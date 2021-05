Un athlète en bonne santé du lycée de l’Utah développe des caillots sanguins dans son cerveau après une injection COVID

Par Brian Shilhavy

Éditeur Health Impact News

Les médias locaux de Draper, dans l’Utah, rapportent qu’un étudiant de 17 ans du Corner Canyon High School s’est retrouvé aux soins intensifs avec des caillots sanguins dans le cerveau juste après avoir reçu une injection COVID expérimentale.

Le lendemain de son injection de vaccin COVID-19, Everest Romney, 17 ans, a senti son cou gonfler. Dans les jours à venir, il a souffert de graves maux de tête. Sa mère, qui a dit à ABC4 que le pédiatre avait initialement rejeté les symptômes comme un muscle du cou tiré, dit qu’elle était convaincue que c’était autre chose. «Il ne pouvait pas bouger son cou sans l’aide de ses mains», explique la mère Cherie Romney. C’était juste quelques jours après le vaccin. De plus, son fils souffrait maintenant de fièvres et de maux de tête incessants. Romney dit qu’elle savait qu’elle devait continuer à dire aux médecins que quelque chose n’allait pas. Enfin, après plus d’une semaine de symptômes, le basketteur de Corner Canyon High School et sa famille ont eu des réponses: deux caillots de sang dans son cerveau et un à l’extérieur. «Le plus dur, c’est que je lui ai laissé cette injection. Et il était en bonne santé et bien avant», déclare Romney. « Mais vous le remettez en question, vous ne pouvez pas vous empêcher de le remettre en question quand tout va mal », a-t-elle ajouté. (Article complet ici.)

Cependant, comme pour TOUTES les histoires de blessures ou de décès dus à un «vaccin» COVID qui font leur entrée dans les médias d’entreprise, ils continuent d’affirmer qu’il n’y a aucun lien entre les blessures et les injections.

En fait, le journaliste dans la vidéo de cette histoire nous dit qu’ils ne vont même pas nommer quel «vaccin» il a reçu, montrant à quel point le contrôle de Big Pharma sur les médias.

Les médias sont non seulement protégés en vertu du premier amendement pour énoncer les faits et nommer la société qui a réalisé ce tir, mais le travail des médias est censé être d’informer le public, ce qu’ils ne font manifestement pas lorsqu’ils rapportent un «vaccin» Blessure mais refusez de nommer celle qui l’a causée.

Étant donné que le vaccin de Johnson et Johnson a déjà été lié à des caillots sanguins «rares», je suppose que c’était l’une des injections d’ARNm de Pfizer ou de Moderna, et ils ne veulent tout simplement pas de la mauvaise publicité qui ralentirait leurs efforts. pour injecter encore plus de personnes.

Voici la vidéo d’ABC (si elle disparaît, faites-le nous savoir.)

https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyJtIjoiTElOIiwidiI6IjY2MDc5NDciLCJhbnZhY2siOiJYRWFZb3k4MlBEZFlLQzZSbHBTNTdIanBhOURBajhCUCIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmFiYzQuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9kcmFwZXItdGVlbmFnZXItaG9zcGl0YWxpemVkLXdpdGgtYmxvb2QtY2xvdHMtYWZ0ZXItY292aWQtMTktdmFjY2luZS1zaG90LyIsInBsdWdpbnMiOnsiY29tc2NvcmUiOnsiY2xpZW50SWQiOiI2MDM2NDM5IiwiYzMiOiJhYmM0LmNvbSIsInNjcmlwdCI6Ii8vdzMuY2RuLmFudmF0by5uZXQvcGxheWVyL3Byb2QvdjMvcGx1Z2lucy9jb21zY29yZS9jb21zY29yZXBsdWdpbi5taW4uanMiLCJ1c2VEZXJpdmVkTWV0YWRhdGEiOnRydWUsIm1hcHBpbmciOnsidmlkZW8iOnsiYzMiOiJhYmM0LmNvbSIsIm5zX3N0X3N0Ijoia3R2eCIsIm5zX3N0X3B1IjoiTmV4c3RhciIsIm5zX3N0X2dlIjoiTmV3cyxWaWRlbyIsImNzX3VjZnIiOjF9LCJhZCI6eyJjMyI6ImFiYzQuY29tIiwibnNfc3Rfc3QiOiJrdHZ4IiwibnNfc3RfcHUiOiJOZXhzdGFyIiwibnNfc3RfZ2UiOiJOZXdzLFZpZGVvIiwiY3NfdWNmciI6MX19fSwiZGZwIjp7ImNsaWVudFNpZGUiOnsiYWRUYWdVcmwiOiJodHRwczovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP3N6PTF4MTAwMCZpdT0vNTY3OC9ueC5rdHZ4L25ld3MvbG9jYWxfbmV3cyZpbXBsPXMmZ2RmcF9yZXE9MSZlbnY9dnAmb3V0cHV0PXZtYXAmdW52aWV3ZWRfcG9zaXRpb25fc3RhcnQ9MSZhZF9ydWxlPTEmZGVzY3JpcHRpb25fdXJsPWh0dHBzOi8vd3d3LmFiYzQuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9kcmFwZXItdGVlbmFnZXItaG9zcGl0YWxpemVkLXdpdGgtYmxvb2QtY2xvdHMtYWZ0ZXItY292aWQtMTktdmFjY2luZS1zaG90LyZ2Y29ucD0yJmN1c3RfcGFyYW1zPXZpZCUzRDY2MDc5NDclMjZjbXNpZCUzRDg0ODkwOSUyNnBpZCUzRDg0ODkwOSUyNnZpZGNhdCUzRCUyRm5ld3MlMkZsb2NhbF9uZXdzJTI2Ym9iX2NrJTNEJTVCYm9iX2NrX3ZhbCU1RCUyNmRfY29kZSUzRDkwMCUyQzIzNyUyQzIzMyUyNnBsYXllcndpZHRoJTNEODc2JTI2cGxheWVyaGVpZ2h0JTNENDkzIn19LCJuaWVsc2VuIjp7ImFwaWQiOiJQRkM2Qzc5REItNDBGNC00OTM5LUE3OTktRjhDMEUyNzZCNkMwIiwic2Zjb2RlIjoiZGNyIiwidHlwZSI6ImRjciIsImFwbiI6IkFudmF0byIsImVudmlyb25tZW50IjoicHJvZHVjdGlvbiIsInVzZURlcml2ZWRNZXRhZGF0YSI6dHJ1ZSwibWFwcGluZyI6eyJhZGxvYWR0eXBlIjoyLCJhZE1vZGVsIjoyfSwib3B0T3V0IjpmYWxzZX0sInNlZ21lbnRDdXN0b20iOnsic2NyaXB0IjoiaHR0cHM6Ly9zZWdtZW50LnBzZy5uZXhzdGFyZGlnaXRhbC5uZXQvYW52YXRvLmpzIiwid3JpdGVLZXkiOiJENmhYQUdmbGpXRkR4TmNXZEJ1dzVaZGNFWnB1NmtENSJ9LCJnb29nbGVBbmFseXRpY3MiOnsidHJhY2tpbmdJZCI6IlVBLTM3MTQ0OTAxLTQwIiwiZXZlbnRzIjp7IkFEX1NUQVJURUQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby1BZCIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19TVEFSVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tUGxheSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19GSVJTVF9RVUFSVElMRSI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTI1JSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19NSURfUE9JTlQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby01MCUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fVEhJUkRfUVVBUlRJTEUiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby03NSUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVklERU9fQ09NUExFVEVEIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tMTAwJSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJVU0VSX1BBVVNFIjp7ImFsaWFzIjoiUGF1c2UiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifSwiVVNFUl9SRVNVTUUiOnsiYWxpYXMiOiJSZXN1bWUiLCJjYXRlZ29yeSI6IlZpZGVvIiwibGFiZWwiOiJbW1RJVExFXV0ifX19LCJoZWFsdGhBbmFseXRpY3MiOnt9fSwiaHRtbDUiOnRydWUsInRva2VuIjoiZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV5SjJhV1FpT2lJMk5qQTNPVFEzSWl3aWFYTnpJam9pV0VWaFdXOTVPREpRUkdSWlMwTTJVbXh3VXpVM1NHcHdZVGxFUVdvNFFsQWlMQ0psZUhBaU9qRTJNakExT0RReU16VjkuNmV2M0lwSmEyXzZlVmZoaU1yWHc2MmlOcFlkNXZIS0xqRVl0NnpYTVlqUSJ9

Continuer à qualifier ces réactions de «rares» est criminel, car plus de personnes sont décédées à la suite d’injections COVID maintenant que de décès enregistrés suite à des vaccins au cours des 20 dernières années.

Combien de vies supplémentaires seront détruites, comme cet élève du secondaire en bonne santé de 17 ans qui avait encore toute sa carrière et sa vie devant lui, simplement parce que Big Pharma veut utiliser le public comme des rats de laboratoire pour réaliser leur vision eugénique de la médecine et développer de nouveaux vaccins conçus pour réduire la population mondiale et asservir tout le monde au système médical?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

RUPTURE: La Chine prise conspirant pour répandre le CORONAVIRUS ARMÉ à l’échelle mondiale! – Que souhaitez-vous savoir

Josh Sigurdson rapporte les dernières nouvelles en provenance de Chine où un document de 263 pages a été publié détaillant à partir de 2015, le complot visant à diffuser une version armée génétiquement modifiée du coronavirus dans le monde entier afin de déstabiliser les systèmes de santé des «pays ennemis».

Le document détaille le travail effectué à l’Institut de virologie de Wuhan de 2015 à 2019 selon l’Armée populaire de libération pour déstabiliser le monde.

L’étude de gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan a cependant été partiellement financée par le gouvernement américain avec des subventions. Les subventions sont allées au Dr Fauci et au NIAID pour étudier un moyen de propager de nouveaux coronavirus aux humains. L’étude s’est en fait déroulée à Wuhan en Chine pendant de nombreuses années, mais personne ne remet en question la participation de Fauci?

Ce n’est pas que le gouvernement chinois essaie de détruire les États-Unis. C’est un psyop. C’est que le gouvernement américain aide la Chine dans un virage de puissance géant vers un système technocratique mondial qui remplacera le gouvernement américain tel que nous le connaissons, ainsi que le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale.

Cette conspiration est profonde, d’autant plus que l’arme biologique a clairement échoué et que l’utilisation frauduleuse de tests PCR s’est installée à la place.

Covid-19 n’a encore JAMAIS été isolé d’un seul être humain. Chaque test positif qui était en fait positif pour quelque chose, une fois séquencé, s’est révélé positif pour la grippe.

C’est le mouvement vers le système de crédit social sans numéraire planifié de manière centralisée dans le monde entier et nous devons résister. Nous devons résister aux masques. Nous devons résister aux vaccins. Nous devons résister à la période, ou nous aurons fini pour toujours.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE