Pas de vaccin pour moi – et voici 35 raisons pour lesquelles

Par Gary G. Kohls, MD

Global Research

«Moins de 1% des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Toute la campagne de propagande de vaccination des CDC repose sur leur affirmation selon laquelle les effets secondaires des vaccinations sont extrêmement rares, mais selon la pro-sur-vaccination manifestement,

Le CDC financé par Big Pharma, rien qu’en 2016, VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) a reçu 59 117 rapports d’événements indésirables liés aux vaccins. Parmi ces rapports figuraient 432 décès liés à la vaccination, 1 091 incapacités permanentes liées à la vaccination, 4 132 hospitalisations liées à la vaccination et 10 274 ​​visites aux urgences liées à la vaccination. Et si ces chiffres représentaient en réalité moins de 1% du total comme l’affirme ce rapport? Vous multipliez ces nombres par 100.» – William Christenson

«La FDA reçoit 45% de son budget annuel de l’industrie pharmaceutique.

«L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire environ la moitié de son budget de sources privées, y compris Pharma et ses fondations alliées.

«Et le CDC, franchement, est une société de vaccins; elle détient 56 brevets de vaccins et achète et distribue annuellement 4,6 milliards de dollars de vaccins dans le cadre du programme Vaccins for Children, ce qui représente plus de 40% de son budget total.

«Le HHS (US Health and Human Services) s’associe aux fabricants de vaccins pour développer, approuver, recommander et passer des mandats pour de nouveaux produits, puis partage les bénéfices des ventes de vaccins.

«Les employés de HHS peuvent personnellement percevoir jusqu’à 150 000 dollars par an en redevances pour les produits sur lesquels ils travaillent.

« Par exemple, les principaux responsables du HHS collectent de l’argent sur chaque vente du vaccin controversé contre le VPH Gardasil de Merck, qui rapporte également des dizaines de millions de dollars par an à l’agence en redevances de brevets. » – Robert F. Kennedy, Jr

Les déclarations sur ces sites (ceci et cela) sont étayées par des faits qui se tiendront devant un tribunal. Le consentement éclairé nécessite un flux d’informations. Cliquez sur les sections hyperliens pour vous diriger vers des sources primaires telles que les documents CDC, OMS, FDA.

Le saviez-vous?

1. La FDA n’a pas approuvé les thérapies géniques d’ARNm de Moderna ou de Pfizer qu’elle a surnommées «vaccins». Il les a simplement autorisés. Confirme Fauci. «Aux États-Unis, la FDA, dans sa déclaration ambiguë, a fourni une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) au vaccin Pfizer-BioNTech, à savoir« pour permettre l’utilisation d’urgence du produit non approuvé,… pour la vaccination active…» (voir ici )

voir ci-dessous:

19 médecins ont averti le monde des dangers. AstraZeneca est abandonné dans 24 pays.

Johnson & Johnson, une «injection» de vecteur viral (1) qui a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence le 27 février 2021, a été interrompue par plusieurs États en raison de la formation de caillots sanguins. Le CDC avait confirmé. Mais la distribution a repris après une pause de 10 jours.

Le CDC confirme également (2) que les vaccins Pfizer & Moderna sont les plus meurtriers de tous les «vaccins», également dans un graphique à barres. 5 médecins éminents discutent de la façon dont levaccin Covid est une arme biologique.

2. Les essais cliniques s’achèveront en 2023, 12 sociétés de vaccins accélèrent leur commercialisation et vous êtes le cobaye.

3. La FDA et le CDC n’ont pas révélé au public plus de 20 effets indésirables, y compris la mort, liés aux injections de Covid19, qui ont été discutés lors d’une réunion d’octobre 2020. 3 544 décès dus aux injections de Covid19 sont signalés par le Centre national d’information sur les vaccins au 23/04/2021, et un tiers des décès sont survenus dans les 48 heures.

À des fins de clarification dans cet article, Covid19, étant donné que le virus n’a pas été isolé, est considéré comme une variante de la grippe, compte tenu des symptômes présentés par les patients. Et, oui, les gens peuvent mourir de la grippe ou du rhume. En fait, les poumons des patients atteints de grippe peuvent être plus endommagés que ceux des patients Covid.

Certains diront que SARS-CoV-2 a été développé dans un laboratoire de gain de fonction. C’est sans objet. La principale considération est de savoir si une injection expérimentale est justifiée pour une maladie avec un taux de survie de 99,9%.

Je suis pour les vaccins éprouvés, vrais et testés (sûrs). Je ne suis PAS pour la thérapie génique expérimentale soutenue par des études animales désastreuses, utilisées sur les humains pour la première fois de l’histoire.

4. Le vaccin à ARNm délivre une molécule inorganique synthétique (dispositif médical) qui programme vos cellules pour synthétiser des agents pathogènes sous la forme de la protéine de pointe que votre système immunitaire devra constamment combattre pour le reste de votre vie, selon des experts tels en tant que biologiste moléculaire et immunologiste, professeur Dolores Cahill. Elle explique. Confirme Fauci. Le Dr Lee Merritt confirme à nouveau.

D’autres l’appellent la thérapie de l’information qui pirate le logiciel de la vie, selon le scientifique en chef de Moderna [Mode RNA]. Vous devenez essentiellement un OGM. Le Dr Sherri Tenpenny a cartographié huit mécanismes pouvant entraîner la mort par un vaccin de Covid.

5. Le vaccin à ARNm ne vous empêche pas de contracter la Covid19 ou de la transmettre. Le Dr Steve Hotze élabore. Confirme Fauci. Le graphique du CDC souligne cette réalité, prouvant que ces injections sont inefficaces et que les passeports d’injection sont totalement inutiles.

87 millions d’Américains ont été soumis à des injections au 20/04/21, dont 7 157 ont contracté Covid après avoir été vaccinés, entraînant 88 décès. En outre, une «vaccination» imparfaite peut améliorer la transmission d’agents pathogènes hautement virulents, selon cet article du NCGI. Une étude sur des souris conclut que la protéine de pointe d’une «vaccination» peut provoquer des lésions pulmonaires.

Le saviez-vous aussi?

6. Le CDC a gonflé le taux de mortalité pour Covid-19 – qui n’était pas isolé – en demandant aux médecins dans sa directive du 24 mars 2020 d’attribuer la cause du décès comme Covid19 pour tous les décès, que les patients aient été testés positifs pour Covid19 ou s’ils eu d’autres comorbidités, afin d’augmenter la peur, et les médecins ont déclaré publiquement qu’ils subissaient des pressions pour marquer Covid19 sur les certificats de décès. Voici une liste:

Ce faux pas du CDC contrevient à la réglementation fédérale, selon IPAK. Chaque agence fédérale est tenue de soumettre une proposition de modification formelle au Federal Register avant de promulguer les modifications proposées. Un processus de commentaires publics et d’examen par les pairs de 60 jours s’ensuit avant que les changements puissent être apportés.

Le fait est que 60 000 Américains meurent chaque semaine, de manière constante, avant et après la peur des Covid – plus de données – tandis que les décès dus à la grippe et à d’autres maladies ont chuté.

7. Le CDC a admis plus tard que 94% des décès avaient des conditions sous-jacentes. Cela signifie que sur les 527 000 décès attribués à la variante de la grippe masquée par le SRAS-CoV-2, seulement 6% étaient en fait directement causés par Covid-19, soit 31 620. Cela porte le taux réel de létalité à 0,12% sur les 27 millions de cas.

8. Le taux de survie de Covid-19 est donc d’environ 99,9%. Si l’on utilise la population de l’État comme dénominateur, le taux de mortalité est encore plus bas, allant de 36 à 247 décès pour 100 000 habitants. Au 19 mars 2021, même avec les numéros trafiqués et les tests défectueux, le CDC est arrivé aux taux de survie suivants:

De 0 à 17 ans 99,998%

18 à 49 ans 99,95%

50 à 64 ans 99,4%

65 ans et plus 91%

9. Le CDC a regroupé la pneumonie, la grippe et Covid-19 dans une nouvelle épidémie qu’il a appelée PIC afin de gonfler les décès liés à Covid-19.

Les statistiques du CDC pour la semaine du 3 juillet 2020 confirment que la pneumonie et la grippe se combinent avec Covid pour gonfler le taux de mortalité. Le rapport du 5 février 2021 fait de même. L’obscurcissement est souligné dans la page de résultats de recherche, où seul «(P&I)» est mentionné, mais les graphiques PIC apparaissent en cliquant sur les liens. Les décès dus à la grippe sont passés de 61 000 en 2018 à 22 000 en 2020, tandis que la faute professionnelle médicale est la troisième cause de décès aux États-Unis.

10. Les hôpitaux reçoivent en moyenne 13 000 dollars pour chaque admission au Covid-19 et 39 000 dollars pour chaque patient sous respirateur. De plus en plu de preuves de médecins et d’infirmières ont des ordres à placer sur les ventilateurs des patients qui ont été testés négatifs, les tuant efficacement.

Savez-vous que…

11. Les tests PCR ne détectent pas les particules de SRAS-CoV-2, mais des particules de n’importe quel nombre de virus que vous pourriez avoir contracté dans le passé, et qu’une poursuite pour crimes contre l’humanité est lancée par un avocat allemand pour cette fraude. Même Fauci admet que les tests PCR ne fonctionnent pas. L’OMS le soutient.

Déclarations importantes sur les impacts de la vaccination par d’éminents scientifiques, universitaires et auteurs

Dans ce document CDC, les directives de test indiquent que des faux négatifs et positifs sont possibles – page 39. Le test PCR ne peut pas exclure des maladies causées par d’autres pathogènes bactériens ou viraux – page 40.

Mais surtout, à la page 42, le SRAS-CoV-2 n’a jamais été isolé dans un premier temps: «Puisqu’aucun isolat viral quantifié du 2019-nCoV n’était disponible pour une utilisation par les CDC au moment où le test a été développé et que cette étude a été menée, les dosages conçus pour la détection de l’ARN 2019-nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN de pleine longueur transcrits in vitro».

Ni le CDC ne peut fournir d’échantillons de SRAS-CoV-2, ni les laboratoires de Stanford et Cornell, et dans une interview à CNN, Fauci a déclaré qu’il ne se faisait pas tester et qu’il n’était pas nécessaire de tester des personnes asymptomatiques. Il réaffirme que les personnes asymptomatiques n’ont jamais été le moteur d’une pandémie. Encore une fois, l’OMS le soutient.

12. Il y a des recours collectifs sont en cours, nommant Anthony Fauci comme défendeur, entre autres. Voici une liste partielle:

une action en justice contre le CDC a été déposée pour rétention illégale d’informations en vertu de la FOIA

L’OMS a une action en justice intentée contre elle par l’avocat allemand, le Dr Reiner Fuellmich, pour crimes contre l’humanité. Voici une mise à jour

des infirmières poursuivent le PDG d’un hôpital pour des tests COVID-19 fabriqués

Des enseignants californiens poursuivent pour avoir subi des pressions pour obtenir un vaccin expérimental, le communiqué de presse

le Gouvernement norvégien fait face à un procès pour crimes contre l’humanité

le gouvernement britannique fera face à une poursuite pour crimes contre l’humanité

Les Israéliens lancent un procès pour crimes contre l’humanité contre leur propre gouvernement

le gouvernement de la Colombie-Britannique est poursuivi par la Canadian Society for the Advancement of Science in Public Policy

le gouvernement canadien fait face à une bataille juridique de la part du meilleur avocat constitutionnel, Rocco Galati, qui veut voir Bill Gates emprisonné

La Floride poursuit le gouvernement fédéral et le CDC

les médecins plaident coupable de fraude au biotest

L’avocate des droits de l’homme, Leigh Dundas, s’en prend à la Californie pour avoir tenté de vacciner des enfants sans le consentement des parents. Et juste comme ça, elle a forcé le comté d’Orange à renoncer aux passeports vaccinaux

un cabinet d’avocats britannique se bat contre « No Jab, No Pay, No Job »

La Nouvelle-Zélande fait face à une contestation judiciaire sur l’admissibilité des injections

Et nous ne faisons que nous réchauffer. Si des citoyens israéliens ont amené leur gouvernement devant la Cour pénale internationale pour les crimes contre l’humanité, alléguant qu’ils sont contraints de prendre une injection COVID expérimentale et insuffisamment testée par Pfizer, en violation du Code de Nuremberg, alors les citoyens de n’importe quel État (Virginie-Occidentale vient à l’esprit où les jeunes sont soudoyés avec 100 $ pour prendre le vaccin) ont le même droit et la même obligation.

13. Les agents thérapeutiques et prophylactiques des coronavirus, comme l’hydroxychloroquine, ont été approuvés sur les sites Web de l’OMS, des CDC et des NIH.

Mais, soudainement en 2020, ils ont été interdits. Pourquoi? Parce que, selon les règles de la FDA uniquement lorsqu’il n’y a pas de thérapies alternatives, les vaccins non testés peuvent être autorisés pour une autorisation d’utilisation d’urgence. En 2020, la société canadienne Apotex offrait HCQ. Même après que l’American Journal of Medicine a approuvé l’utilisation de HCQ pour les patients ambulatoires, HCQ est introuvable aux États-Unis. Maintenant, les médecins plaident pour que l’ivermectine soit utilisée comme thérapeutique sans danger.

Les médecins en Inde et au Royaume-Uni s’expriment. Le Costa Rica utilise largement le HCQ, tandis que Novartis en fait don au Mexique. En Inde, les médecins prescrivent des kits Ziverdo.

14. Les médecins de première ligne qui tentent d’expliquer les avantages des thérapies éprouvées sont réduits au silence, et certains ont vu leur licence suspendue. Un résumé concis du Dr Simone Gold, qui est également avocat et fondateur de America’s Front Line Doctors, est à surveiller.

De plus, le British Medical Journal a rompu le rang et cite la corruption et la suppression de la science. L’Alliance mondiale des médecins rejoint la résistance. En Australie, le Covid Medical Network représente des professionnels de la santé chevronnés qui se battent.

15. Le Fauci et le CDC ont fait volte-face sur les masques, les surfaces contaminées, la propagation asymptomatique, les tests, et n’ont reconnu que récemment que l’immunité collective est obtenue lorsque les anticorps sont propagés par ceux qui ont vaincu la maladie (les 99,9%), mais recommandent toujours distance sociale, seulement maintenant de 6 pieds à 3 pieds, résultant de cette carte de verrouillage.

En parlant d’immunité collective, l’OMS a changé sa définition du 7 juin 2020 de:

«L’immunité collective est la protection indirecte contre une maladie infectieuse qui survient lorsqu’une population est immunisée par la vaccination ou par l’immunité développée par une infection antérieure» pour:

«L’immunité collective, également appelée« immunité de la population », est un concept utilisé pour la vaccination, dans lequel une population peut être protégée contre un certain virus si un seuil de vaccination est atteint. L’immunité collective est obtenue en protégeant les gens contre un virus, et non en les exposant à celui-ci», 13 novembre 2020.

Mais, il a de nouveau inversé sa position en décembre 2020, avec cette déclaration idiote:

«Les vaccins entraînent notre système immunitaire à créer des protéines qui combattent la maladie, appelées «anticorps», tout comme cela se produirait lorsque nous sommes exposés à une maladie, mais – surtout – les vaccins fonctionnent sans nous rendre malades. Les personnes vaccinées sont protégées contre la maladie en question et la transmission du pathogène, brisant toute chaîne de transmission»(4).

Et ils continuent de déplacer les poteaux de but. Les essais de Pfizer ont averti les hommes de rester à l’écart des femmes enceintes… mais maintenant, le CDC pousse les femmes enceintes à prendre un agent biologique expérimental sans arrière-pensée.

Le CDC a joué bêtement sur les seuils élevés de 37 à 40 cycles utilisés pour les tests COVID PCR produisant 85 à 90% de faux positifs. Mais, maintenant, il accepte facilement le seuil inférieur de 28 cycles pour les tests post-vaccinaux.

… et cela

16. Les blessures et les décès par injection d’ARNm ne cessent d’augmenter. VAERS rapporte 12 619 blessés graves au 23/04/21. Au premier trimestre 2021, il y a eu une augmentation de 6000% des décès par injections par rapport à la même période il y a un an. Graphiquement, le vaccin ressemble plus à une coupe supérieure rigide, pour citer l’avocat Rocco Galati. Et c’est si, selon une étude de Harvard, seulement 1% des décès liés aux vaccins sont signalés.

17. Le CDC a recommandé à un moment donné l’utilisation du DDT à domicile et a utilisé les mêmes tactiques de peur pour vendre des vaccins contre le H1N1.

18. Des documents prouvent que les médias devaient jouer un rôle clé dans la création du battage médiatique menant à la promotion des vaccins, qu’il existe un document VACCINATE WITH CONFIANCE du CDC, ainsi que son équivalent britannique, et que la levée des verrouillages – à la condition de vaccination – est utilisée comme une carotte pour amener les gens à accepter le vaccin.

19. Les politiciens sont filmés en train de parler du théâtre du port de masques, et le NCBI, une division du NIH, a publié un article sur l’inefficacité totale des masques. Même le CDC met en garde contre les dangers des masques, tout comme ces études sur le syndrome d’épuisement induit par le masque MIES.

20. Le CDC détient le brevet pour le coronavirus qui est transmis aux humains; également, un brevet pour un système et une méthode de test pour Covid-19 déposé en 2015, corroboré ici, et des kits de test Covid-19 ont été expédiés dans le monde entier en 2018.

… ou ça

21. Le Covid-19 INJECTION a été développé en quelques heures seulement.

22. Les sociétés de vaccins ne peuvent pas être poursuivies pour blessures.

23. Bill Gates, qui a investi 10 milliards de dollars dans les vaccins, se vante de la façon dont il injecte aux enfants des organismes génétiquement modifiés.

24. Bill Gates a fait pression pour obtenir des passeports vaccinaux. Parenthèse, divers noms de domaine pour «passeport vaccinal» ont été déposés en 2016 par une entité à Milan, en Italie, et qu’il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de contre-indications médicales. Un passeport vaccinal serait discriminatoire à l’encontre de ces personnes alors qu’elles tentent de vaquer à leurs occupations, en violation de la loi américaine sur les personnes handicapées de 1990 (42 U.S.C. Section 12101).

25. Bill Gates a fait pression pour que les vaccins réduisent la population mondiale de 10 à 15%, et un appel a été lancé pour son arrestation et son procès devant la Cour pénale internationale.

Enfin, le saviez-vous?

26. Les injections de variants de Covid doivent être commercialisées sans essais de sécurité, Fauci l’a confirmé, et que des anticorps / antigènes anti-SRAS-CoV-2 se trouvent dans la salive, ce qui rend l’utilisation de masques contre-productive pour obtenir l’immunité collective.

27. Le CDC, qui s’appuie sur des déclarations telles que:

«Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont l’agence que les Américains font confiance pour leur vie. En tant que chef de file mondial de la santé publique, le CDC est la première agence nationale de promotion de la santé, de prévention et de préparation. Que nous protégions le peuple américain contre les menaces pour la santé publique, recherchions les maladies émergentes ou mobilisions des programmes de santé publique avec nos partenaires nationaux et internationaux, nous comptons sur nos employés pour faire une réelle différence dans la santé et le bien-être des gens d’ici et d’ailleurs à travers le monde. »

achète et revend des injections à une majoration, environ 4,6 milliards de dollars chaque année, et possède plus de 20 brevets de vaccin – selon Robert F. Kennedy Jr. et est répertorié sur Dun & Bradstreet. Fauci détient personnellement 1000 brevets.

28. Les formulaires de consentement dans les hôpitaux déguisent les vaccins en «produits biologiques», et les courtiers en sang ont payé jusqu’à 1 000 dollars pour des échantillons de sang de personnes atteintes de Covid1-9 récupérées.

29. Il est contraire au code de Nuremberg d’imposer la vaccination à une personne, et le consentement éclairé prévaut sur l’ordre public. La loi fédérale interdit aux employeurs et à d’autres personnes d’utiliser des vaccins dans le cadre de l’EUA comme condition d’emploi. Un avocat du Nevada est prêt à faire la bataille. Chaque État a ses propres dispositions pour refuser un vaccin pour des raisons médicales, religieuses ou philosophiques.

30. Donald Trump se réjouit d’avoir poussé Warp Speed ​​et exhorte ses partisans à prendre le vaccin, tandis que Biden se réjouit d’avoir commandé 100 millions de doses. Même bouse – odeur différente

… ou ça

31. À maintes reprises, l’OMS a encore et encore découragé le port de masques par des personnes en bonne santé, sans parler des enfants.

32. Plusieurs «simulations» d’une pandémie ont eu lieu dans:

Mai 2018 Clade X par l’Université Johns Hopkins

Septembre 2019. Le Conseil mondial de suivi de la préparation de l’OMS (dans une autre simulation supposée) a inclus comme l’un de ses indicateurs de progrès la libération de deux agents pathogènes mortels d’ici septembre 2020. Voir p. 39

2018. L’INSTITUT DE MODÉLISATION DES MALADIES de Bill Gates a publié une vidéo illustrant une pandémie commençant à Wuhan, en Chine.

33. Les injections Pfizer, Moderna et J&J ont été développées à l’aide de lignées de cellules fœtales, c’est-à-dire de cellules cultivées dans des laboratoires à l’origine obtenues à partir de fœtus avortés il y a des décennies. L’argument utilisé par les pro-vaxers est que ce ne sont pas les cellules d’origine, mais les descendants ou les doublons des originaux. Le terme médical varie en fonction du nombre et de l’organe du fœtus avorté. Vous avez le droit de refuser tout vaccin développé avec ou contenant des lignées cellulaires fœtales, sur la base de vos croyances religieuses ou philosophiques.

34. Les lock-out n’ont eu aucun effet sur le taux de mortalité. Voici un autre rapport. Et ici, nous pouvons voir comment Covid ne franchira pas la frontière sud du Michigan.

35. En mars 2020, le gouvernement britannique a discuté des tactiques qu’il utiliserait pour s’assurer que les citoyens respectaient la perte de leurs droits et libertés et ceux-ci ont inclus:

Utiliser les médias pour augmenter le sentiment de menace personnelle

Utiliser les médias pour accroître le sens de la responsabilité envers les autres

Utiliser et promouvoir l’approbation sociale pour les comportements souhaités

Utiliser la désapprobation sociale pour ceux qui ne se conforment pas

Voici le document et la femme que le NHS a embauchée pour jouer avec les chiffres des décès. Pour ne pas être en reste, Trudeau se vante de ce qu’il paie aux médias pour vendre sa propagande qui rapportait avec prévoyance en avril 2021 une 4e vague, tandis que le ministre allemand de l’Intérieur faisait pression sur les épidémologistes pour qu’ils créent la peur qui nécessiterait des verrouillages.

Ainsi, votre employeur vous place dans un coin. Obtenez le vaccin ou arrêtez. Que fais-tu?

Voici ce que je ferais:

1. Exigez que la proposition «jab or quit» soit mise par écrit.

2. Expliquez qu’indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un gouvernement ou d’une entreprise, toute entité qui fait des vaccinations expérimentales une condition d’emploi – ou de faire des affaires – se livre à la pratique des vaccinations forcées, ce qui est en violation du code de Nuremberg, en particulier les vaccinations expérimentales qui sont toujours en cours d’essais cliniques dont la fin est prévue pour 2023.

3. Je retirerais ma carte pour poser les questions qu’elle contenait, laisser la carte avec des instructions pour me transmettre les réponses par écrit

4. J’informe l’employeur que des avocats intentent des poursuites pour crimes contre l’humanité et que je consulterais un avocat

C’est exactement ce que je ferais. Je ne donne de conseils juridiques à personne.

Trouvez des avocats dans votre état:

Réimprimé avec la permission de Global Research.

Le meilleur de Gary G. Kohls, MD

Le Dr Kohls [envoyez-lui un courrier] est un médecin à la retraite de Duluth, MN, États-Unis. Au cours de la décennie précédant sa retraite, il a pratiqué ce que l’on pourrait mieux décrire comme «des soins de santé mentale holistiques (non médicamenteux) et préventifs». Depuis sa retraite, il a écrit une chronique hebdomadaire pour le Duluth Reader, un magazine alternatif hebdomadaire. Ses colonnes traitent principalement des dangers de l’impérialisme américain, du fascisme amical, du corporatisme, du militarisme, du racisme et des dangers de Big Pharma, du médicament psychiatrique, de la sur-vaccination des enfants et d’autres mouvements qui menacent la démocratie américaine, la civilité, la santé et la longévité et l’avenir de la planète. Plusieurs de ses chroniques sont archivées sur Duluthreader.com, Globalresearch.ca ou sur Transcend.org.

Copyright © Global Research, Gary G. Kohls, MD Réimprimé avec la permission de

Article précédent de Gary G. Kohls, MD: Les experts en vaccins de l’OMS communiquent par inadvertance au monde que «l’hésitation des vaccins» a un sens scientifique

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Lewrockwell.com