Un médecin du New Jersey meurt de Covid lors d’un voyage en Inde – Après avoir reçu les deux injections de Pfizer aux États-Unis… + Plus de 100 patients meurent après avoir pris la première ou la deuxième injection COVID en Inde

Un médecin distingué du New Jersey considéré comme un «géant dans le domaine des maladies infectieuses» est décédé de Covid, après avoir reçu le vaccin Pfizer. Le Dr Rajendra Kapila était professeur à la Rutgers New Jersey Medical School et membre fondateur de la New Jersey Infectious Disease Society.

L’homme de 81 ans est décédé en Inde, près de trois semaines après avoir été testé positif à Covid, selon le Hindustan Times. Le Dr Bina Kapila, a déclaré qu’il s’était rendu en Inde – où la pandémie fait rage – pour aider à prendre soin de sa famille et qu’il avait prévu que ce soit un bref voyage.

Nous sommes profondément attristés par la perte du Dr Rajendra Kapila, une véritable légende au sein de la communauté NYC ID. Il avait une présence si merveilleuse lors de nos tournées interurbaines d'identité avec ses incroyables connaissances et son sens de l'humour. Il va nous manquer.

– Division des maladies infectieuses de Weill Cornell (@WCM_ID) 4 mai 2021

«Pendant 50 ans, le Dr Kapila a été l’un des piliers fondamentaux de la New Jersey Medical School, de l’hôpital Martland et de l’hôpital universitaire où il a soigné des dizaines de milliers de patients et formé de nombreuses générations d’étudiants en médecine, de résidents et de boursiers», a déclaré Rutgers dans un rapport.

L’épouse de Rajendra Kapila, le Dr Deepti Saxena-Kapila, a déclaré au Hindustan Times qu’il avait reçu les deux doses de vaccin Pfizer aux États-Unis avant de se rendre en Inde.

Plus de 100 patients meurent après avoir pris la première ou la deuxième injection de vaccin COVID-19 dans un hôpital en Inde

Dans un cas choquant, plus de 100 patients sont décédés après avoir pris la première ou même la deuxième injection du vaccin COVID-19 dans un seul hôpital en Inde.

Jusqu’à présent, jusqu’à 100 patients sont décédés dans le seul hôpital civil d’Ahmedabad après avoir pris la première ou la deuxième dose du vaccin COVID-19.

Ces cas ont été signalés par le quotidien en gujarati le plus populaire du Gujarat, Sandesh. Cependant, les informations sont totalement occultées par les grands médias nationaux.

En revanche, au cours de la dernière semaine, deux médecins de Surat et un d’Ahmedabad, soit un total de trois médecins qui avaient pris deux doses du vaccin, sont décédés un mois ou deux après avoir reçu le vaccin, a déclaré l’ancien président de la branche du Gujarat de l’Association médicale indienne, Chandresh Zardosh.

Si un patient normal meurt après avoir pris la première dose, on peut supposer que l’immunité ne s’est pas développée, mais qu’en est-il de ceux qui ont pris les deux doses du vaccin et sont encore décédés un mois ou deux plus tard, a demandé Zardosh.

Interrogé sur la cause du décès après la vaccination, le Dr Zardosh a déclaré: «L’immunité peut être considérée comme un facteur après la première dose.»

Mais si l’immunité ne se développe pas lors de la deuxième dose, le virus mutant peut être plus mortel, en fonction de l’âge du patient. Et les vaccins ne semblent pas fonctionner sur eux.

Les choses doivent également être vérifiées, y compris le temps qu’il a fallu pour tomber malade, a déclaré Zardosh.

Un ou deux mois après avoir reçu les deux vaccins, trois médecins sont décédés du Covid. Pourquoi?

Comme GreatGameIndia l’a rapporté, selon les données officielles, entre la fin décembre 2020 et le mois dernier, un total de 3362 personnes sont apparemment mortes après avoir reçu les vaccins COVID aux États-Unis. C’est une moyenne de 30 personnes par jour.

Cependant, il n’existe pas de mécanisme national de ce type pour suivre les décès post-vaccination en Inde.

Ces médecins ont-ils été vaccinés? Si oui, alors ils devraient être étudiés ou faire des recherches à ce sujet.

– Sanjeev Srivastava🇮🇳 (@HaridwarSanjeev) 5 mai 2021

Les plus vaccinés 🙁

– Runjhun Sharma (@Runjhunsharmas) 5 mai 2021

Selon l’Association médicale indienne (IMA), 126 médecins sont décédés dans la deuxième vague de COVID en Inde jusqu’à présent. Et la plupart d’entre eux, qui étaient des agents de santé de première ligne, ont été vaccinés.

Selon les projections de la plus grande agence de mannequins du Royaume-Uni, la troisième vague de pic de COVID-19 hospitalisera et tuera 60 à 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin. Le document suggère que la résurgence des hospitalisations et des décès sera dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin, représentant respectivement environ 60% et 70% de la vague.

Des scientifiques chinois proposent des vaccins à ARNm COVID-19 par inhalation passive pour les non-vaccinés

Avec l’augmentation massive de l’hésitation à la vaccination dans le monde, les scientifiques chinois ont proposé des vaccins à ARNm COVID-19 inhalés passivement basés sur l’excrétion virale pour les non vaccinés.

Les scientifiques chinois Qin Xiang Ng et Wee Song Yeo ont mené une étude proposant une vaccination passive par ARNm inhalé contre le SRAS-CoV-2 pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

«Nous proposons l’immunisation massive et passive de la population à risque via une cohorte avec des individus qui ont récemment contracté le SRAS-CoV-2, mais qui sont jugés non infectieux bien que positifs à la réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse (RT-PCR).

Tester positif à la RT-PCR impliquerait la propagation continue de particules d’ARNm non viables dans l’environnement».

«Plusieurs études ont noté que les personnes atteintes du SRAS-CoV-2 pendant plus de 10 jours n’étaient pas infectieuses, bien qu’elles soient restées positives pour la RT-PCR.

La constatation ci-dessus est conforme aux recommandations actuelles des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis selon lesquelles «les personnes atteintes de COVID-19 d’intensité légère à modérée restent infectieuses au plus 10 jours après l’apparition des symptômes» et les personnes atteintes d’une «maladie plus sévère à critique ou l’immunocompromis sévère restera probablement infectieux pas plus de 20 jours après l’apparition des symptômes.

Ceci est dû à un concept appelé excrétion virale ou excrétion de vaccin. C’est un processus par lequel le corps libère des particules virales d’un vaccin et crée un risque d’infection pour les autres.

Selon l’Université de l’Alabama à Birmingham, les personnes vaccinées peuvent encore attraper et propager la COVID-19, même après la deuxième dose.

Les scientifiques chinois proposent maintenant de vacciner passivement ceux qui ne sont pas vaccinés sur la base du même concept.

«La vaccination passive par ARNm rencontre également moins de problèmes de sécurité en raison de sa nature non intégrative et transitoire, cette dernière contribuant à un meilleur et / ou un contrôle plus facile de l’expression des protéines.»

« La faisabilité de l’ARN inhalé pour la transfection passive a également été prouvée dans un certain nombre d’études. »

«Sur le plan mécaniste, l’ARN inhalé peut conduire à une synthèse passive de protéines de pointe non infectieuses à l’aide de la machinerie de transfection cellulaire, conduisant ainsi à l’immunisation de l’individu.»

Dans le même ordre d’idées, ciblant les personnes résistantes à la vaccination, il existe également un projet proposé financé par Bill Gates pour créer des moustiques génétiquement modifiés qui injectent des vaccins aux personnes lorsqu’elles les piquent.

