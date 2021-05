L’Inde voit-elle une vague de morts et de blessures suite aux injections COVID-19?

Commentaires de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Après avoir connu un succès relativement bon dans la gestion de la crise de la COVID en mettant l’accent sur les traitements précoces tels que l’ivermectine, l’Inde voit tout d’un coup une augmentation du nombre de cas et de décès attribués au virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.

Mais certains se demandent si la montée en puissance des «vaccins» COVID est la cause de ces récentes poussées.

GreatGameIndia.com a rapporté que plus de 100 patients dans un seul hôpital sont décédés juste après avoir reçu des injections COVID.

Un médecin du New Jersey, le Dr Rajendra Kapila, serait également décédé lors d’un voyage en Inde alors qu’il était complètement vacciné avec les deux doses du vaccin Pfizer avant de se rendre en Inde. (Source.)

Le Dr Mathew Maavak nous a contacté et nous a demandé de publier son analyse sur ce qui se passe en Inde. Il a été initialement publié sur Activist Post.

Un cas de corrélations graphiques: donner un sens à la vague de COVID-19 en Inde

Par Mathew Maavak

Message d’activiste

L’Inde est actuellement témoin d’une flambée de la COVID-19 aux proportions sans précédent, avec une souche prétendument triple mutante étirant l’infrastructure de santé du pays à ses limites. L’incertitude qui pèse sur la nation est aggravée par les envois viraux de cadavres s’entassant dans les morgues; de personnes tombant mortes dans les rues; d’âmes découragées sautant de leurs balcons; et des bûchers funéraires dans tout le pays. Il n’y aura pas de censure Big Tech axée sur le service public dans ce cas.

C’est censé être Wuhan 2.0. Tout toxicomane des médias sociaux serait pardonné de penser que la population indienne de 1,3 milliard d’habitants pourrait subir une baisse avant la fin de l’année.

Au milieu du miasme toxique de la peur, des explications cohérentes sur cette vague sont difficiles à trouver. Par conséquent, il faut recourir à des corrélations et des approximations afin d’évaluer les causes et les effets. Pour commencer, il faut comparer le nombre annuel de décès (toutes causes confondues) avant et après l’avènement de la COVID-19 en Inde, en particulier pour l’année 2021. Mais les données pertinentes ne seront disponibles que dans un an. Beaucoup mourront à la suite de verrouillages continus qui affaiblissent généralement le système immunitaire. Les procédures médicales essentielles seront reportées car les hôpitaux sont obligés de se concentrer sur la COVID-19. La montée du désespoir socio-économique entraînera naturellement une flambée des suicides. En fin de compte, tous les décès dus aux coronavirus ne peuvent pas être directement attribués au virus, peu importe la façon dont les «experts» les additionnent.

D’autres corrélations doivent également être explorées dans le contexte indien. L’Inde a mis un peu de retard dans le mouvement de la vaccination de masse. Tout au long de 2020, ses chiffres de mortalité COVID-19 étaient modérés par rapport aux normes mondiales en raison de l’efficacité des protocoles de traitement à faible coût. L’hydroxychloroquine (HCQ) a été sanctionnée pour un traitement de stade précoce à partir du mars 2020; tandis que quelques mois plus tard, l’État le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh (231 millions d’habitants), a remplacé le HCQ par l’ivermectine (un médicament antiparasitaire).

Les résultats sont très encourageants. Comme TrialSiteNews (TSN) l’a rapporté le 9 janvier 2021:

À la fin de 2020, l’Uttar Pradesh – qui distribuait de l’ivermectine gratuite pour les soins à domicile – avait le deuxième taux de mortalité le plus bas en Inde, à 0,26 pour 100 000 habitants en décembre. Seul l’Etat du Bihar, avec 128 millions d’habitants, était plus bas, et il recommande également l’ivermectine.

Bien que la situation des coronavirus soit sous contrôle, New Delhi subissait une immense pression de la part de divers lobbies internationaux et de leurs mandataires locaux pour lancer une campagne de vaccination de masse. On peut affirmer que les pénuries d’oxygène en Inde sont le résultat direct de la priorité accordée aux vaccins expérimentaux commandés à l’étranger par rapport aux besoins locaux.

Alors que le lancement initial de la vaccination de masse était prévu pour le 16 janvier, la campagne n’a effectivement décollé qu’à la fin du mois de février. Avec un timing étrange, le New York Times a salué l’Inde comme une «puissance de fabrication de vaccins inégalée» qui pourrait contrer la Chine dans le domaine de la diplomatie vaccinale.

Cependant, alors que l’objectif de vacciner 300 millions de personnes d’ici août 2021 approchait de la mi-parcours, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté en conséquence. Le graphique ci-dessous présente globalement cette anomalie.

Non seulement les cas de COVID-19 en Inde ont augmenté parallèlement à une augmentation de la vaccination, mais la trajectoire des infections et des inoculations peut être parfaitement superposée comme le suggère le graphique suivant.

Peut-on en déduire qu’il peut y avoir une corrélation entre l’augmentation des vaccinations et les infections? Ce n’est pas la première fois que les thérapies génétiques finissent par créer de nouvelles chimères virales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment admis qu’un programme de vaccination soutenu par la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) était responsable d’une nouvelle flambée de poliomyélite en Afrique. Les suspects habituels étaient également à l’origine d’une poussée de poliomyélite liée à la vaccination au Pakistan et en Afghanistan.

Les vaccins provoquant des épidémies mortelles des maladies mêmes qu’ils sont censés éradiquer sont un phénomène du 21e siècle – apporté par une alliance impie de Big Tech et Big Pharma. Dans le processus, de nouvelles souches mutantes ou «virus dérivés de vaccins» émergent, nécessitant des vaccins encore plus puissants qui offrent de plus grands bénéfices et des leviers de contrôle mondial aux Big Tech. C’est ainsi que la cabale de Davos tente de rester pertinente dans un siècle qui, autrement, devrait être dominé par l’Asie. L’Inde pourrait finir par être la première victime asiatique de la grande réinitialisation de Big Tech contre l’Est.

Une étude récente de l’université de Tel Aviv pourrait éclairer davantage l’étrange flambée de l’Inde. Il semble que ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech sont 8 fois plus susceptibles de contracter la nouvelle variante sud-africaine de la COVID-19 que les non vaccinés.

Les vaccins Covishield (Université d’Oxford-AstraZeneca) et Covaxin (Bharat Biotech) utilisés en Inde peuvent avoir produit un effet similaire. Le Dr Harvey Risch, professeur d’épidémiologie à l’Université de Yale, a estimé que plus de 60 pour cent de tous les nouveaux cas de COVID-19 semblent survenir parmi les «vaccinés». Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, craint un résultat plus alarmant qui inclut la possibilité d’une «escalade de dépeuplement massif». Ce ne sont pas vos fous de conspiration habituels dans le sous-sol!

«Le vaccin», pour paraphraser Francis Bacon, «semble maintenant être pire que la maladie elle-même.» Les vaccins génétiques ouvrent une boîte de Pandore de ce que les théoriciens des systèmes appellent «l’émergence». Le corps humain est un système complexe qui peut réagir de manière imprévisible aux interférences à son niveau le plus substrat (ou génétique). En conséquence, des souches de virus mutants peuvent émerger parallèlement à des effets secondaires imprévus. C’est ce à quoi nous assistons dans le monde entier.

Mais à mesure que le virus mute, le récit officiel fait de même. L’Association médicale indienne (IMA) affirme maintenant que les vaccinations de masse dans les stades et les salles densément peuplés sont des événements «super répandus». L’IMA suggère-t-elle que de nouveaux systèmes de distribution de vaccins, comme le fait la Big Tech, résoudront ce problème? Attendons et voyons. De plus, la proximité immédiate est-elle le principal responsable de la super poussée en Inde? L’Inde est une nation où les trains, les bus et toutes les formes d’espaces publics regorgent de corps humains. Pourtant, cela n’a pas entraîné de pertes massives en 2020 comme beaucoup l’avaient craint.

En l’absence d’une explication scientifique étanche de la part des gardiens traditionnels, un récit plus plausible peut être recherché auprès de sources périphériques. Le Daily Expose propose un tel récit chargé de graphiques pour expliquer la corrélation entre les vaccinations de masse et l’augmentation du nombre de morts en Inde.

Alors que le Daily Expose admet que la corrélation n’équivaut pas toujours à la causalité, un schéma similaire a été observé dans d’autres pays. Le graphique vaccination-mortalité pour la Mongolie, par exemple, est particulièrement frappant.

La Mongolie a-t-elle été témoin d’une poussée de COVID-19 proche de zéro à mutant juste au moment où les vaccinations de masse ont été déployées? À quel point cela peut-il être une coïncidence?

Le cas de l’Amérique: États rouges vs bleus

On peut scientifiquement affirmer que la montée en flèche de l’Inde n’a rien à voir avec une augmentation des vaccinations. Un nouveau virus mutant pourrait également expliquer d’une manière ou d’une autre les corrélations vaccination-mortalité en Mongolie.

Par conséquent, il faut recourir à un autre proxy convivial pour les profanes pour voir si des corrélations similaires existent ailleurs. Que diriez-vous d’une comparaison au sein du pays le plus touché par les coronavirus au monde – les États-Unis d’Amérique?

Les rapports jusqu’à présent suggèrent que les États américains qui ont résisté aux vaccinations de masse et / ou au masquage obligatoire, au moins en termes relatifs, s’en tirent généralement mieux que ceux qui adhèrent aux directives draconiennes de la COVID-19. Quelques semaines à peine après que le Texas ait levé son mandat de masque public – avec des foules pleines dans les bars, restaurants et concerts pas moins – les cas de COVID-19 ainsi que les hospitalisations sont tombés à leur plus bas niveau depuis octobre 2020. L’occupant actuel de la Maison Blanche, qui continue de faire un bourdonnement sur son acuité mentale, a néanmoins balayé le mouvement comme un symptôme de «pensée néandertalienne». Dans l’intervalle, la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, une opposante de premier plan au masquage obligatoire, utilise les restrictions COVID-19 ailleurs pour attirer les entreprises dans son État. D’autres États rouges tels que la Floride et l’Arizona ont décidé d’interdire les soi-disant passeports vaccinaux.

Par hasard, la grippe annuelle a pratiquement disparu aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Ce doit être un miracle médical moderne!

Comment l’Inde s’en sortira-t-elle?

Avec la flambée affectant gravement le pays, les PDG de Google, Microsoft et Apple, entre autres, ont promis une aide sincère à l’Inde. Avec des amis comme ceux-ci, on se demande pourquoi les Indiens ne peuvent pas remettre en question le récit mondial de la COVID-19 sur Twitter, Facebook ou YouTube sans être sommairement bannis ou censurés. Si l’Inde peut concéder les droits numériques de ses propres citoyens et la souveraineté numérique de la nation à Big Tech, alors comment va-t-elle s’approvisionner en solutions de crowdsourcing pour COVID-19? Ou faire face à une autre crise future d’ailleurs? Un article scientifique indien qui explorait provisoirement une origine de laboratoire pour la COVID-19 peut être sommairement retiré après une condamnation concertée d’universitaires occidentaux, mais une affirmation similaire faite par l’ancien chef des Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis semble relativement acceptable. N’est-ce pas là un exemple classique de racisme néolibéral?

Les Indiens devraient également se demander pourquoi l’Afrique n’a pas été durement touchée jusqu’à présent, malgré une variante sud-africaine planant dans la région. C’est un continent embourbé dans les conflits, la pauvreté, de graves déficits de santé et d’autres malheurs liés au tiers monde. Il manque des scientifiques et des institutions de classe mondiale dont l’Inde dispose certes. Est-ce parce que l’Afrique ne représente pas une menace économique pour l’oligarchie occidentale comme le fait l’Asie? Ou peut-être que les vaccinations de masse n’ont pas encore décollé en Afrique?

Pour le moment, l’Inde ne peut pas inverser le cours de sa campagne de vaccination et adopter des mesures similaires à celle employée par l’administration Eisenhower lors de la pandémie de grippe asiatique de 1957-58. Le génie de la peur est déjà sorti de la bouteille. Big Tech contrôle le récit numérique en Inde comme ailleurs. Même si New Delhi parvient à apprivoiser la crise de la COVID-19 au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, Big Tech sera toujours là pour étouffer le destin de l’Inde.

En fin de compte, ce jeu est beaucoup plus gros que COVID-19; il s’agit de la domination mondiale à travers des crises perpétuelles de fabrication de masse jusqu’à ce qu’une grande réinitialisation soit réalisée.

Lisez l’article complet sur Activist Post.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News