, une nouvelle étude majeure montre que les protéines de pointe virale (qui se comportent très différemment de celles codées en toute sécurité par les vaccins) jouent également un rôle clé dans la maladie elle-même.

L’article, publié le 30 avril 2021 dans Circulation Research, montre également de manière concluante que la COVID-19 est une maladie vasculaire, démontrant exactement comment le virus SRAS-CoV-2 endommage et attaque le système vasculaire au niveau cellulaire.

«Beaucoup de gens la considèrent comme une maladie respiratoire, mais c’est vraiment une maladie vasculaire», explique le professeur adjoint de recherche Uri Manor, co-auteur principal de l’étude. «Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont des accidents vasculaires cérébraux et pourquoi certaines personnes ont des problèmes dans d’autres parties du corps. Le point commun entre eux est qu’ils ont tous des fondements vasculaires.

… L’article fournit une confirmation claire et une explication détaillée du mécanisme par lequel la protéine endommage les cellules vasculaires pour la première fois.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un «pseudovirus» qui était entouré de la couronne classique SARS-CoV-2 de protéines de pointe, mais qui ne contenait aucun virus réel. L’exposition à ce pseudovirus a entraîné des lésions des poumons et des artères d’un modèle animal – prouvant que la protéine de pointe seule était suffisante pour provoquer la maladie. Les échantillons de tissus ont montré une inflammation des cellules endothéliales tapissant les parois des artères pulmonaires.

L’équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire, exposant des cellules endothéliales saines (qui tapissent les artères) à la protéine de pointe. Ils ont montré que la protéine de pointe endommageait les cellules en se liant à ACE2. Cette liaison a perturbé la signalisation moléculaire de l’ACE2 aux mitochondries (organites qui génèrent de l’énergie pour les cellules), provoquant des dommages et une fragmentation des mitochondries.

Des études antérieures ont montré un effet similaire lorsque les cellules étaient exposées au virus SRAS-CoV-2, mais il s’agit de la première étude à montrer que les dommages se produisent lorsque les cellules sont exposées seules à la protéine de pointe.

«Si vous supprimez les capacités de réplication du virus, il a toujours un effet néfaste majeur sur les cellules vasculaires, simplement en raison de sa capacité à se lier à ce récepteur ACE2, le récepteur de la protéine S, désormais célèbre grâce à la COVID», explique Manor. . «D’autres études sur les protéines de pointe mutantes fourniront également de nouvelles informations sur l’infectivité et la gravité des virus SARS CoV-2 mutants.»

L’article ne mentionne pas que les vaccins Covid-19 injectent aux patients la même protéine de pointe que celle étudiée, mais ce fait est largement connu et même vanté par l’industrie des vaccins.

Le résultat de cette recherche est que les vaccins Covid provoquent des maladies vasculaires et provoquent directement des blessures et des décès dus à des caillots sanguins et à d’autres réactions vasculaires. Tout cela est dû à la protéine de pointe qui est délibérément intégrée aux vaccins.

Tiré de la revue médicale Circulation Research: La protéine de pointe est ce qui cause les dommages

L’article du Salk Institute fait référence à cet article scientifique publié dans Circulation Research: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2.

Cet article est le premier à documenter le mécanisme par lequel les protéines de pointe – même celles dépourvues d’un composant viral actif – provoquent une destruction vasculaire en se liant aux récepteurs ACE2 et en inhibant la fonction des mitochondries cellulaires.

D’après l’article:

La protéine SARS-CoV-1 [Spike] favorise les lésions pulmonaires en diminuant le niveau d’ACE2 dans les poumons infectés. Dans la présente étude, nous montrons que la protéine S seule peut endommager les cellules endothéliales vasculaires (EC) en régulant à la baisse ACE2 et en inhibant par conséquent la fonction mitochondriale.

Également de l’article:

Nous avons ensuite étudié l’impact de la protéine S sur la fonction mitochondriale. Les images confocales des CE traitées avec la protéine S1 ont révélé une fragmentation mitochondriale accrue, indiquant une dynamique mitochondriale modifiée…

De plus, la surexpression d’ACE2-L a provoqué une augmentation du taux d’acidification basale, de la glycolyse induite par le glucose, de la capacité glycolytique maximale et de la réserve glycolytique (Figure [D], ii). En outre, les EC incubées avec la protéine S1 avaient une fonction mitochondriale atténuée mais une glycolyse accrue, par rapport aux cellules témoins traitées avec des IgG…

… Nos données révèlent que la protéine S seule peut endommager l’endothélium, qui se manifeste par une altération de la fonction mitochondriale et de l’activité eNOS, mais une glycolyse accrue. Il semble que la protéine S dans les EC augmente le stress redox, ce qui peut conduire à la désactivation de l’AMPK, à la régulation positive de MDM2 et finalement à la déstabilisation de l’ACE2.

L’étude, évidemment rédigée par une organisation pro-vaccin, dit alors que les «anticorps générés par la vaccination» peuvent protéger le corps de la protéine de pointe. Ainsi, l’article dit essentiellement (paraphrasé): «La protéine de pointe peut causer d’énormes dommages au système vasculaire lorsqu’une personne est injectée avec cette protéine de pointe, et lorsque le système immunitaire de cette personne attaque la protéine de pointe et la neutralise, les dommages peuvent être arrêté.

En d’autres termes, le système immunitaire humain tente de protéger le patient des dommages causés par le vaccin, avant que le patient ne soit tué par les effets indésirables.

En d’autres termes, toute personne qui survit réellement au vaccin contre le covid ne le fait que parce que son système immunitaire inné la protège du vaccin, et non du vaccin. Le vaccin est l’arme. Votre système immunitaire est votre défense.

Tous les vaccins Covid doivent être immédiatement arrêtés et rappelés

Sur la base de cette seule recherche, tous les vaccins Covid devraient être immédiatement retirés du marché et réévalués pour les effets secondaires à long terme.

Selon les données VAERS publiées par le gouvernement, les décès par vaccin en 2021 (jusqu’à présent) sont déjà près de 4000 % plus élevés que tous les décès par vaccin de 2020 combinés. Quoi de neuf en 2021? Le vaccin Covid, construit avec la protéine de pointe qui cause des dommages vasculaires. Le nombre d’Américains décédés après avoir pris des vaccins contre les Covid se chiffre déjà à des milliers, et des estimations réalistes placent ce nombre à des dizaines de milliers (avec plus de morts chaque jour).

Le mécanisme est maintenant bien compris: le vaccin Covid injecte au patient des protéines de pointe, les protéines de pointe provoquent des lésions vasculaires et une agrégation des plaquettes sanguines, cela conduit à des caillots sanguins qui circulent dans le corps et se logent dans différents organes (le cœur, les poumons, le cerveau, etc.), causant des décès attribués à des «accidents vasculaires cérébraux» ou des «crises cardiaques» ou à une «embolie pulmonaire».

La cause commune est les dommages vasculaires résultant de la protéine de pointe. Essentiellement, des millions de personnes reçoivent des injections de facteurs artificiels de coagulation sanguine, puis meurent de caillots sanguins, tandis que les médias corporatifs désastreusement malhonnêtes affirment que tous les vaccins Covid sont totalement «sûrs» et n’ont fait de mal à personne.

Les vaccins à ARNm transforment votre corps en une usine d’armes biologiques à protéines de pointe pour en exposer d’autres

Les vaccins à ARNm transforment les propres cellules du corps humain en usines de protéines de pointe, déversant des particules de protéines de pointe mortelles dans la circulation sanguine. Un nombre croissant de chercheurs découvrent également que ces protéines de pointe semblent «excréter» ou se transmettre des vaccinés aux non vaccinés, provoquant des réactions indésirables chez des personnes qui n’ont jamais été vaccinées elles-mêmes, mais qui ont passé du temps à proximité d’autres personnes qui l’ont été.

La technologie sous-jacente est appelée «vaccins auto-réplicatifs», et elle a été mise au point par des médecins et des scientifiques travaillant sous le régime raciste de l’apartheid en Afrique du Sud. Là, des chercheurs médicaux ont conçu des vaccins auto-réplicatifs spécifiques à la race, conçus pour se propager à travers la population noire d’Afrique du Sud et exterminer les masses qui constituaient une menace pour l’élite technocratique dirigeante. Aujourd’hui, nous sommes tous les cibles de ces systèmes d’armes alors que les mondialistes cherchent à exterminer les populations humaines à l’échelle mondiale, quelle que soit la couleur de la peau ou le pays d’origine.

Cette année encore, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a célébré cette technologie de vaccin auto-réplicatif et demande qu’elle soit utilisée pour réaliser une vaccination de masse mondiale, complétée par des drones de surveillance et des robots d’IA qui renforcent la conformité des vaccins (probablement sous la menace d’une arme à feu).

En effet, les vaccins à ARNm fonctionnent comme des usines d’armes biologiques qui transforment les êtres humains en centres de fabrication et de transmission d’armes biologiques, propageant des dommages vasculaires et la mort à toute la population, y compris à ceux qui n’étaient pas encore vaccinés.

Tous les vaccins Covid sont des expériences médicales risquées, mais les masses inconscientes subissent un lavage de cerveau et disent que les vaccins ont tous été «approuvés» comme sûrs et efficaces

La FDA n’a accordé aucune approbation thérapeutique pour aucun vaccin contre la Covid-19, et aucun essai à long terme n’a été réalisé pour montrer que les vaccins contre la covid-19 sont sûrs et efficaces. Au contraire, la FDA a accordé une autorisation expérimentale aux États-Unis, ce qui admet que ceux qui prennent les vaccins participent à une expérience médicale risquée aux conséquences inconnues.

Ceux qui prennent le vaccin subissent souvent un lavage de cerveau ou sont trompés par les médias d’entreprise mensongers qui prétendent à tort que les vaccins Covid ont été «approuvés» par la FDA et n’ont fait de mal à personne. Les propres données VAERS du gouvernement sur VAERS.hhs.gov prouvent le contraire.

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, j’explique tout cela plus en détail, révélant comment les vaccins Covid ont été conçus dès le début pour être des injections de dépeuplement / euthanasie pour parvenir à un dépeuplement mondial (meurtre de masse via des vaccins).

Cette conclusion est désormais irréfutable. Les vaccins injectent littéralement aux gens la substance même qui les tue. Ce n’est pas une médecine; c’est la violence médicale contre l’humanité.

L’establishment de la science médicale qui pousse les vaccins est maintenant engagé dans des crimes contre l’humanité au niveau de l’Holocauste. Josef Mengele serait fier. (Il a finalement été exécuté par pendaison publique pour ses crimes contre l’humanité.)

Écoutez et partagez partout:

Trouvez un nouveau podcast chaque jour de la semaine sur

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Dr Fauci finance le trafic d’organes de bébés avortés, aidant les chercheurs à greffer des cuirs chevelus de bébé sur des rongeurs

Sous la direction du Dr Anthony Fauci, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) s’est engagé dans la recherche machiavélique la plus contraire à l’éthique du 21e siècle. Cette recherche rivalise avec le travail du Dr Mengele, qui a mené d’horribles expériences médicales sur des jumeaux pour aider les nazis à justifier l’Holocauste.

Pendant des années, Fauci était l’homme de référence pour la recherche sur le gain de fonction des coronavirus à Wuhan, en Chine. En collaboration avec Peter Daszak de l’Eco Health Alliance, Fauci a envoyé des millions d’argent des contribuables à des virologues chinois pour faire progresser la recherche sur les chimères virales qui était auparavant interdite aux États-Unis. Cette recherche contraire à l’éthique était justifiée pour développer de nouveaux vaccins pour le monde. Aujourd’hui, Fauci fait partie d’une campagne mondiale visant à restreindre les libertés humaines, en retenant les gens jusqu’à ce qu’ils se soumettent à des vaccins de biohacking à ARNm.

Mais ce n’est pas toutes les manières machiavéliques de Fauci…

Fauci finance l’industrie du trafic d’organes fœtaux, contribuant à la création de chimères humains-rongeurs

Développer des chimères virales qui exploitent les humains n’est pas la seule recherche sadique que Fauci a contribué à faire avancer au 21e siècle. Une enquête du Center for Medial Progress (CMP) révèle que Fauci a également aidé à financer des recherches de niveau universitaire qui récoltent des foies vivants et des cuirs chevelus de bébés avortés. Le NIAID utilise l’argent des contribuables pour financer essentiellement l’industrie du trafic d’organes fœtaux, tout en se procurant des organes fœtaux pour la création de chimères humains-rongeurs.

Des scientifiques de l’Université de Pittsburgh ont attaché des cuirs chevelus de bébé avortés à des torses de souris pour mener des expériences médicales sur le système immunitaire humain. Ces actes sont des crimes contre l’humanité, car les bébés avortés sont soigneusement sélectionnés et récoltés stratégiquement pour créer des chimères pour des expériences médicales. Cette recherche sur le système immunitaire morose coïncide-t-elle avec la recherche sur le virus à gain de fonction qui a été utilisée pour exploiter les humains et développer des vaccins? Après tout, les cellules fœtales avortées sont utilisées dans la recherche sur les vaccins.

«L’Université de Pittsburgh est une plaque tournante pour certaines des expériences les plus barbares menées sur des nourrissons humains avortés tardivement – des expériences financées par le gouvernement des États-Unis», explique le narrateur dans le témoignage vidéo du CMP. «Dans le même temps, l’Université parraine l’entreprise locale d’avortement Planned Parenthood dans ce qui ressemble à une contrepartie illégale pour les parties du corps du fœtus.»

Avec des subventions du Fauci, l’Université de Pittsburgh collabore avec Planned Parenthood pour prélever des organes sur des bébés vivants

L’Université de Pittsburgh est désormais révélée comme une plaque tournante des violations des droits humains, où le trafic et l’expérimentation d’organes de bébé avortés se déroulent à la lumière du jour. Cette opération a lieu parce que l’université a reçu une importante subvention du bureau du Dr Fauci. La recherche macabre a été révélée lors d’une opération d’infiltration par le journaliste d’investigation David Daleiden. Son témoignage, porté devant la Chambre des représentants de l’État de Pennsylvanie, expose l’expérimentation parrainée par le Fauci sur les parties de bébé avortées.

La vidéo révèle des preuves provenant de l’Université de Pittsburgh. Les chercheurs universitaires ont développé un protocole pour récolter «les foies les plus frais et les plus purs de bébés avortés de cinq mois afin d’isoler un nombre massif de cellules souches pour une transplantation expérimentale chez des adultes». Des images montrent des chercheurs de l’Université de Pittsburgh poussant et poussant un bébé avorté à tester ses réflexes et à s’assurer que le bébé est toujours en vie pour le prélèvement d’organes. Planned Parenthood of Western Pennsylvania fait l’objet d’une enquête fédérale pour avoir utilisé des médecins spécialistes de l’avortement de l’Université de Pittsburgh pour maintenir un approvisionnement régulier en organes et tissus fœtaux.

Au cours de la procédure d’avortement en direct, un bébé prématuré est soigneusement sélectionné pour un «déclenchement du travail». Le bébé, toujours attaché au cordon ombilical, est ouvert et des spécialistes de l’avortement extraient le foie vivant. Ce protocole a été financé par une subvention de 3 millions de dollars des National Institutes of Health. Les NIH ont également acheminé à l’université 1,4 million de dollars supplémentaires du projet GUDMAP pour continuer le trafic de reins fœtaux avortés dont les NIH avaient besoin pour poursuivre la recherche grotesque sur les tissus fœtaux à travers les États-Unis.

Les sources comprennent:

LifeSiteNews.com

History.com

NaturalNews.com

LifeSiteNews.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CovidVaccineReactions.com documente les blessures et les réactions causées par les vaccins Covid

Il y a un génocide de masse en cours, mais vous ne le sauriez jamais simplement en lisant ou en écoutant les «nouvelles».

L’histoire officielle est que tout le monde qui se fait injecter le coronavirus de Wuhan (Covid-19) se porte très bien, même si la réalité est que les gens partout dans le monde tombent malades ou meurent des vaccins à des taux stupéfiants.

Pour s’assurer que les gens ont accès à la vérité, un site Web appelé Covid-19 Vaccine Reactions a été mis en place pour suivre les événements indésirables au fur et à mesure qu’ils se produisent. Le site regroupe ce qui est parfois rapporté dans les nouvelles avec des histoires de première main sur des personnes qui ont souffert après avoir reçu l’une des injections.

L’un des derniers titres du site est celui du New York Post qui documente un expert en cybersécurité de 42 ans décédé après avoir été injecté. Ci-dessous, un fil Twitter de l’écrivain Alex Berenson sur la propagande sans fin du virus chinois des médias mainstream.

«Je regarde le baseball ce soir et, de nulle part, les annonceurs commencent à parler du vaccin, de sa facilité d’obtention, de sa qualité… et la signalisation du stade dit: ‘Prends-en un pour l’équipe. Faites-vous vacciner’», a tweeté Berenson.

« Deux minuscules vrilles de cette campagne écrasante, coordonnée non seulement au niveau national mais international sur tant de fronts – se faire vacciner et voler vers l’Europe ou aller à l’université ou obtenir des beignets gratuits », a-t-il ajouté. « Et aidez-moi ici. Je ne peux pas penser à un autre exemple à distance comme celui-ci. »

Ci-dessous, des captures d’écran prises directement à partir de la documentation de l’essai de vaccin à ARNm de Pfizer admettant que les vaccins contre la grippe de Wuhan se répandent en fait sur d’autres personnes, y compris les non-vaccinés.

La section 8.3.5.1 du document explique que les humains peuvent inhaler des protéines de pointe ainsi que les ramasser des autres par contact avec la peau. Cela signifie que ceux qui se font injecter le coronavirus de Wuhan (Covid-19) propagent potentiellement des poisons modifiant l’ADN à toutes les personnes avec lesquelles ils entrent en contact.

Parlez de CovidVaccineReactions.com à vos amis et à votre famille

Plus bas sur la page de la semaine dernière se trouve une photo d’un parking vide avec quelques tentes blanches avec la légende: «Les vaccins du premier week-end sont disponibles pour le grand public dans le Colorado.» Apparemment, très peu de gens au Colorado veulent se faire injecter des germes chinois.

Parmi les autres éléments remarquables en première page au moment de la rédaction de cet article, citons l’histoire d’un homme qui a quitté la route et s’est écrasé au volant en raison de convulsions qu’il a subies soudainement après avoir été injecté.

Ensuite, il y a encore un autre tweet d’Alex Berenson sur le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), que la secte de la mort vaccinale essaie maintenant de déclarer comme «indigne de confiance» car il montre un nombre élevé de blessures et de décès dus aux vaccins.

«L’église du vaccin aime prétendre que VAERS n’est pas digne de confiance», note Berenson. «En fait, VAERS est la seule raison pour laquelle nous connaissons les caillots @jnjnews (Johnson & Johnson); le système @cdcgov v-safe plus actif ne les a pas trouvés et l’essai clinique a été pire – JNJ a bluffé @us_fda en ignorant un cas de thrombocytopénie.»

Pendant ce temps, le CDC pousse à lever la «pause» sur le vaccin J&J parce que l’objectif est de faire vacciner autant d’Américains que possible à la «vitesse de distorsion». Tout cela est venu, bien sûr, grâce au programme «Operation Warp Speed» de Donald Trump pour la vaccination de masse.

Une autre chose à noter est les dernières nouvelles sur la façon dont les injections d’ARNm peuvent amener les gens à développer l’herpès – rien de tel que certaines maladies sexuellement transmissibles pour accompagner cette «immunité», hein?

Assurez-vous de parcourir toutes les nouvelles disponibles sur CovidVaccineReactions.com et parlez-en à vos amis et à votre famille. Plus les gens apprennent la vérité sur ces coups mortels, moins nous sommes tous susceptibles d’être tyrannisés par des «passeports» de vaccins et d’autres saveurs de fascisme médical.

Vous pouvez également vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

CovidVaccineReactions.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les scientifiques préviennent que les vaccins à ARNm développés par Pfizer et Moderna provoquent des caillots sanguins

Les scientifiques préviennent que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan vendus par Pfizer et Moderna peuvent également provoquer des caillots sanguins. Les deux vaccins, développés à l’aide de la technologie de l’ARN messager, ont été largement utilisés dans de nombreux pays. Des rapports sur les effets secondaires mortels des vaccins sont apparus à la suite des interdictions des vaccins vecteurs adénoviraux de Johnson & Johnson et AstraZeneca, qui ont été les premiers à être liés à des caillots sanguins.

Selon une étude du 16 avril de l’Université d’Oxford, moins de personnes ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) après avoir reçu les vaccins à ARNm par rapport au vaccin AstraZeneca. Seulement quatre personnes sur 1 million ont développé des caillots sanguins dans le cerveau après avoir reçu les vaccins Pfizer et Moderna, tandis que cinq personnes sur 1 million ont développé des caillots sanguins après avoir été inoculées avec le vaccin AstraZeneca.

Mais même avant la publication de l’étude d’Oxford, les responsables de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avaient déjà été avertis des risques potentiels des vaccins à ARNm. Le pédiatre Dr J. Patrick Whelan a écrit dans un commentaire de décembre 2020 que les deux vaccins «ont le potentiel de causer des lésions microvasculaires» à différentes parties du corps, telles que le cerveau et le cœur. En raison de ce risque, Whelan a appelé à une «prudence particulière» avant la vaccination des enfants.

L’avertissement de Whelan et le journal d’Oxford ont été complètement ignorés alors que les autorités sanitaires américaines ont poursuivi le déploiement des vaccins Pfizer et Moderna. Le 13 avril, le directeur du Centre d’évaluation et de recherche des produits biologiques de la FDA, le Dr Peter Marks, a déclaré aux journalistes qu’aucun cas de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire n’avait été signalé chez les personnes ayant reçu les deux vaccins à ARNm.

Le lendemain, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont organisé une réunion d’urgence de son Comité consultatif sur les pratiques de vaccination. Les membres du comité qui ont assisté à la réunion ont loué les vaccins Pfizer et Moderna car il n’y avait «aucun signal de sécurité» avec les deux candidats. Les actions des membres ont suggéré qu’aucun des vaccins à ARNm n’était associé à des rapports de caillots sanguins – contrairement aux injections AstraZeneca et J&J.

Les rapports de personnes développant des caillots sanguins après la vaccination ne font qu’alimenter l’hésitation à la vaccination

Cependant, les données réelles du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) contredisent les affirmations des marques et des membres du comité des CDC. Sur la base des données VAERS du 14 décembre de l’année dernière au 1er avril de cette année, des cas de coagulation sanguine associés aux vaccins Pfizer et Moderna existent. Sur près de 800 rapports de caillots sanguins dans le système, le vaccin Pfizer était lié à 400 cas tandis que le vaccin Moderna était lié à 337 rapports.

Les expériences réelles des personnes qui ont reçu les vaccins ARNm et qui ont subi des effets indésirables soulignent les risques liés à la gestion de ces traitements nocifs. L’un de ces cas impliquait la mort d’un médecin de Floride en parfaite santé en janvier 2021. L’obstétricien de Miami, le Dr Gregory Michael, décédé deux semaines après avoir été vacciné, a reçu le vaccin Pfizer, fabriqué en partenariat avec la société de biotechnologie allemande BioNTech. (Connexes: un médecin de Miami décède après avoir reçu la première dose de vaccin Pfizer.)

Trois jours après avoir reçu le vaccin, Michael a cherché un traitement médical au centre médical Mount Sinai où il a travaillé pour voir des taches rouges sur ses mains et ses pieds. Les médecins ont alors découvert qu’il souffrait de thrombocytopénie, une affection caractérisée par des taux anormalement bas de plaquettes sanguines. Michael a ensuite reçu différents traitements médicaux, tels que des transfusions de plaquettes, mais en vain. Il est finalement décédé le 4 janvier d’un accident vasculaire cérébral hémorragique avant de pouvoir subir une procédure de dernier recours.

Le CDC a enquêté sur la mort de Michael et a conclu que l’obstétricien était décédé de «causes naturelles». Selon un rapport du New York Post du 8 avril, une enquête conjointe a été menée par le CDC et le Florida Department of Health, et des échantillons provenant d’une autopsie pratiquée sur le médecin ont été examinés. L’enquête a conclu qu’«il n’y a aucune certitude médicale … le vaccin n’avait rien à voir avec la condition.»

Plus tard, un habitant de Brighton, dans le Colorado, a déclaré avoir développé des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin Moderna. S’adressant à la station de nouvelles locale KDVR, Jeff Johnson, 49 ans, a déclaré qu’il avait été transporté d’urgence aux urgences après avoir développé deux caillots sanguins sur sa jambe gauche. Il a déclaré que les caillots sanguins se sont développés une semaine après avoir reçu le vaccin Moderna dans une succursale des centres de santé familiale Salud de la ville. Selon le médecin de Johnson, les caillots sanguins diagnostiqués comme une thrombose veineuse profonde pourraient avoir été causés par le vaccin à ARNm que le patient a reçu.

Johnson a reçu un traitement médical pour les caillots sanguins dans sa jambe gauche. Le joueur de 49 ans s’est amélioré depuis et retournera au travail. Il a exprimé l’espoir qu’il n’aura pas d’autres problèmes après sa vaccination. (Connexes: les vaccins à ARNm pour le coronavirus de Wuhan ont provoqué des troubles sanguins chez au moins 36 personnes.)

Visitez VaccineInjuryNews.com pour en savoir plus sur les caillots sanguins causés par les vaccins contre le coronavirus de Wuhan.

Les sources comprennent:

LifeSiteNews.com

Regulations.gov

NYPost.com

KDVR.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Health Ranger a averti en 2012 que les vaccins «auto-propagés» «menaceraient la survie de la race humaine»

Près d’une décennie avant la sortie des «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19), le Health Ranger nous mettait tous en garde contre les futures injections «auto-propagées» qui menaçaient d’anéantir l’humanité de la surface de la terre.

Les vaccins auto-propagateurs, au cas où vous ne les connaissez pas, se propagent sans même avoir à être injectés. Les vaccinés les «répandent» simplement sur les autres par contact étroit, infectant les non-vaccinés avec des particules chimiques qui pourraient les stériliser ou les tuer.

Nous voyons déjà cela se produire avec les injections de virus chinois, qui provoquent des règles irrégulières chez les femmes et des dysfonctionnements érectiles chez les hommes. En bref, les vaccins contre la grippe de Wuhan sont une condamnation à mort pour ceux qui les prennent, et peut-être même pour ceux qui ne le font pas.

En 2012, lorsque le Health Ranger mettait en garde contre la «pollution par auto-réplication», la plupart des gens ne pensaient qu’aux organismes génétiquement modifiés (OGM) et à la nanotechnologie. Aujourd’hui, il est plus largement admis que ces armes biologiques incluent également les vaccins.

Comme l’expliquait le Health Ranger, des «machines microscopiques auto-reproductibles» étaient utilisées même à ce moment-là pour faire avancer le programme de dépeuplement. Aussi connue sous le nom d’armes microscopiques à auto-réplication, une telle technologie a un seul objectif: tuer des gens.

Les vaccins sont le virus

L’automne dernier, les médias mainstream discutaient de la manière dont la technologie d’auto-réplication était déjà étudiée pour une utilisation en conjonction avec les injections de virus chinois.

Reconnaissant qu’une majorité d’Américains rejetteraient probablement un vaccin contre un virus présumé présentant des symptômes reflétant un simple rhume ou une toux, l’État profond médical a élaboré un plan pour vacciner tranquillement toute la société sans avoir à injecter chaque personne.

Les vaccins auto-réplicatifs sont ainsi devenus une solution au problème de «l’hésitation» vaccinale car ils ont la capacité de propager des vaccins via l’infection – ce qui signifie que si vous êtes proche de quelqu’un qui a été récemment injecté, vous pourriez très bien «attraper» le vaccin auprès d’eux par leur salive ou leur écoulement nasal.

Cela ressemble beaucoup à ce que les fascistes médicaux ont dit à propos du virus chinois lui-même, sauf qu’il n’y a jamais eu de preuve définitive que le virus pouvait se propager de cette manière. En attendant, nous avons maintenant des preuves solides montrant que les injections, et ceux qui les reçoivent, sont les vecteurs de propagation de la maladie.

Parce que les personnes injectées sont essentiellement des usines de maladies ambulantes, les éviter à tout prix pourrait contribuer grandement à vous protéger contre les infections.

L’une des choses les plus effrayantes à propos des vaccins auto-propagés contre la grippe de Wuhan est le fait qu’ils ne seront plus jamais contenus maintenant qu’ils ont été libérés. Même l’État profond médical admet que c’est le cas, avertissant qu’une fois libérés, «les scientifiques ne contrôleront plus le virus».

«Il pourrait muter, comme le font naturellement les virus», prévient Filippa Lentzos, écrivant pour The Bulletin. «Cela peut sauter des espèces. Il traversera les frontières. Il y aura des résultats inattendus et des conséquences imprévues. Il y en a toujours.»

«Les vaccins auto-propagateurs sont essentiellement des virus génétiquement modifiés conçus pour traverser les populations de la même manière que les maladies infectieuses», révèle encore Lentzos.

Puisqu’il n’y a pas grand-chose que nous pouvons faire à ce stade autre que d’essayer d’éviter ceux qui ont été vaccinés, la meilleure chose à faire est de renforcer votre système immunitaire de toutes les manières possibles. Plus important encore, priez pour votre protection et celle de votre famille, car nous sommes maintenant dans un territoire totalement inconnu.

«Nous assistons au déroulement d’un plan transgénérationnel génocidaire. Bill Gates l’exécute au nom d’hommes morts et d’autres qui partageaient leurs objectifs», prévient Vince Morreno. « C’est diabolique. Satanique. La civilisation face à un danger extrêmement clair et présent. »

Plus des dernières nouvelles sur le génocide de masse du virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

NaturalNews.com

TheBulletin.org

Rense.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’Université Johns Hopkins confirme que les vaccins «auto-propagés» sont réels

La plupart des Américains disent non aux vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] malgré les meilleurs efforts de l’État profond pour les influencer. Cela n’a peut-être pas d’importance, cependant, car les piqûres pourraient se propager spontanément, ce qui signifie que les vaccinés pourraient effectivement vacciner les non-vaccinés simplement en les «répandant» sur eux.

Un article de l’Université Johns Hopkins (JHU) explique comment les vaccins auto-propagateurs fonctionnent pour se propager à la fois dans les populations vaccinées et non vaccinées par conception. Même si vous renoncez à la piqûre, en d’autres termes, vous pourriez finir par être vacciné si quelqu’un avec qui vous entrez en contact a été récemment injecté.

Ironiquement, cela fait des personnes vaccinées les véritables «super-épandeurs» qui mettent la société en danger. Puisqu’il n’y a toujours aucune preuve réelle que les virus se propagent même par voie aérienne, qui est en fait responsable de la propagation de la maladie dans la société? La réponse est le vacciné.

«Les vaccins auto-propagateurs – également connus sous le nom de vaccins transmissibles ou auto-propagés – sont génétiquement modifiés pour se déplacer dans les populations de la même manière que les maladies transmissibles, mais plutôt que de provoquer des maladies, ils confèrent une protection», explique le document de JHU.

«La vision est qu’un petit nombre d’individus dans la population cible pourraient être vaccinés, et la souche vaccinale circulerait alors dans la population un peu comme un virus pathogène. Ces vaccins pourraient augmenter considérablement la couverture vaccinale dans les populations humaines ou animales sans qu’il soit nécessaire d’inoculer chaque individu.»

L’article poursuit en expliquant les deux types différents de vaccins auto-propagateurs: les vaccins à vecteurs recombinants et les vaccins viraux vivants. Il semblerait que les injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) constituent les premières.

«Les vaccins à vecteurs recombinants combinent les éléments d’un virus pathogène qui induisent l’immunité (en supprimant la partie qui cause la maladie)», explique l’article. « Le cytomégalovirus est un vecteur candidat pour les vaccins recombinants car il est hautement spécifique à l’espèce et modérément transmissible. »

L’article complet est disponible pour consultation à ce lien.

Vous pourriez déjà être «vacciné» sans même le savoir

En ce qui concerne le virus chinois, les scientifiques réfléchissaient déjà l’été dernier à la manière de fabriquer des vaccins auto-propagateurs pour lui. Le Bulletin a rapporté qu’en raison de «l’hésitation» des vaccins, les eugénistes tentent de trouver comment maximiser les propriétés d’auto-propagation des injections.

« Depuis au moins 20 ans, les scientifiques expérimentent de tels vaccins auto-propagateurs, un travail qui se poursuit à ce jour et qui a attiré l’attention de l’armée américaine », a rapporté The Bulletin, admettant que les risques d’une telle technologie sont élevés. .

«Une fois libérés, les scientifiques ne contrôleront plus le virus. Il pourrait muter, comme le font naturellement les virus. Il peut sauter des espèces. Il traversera les frontières. Il y aura des résultats inattendus et des conséquences imprévues. Il y en a toujours.»

Comme tout ce qui sort de Big Pharma, les vaccins auto-propagateurs sont faux. Le génie génétique est nécessaire pour les faire «fonctionner», et ils fonctionnent comme un virus, ce qui suggère que les vaccins sont le vrai virus qui nous menace tous.

«L’idée, essentiellement, est de vacciner une petite proportion d’une population par inoculation directe», a expliqué le Bulletin.

«Ces soi-disant fondateurs vont ensuite transmettre passivement le vaccin à d’autres animaux qu’ils rencontrent soit par le toucher, le sexe, l’allaitement ou en respirant le même air. Progressivement, ces interactions pourraient renforcer l’immunité au niveau de la population.»

Des vaccins auto-propagateurs ont été inventés pour la «lutte antiparasitaire»

Ironiquement, l’idée de vaccins auto-propagateurs est née du désir des scientifiques de développer une nouvelle façon de contrôler les populations de ravageurs. En d’autres termes, il existe des vaccins auto-propagateurs à des fins de lutte antiparasitaire.

Certains des premiers vaccins auto-propagateurs utilisés chez les animaux les ont efficacement stérilisés. Cette forme d ‘«immunocontraception» a détourné le système immunitaire des souris injectées et les a empêchées de féconder leur progéniture. Ceci est étrangement similaire à ce qui arrive maintenant aux hommes et aux femmes qui souffrent de problèmes de reproduction après avoir été injectés.

L’histoire officielle est que les vaccins auto-propagateurs n’ont pas encore été «testés» sur les humains, mais nous savons mieux que cela. Au moment où les médias ont signalé que quelque chose de ce genre existe, il est probable qu’il soit déjà utilisé depuis un certain temps. C’est ainsi que l’établissement joue le jeu.

Mike Adams, le Health Ranger, appelle cette science «incontrôlable». C’est une menace existentielle pour l’humanité elle-même car une fois que le chat est sorti du sac, il n’y a plus moyen de le contenir à nouveau.

«Si une action ou une politique a un risque présumé de causer des dommages au public ou à l’environnement, la charge de la preuve qu’elle n’est PAS nuisible incombe à ceux qui agissent», a averti Adams en 2012.

«En d’autres termes, les scientifiques doivent PROUVER que leurs expériences ne sont PAS dangereuses avant d’être autorisés à les déchaîner sur le monde!»

Le seul problème est que les scientifiques d’aujourd’hui semblent vouloir que leurs expériences soient dangereuses – c’est là tout le problème. Dans ce cas, la plandémie du coronavirus de Wuhan (SRAS-COV-2 de la Covid-19), y compris la composante de vaccination de masse, consiste à exterminer la majeure partie de l’humanité et à ne laisser qu’un très petit reste de survivants.

Il n’est pas surprenant que l’eugéniste milliardaire Bill Gates ait longtemps joué un rôle dans ce programme. Chaque vaccin et autre intervention «médicale» qu’il a concocté avait un but, et un seul but: le génocide de masse.

«Nous assistons au déroulement d’un plan transgénérationnel génocidaire. Bill Gates l’exécute au nom d’hommes morts et d’autres personnes qui ont partagé leurs objectifs», écrit Vince Morreno.

«C’est diabolique. Satanique. La civilisation face à un danger extrêmement clair et présent.

Pour en savoir plus sur la menace des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent:

Rense.com

TheBulletin.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News