Démocratie en danger: le capitalisme «éveillé» dicte la manière dont nous devons penser

Il fut un temps où les capitalistes ne s'intéressaient qu'à gagner de l'argent. Désormais, les grandes entreprises n'hésitent pas à moraliser devant le public. Les effets sur la société et la démocratie sont fatals.

Source: http://www.globallookpress.com © Guo Chen / Le Forum économique mondial 2020 à Davos sur le thème: « Parties prenantes pour un monde cohésif et durable »

Par Frank Furedi

«Woke» est un terme du contexte américain. Cela signifie que les gens sont socialement et politiquement conscients que la discrimination et l’injustice existent. Être «réveillé» renvoie aussi au mode de vie individuel: comment parler correctement, comment agir correctement. Le mot «réveillé» est dérivé de «se réveiller».

Il fut un temps où les capitalistes ne s’intéressaient qu’à gagner de l’argent. Désormais, les grandes entreprises n’hésitent pas à moraliser devant le public. Limiter leur pouvoir devrait être une priorité pour quiconque valorise la liberté de pensée.

Lorsqu’un commentateur écrivant pour le magazine économique américain Forbes informe les lecteurs que le capitalisme brillant est bon pour les bénéfices des entreprises, il devient clair que le capitalisme a subi une révision massive de son image de soi.

Dans son article «A Free Market Defense of Coca-Cola, Delta and Woke Capitalism», le chroniqueur John Tamny conseille à tous les conservateurs qui en ont assez des grandes entreprises de se détendent parce que c’est une «il y a de bonnes raisons capitalistes pour les entreprises de jouer le carte politique». Le plaidoyer du «capitalisme brillant» est la nouvelle norme dans la finance et les affaires. On prétend qu’«être réveillé est utile pour promouvoir le changement».

D’autres soutiennent que l’acceptation de «valeurs brillantes» donne aux entreprises une image utile et une autorité morale. Lorsque Starbucks a décidé en 2018 de fermer tous ses magasins américains pour une journée de formation à l’échelle nationale sur « Sensibiliser au racisme dans la vie quotidienne », Starbucks a non seulement endoctriné ses 175 000 employés, mais a également développé sa marque vers le « réveil ». Cependant, les capitalistes «réveillés» ne limitent pas simplement leurs activités à la culture de l’image. Ils se sont donné pour mission de devenir des acteurs politiques sérieux dont le but est de changer l’attitude fondamentale du public.

Katherine Davidson, gestionnaire de portefeuille à la société de gestion d’actifs Schroders, justifie la participation d’un capitalisme vivant à la politique en réagissant simplement aux souhaits du public. Elle soutient que « les gens recherchent de plus en plus des entreprises qui non seulement nous sortent de la crise corona, mais qui s’attaquent également à des problèmes sociétaux plus larges ». Davidson adopte le langage dégoûtant et égoïste du «réveil» et déclare que «ce comportement, que nous appelons le karma d’entreprise, sera en fin de compte dans le meilleur intérêt des parties prenantes».

Apparemment, les entreprises dont on pense qu’elles «font ce qu’il faut» surpassent celles qui ne font que faire leurs affaires en retour. Et que signifie exactement le terme douillet de «karma d’entreprise»? Selon Davidson, «la relation symbiotique entre une entreprise et ses parties prenantes implique la notion de karma d’entreprise, qui peut aider une entreprise socialement responsable à prospérer sur le long terme».

Mais il n’y a rien de confortable dans le capitalisme vivant.

Les PDG de plus de 120 entreprises américaines se sont réunis pour une réunion Zoom le 10 avril pour discuter et organiser une campagne offensive contre les lois électorales d’État initiées par le Parti républicain. Ils ont discuté de diverses mesures telles que la suspension des dons des partis ou le refus de délocaliser des entreprises ou des emplois dans les États où ces lois électorales ont été adoptées. Plusieurs orateurs ont estimé que cette intervention était cruciale pour l’avenir de la démocratie.

La réunion de zoom des oligarques capitalistes a presque immédiatement forcé beaucoup de leurs collègues à déclarer qu’ils avaient eux aussi un «karma corporatif» et étaient prêts à rejoindre leur campagne. Des dirigeants de plus de 300 des sociétés les plus puissantes, ainsi que des célébrités de haut niveau et des membres de l’élite culturelle, ont signé une déclaration qui a été publiée sous forme d’annonce pleine page dans le New York Times. Les suspects habituels comme Amazon, BlackRock, Google et Warren Buffett faisaient partie des signataires qui se sont engagés à s’engager pour la justice sociale.

Il est bien connu que les entreprises capitalistes se disputent des parts de marché. Désormais, ils sont également en concurrence pour obtenir une visibilité maximale pour leur légitimation d’alerte. Il a suffi d’une campagne de relations publiques du fabricant d’articles de sport Nike pour aborder les manifestations à la suite du meurtre de George Floyd et tweeter une courte vidéo avec des lettres blanches sur fond noir: « Faisons tous partie du changement. » Sur quoi de nombreuses autres marques se sont réunies pour délivrer le même message. Comme l’a fait remarquer un commentateur cynique, «tout d’un coup, nos médias sociaux étaient en noir et blanc et de marque».

Faisons tous partie du changement. #UntilWeAllWinpic.twitter.com/guhAG48Wbp – Nike (@Nike) 29 mai 2020

«Faites-le simplement» devient «Ne le faites pas» – Nike prend position contre le racisme. Pour une fois, ne le faites pas | Nike # UntilWeAllWinhttps://t.co/Ky7gQ81u63 – xyzettgraphix. (@xyzettgraphix) 3 juin 2020

Les entreprises «réveillées» tentent également d’acquérir un avantage concurrentiel en développant et en monopolisant leur propre niche sur le marché de l’expression de soi réveillée. La campagne de Gillette contre la «masculinité toxique» est paradigmatique à cet égard.

Cela vaut également pour la demande radicale du fabricant de glaces Ben & Jerry’s, qui réclame le retrait du financement de la police. Lorsque Ben & Jerry’s déclare que «le système [de police] ne peut pas être réformé» et qu’il «doit être démantelé et un véritable système de sécurité publique construit à partir de zéro», il devient clair que l’entreprise a décidé que sa mission n’est pas seulement de vendre des glaces, mais aussi changer la société telle qu’il l’imagine.

Le meurtre de #DaunteWright est enraciné dans la suprématie blanche et résulte de la criminalisation intentionnelle des communautés noires et brunes. Ce système ne peut pas être réformé. Il doit être démantelé et un véritable système de sécurité publique reconstruit à partir de zéro. #DefundThePolice – Ben & Jerry’s (@benandjerrys) 12 avril 2021

Même dans le meilleur des cas, les grandes entreprises n’étaient pas fan de la démocratie. La classe capitaliste, cependant, adhère à la division du travail entre elle-même et la classe politique. Les capitalistes étaient en affaires pour gagner de l’argent, pas pour moraliser la façon dont le public devrait se comporter et penser. Maintenant, ils ont envahi la vie politique et insistent pour que leurs opinions prévalent, et non celles du peuple et des politiciens qu’ils élisent.

Ce capitalisme vivant constitue une menace pour la démocratie est mis en évidence chaque fois que Facebook et Twitter censurent les opinions d’une personne publique qu’ils n’aiment pas. Ce capitalisme vivant constitue une menace pour la vie publique devient évident quand Amazon décide d’interdire les livres socialement conservateurs.

Contenir le pouvoir politique de ces entreprises autoritaires hypocrites est un défi majeur pour ceux d’entre nous qui défendent la cause de la démocratie.

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les contributions des invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’équipe éditoriale.

Frank Furedi est écrivain et commentateur social. Il est professeur émérite de sociologie à l’Université du Kent à Canterbury. Suivez-le sur Twitter: @Furedibyte

Plus d’informations sur le sujet – l’oligarchie aux États-Unis – la pourriture ne peut pas être blanchie à la chaux

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : RT

Une infection fongique mortelle se propage parmi les survivants de la Covid-19 en Inde

La mucormycose, qui a un taux de mortalité moyen de 54%, a déjà été détectée chez plus de 100 personnes dans le Gujarat et environ 200 dans le Maharashtra. Les médecins la décrivent comme une complication post-covidique qui attaque le système immunitaire faible des patients.

Une école transformée en hôpital à Ahmedabad, en Inde, le 5 mai 2021.Sam Panthaky / AFP

Est-ce un autre coup sorti des laboratoires des mondialistes pour inciter à absolument prendre ces faux vaccins empoisonnés? – MIRASTNEWS

Une épidémie alarmante de mucormycose détectée parmi les survivants du coronavirus a incité les autorités de l’État du Gujarat, dans le nord-ouest de l’Inde, à introduire des chambres séparées pour les patients atteints de cette infection fongique, rapporte le quotidien indien Business Today.

Comme détaillé, des services spécialisés ont été mis en place dans tous les hôpitaux civils de l’entité territoriale. En outre, le gouvernement de l’État a acheté 5000 doses du médicament amphotéricine-B, qui est utilisé dans le traitement de cette maladie rare.

Les mesures sont prises après que le nombre de cas confirmés de mucormycose dépasse 100. Parmi ceux-ci, 40 ont été détectés dans la ville de Surat au cours des 15 derniers jours.

Dans le même temps, une autre épidémie d’infection est enregistrée dans l’État du Maharashtra, au sud du Gujarat, où environ 200 cas ont été confirmés, dont huit ont été mortels.

Les médecins indiens considèrent la mucormycose comme une complication postcovidienne. Selon le chef de la direction de la recherche médicale et de l’éducation du Maharashtra, Tatyarao Lahane, les patients dans cet état « ont survécu à l’infection COVID-19, mais l’infection fongique a attaqué leur système immunitaire faible« .

Les symptômes de la mucormycose vont d’un simple mal de tête et d’une congestion nasale à un gonflement unilatéral du visage, à la cécité et même à la mort. Dans certains cas, il est nécessaire de retirer le nez et la mâchoire des patients pour sauver leur vie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la mortalité due à la maladie est en moyenne de 54%.

Les premiers cas de cette maladie chez les patients COVID-19 ont été signalés en décembre au Gujarat et à New Delhi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le sponsor de Sputnik V rejette le rapport de Bild selon lequel l’accord de vaccin avec l’Allemagne est «mort», dénonce la «campagne de désinformation»

Un médecin spécialiste tient un flacon de vaccin Spoutnik V contre le coronavirus. © Reuters / Shamil Zhumatov

Les affirmations du journal allemand Bild selon lesquelles l’accord visant à fournir du Sputnik V à l’Allemagne est «mort» n’ont rien à voir avec la réalité et visent uniquement à empêcher le vaccin russe d’atteindre le marché européen, a déclaré le promoteur du vaccin.

Les pourparlers avec l’Allemagne se poursuivent et le vaccin pourrait être fourni au pays en juin, a souligné le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) dans un communiqué sur Telegram. Tout approvisionnement allemand n’affectera pas les autres pays qui comptent également sur Sputnik V dans leurs campagnes de vaccination contre Covid-19, a-t-il ajouté.

Plus tôt dimanche, un rapport du tabloïd allemand Bild affirmait que les négociations entre la Russie et l’Allemagne étaient « mortes ».

Selon le journal, des participants anonymes aux pourparlers lui ont dit que Moscou ne serait pas en mesure de fournir du Sputnik V à l’Allemagne en juin ou juillet, et qu’après cela, le pays n’en aurait plus besoin.

Ils ont également insisté sur le fait que le seul moyen pour Moscou de trouver suffisamment de doses pour ses clients allemands serait de réduire les livraisons en Inde, qui a récemment établi des records en termes de nombre d’infections et de décès quotidiens à coronavirus.

Le rapport de Bild était «un exemple de campagne de désinformation visant à empêcher les vaccins russes et autres d’entrer sur les marchés européens et autres», a déclaré le RDIF, qui a financé le développement de Sputnik V.

Nous pensons que les guerres de l’information contre les vaccins sont contraires à l’éthique et sapent les efforts indispensables de vaccination mondiale.

En avril, le premier ministre de la région allemande de Saxe, Michael Kretschmer, a déclaré que le pays cherchait à acquérir 30 millions de doses de Sputnik V, qui se vante d’une efficacité de plus de 91% et ne présente aucun effet secondaire significatif.

Cependant, la déclaration a souligné que le vaccin russe devait d’abord être éclairé par le régulateur de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA). Sputnik V continue de travailler avec l’EMA afin d’obtenir son approbation et reste «totalement transparent» malgré la pression exercée sur le régulateur par ses concurrents, a déclaré le RDIF.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Des fuites de documents prouvent que les groupes anti-Damas financés par le Royaume-Uni: le principal assistant d’Assad

La conseillère politique et médiatique du président syrien, Bouthaina Shaaban, prend la parole lors d’une vidéoconférence le 8 mai 2021. (Photo de l’agence de presse officielle syrienne SANA)

Une assistante principale du président syrien Bashar al-Assad a accusé le Royaume-Uni de financer des groupes anti-Damas pour attiser de nouveaux troubles dans le pays arabe et a déclaré que les États occidentaux exerçaient des pressions sur les responsables syriens pour qu’ils s’opposent au gouvernement.

Bouthaina Shaaban, la conseillère politique et médiatique d’Assad, a fait ces remarques lors d’une vidéoconférence organisée par l’Institut allemand Schiller samedi, intitulée «L’effondrement moral du monde transatlantique appelle un nouveau paradigme», a rapporté l’agence de presse officielle syrienne SANA.

Shaaban a déclaré que la Syrie avait mené une guerre «à double tranchant» au cours de la dernière décennie, une sur le terrain contre les terroristes faisant des ravages dans le pays et l’autre contre une campagne soutenue par l’Occident pour inciter à la dissidence dans les rangs du gouvernement.

«Tout ce qui s’est passé en Syrie de destruction, de mort et de déplacement, était dû aux institutions de renseignement occidentales qui, en coopération avec la Turquie, ont formé des milliers de terroristes à atteindre un seul objectif qui est de détruire la Syrie», a déclaré l’assistant présidentiel, ajoutant que le L’Occident traitait la Syrie comme si elle était encore sous leur colonisation, ignorant son histoire et ses valeurs profondément enracinées.

Shaaban a également déclaré que des documents britanniques divulgués révélaient que le Royaume-Uni avait «officiellement financé» des groupes de dissidents syriens qui se faisaient appeler «témoins» pour lancer des mouvements de rue et fournir des informations aux médias occidentaux.

Le conseiller politique et médiatique d’Assad a déclaré lors de la vidéoconférence que «les gouvernements occidentaux faisaient pression sur les responsables syriens pour qu’ils soient dissidents et soudoyaient certains d’entre eux avec de l’argent pour qu’ils rejoignent ceux qui sont contre le gouvernement syrien, leur assurant que le système politique allait s’effondrer».

Les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés ont réussi à reprendre environ 80% du territoire du pays arabe ravagé par la guerre aux terroristes Takfiri.

L’armée syrienne se bat pour chasser les militants restants, mais la présence des forces américaines et européennes en plus des troupes turques a ralenti ses avancées.

Les États-Unis ont également imposé des sanctions paralysantes à Damas. Le gouvernement syrien a dénoncé à plusieurs reprises les sanctions unilatérales de Washington comme des «crimes contre l’humanité», affirmant que les commanditaires occidentaux du terrorisme doivent payer le prix de leurs atrocités contre la nation syrienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV