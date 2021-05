Taux de transmission Covid-19 extérieur largement exagéré

Le CDC exagère grossièrement le risque de transmission extérieure de la Covid-19 en affirmant qu’il y a 10% de chances d’infection, alors qu’en réalité, il est inférieur à 1%, selon des experts de la santé.

Le Dr Muge Cevik, un spécialiste des maladies infectieuses en Écosse, a déclaré au New York Times que le chiffre fédéral plus élevé «semble être une énorme exagération».

Le Dr Aaron Richterman de Pennsylvanie a déclaré: «Je suis sûr qu’il est possible que la transmission se produise à l’extérieur dans les bonnes circonstances. Mais si nous devions y mettre un chiffre, je dirais beaucoup moins de 1%.»

«Dire que moins de 10% de la transmission de Covid se produit à l’extérieur revient à dire que les requins attaquent moins de 20 000 nageurs par an. (Le nombre réel dans le monde est d’environ 150.) C’est à la fois vrai et trompeur», a écrit le Times.

Le problème est la recherche citée par les Centers for Disease Control and Prevention fédéraux pour vanter ses statistiques de transmission à l’extérieur, qui placent le chiffre à un niveau trouble et prétendument trop élevé «moins de 10 pour cent».

Discussions sur le risque de transmission à l’extérieur en quelques mots:

Risque réel de transmission à l’extérieur par rapport à l’attention portée à cela pic.twitter.com/DsaQ3KlcSz

– Muge Cevik (@mugecevik) 4 mars 2021

Le chiffre est clé car l’agence l’a utilisé pour justifier ses recommandations actuelles de sécurité contre les coronavirus au public, qui incluent les personnes vaccinées portant encore des masques dans les ‘grands lieux publics’ et les personnes non vaccinées utilisant l’équipement facial dans la plupart des environnements extérieurs.

Le chiffre de la recherche a été principalement tiré de cas sur des chantiers de construction à Singapour, a déclaré le Times.

Pourtant, un représentant du ministère de la Santé du pays a déclaré: «Nous n’avons pas classé [la transmission de ces cas] en fonction de l’extérieur ou de l’intérieur.»

«Cela aurait pu être une transmission sur le lieu de travail où cela se produisait à l’extérieur sur le site ou cela aurait également pu se produire à l’intérieur du chantier de construction», a déclaré le porte-parole du gouvernement de Singapour au Times.

L’un des chercheurs a déclaré au Times: «Nous avons dû nous contenter d’une seule classification pour les chantiers de construction» – intérieur ou extérieur – «et avons finalement opté pour une définition d’extérieur conservatrice».

Le CDC a répondu au Times dans une déclaration: «Les données sur la transmission à l’extérieur sont limitées.»

«Les données dont nous disposons soutiennent l’hypothèse selon laquelle le risque de transmission à l’extérieur est faible. 10% est une estimation prudente issue d’un récent examen systémique d’articles évalués par des pairs.»

«Il est important que les personnes et les communautés tiennent compte de leurs propres situations et risques et prennent les mesures appropriées pour protéger leur santé.»

Le Dr Rochelle Walensky, chef de l’agence, a été grillé sur le chiffre et les statistiques.

Le chiffre de 10% de l’agence «est presque certainement trompeur», a déclaré Collins à Walensky.

Elle a déclaré qu’un tel comportement de la part du CDC était important «parce qu’il sape la confiance du public dans vos recommandations».

Walensky a déclaré que le chiffre provenait d’un résultat de la limite la plus élevée d’un article publié dans le Journal of Infectious Disease.

«Le résultat principal était inférieur à 10 pour cent, publié dans le Journal of Infectious Diseases, l’une de nos principales revues sur les maladies infectieuses», a-t-elle déclaré.

«C’est de là que cela vient, c’est d’une étude publiée qui synthétise des études provenant de nombreux endroits.»

Pendant ce temps, des officiers des verticales spécialisées de l’Epidemic Intelligence Service (EIS), un programme du CDC américain, arriveront bientôt en Inde. L’objectif principal de ces agents de l’EIS, également appelés agents de détection des maladies, est d’effectuer une surveillance de la COVID-19 en Inde et de conseiller le gouvernement sur les actions futures.

L’EIS est né de problèmes de guerre biologique liés à la guerre de Corée. Ce qui est préoccupant, c’est que le CDC a été interdit par le gouvernement indien à la fin de 2019 pour avoir secrètement financé la recherche sur les armes biologiques en Inde.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia