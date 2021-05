Un hôpital indien a vu 100 patients décéder après avoir pris le vaccin contre la Covid

Jusqu’à 100 patients seraient décédés à l’hôpital civil d’Ahmedabad en Inde après avoir pris leur première ou deuxième dose d’un «vaccin» contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Rien que dans cet hôpital, ces 100 patients ont subi des événements indésirables si graves qu’ils sont décédés peu de temps après avoir été injectés, ce qui prouve une fois de plus les dangers des injections.

Gujarat, le quotidien de langue gujarati le plus populaire de Sandesh, a été le premier à rendre compte de la situation. Aucun autre média mainstream n’ose toucher à l’histoire.

À peu près au même moment où ces 100 décès de patients ont été signalés, il a également été révélé qu’au moins trois médecins qui avaient pris deux doses du vaccin sont décédés en un mois ou deux. Cela a été confirmé par Chandresh Zardosh, l’ancien président de la branche du Gujarat de l’Association médicale indienne (IMA).

Zardosh veut savoir comment les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin, en particulier, ont fini par mourir du prétendu virus alors qu’elles auraient déjà dû développer une immunité – en supposant que les injections produisent réellement une immunité, bien sûr.

«L’immunité peut être considérée comme un facteur après la première dose», aurait-il déclaré.

Il veut également savoir combien de temps et pourquoi il a fallu à chaque personne maintenant décédée pour mourir après avoir reçu les injections. Recevoir les vaccins et mourir deux mois plus tard suggérerait que les injections n’offrent aucune immunité du tout.

La meilleure agence de mannequins du Royaume-Uni affirme que 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin mourront bientôt

Selon les dernières données, au moins 3 362 personnes sont décédées des suites d’injections du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] rien qu’en Amérique. C’est une moyenne de 30 personnes qui meurent chaque jour des vaccins.

En Inde, aucun mécanisme de ce type n’est en place pour suivre les décès par vaccin à Wuhan, donc personne ne sait avec certitude combien de personnes tombent mortes après avoir reçu les injections.

Récemment, plus de 100 cadavres ont été vus flottant sur les rives du Gange, dans l’État indien du Bihar. Ces décès sont imputés au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], bien qu’il soit plus probable qu’ils soient morts des injections.

Une agence de mannequins de premier plan au Royaume-Uni prévoit que la troisième «vague» du virus chinois finira par hospitaliser et tuer plus de 70% des personnes qui ont pris les deux doses de vaccin. Cela montre encore une fois que les vaccins tuent des gens à un rythme rapide.

«Les pharmacies [les avocats] ont peut-être échappé à leur responsabilité, mais ceux qui ont aidé à le financer sont toujours sur la sellette», a écrit un commentateur de Great Game India à propos des retombées éventuelles de toutes ces maladies et de ces décès causés par les vaccins.

«C’est un génocide mondial et tous ceux qui y participent… en particulier les médecins qui ont prêté le serment d’Hippocrate de «ne pas nuire» doivent voir leur licence révoquée en commençant par Fauci.»

Quiconque croit que Fauci, Bill et Melinda Gates et d’autres eugénistes démoniaques ont à cœur leurs meilleurs intérêts se trompe et vit dans le déni, ont souligné d’autres commentateurs.

«Ces parasites mondialistes complaisants se ruinent eux-mêmes et détruisent l’humanité», a écrit l’un d’eux. «Le sang contaminé de ces personnes se répandra dans les banques de sang et, comme le montre l’histoire ci-dessus, en tuera en masse.»

Malheureusement, ce n’est que le début. Les «vaccins» à ARN messager (ARNm) sont là pour rester, semble-t-il, et bientôt il y aura beaucoup plus d’injections basées sur la technologie qui reprogrammera l’ADN des gens et les transformera en chimères non humaines, tout comme le font ceux actuels pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Plus d’informations sur les blessures et les décès causés par les injections de coronavirus de Wuhan (Covid-19) peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

PDG de BioNTech: Troisième dose de vaccin contre le coronavirus nécessaire après un an, suivie de rappels annuels

Le PDG de la société pharmaceutique allemande BioNTech pense que les gens doivent prendre une troisième dose du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] que son entreprise a créé avec Pfizer après un an, et des injections de rappel annuelles tous les 12 à 18 mois par la suite.

Le PDG de BioNTech, le Dr Ugur Sahin, a déclaré, selon des études, que l’efficacité du vaccin contre le coronavirus BioNTech-Pfizer chute de 95% à 91% six mois après la deuxième dose. C’est pourquoi son entreprise estime que les gens devraient recevoir une troisième dose neuf à 12 mois après la première dose de vaccin.

«En conséquence, nous avons besoin d’une troisième injection pour ramener à nouveau la protection vaccinale à près de 100 pour cent», a déclaré Sahin. «Et puis je pense qu’il sera probablement nécessaire d’obtenir un autre rappel chaque année ou peut-être tous les 18 mois.» (En relation: PROFITS DE LA PESTE: Le dirigeant de Pfizer admet que la société souhaite tirer profit des vaccins et augmentera bientôt les prix.)

Le co-fondateur et médecin-chef de BioNTech, le Dr Ozlem Tureci, était d’accord avec l’évaluation de Sahin. Elle a déclaré à CNBC lors d’un entretien le 21 avril que, comme l’immunité contre le coronavirus diminue avec le temps, une troisième dose de vaccin est nécessaire pour maintenir l’efficacité du vaccin.

Elle a comparé la nécessité de prendre le vaccin contre le coronavirus chaque année au vaccin contre la grippe.

«C’est la nature des réponses immunitaires qu’après avoir été induites, elles augmentent et restent pendant un certain temps», a déclaré Tureci au cours de l’interview. «Mais avec le temps, les réponses immunitaires diminuent et nous en voyons des indications dans la réponse induite, mais aussi naturelle contre le SRAS-CoV-2.»

Les commentaires de Sahin et Tureci concernant une troisième dose du vaccin contre le coronavirus interviennent après que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, ait déclaré qu’une dose de rappel serait probablement nécessaire pour les personnes dans les 12 mois après avoir été complètement vaccinées.

BioNTech affirme que le vaccin est efficace contre toutes les souches de coronavirus existantes

BioNTech est convaincu que son vaccin contre le coronavirus sera en mesure de lutter contre les nombreuses variantes de la COVID-19.

Sahin a déclaré que son entreprise avait testé son vaccin contre plus de 30 variantes de coronavirus. Il a affirmé que le vaccin a montré une «réponse prometteuse» contre la plupart des variantes, tandis que le vaccin «restait suffisant» contre les autres variantes où la réponse était légèrement diminuée.

En outre, Sahin pense que le vaccin contre le coronavirus BioNTech-Pfizer peut protéger les gens contre la nouvelle variante détectée pour la première fois en Inde, mais que la société menait toujours son enquête.

«Mais la variante indienne a des mutations que nous avons précédemment étudiées et contre lesquelles notre vaccin fonctionne également, donc j’en suis confiant là aussi», a-t-il affirmé.

Sahin a expliqué que, la façon dont le vaccin BioNTech fonctionne lui donne «deux points d’attaque» contre le virus. Il stimule censément la production d’anticorps tout en incitant les lymphocytes T du corps à attaquer le virus.

«Le vaccin est assez intelligemment construit, et le rempart tiendra», a déclaré le PDG. «J’en suis convaincu. Si le rempart doit à nouveau être renforcé, nous le ferons. Je ne suis pas inquiet.»

BioNTech et Pfizer travaillent avec leurs fabricants pour accélérer la production du vaccin contre le coronavirus, car la demande mondiale pour ce vaccin dépasse toujours de loin leurs approvisionnements.

«Lorsque nous avons commencé 2021, notre objectif était de produire 1,3 milliard de doses», a déclaré Sahin. «Et maintenant, nous l’avons porté à trois milliards de doses.»

La société est en pourparlers pour ouvrir des installations de production partout en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Il envisage également de délivrer des licences spéciales à certains fabricants pour stimuler la production du vaccin.

Sahin et Tureci, qui sont mariés, ont fondé BioNTech en 2008. Ils avaient l’habitude de concentrer la plupart de leurs efforts sur la recherche sur le cancer avant de décider de se tourner vers la création d’un vaccin contre le coronavirus au début de 2020. Il a contacté Pfizer, qui disposait des ressources et de l’expertise nécessaires pour mener les essais cliniques à grande échelle nécessaires pour valider l’efficacité supposée d’un vaccin.

En savoir plus sur les vaccins contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les vaccins ne sont pas obligatoires en vertu de l’accord prolongé de retour au travail d’Hollywood

Un contrat de retour au travail convenu par les syndicats de l’industrie du divertissement hollywoodien stipule que les vaccins ne sont pas obligatoires pour les membres de la distribution et de l’équipe des programmes de cinéma et de télévision. La stipulation fait partie d’une prolongation de contrat qui expirera le 30 juin. Néanmoins, les membres de la distribution et de l’équipe ont toujours été exhortés à se faire vacciner contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Une source a déclaré à Deadline qu’exiger que les membres de la distribution et de l’équipe soient vaccinés contre la COVID-19 était «prématuré». Ils ont dit: «Mandater [les vaccinations] à ce stade peut être prématuré. Le sujet a été éludé. La source a fait remarquer que les membres de la distribution et de l’équipe devraient recevoir le vaccin COVID-19, mais a poursuivi que «rien n’est obligatoire».

Selon la même source, le nouvel accord entre les syndicats du divertissement était «à peu près une simple extension» de l’accord initial. Cet accord antérieur a été finalisé le 21 septembre de l’année dernière et devait expirer le 29 avril. Il était le fruit de pourparlers entre l’Alliance des producteurs de films et de télévision et un certain nombre de syndicats d’acteurs.

L’extension de l’accord actuel, qui doit maintenant prendre fin le 30 juin, conserve les dispositions de l’accord initial qui traitent des protocoles COVID-19. Celles-ci comprennent des schémas de test strictement appliqués, la présence d’agents de santé et de sécurité pour assurer le respect du protocole et l’utilisation diligente des équipements de protection individuelle. Il comprenait également une distanciation physique et un système de «zone» pour contrôler le mouvement de l’équipe de production. Selon les responsables syndicaux, ces protocoles de santé ont fait des plateaux de tournage l’un des endroits les plus sûrs pour travailler aux États-Unis pendant la pandémie en cours.

En outre, l’accord nouvellement prolongé accorde aux travailleurs du cinéma et de la télévision 10 jours de congé de maladie payé pour la COVID-19 à compter du 1er mai et jusqu’au 10 décembre de cette année. Les travailleurs qui ont épuisé leurs 10 jours de congé de maladie payés par le contrat initial recevront 10 jours supplémentaires. Cependant, les jours de maladie non utilisés ne seraient pas aggravés par les congés qui font partie du nouvel accord.

Les vaccins et les couvertures faciales sont obligatoires pour les Américains moyens, mais pas pour les célébrités

Le rapport Deadline a déclaré que les membres de l’équipe de production et les célébrités jouant dans des films et des programmes télévisés ne sont pas tenus de se faire vacciner contre la COVID-19. Cependant, un autre rapport a déclaré que les célébrités assistant aux Oscars de cette année ne sont pas obligées de porter des masques.

Pendant ce temps, l’Américain moyen doit se conformer aux ordres de masques de peur d’être punis par les autorités. Les entreprises qui demandent une preuve de vaccination ne font qu’exacerber le problème – ostracisant efficacement les personnes qui ne peuvent ou choisissent de ne pas se faire vacciner.

Breitbart a rapporté le 19 avril que les célébrités participant à la 93e cérémonie des Oscars ne seraient pas tenues de porter des masques devant la caméra. Ceux qui assistent aux Oscars à la gare Union du centre-ville de Los Angeles ne seraient pas tenus de se masquer de la même manière lorsqu’ils sont assis dans la salle d’exposition principale. Cependant, ils doivent porter un couvre-visage pendant les pauses publicitaires et lorsqu’ils se déplacent vers l’une des deux cours adjacentes du site.

Un article du Hollywood Reporter a déclaré que l’Académie des arts et des sciences du cinéma n’avait pas fourni d’explication officielle pour cette politique. Cependant, il a noté que la cérémonie de remise des prix du 25 avril serait «tournée comme un film». Compte tenu de ces informations, le journaliste a noté que les masques ne sont pas requis pour les personnes devant la caméra selon les directives de production actuelles.

La politique du masque aux Oscars a été dévoilée lors d’une conférence de presse virtuelle le 19 avril à laquelle ont participé des nominés et des publicistes. En outre, il a également été annoncé lors du presser virtuel que chaque participant sera testé «au moins trois fois avant le salon» et subira un contrôle de température à son arrivée. Cependant, il n’a pas précisé si des masques étaient nécessaires pour ceux qui assistaient à des programmes simultanés au Dolby Theatre et dans d’autres endroits éloignés.

Les cinéastes Steven Soderbergh et Jesse Collins, aux côtés du producteur de films Stacey Sher, seraient responsables de la diffusion de la 93e émission des Oscars. Les trois ont tenu une conférence de presse virtuelle le 17 avril concernant la cérémonie de remise des prix. Soderbergh a répondu à une question sur le fait de savoir si les nominés aux Oscars porteraient des masques, répondant «cryptiquement»: «Les masques vont jouer un rôle très important dans l’histoire.» (En relation: À quel point Hollywood a-t-il l’air stupide après avoir donné à Andrew Cuomo un Emmy pour sa performance sur le coronavirus?)

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur la réponse de l’industrie du divertissement à la COVID-19.

