Fauci et le NIH ont été surpris en train de financer la recherche chinoise sur les armes biologiques Covid

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, nous couvrons les nouvelles explosives selon lesquelles l’industrie des armes biologiques militarisées de la Chine communiste a été financée par les NIH sous le contrôle du Dr Fauci. Ils ont délibérément financé la recherche sur le développement d’armes biologiques sur le «gain de fonction» en Chine, ce qui a conduit à la libération délibérée de l’arme biologique SARS-CoV-2 qui est maintenant utilisée pour pousser les vaccins armés de dépopulation à travers le monde.

L’ensemble du programme a été planifié il y a des années, et son objectif était à la fois la décimation mondiale des populations humaines et de servir de couverture pour le scénario planifié de réinitialisation économique / implosion de la dette qui commence déjà à se dérouler.

Tout cela a été couvert par The Weekend Australian, qui a examiné un document de 265 pages du gouvernement chinois affirmant qu’une attaque par arme biologique «pourrait entraîner l’effondrement du système médical de l’ennemi».

Ce même document a révélé que les armes biologiques développées en Chine pourraient être «artificiellement manipulées en un virus de maladie humaine émergente, puis mises en armes et déclenchées d’une manière jamais vue auparavant».

De The Weekend Australian:

Dix des auteurs sont des scientifiques et des experts en armement affiliés à l’Université de médecine de l’armée de l’air à Xi’an, classée «à très haut risque» pour son niveau de recherche en matière de défense, y compris ses travaux sur les sciences médicales et psychologiques, selon la politique stratégique australienne. Tracker des universités de défense de l’Institut.

L’étude examine également les conditions optimales dans lesquelles il est possible de libérer une arme biologique. «Les attaques par armes biologiques sont mieux menées à l’aube, au crépuscule, la nuit ou par temps nuageux, car la lumière du soleil intense peut endommager les agents pathogènes», déclare-t-il. «Les agents biologiques devraient être libérés par temps sec. La pluie ou la neige peuvent provoquer la précipitation des particules d’aérosol.

« Une direction du vent stable est souhaitable pour que l’aérosol puisse flotter dans la zone cible. »

Parmi les affirmations les plus bizarres des scientifiques militaires, il y a leur théorie selon laquelle le SRAS-CoV-1, le virus qui a causé l’épidémie de SRAS de 2003, était une arme biologique artificielle, délibérément lâchée sur la Chine par des «terroristes».

Il semble maintenant évident que Fauci, le NIH et l’administration Obama ont sciemment conspiré avec la Chine communiste pour construire l’arme biologique qui a été déchaînée sur le monde en 2019. Cela signifie que le Dr Fauci est un criminel de guerre (mais nous le savions déjà).

Le cyber-effondrement de l’infrastructure américaine

Également couvert dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui: le piratage informatique et la destruction du pipeline Colonial qui fournit de l’essence à environ un quart des États américains, y compris ceux situés le long de la côte est. Après que les pirates aient volé les données des ordinateurs centraux qui contrôlent le pipeline, ils ont forcé l’ensemble du pipeline à s’arrêter qui est maintenant entré dans son troisième jour.

Cela signifie que les pirates à distance sont en mesure de fermer les infrastructures critiques aux États-Unis. Et si les pipelines sont vulnérables au piratage, qu’en est-il des centrales électriques? Installations nucléaires? Installations militaires? La vérité est que la Chine a déjà créé une «liste des victimes» des cibles de la cyberguerre et peut détruire la plupart des infrastructures américaines à tout moment, car presque personne n’a une bonne sécurité. Et la plupart des ordinateurs qui contrôlent les systèmes critiques à travers l’Amérique sont, bêtement, connectés à Internet.

Écoutez mon podcast complet pour connaître la vérité sur le programme d’armes biologiques de la Chine, les vulnérabilités de la guerre cybernétique aux États-Unis, la peur alarmante de Covid, des jeunes en bonne santé qui contractent des caillots sanguins à cause des vaccins contre les Covid et bien plus encore:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

À propos de ces «pics» d’ARNm et de ces maladies vasculaires…

Twitter met en sourdine toute discussion sur les «pics» d’ARNm et l’étude du Salk Institute. Est-ce que je me suis trompé? Voici les objections et les préoccupations des sceptiques et des pom-pom girls de l’ARNm… et ma réponse

Dark Outpost 05-10-2021 Le vaccin se propage automatiquement

La plupart des Américains disent non aux vaccins (Covid-19) malgré les meilleurs efforts de l’État profond pour les influencer. Cela n’a peut-être pas d’importance, cependant, parce que les injections se propagent automatiquement, ce qui signifie que les vaccinés vaccinent efficacement les non-vaccinés simplement en les «répandant» sur eux. L’aviateur Jim discute des dernières nouvelles et conspirations sur les OVNIS, et un invité très spécial prétend que Jésus est déjà revenu. Quittez le monde que vous pensez connaître et rejoignez-nous à l’avant-poste sombre! Regardez le spectacle complet sur https://watch.darkoutpost.tv!

CE VACCIN EST UNE ARME DE MEURTRE! LE DR BEN TAPPER DEMANDE L’ARRESTATION DE FAUCI!

« CE VACCIN EST UNE ARME DE MEURTRE! » – DR. LARRY PALEVSKY, MD

Le Dr Palevsky explique la dissonance cognitive et dit que certaines personnes sont incapables de comprendre la réalité qu’une autorité abusive pourrait simplement avoir des intentions sinistres parce que (la pilule rouge) de la réalité est trop difficile à avaler. C’est un mécanisme que les auteurs de ce génocide exploitent et conduira au dépeuplement de quiconque est trop lâche pour voir la vérité.

Réfléchissez à ce à quoi l’avenir pourrait ressembler une fois que tous ceux qui ont tragiquement fait confiance au gouvernement ont été «dépeuplés», ne laissant que ceux qui voient ce programme diabolique tel qu’il est et exigent la justice.

Il y a déjà beaucoup trop d’éveillés pour que ces sociopathes réussissent. Ils ont déjà perdu et essaient maintenant d’emmener avec eux autant de «mangeurs inutiles» que possible. Petits, égoïstes, mauvais et faibles jusqu’à leur fin amère.

LE DR BEN TAPPER DEMANDE L’ARRESTATION DE FAUCI

De retour le 2 février, le Dr Ben Tapper s’est exprimé devant le conseil municipal d’Omaha où il a présenté un dossier préparé par un comité d’avocats et de médecins renommés qui appelle à l’arrestation du Dr Fauci. Le Dr Tapper lit une courte liste de violations qui incluent la manipulation du marché, la conspiration à des activités commerciales criminelles, le mensonge au Congrès, les actes de terrorisme domestique entraînant la mort de citoyens américains et le financement et la conspiration en vue de commettre des actes de terreur.

Le Dr Tapper a également détaillé une longue liste d’ACTES CRIMINELS commis par Pfizer. Il expose la société pharmaceutique comme étant une mafia criminelle sociopathe qui a déjà dû payer des règlements pour les crimes de corruption, de racket et même de crimes contre l’humanité pour avoir utilisé des enfants africains comme cobayes sans informer les parents ou obtenir leur consentement, ce qui est clairement des violations de le Code de Nuremberg.

Vidéo DR.RASHID BUTTAR

Ne pas faire de mal … Lorsque les médecins apprennent leur métier, ils prêtent serment de NE PAS nuire avec les connaissances qu’ils ont acquises …

Chaque être humain sur cette planète qui a déjà reçu un vaccin doit voir cette vidéo. 7:10 de long

Le Dr Lee Merritt met en garde: les vaccins forcés sont un crime énorme contre l’humanité

