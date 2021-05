Le gros mensonge révélé

Écoutez le podcast

L’écoute de ce podcast audio anéantira à jamais tous les rêves que l’on peut avoir de l’armée américaine qui se précipite et nous sauve du bourbier de la corruption et de la guerre illimitée qui nous mitraille. Douglas Gabriel à AIM4Truth et Michael McKibben à Americans4Innovation lâchent la bombe que CENTCOM a orchestrée le vol de l’élection de 2020.

De plus, CENTCOM a fondé Scytl USA, LLC en 2009 et en 2010, ils ont transféré 100% de la propriété à la société espagnole Scytl Election Technologies, S.A. Cela, à lui seul, devrait suffire à renverser l’élection. Puis, le 30 octobre 2020, l’espagnol Scytl a fusionné avec le British Paragon Group Limited, tout en affirmant avoir fait faillite, ce qui n’était pas vraiment vrai.

Paragon compte 118 filiales. Le grand nombre de filiales de sociétés liées leur fait tourner la tête et c’est ainsi qu’elles sentent qu’elles peuvent mentir avec effronterie. Dominion a le sentiment de pouvoir intenter une action en diffamation parce que les crimes dont elle est accusée ont en fait été commis par des filiales liées.

Depuis des années, les deux décrivent un coup d’État mondial lent de la British Pilgrims Society, qui est progressivement réalisé en manipulant les élections via leurs machines numériques.

Ils disent que les racines de cette opération étaient dans la fondation d’OpTech, qui a fabriqué les machines à voter utilisées au Venezuela et ailleurs pendant l’administration Jimmy Carter et dans la fondation par Carter du Senior Executive Service, que Doug a décrit comme un cadre d’actifs britanniques en activité opérant au cœur de la bureaucratie fédérale américaine.

Aujourd’hui, chaque machine à voter aux États-Unis est liée à leur système et après avoir testé leur technologie et manipulé des élections dans le monde entier pendant plusieurs années, ils ont ouvert tous les arrêts en 2020.

Mike dit: «Il est très clair maintenant en regardant les informations, c’est qu’il s’agissait d’une opération de commandement central et que c’était spécifiquement concernant le trucage des élections … ce qu’il semble, c’est que SOE Software [qui a ensuite été acquis par Scytl] a été embauché par CENTCOM pour construire ce qui allait devenir le système Scytl et le préparer pour Prime Time, qui semble s’être produit en 2010.»

Doug nous rappelle que le CENTCOM est un groupe d’attaque.» Il ne fait aucun doute que c’est la composante du ministère de la Défense qui contrôle cela depuis le début.

«Ce que nous voyons ici, c’est la fin de l’Amérique. Si nous ne pouvons pas arrêter cette élection pour être la plus frauduleuse de l’histoire américaine – manifestement, avec 40 000 affadavits, des milliers de photos de personnes ayant commis des fraudes. Nous avons sous nos yeux une bande vidéo de travailleurs du scrutin qui commettent des fraudes; et si nous ne pouvons pas trouver un juge, alors nous devons mettre en place nos propres tribunaux, nous devons avoir des citoyens grands jurés… et rendre le verdict et rendre justice, ici.»

«J’espère donc que nous pourrons encore travailler avec le système. Je ne savais pas que nous aurions cette opportunité si tard dans le match. Mais si nous le pouvons, ce sera historique et ce sera puissant de faire partie de la Deuxième Révolution américaine, que nous devions combattre le système bureaucratique de l’établissement du Senior Executive Service; ces membres non élus de notre gouvernement fédéral qui contrôlent tout.»

Mike dit: «Tout cela a été une mise en place de notre ministère de la Défense. Cela me choque. J’espérais toujours qu’il y avait de bons gars au sein de notre ministère de la Défense, mais maintenant que nous voyons que CENTCOM est derrière cela…»

Réimprimé avec l’autorisation de l’auteur.

Alexandra Bruce

Forbidden Knowledge TV

Traduction : MIRASTNEWS

Source : DW