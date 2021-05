ÉTUDE: Le vaccin Pfizer cause des dommages catastrophiques à tous les systèmes de votre corps

Une organisation israélienne composée d’experts de la santé a publié un rapport décrivant comment l’injection de coronavirus de Wuhan (Covid-19) de Pfizer endommage presque tous les systèmes du corps humain.

Le Comité populaire israélien (IPC) dit que l’injection de virus chinois de Pfizer cause des dommages catastrophiques aux corps des gens – à tel point, en fait, qu’il y a plus de gens qui en meurent en Israël qu’il n’y en a dans toute l’Europe qui meurent du vaccin AstraZeneca.

Vous savez que les choses vont mal quand la barre a été tellement abaissée que c’est maintenant considéré comme un privilège d’avoir un vaccin qui cause juste un tout petit peu moins de morts que celui que votre propre gouvernement impose.

Selon l’IPC, «il n’y a jamais eu de vaccin qui ait fait autant de mal» que le vaccin Pfizer. Le groupe a publié un rapport complet détaillant ses découvertes révélatrices.

«Nous avons reçu 288 rapports de décès à proximité de la vaccination (90% jusqu’à 10 jours après la vaccination)», explique une partie du rapport. «64% d’entre eux étaient des hommes.»

Pendant ce temps, le ministère israélien de la Santé affirme que «seuls 45 décès en Israël étaient liés au vaccin».

En supposant que ces chiffres soient exacts, le gouvernement israélien ment ouvertement sur le nombre d’Israéliens qui sont blessés ou tués par l’injection de Pfizer, ce qui semble être la piqûre de choix pour le peuple israélien.

Toutes les injections Covid-19 sont dangereuses et mortelles

Tout cela est encore plus inquiétant si l’on considère le fait que les seuls vaccins du monde entier sur lesquels les gouvernements se concentrent comme dangereux sont ceux d’AstraZeneca et Johnson & Johnson (J&J).

Il se trouve que les deux sont les seuls à ne pas être chargés de produits chimiques d’ARNm de reprogrammation de l’ADN. Les injections J&J et AstraZeneca sont considérées comme plus «traditionnelles» en termes de technologie utilisée.

Pendant ce temps, le vaccin de Pfizer tue des gens à gauche et à droite en Israël, et celui de Moderna n’est pas beaucoup mieux, et nous n’avons pas entendu autant qu’un coup d’œil du gouvernement sur la «mise en pause» de l’une ou l’autre de ces choses.

En Europe, où l’injection d’AstraZeneca est largement utilisée, de nombreux pays ont totalement suspendu son utilisation, invoquant une pandémie de caillots sanguins mortels et d’autres effets indésirables.

Des scientifiques allemands ont récemment découvert le processus en deux étapes par lequel les injections d’AstraZeneca provoquent des caillots sanguins chez les receveurs. Il y a une série d’événements qui doivent d’abord se produire à l’intérieur du corps avant la formation de caillots sanguins.

Pourtant, l’injection d’AstraZeneca causerait beaucoup moins de morts que celle de Pfizer, et pourtant ni Israël ni les États-Unis n’ont appuyé sur le bouton de pause de son administration.

Non seulement cela, mais le vaccin J&J, qui provoque des caillots sanguins mortels, tout comme le vaccin d’AstraZeneca, est maintenant activement recommandé par les Centers for Disease Control (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation chez les patients américains, bien qu’avec un minuscule avertissement de sécurité sur l’emballage.

«Selon les données du Bureau central des statistiques de janvier à février 2021, au plus fort de la campagne de vaccination de masse israélienne, il y avait une augmentation de 22% de la mortalité globale en Israël par rapport à l’année précédente», explique le rapport israélien sur ce qui se passe là-bas.

«En fait, janvier-février 2021 ont été les mois les plus meurtriers de la dernière décennie, avec les taux de mortalité globaux les plus élevés par rapport aux mois correspondants au cours des 10 dernières années.»

Les augmentations les plus spectaculaires de la mortalité se produisent parmi les Israéliens âgés de 20 à 29 ans. Ce groupe a connu une augmentation globale de la mortalité de 32% depuis l’introduction du vaccin Pfizer.

«Selon cette estimation, il est possible d’estimer le nombre de décès en Israël à proximité du vaccin, à ce jour, à environ 1 000 à 1 100 personnes.»

Les dernières nouvelles sur les injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Une Australienne meurt de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca

Le principal organisme de réglementation pharmaceutique australien a signalé son premier décès par coagulation sanguine, probablement lié au vaccin d’AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (COVID-19)].

Cela a été annoncé par la Therapeutic Goods Administration (TGA) le vendredi 16 avril, après s’être réunie pour enquêter sur le lien entre le vaccin et le décès du patient. Selon la TGA, la personne décédée était Genene Norris, une femme de 48 ans de la région de la côte centrale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Norris a reçu sa dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus le 9 avril. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital le lendemain après avoir développé des caillots sanguins. Elle a ensuite été placée sous dialyse et dans une unité de soins intensifs. Elle ne s’est jamais remise et elle est décédée le 14 avril.

Il s’agit du troisième cas signalé de thrombose, ou de caillots sanguins dans les artères et les veines, lié au vaccin AstraZeneca en Australie. Norris et les deux autres patients se sont également présentés à l’hôpital avec une thrombocytopénie ou une faible numération plaquettaire.

Les deux cas précédents ont été traités dans les hôpitaux et récupérés peu de temps après. (Connexes: une femme écossaise développe des éruptions cutanées sévères et douloureuses sur tout le corps immédiatement après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.) contre le coronavirus

La TGA a déclaré qu’elle était en train d’examiner le cas de Norris, mais cette enquête est compliquée par ses nombreux antécédents médicaux et ses problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète.

De plus, les experts du Vaccine Safety Investigation Group (VSIG) de la TGA n’ont trouvé aucun anticorps COVID-19 dans son système. Malgré cela, le VSIG a déclaré que les autorités sanitaires et le public devraient assumer un lien de causalité avec le vaccin AstraZeneca.

Au moment de mettre sous presse, la TGA a déclaré qu’elle attendait toujours les résultats de certains tests de laboratoire et qu’une autopsie devait avoir lieu par la suite.

« Étant donné qu’il s’agit d’une présentation atypique, si les résultats des tests et / ou l’autopsie fournissent une cause alternative, VSIG réexaminerait sa décision », a déclaré vendredi le TGA.

La Sanitarium Health Food Company, une entreprise alimentaire qui commercialise des céréales et des produits végétariens, a confirmé que Norris était l’un de ses 800 employés dans son usine de Nouvelle-Galles du Sud.

«L’entreprise est attristée par la perte d’un employé très aimé et nous offrons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues de travail», a déclaré un porte-parole du Sanitarium, pressé de commenter par le Daily Mail Australia.

Le gouvernement australien va de l’avant avec les vaccinations

La TGA a annoncé les résultats préliminaires de son enquête sur la mort de Norris le même jour que l’Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI) et le gouvernement fédéral australien ont annoncé qu’ils ne recommandaient plus le vaccin AstraZeneca pour les personnes de moins de 50 ans. Il préférerait plutôt que les autorités sanitaires donnent le vaccin développé par Pfizer-BioNTech pour ce groupe démographique.

Environ 885 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination de masse en Australie. La TGA a déclaré que les trois cas connus de coagulation sanguine donnent au pays un taux de un sur 295 000 piqûres qui pourraient potentiellement entraîner ces complications potentiellement mortelles.

Les symptômes des complications de la coagulation comprennent des maux de tête sévères, une vision trouble, des douleurs, un gonflement des jambes, un essoufflement et des ecchymoses sur une partie du corps éloignée du site d’injection.

Les autorités sanitaires australiennes ont conseillé à toute personne présentant l’un de ces symptômes après avoir été vaccinée de consulter immédiatement un médecin.

Malgré les dangers de se faire vacciner, le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud ne va pas arrêter de vacciner ses habitants. Pressé de commenter, le ministère de la Santé de l’État (NSW Health) a déclaré qu’il n’avait pas discuté de cas individuels.

«Tout décès est une tragédie et NSW Health présente ses condoléances aux proches de la personne décédée», a-t-il déclaré.

«NSW Health travaille en étroite collaboration avec la TGA et le ministère de la Santé du Commonwealth et continuera à fonctionner conformément aux directives de l’ATAGI.»

En savoir plus sur les dangers associés aux injections de coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Ancien conseiller du HHS COVID, Dr Paul Alexander: Ne donnez PAS de vaccins COVID aux enfants!

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

L’ancien conseiller du HHS COVID, le Dr Paul Alexander, a récemment participé à l’émission «The Ingraham Angle» sur le réseau Fox News.

Le Dr Alexander s’oppose à ce que les injections COVID-19 expérimentales soient administrées aux enfants, car les enfants ont un risque presque nul d’infection par la COVID-19 et ne la transmettent pas à d’autres.

Il est étonné de voir pourquoi le CDC et Anthony Fauci autorisent cela, car ils ont également les données.

Il explique que s’ils veulent donner ces injections à des enfants, ils devraient supprimer l’immunité dont disposent actuellement les sociétés pharmaceutiques si quelqu’un meurt ou est blessé par les vaccins.

Ceci provient de notre chaîne Rumble, et sera également disponible sur notre chaîne Bitchute.

L’émission entière peut être trouvée sur Fox News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

« Ma confiance dans le gouvernement fédéral n’est pas grande » – Diether Dehm s’est fait vacciner à Moscou

Chaque adulte en Allemagne devrait pouvoir être vacciné au plus tard en juillet, s’il le souhaite. Dr. Cependant, Diether Dehm von der Linken a opté pour un itinéraire différent et s’est envolé pour Moscou pour se faire vacciner avec le Sputnik V.

La décision d’utiliser le vaccin russe a été prise très consciemment. Le député de gauche explique:

« Le vaccin russe est l’un des meilleurs au monde. »

La confiance de Dehm dans le gouvernement fédéral n’est « pas grande », mais sa confiance dans le vaccin russe est « beaucoup plus grande ».

Dehm a critiqué RT pour le fait que les vaccins sont toujours attribués en Allemagne en fonction de la hiérarchisation. Tous les citoyens ont leurs droits fondamentaux d’aller au cinéma ou au théâtre, par exemple.

Dehm a plus de 70 ans et fait donc partie du groupe de priorisation deux.. Il aurait eu droit à un rendez-vous de vaccination en Allemagne, mais a pris la décision consciente de payer un prix de vaccination à la Russie afin de recevoir le vaccin Sputnik V.

Sputnik V est basé sur une procédure éprouvée. Par conséquent, la phase de test relativement courte est plus justifiable que pour les vaccins qui utilisent le nouveau processus d’ARNm, tels que Pfizer-BioNTech.

Cependant, le vaccin russe n’est pas encore reconnu en Allemagne, c’est pourquoi Dehm pourrait ne pas en bénéficier en cas d’éventuelles exceptions aux mesures corona pour les personnes vaccinées et la genèse. Dans l’éventualité où il se verrait refuser l’accès au théâtre, par exemple, il intenterait une action en justice.

Selon le politicien de gauche, il y a des jeux de pouvoir politique derrière le fait qu’il n’y a pas encore eu de décision d’approuver Sputnik V en Allemagne.

En savoir plus sur le sujet – Politiciens de gauche à l’occasion du jour de la victoire: les Verts comme traumatisme dans les relations germano-russes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les garde-côtes américains tirent 30 coups de semonce sur des navires militaires iraniens «dangereux et non professionnels» lors d’une rencontre avec la flottille – Pentagone

PHOTO DE FICHIER. Le porte-avions USS Abraham Lincoln (CVN 72), à gauche, transite par le détroit d’Ormuz © Getty Images / Zachary Pearson

Un navire des garde-côtes américains a tiré des coups de semonce au cours d’une rencontre rapprochée avec des navires de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) dans le détroit d’Ormuz au large de l’Iran, a déclaré un porte-parole du Pentagone.

« Plus tôt dans la journée, un grand groupe de bateaux rapides de l’IRGCN a effectué des manœuvres dangereuses et non professionnelles et n’a pas respecté la sécurité des forces américaines comme l’exige le droit international », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, lors d’un point de presse lundi.

Kirby a déclaré que les 13 bateaux d’attaque rapide se sont approchés des navires américains à « grande vitesse », se rapprochant à 150 mètres (450 pieds) de six navires de la marine américaine qui escortaient le sous-marin lance-missiles USS Georgia à travers le détroit d’Ormuz.

Il a déclaré qu’un coupeur de la garde côtière américaine avait tiré une trentaine de coups de semonce d’une mitrailleuse de calibre .50 sur les navires iraniens après d’autres avertissements, notamment des communications radio et des coups de klaxon.

Après la deuxième série de coups de feu alors que les bateaux se seraient rapprochés de la flotte américaine, les navires iraniens ont quitté la zone, a ajouté Kirby. Les responsables iraniens n’ont pas commenté ces allégations.

Cette dernière rencontre est le deuxième incident de ce type avec des navires de l’IRGCN signalé par la marine américaine au cours des quinze derniers jours.

À la fin du mois dernier, la cinquième flotte américaine a déclaré dans un communiqué que des navires iraniens s’étaient approchés à moins de 68 mètres (204 pieds) du patrouilleur USS Firebolt et d’un autre navire américain dans le golfe Persique, au nord du détroit d’Ormuz.

Selon le communiqué, les navires iraniens n’ont pas tenu compte des avertissements radio et des haut-parleurs et ne se sont dispersés à une distance de sécurité qu’après que l’équipage du Firebolt ait tiré des coups de semonce.

Les développements surviennent alors que les négociateurs américains et iraniens prennent part à de délicats pourparlers indirects à Vienne pour relancer l’accord nucléaire du JCPOA de 2015.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT