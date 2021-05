Vacciner jusqu’à ce que le médecin vienne: l’Institut Paul Ehrlich rapporte des centaines de décès

Thrombose, hémorragie cérébrale, crises cardiaques, paralysie faciale et plus encore: l’Institut Paul Ehrlich rapporte près de 5000 effets secondaires graves suspectés et 524 décès après les vaccinations COVID-19. Il continue de dissimuler des dangers explosifs aux conséquences à long terme inconnues.

Source: www.globallookpress.com / Feuilles! À toi! Vacciner! Les « réactions indésirables » de la vaccination ont jusqu’à présent reçu peu d’attention des médias. – Photo: Vaccination Corona le 8 mai 2021 dans la mosquée centrale du quartier Ehrenfeld de Cologne.

Par Susan Bonath

Indépendamment des effets secondaires massifs et des décès, la propagande de vaccination en Allemagne atteint constamment de nouveaux sommets. Le sérum AstraZeneca est «vacciné en mai», malgré le risque élevé, pour les plus jeunes un médecin a proposé des rendez-vous pour cela sur Ebay; des équipes mobiles de vaccination visitent les supermarchés et les zones socialement défavorisées. Le vaccin de Pfizer et BioNTech sera même administré aux enfants âgés de douze ans et plus à partir d’août – bien qu’ils n’obtiennent presque jamais la COVID-19. Un scandale médical politique se profile-t-il ici? Si vous regardez les dommages causés par le vaccin jusqu’à présent, c’est évident.

Des milliers de cas suspects graves, plus de 500 morts

Le nouveau «rapport de sécurité» publié le 7 mai par l’Institut Paul Ehrlich (PEI) ne devrait contenir que la pointe de l’iceberg. L’Institut fédéral lui-même admet qu’un nombre non déclaré peut être supposé.

D’ici le 30 avril, l’Île-du-Prince-Édouard énumère maintenant près de 50 000 cas suspects signalés de «réactions indésirables» pertinentes aux vaccinations contre la COVID-19. Seulement 41 pour cent de ce chiffre avait diminué au moment de la rédaction du rapport.

Au total, près de 5 000 personnes vaccinées ont été signalées par l’Île-du-Prince-Édouard qui ont souffert de réactions graves. Environ onze pour cent d’entre eux, 524 personnes, sont décédés. L’institut a enregistré le plus grand nombre d’effets secondaires avec le vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca. Cependant, le vaccin Comirnaty de Pfizer / BioNTech avait un dossier de décès basé sur les doses de vaccin administrées.

La plupart des décès après la vaccination Pfizer / BioNTech

Si l’on prend les chiffres de l’Île-du-Prince-Édouard comme base, en divisant le petit nombre de cas sans information vaccinale en conséquence, cela signifie concrètement: pour chaque million de doses d’AstraZeneca administrées, l’institut a enregistré un total de 4585 «effets indésirables», dont 387 étaient graves et neuf étaient des morts.

Pour chaque million de doses de Moderna administrées, 1 862 «effets indésirables» sont signalés, dont 110 graves et 7 mortels. Pour chaque million de doses de Pfizer / BioNTech injectées, l’Île-du-Prince-Édouard a signalé un total de 955 effets secondaires, dont 112 graves – mais aussi 21 décès.

Selon l’Île-du-Prince-Édouard, 28,8 millions de doses de vaccins COVID-19 avaient été administrées en Allemagne au 30 avril 2021, dont 21,3 millions contenaient le sérum de Pfizer / BioNTech, 5,8 millions contenaient le vaccin d’AstraZeneca et environ 1, 7 millions de celui de Moderna.

Il faut cependant noter que le nombre de doses de vaccination ne correspond pas aux sujets testés car les personnes sont vaccinées deux fois. Le vaccin de Johnson & Johnson (Janssen), qui n’a été administré qu’une seule fois et n’a reçu que récemment une approbation conditionnelle, a jusqu’à présent reçu 2 106 personnes et les autorités ont enregistré trois effets indésirables suspectés.

Î.-P.-É.: décédé de la COVID-19 ou d’une maladie antérieure après la vaccination

Les femmes en particulier semblent ressentir des effets secondaires graves. Selon le rapport, les trois quarts des personnes touchées étaient des femmes. L’Île-du-Prince-Édouard attribue cela au fait que jusqu’à présent, plus de femmes que d’hommes ont été vaccinées. L’Île-du-Prince-Édouard n’écrit pas à quel point leur proportion de sujets vaccinés était élevée. L’institut laisse également ouvert le sexe des 524 personnes décédées déclarées. Mais: 58 personnes sont décédées après avoir été vaccinées contre la COVID-19 – ce qui soulève des questions sur l’efficacité des vaccinations.

La plupart des morts, a apaisé l’Île-du-Prince-Édouard, avaient «de multiples maladies antérieures», «comme un carcinome, une insuffisance rénale, une maladie cardiaque et des changements athéroscléreux, qui étaient probablement la cause du décès». 18 personnes vaccinées avec AstraZeneca ont succombé à une thrombose veineuse cérébrale, quatre femmes avec une hémorragie cérébrale. Selon l’Île-du-Prince-Édouard, douze décès soupçonnés par vaccin avaient moins de 40 ans et 39 autres avaient entre 40 et 59 ans. 90 autres personnes sont décédées entre 60 et 79 ans, les autres étaient plus âgées.

Informations fragmentées, focalisation unilatérale sur des cas particuliers

Le vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca a fait la une des journaux spécifiquement (et unilatéralement) après que plusieurs jeunes femmes ont souffert de thrombose veineuse cérébrale et certaines en sont décédées avec ou sans hémorragie cérébrale. Elle pourrait « très rarement » déclencher une double réaction: une thrombose veineuse cérébrale avec un manque simultané de plaquettes sanguines, une soi-disant thrombocytopénie, appelée TTS dans le jargon technique, qui peut conduire à une hémorragie interne.

Cette thrombocytopénie est vraisemblablement déclenchée par une réaction auto-immune, dit-on: des anticorps se forment alors contre ses propres plaquettes sanguines, qui en même temps se développent plus intensément en cas d’inflammation interne et de lésions vasculaires et peuvent déclencher une thrombose. «Très rarement» signifie: moins d’une personne vaccinée sur 10 000 est touchée.

Le PEI est limité à cette double réaction, bien que les deux puissent également se produire indépendamment – et apparemment beaucoup plus fréquemment. Quoi qu’il en soit, des cas de TTS avaient été signalés à l’institut 67 fois au 30 avril. De ce nombre, 14 personnes sont mortes – neuf morts, selon l’Île-du-Prince-Édouard, avaient moins de 50 ans. Au 21 avril, l’Île-du-Prince-Édouard avait signalé 34 cas de TTS dans ses «informations actuelles», dont douze décédés. 29 autres personnes vaccinées par AstraZeneca avaient «seulement» souffert d’une thrombose veineuse cérébrale.

Des cas de TTS ne se sont produits qu’avec Vaxzevria d’AstraZeneca, souligne l’Île-du-Prince-Édouard. Ce qu’il cache dans le rapport, cependant: le 21 avril, il a enregistré douze thromboses veineuses cérébrales sans déficit plaquettaire supplémentaire après des vaccinations avec Comirnaty de Pfizer / BioNTech. Cela a également entraîné des décès: trois de ces victimes étaient décédées au moment où ce rapport a été rédigé. Et: Selon une étude de l’Université d’Oxford, les thromboses surviennent généralement aussi souvent avec les vaccins à ARNm de Moderna et Pfizer / BioNTech qu’avec le vaccin vectoriel d’AstraZeneca.

Comme pour Vaxzevria, l’ARN du coronavirus est également transporté par un virus vecteur dans la vaccination Janssen. Et ce n’est pas surprenant: ce groupe s’est également assuré avec un soi-disant « Rote-Hand-Brief » le 26 avril. Dans ce document, la société met également en garde contre une «combinaison très rare de thrombose et de thrombocytopénie, parfois accompagnée de saignements», en particulier chez les femmes de moins de 60 ans. Les signes en sont un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des jambes, des douleurs à l’estomac, des maux de tête sévères, une vision trouble ou des ecchymoses.

L’Île-du-Prince-Édouard ne communique pas divers dangers

Aussi important qu’il soit de rendre compte de l’association TTS, la thrombose veineuse cérébrale et la thrombocytopénie sont en elles-mêmes également des maladies dangereuses. Et selon une lettre rouge d’AstraZeneca du 13 avril, ceux-ci se produisent beaucoup plus fréquemment que communiqués à Vaxzevria. Une analyse de l’EMA estime que cette réaction auto-immune se produit même chez une à dix personnes sur cent vaccinées, comme RT DE l’a déjà rapporté.

Le biochimiste Christian Steidl explique sur 1bis19.de, une plateforme sur laquelle bloguent des scientifiques critiques, que de nombreux autres sujets de test pourraient être affectés. Seules les personnes vaccinées présentant des symptômes ont été examinées. Les symptômes spécifiques n’apparaissent pas toujours immédiatement, mais avec les maladies auto-immunes, ils ne font que s’aggraver avec le temps. Il écrit également:

« Jusqu’à présent, les vaccinés sans symptômes n’ont pas été testés pour savoir s’ils ont cette maladie à un stade précoce. Si des anticorps contre le facteur plaquettaire 4 (PF4) sont présents dans le sang, on peut conclure que l’immuno-thrombocytopénie l’est. »

Steidl exige un arrêt immédiat de la vaccination. Même si «seulement» un pour cent de toutes les personnes vaccinées sont touchés par cette réaction, des mesures doivent être prises immédiatement. Parce que les maladies auto-immunes s’aggravent généralement avec le temps. Quiconque a apparemment bien toléré la vaccination pourrait souffrir d’une thrombose veineuse cérébrale après des années, par exemple. «Personne ne le sait pour le moment», déclare Steidl.

Réactions plus graves

L’Île-du-Prince-Édouard décrit quelques autres réactions vaccinales graves qui se sont produites plus en détail dans ce rapport. Au total, 223 personnes lui avaient été signalées avec un choc anaphylactique, également une réaction auto-immune. Il y a aussi 61 crises cardiaques, 12 infections cérébrales, 99 paralysies faciales et 16 infections du muscle cardiaque.

Vingt fois il y a le syndrome dit de Guillain-Barrè, des lésions des nerfs, en particulier de la moelle épinière, avec parfois un dysfonctionnement moteur sévère comme la paralysie, qui persiste à vie chez une personne sur cinq touchée et entraîne la mort chez cinq pour cent des tous les cas. Tous les vaccins ont été touchés, la maladie cardiaque ne touchait que les jeunes, en particulier les hommes. Il n’y a aucune information sur l’âge des autres effets secondaires.

Parmi les réactions vaccinales rapportées, qui sont publiquement rejetées comme insignifiantes, le sérum AstraZeneca se distingue par des «maladies pseudo-grippales», de la fièvre et des frissons, suivis de «réactions locales» et de maux de tête. Les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna provoquent donc principalement des maux de tête sévères, de la fatigue et des douleurs au site d’injection. On rapporte que les réactions courantes à tous les vaccins comprennent des étourdissements, des malaises, des douleurs à divers endroits et des arythmies cardiaques.

RKI: Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, pour combien de temps tu ne sais pas

Dans l’ensemble, il semble que, contrairement aux normes médicales précédentes, on s’abstienne complètement de peser les risques et les avantages. Parce qu’en matière d’avantages aussi, les autorités se protègent avec des phrases cireuses. L’Institut Robert Koch (RKI) attribue un haut niveau d’efficacité aux vaccins, mais déclare ensuite:

« La durée de la protection vaccinale n’est pas encore connue. La protection ne commence pas immédiatement après la vaccination, et certaines personnes vaccinées restent sans protection. »

On peut supposer, selon le RKI, que les personnes «peuvent être infectées de manière symptomatique et asymptomatique malgré la vaccination et excréter ainsi le SRAS-CoV-2», c’est-à-dire qu’elles sont contagieuses. Il est donc nécessaire que les personnes vaccinées continuent de respecter les règles d’hygiène et de porter des masques. La question de savoir si un scandale médical à motivation politique se profile est donc tout à fait justifiée.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : RT