La souche de Covid mutante post-vaccinale est ICI, et elle résiste à tous les vaccins actuels

Les médias mainstream racontent que la dernière «vague» du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] à se propager dans toute l’Inde est le résultat d’une nouvelle «variante». La réalité, cependant, est que les «vaccins» sont à l’origine des variantes.

Lors d’une récente conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Maria Van Kerkhove, la scientifique responsable de la réponse au virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] de l’agence, a affirmé que la variante B.1.617 serait le moteur de la «deuxième vague» de l’Inde. Elle a ajouté que cette variante est désormais «d’intérêt mondial».

«Certaines informations disponibles suggèrent une transmissibilité accrue», a déclaré Van Kerkove, présentant des données censément évaluées par des pairs suggérant que la «souche» B.1.617 est plus transmissible que l’original.

Chaque nouvelle souche «mutante» qui apparaît comme par magie est de plus en plus transmissible que la précédente, selon les autorités, ce qui n’est que trop pratique maintenant que des dizaines de millions de personnes se font injecter la grippe de Wuhan.

Ce que nous entendons par là, c’est que plus de gens reçoivent le vaccin, plus ces variantes semblent surgir de nulle part. Cela suggère que quelque chose à l’intérieur du vaccin rend les gens malades.

Pourquoi se faire vacciner alors que les vaccins n’offrent en réalité aucune protection?

Une autre nouvelle souche, connue sous le nom de B.1.1.7 ou «la souche de Kent», se propagerait également au Royaume-Uni, un autre pays où les programmes de vaccination de masse battent leur plein.

Il y a aussi la souche B.1.618 «triple mutant» qui fait son apparition dans certaines poches de l’Inde mais pas dans d’autres. Encore une fois, il semble que les injections de virus chinois propagent différentes variantes à différentes zones, probablement par conception.

Fait intéressant, l’OMS affirme que la variante B.1.617 est résistante aux vaccins parce que des individus entièrement vaccinés se sont révélés infectés par celui-ci. En utilisant le bon sens au lieu d’un récit prédéterminé, la réalité est que ces individus entièrement vaccinés ont été plus que probablement injectés avec la variante B.1.617.

Une nouvelle étude affirme que B.1.617 a une «capacité modeste» à échapper aux anticorps créés par l’injection de Pfizer. Les gens devraient toujours recevoir le coup, affirment les autorités, car cela pourrait réduire le nombre de transmissions.

D’autres mutations se propageant dans toute l’Inde ont également la capacité d’éviter les anticorps générés par le vaccin Pfizer, ce qui suggère encore une fois que les injections sont à la fois inutiles et peuvent-être même responsables d’une propagation plus virale.

L’histoire officielle est que tous les vaccins du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] fournissent encore une certaine protection contre les «maladies graves», justifiant ainsi leur utilisation continue. Ne vous attendez pas à ce qu’ils soient infaillibles ou même sûrs.

« Le « vaccin » est une fraude … vendant du « faux espoir »… DE L’HUILE DE SERPENT! » a écrit un commentateur de Zero Hedge à propos de l’arnaque des injections de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)].

Ce même commentateur a publié les résultats d’une étude du 15 avril publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) qui a intentionnellement biaisé le groupe témoin non vacciné avec des fumeurs habituels pour donner l’impression que plus d’entre eux sont morts du «virus» que les personnes vaccinées.

«Il suffit de regarder: les membres de la secte Covid vont contrer ces ‘faits gênants’ en se concentrant sur le fait que le vaccin a réduit les décès de 72%… de 32 à 9… en ignorant totalement la taille du pool de 1,2 million de personnes… 32 à 9 statistique ZERO! »

Un autre a souligné la confirmation du Dr Rand Paul que si vous contractez le virus chinois, vous gagnez l’immunité contre toutes les autres variantes et souches. C’est un moyen beaucoup plus efficace de parvenir à «l’immunité collective» que d’essayer de frapper tout le monde, en utilisant la force si nécessaire.

Vous trouverez plus d’informations sur les «variantes» du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] et leur lien avec les injections sur ChemicalViolence.com.

Mirroirr: Pistolet fumant Vidéo: le chef de projet Fauci avoue avoir créé Covid-19

𝗔 Propos de cette 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼

Cette vidéo est reproduite sur le site Web, newswars.com.

Pour voir plus d’informations sur cette chaîne, pour soutenir, vous abonner, suivre et voir cette vidéo originale, veuillez cliquer ici:

Peter Navarro – Expose Fauci pour la militarisation du SRAS-CoV-2 de la COVID-19 et le financement du laboratoire de Wuhan …

Les Seychelles réintroduisent les restrictions sur les coronavirus malgré la vaccination complète des trois cinquièmes de la population entière, prouvant que les vaccins n’offrent aucune protection

La nation d’Afrique de l’Est des Seychelles a réimposé les restrictions relatives au coronavirus de Wuhan après que les cas de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (maladie) 2019 (Covid-19)] y aient soudainement augmenté. Les mesures réintroduites ont suivi le pays en vaccinant pleinement plus de 62 pour cent de sa population adulte. Les Seychelles ont reçu des doses de vaccins contre les coronavirus Sinopharm et AstraZeneca, qui nécessitent tous deux deux injections.

Les écoles aux Seychelles ont été fermées et les activités sportives annulées en vertu des nouvelles mesures. Le gouvernement seychellois a interdit certains types de rassemblements et les personnes de différents ménages se mélangeant. Les magasins, les bars et les casinos ont reçu l’ordre de fermer tôt en raison du couvre-feu à 23 heures, tandis que les travailleurs non essentiels étaient encouragés à travailler à domicile.

Les Seychelles ont lancé leur programme de vaccination de masse en janvier 2021. Ils ont utilisé des doses de vaccin chinois Sinopharm données par les Émirats arabes unis et des doses de vaccin AstraZeneca d’Inde. Au moment de la rédaction de cet article, 62,2 pour cent des adultes seychellois du pays avaient reçu deux doses de vaccins. Pendant ce temps, 68,82 pour cent des adultes seychellois avaient reçu au moins une dose.

Le pays compte actuellement 1 068 cas actifs de COVID-19 – un tiers étant détecté chez des personnes entièrement vaccinées avec le vaccin AstraZeneca ou Sinopharm. Mais les liens étroits des Seychelles avec l’Afrique du Sud peuvent indiquer que la variante sud-africaine B1351 est à l’origine de l’augmentation des infections. Les tests COVID-19 ont confirmé la présence de la souche qui, selon les scientifiques, peut échapper à l’immunité et compromettre la protection vaccinale jusqu’à 30%.

La ministre de la Santé des Seychelles, Peggy Vidot, a déclaré lors d’une conférence de presse le 3 mai: «Malgré tous les efforts exceptionnels que nous déployons, la situation [COVID-19] dans notre pays est critique en ce moment avec de nombreux cas quotidiens signalés la semaine dernière. Le pays a signalé 500 nouvelles infections – un nombre record – le même jour que la conférence de presse de Vidot.

Vidot et d’autres responsables de la santé seychellois n’ont pas précisé ce qui était à l’origine des pics du nombre de cas dans le pays. Au lieu de cela, ils ont attribué la flambée aux gens «prenant moins de précautions contre le virus» cette année par rapport à l’année précédente.

Les citoyens seychellois représentent 84% des 1068 cas de COVID-19 actifs dans le pays. Les 16 pour cent des cas restants ont été détectés chez des étrangers. Compte tenu de ces chiffres, les professionnels de la santé ont exhorté les gens à adhérer aux directives de santé publique pour enrayer les nouvelles infections.

Selon les données du ministère de la Santé des Seychelles, le pays avait enregistré un total de 531 cas de coronavirus et un décès en janvier 2021. Le président seychellois Wavel Ramkalawan a annoncé la campagne de vaccination COVID-19 du pays ce mois-ci. Mais depuis cette période, les chiffres du coronavirus du pays ont grimpé à un total de 6 373 cas et 146 décès. (Connexes: des cas de coronavirus «révolutionnaires» sont toujours signalés, certains mourant même bien qu’ils aient été complètement vaccinés.)

La situation des Seychelles fait écho à celle du Chili

Tout comme les Seychelles, le Chili a connu une augmentation des cas de COVID-19 malgré sa campagne de vaccination. Le pays sud-américain a utilisé les vaccins Pfizer / BioNTech et Sinovac sur sa population. Plus des deux cinquièmes de sa population – 42,44 pour cent des Chiliens – avaient reçu au moins une dose de l’un ou l’autre vaccin.

Malheureusement, le programme de vaccination réussi du Chili n’a pas empêché une vague d’infections. Selon un éditorial du Guardian, la campagne de vaccination du Chili a peut-être instillé un faux sentiment de sécurité chez les citoyens. Le pays a rouvert ses frontières en novembre 2020 et a introduit des permis pour les Chiliens de partir en vacances d’été en janvier 2021. Il a également rouvert des écoles, des églises et d’autres établissements commerciaux.

La femme de ménage Genoveva Fernandez a cité un exemple de ce faux sentiment de sécurité lorsqu’elle s’est entretenue avec NBC News. «Je vois des jeunes partout se rassembler en grands groupes. Les masques sont obligatoires au Chili, mais je vois de nombreux jeunes avec eux autour du menton, mangeant de la nourriture dans le métro [et] ne faisant tout simplement pas attention», a-t-elle déclaré. «Je pense qu’ils pensent que le gouvernement essaie de les manipuler avec les règles, mais ils ont juste l’impression qu’ils ne se soucient pas de protéger [les personnes] âgées.»

La Dre Ximena Aguilera, directrice du Centre d’Epidémiologie et des Politiques de Santé Publique de l’Universidad del Desarrollo, a également souligné le rôle des jeunes et l’augmentation des mouvements dans la propagation du virus. Elle a déclaré: «Les jeunes sont les moteurs de la pandémie, mais les fortes augmentations de la mobilité au cours de l’été récent semblent également être une [cause] majeure de l’augmentation des infections.»

Tous ces facteurs ont conduit le Chili à ordonner un verrouillage complet le 1er avril. Soixante-dix pour cent des Chiliens ont été contraints de mettre en quarantaine à l’intérieur de leurs résidences en raison de l’ordre de verrouillage. Les déplacements dans les supermarchés le week-end, auparavant autorisés avant le verrouillage, ont également été interdits. Le mandat a réussi à éviter un pic d’infections à la COVID-19 au milieu de ce mois.

Visitez Pandemic.news pour lire plus d’articles sur les infections à la COVID-19 persistantes dans les pays qui ont déjà vacciné leurs citoyens.

Meurtre par vaccin

J'ai un vrai blazer pour vous ici. Cela aidera à réveiller beaucoup de gens.

C’est une montre incontournable !!!

Veuillez partager avec vos amis, votre famille, les médecins et les représentants politiques locaux.

La femme s’effondre et commence à convulser au centre de vaccination! Décès de la vaccination à l’ARNm?

Vidéo tirée de Vincent James. – Est-ce que les autres moutons dans la pièce se demandent s’ils pourraient mourir du vaccin ensuite, ou se disent-ils qu’elle doit faire semblant pour attirer l’attention?