Un homme de 57 ans de Syracuse se moque des «anti-vaccinés», DÉCÈDE sept jours après le vaccin Johnson & Johnson

Par le blog COVID

SYRACUSE, NEW YORK – Un mari, père et grand-père de 57 ans est mort, dans ce qui devient rapidement une tendance à la mort après la signalisation de la vertu des médias sociaux.

M. Ronald Babb, père et son épouse Rose, ont reçu le vecteur viral expérimental Johnson & Johnson le 12 avril, selon sa page Facebook. Ils ont reçu le vaccin dans un Walmart sur Genessee Street à Camilius, New York, à environ 14 miles à l’ouest de Syracuse. M. Babb a publié les «cartes de vaccination» de lui et de sa femme sur Facebook avec une légende disant qu’ils attendent maintenant de «se transformer en robots».

Walmart, auquel font confiance des millions de personnes qui obtiennent ces injections dans leurs magasins, mélange le jour et l’année sur la carte de M. Babb. Ainsi, il dit qu’il a reçu le vaccin en 2012. Walmart a également orthographié Janssen incorrectement.

De plus, le simulacre de «se transformer en robots» fait apparemment référence à la nanotechnologie associée à la fois aux tests PCR et aux plans expérimentaux. Selon l’Université Johns Hopkins, de minuscules dispositifs theragripper (robots) transportent et libèrent des médicaments dans votre corps lorsqu’ils y sont commandés.

Les médias mainstream appellent ce qui précède «théorie du complot» et «désinformation». M. Babb a plaisanté davantage sur l’erreur d’écriture sur sa carte. Mais la nièce de M. Babb était la voix de la raison et a apporté une réelle préoccupation et une présence adulte à la discussion parmi tous les signaux de vertu.

Les membres de la famille ont en outre discuté des dangers des injections de J&J le lendemain.

M. Babb est décédé sept jours après l’injection, le lundi 19 avril.

Il laisse dans le deuil sa femme de 36 ans, Rose, quatre enfants et sept petits-enfants.

Désirs de mort subconsciente?

La pause de l’injection expérimentale insultante et temporaire de Johnson & Johnson aux États-Unis s’est produite un jour après que M. Babb ait reçu l’injection. Notez que le produit vecteur viral J & J / Janssen est essentiellement la même chose que l’injection d’AstraZeneca. Le Danemark a abandonné J&J et AstraZeneca en raison de la mort par caillots sanguins. Plusieurs autres pays ont suspendu l’utilisation des injections de J&J et d’AstraZeneca en raison de caillots sanguins. Mais le Dr Death (Fauci) et les États-Unis continuent de pousser ces injections mortelles sur un public mal informé et bien conditionné.

À ce stade, quiconque reçoit ces injections veut mourir. Il n’y a pas d’avantages tangibles à ces vaccins. Mais il y a beaucoup de risques effrayants et inquiétants. Demandez à quelqu’un qui a reçu ces injections ou qui prévoit de les recevoir pourquoi il le fait. La réponse est généralement «c’est la bonne chose à faire» ou «je protège grand-mère». En d’autres termes, quelqu’un leur a dit de le faire et ils suivent docilement les ordres.

M. Babb est au moins le troisième cas que nous avons couvert de quelqu’un se moquant ouvertement des sceptiques de ces injections, puis mourant peu de temps après. Encore une fois, nous avons supplié les gens de cesser de publier ces «photos de vaccins» avec des légendes moqueuses. Mais le conditionnement et la pression sociale sont trop profonds et coordonnés. Nous avons atteint un point de non-retour. Tout ce que vous pouvez faire est de rester vigilant et de protéger vos amis et vos proches.

Lisez l’article complet sur le blog COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Femme paralysée après la deuxième injection Covid.

Source : Health Impact News

*** LES DOCUMENTS DE STÉRILISATION DE MODERNA FUITENT. CEUX-CI SONT TERRIFIANTS (EXPLOSIFS) ***

************* TÉLÉCHARGEZ CETTE VIDÉO CAR CETTE VIDÉO PEUT ÊTRE SUPPRIMÉE *****************

Liens pour ce qu’ils nous font:

Vous avez été ébréché par la technologie Nanobot Pourquoi les aimants collent aux sites d’injection. Et plus voir ci-dessous

Ils ont appris à fusionner la vie biologique et la robotique. Le piqué sera un nouveau type d’humain

IL Y A L’ADN DE SATAN DANS LE VACCIN COVID, DIT FEMA WHISTLEBLOWER CELESTE SOLUM

Le téléchargement du NOUVEAU système d’exploitation injecté dans le corps. Explication simple

Source: Adverse Reactions To The New Normal

************* TÉLÉCHARGEZ CETTE VIDÉO CAR CETTE VIDÉO PEUT ÊTRE SUPPRIMÉE *****************

Liens pour ce qu’ils nous font:

Vous avez été ébréché par la technologie Nanobot Pourquoi les aimants collent aux sites d’injection. Et plus voir ci-dessous

Ils ont appris à fusionner la vie biologique et la robotique. Le piqué sera un nouveau type d’humain

IL Y A L’ADN DE SATAN DANS LE VACCIN COVID, DIT FEMA WHISTLEBLOWER CELESTE SOLUM

Le téléchargement du NOUVEAU système d’exploitation injecté dans le corps. Explication simple

Source: Réactions indésirables à la nouvelle norme

Californie, 45 ans, père de deux enfants, décède 10 jours après l’injection de COVID

Vaccin contre la Covid

Par The Empowerer

Anthony a reçu son vaccin contre la Covid le 20 avril selon son beau-frère Phuong Tran. Il est décédé 10 jours plus tard à l’âge de 45 ans. La famille soupçonne que le vaccin a causé sa mort.

Les amis et la famille ont utilisé gofundme comme ressource pour collecter des fonds pour sa femme et leurs deux jeunes enfants. Ils ont reçu beaucoup de soutien.

Salut à tous!

Je suis heureux de trouver cet endroit où se rassemblent toutes les personnes au grand cœur.

La sœur de ma femme vient de perdre son mari, père de deux enfants, à cause d’un caillot sanguin qui pourrait être causé par le vaccin contre la Covid.

Voici leur histoire.

Il vient de fêter son anniversaire le mois dernier en mars, a vécu une vie heureuse et saine avec sa famille. Il avait fait du bon travail en restant à la maison, en évitant les rassemblements sociaux, en suivant toutes les directives de Covid, en travaillant dur pour rendre l’environnement familial sûr pour ses 2 enfants et sa femme. Il était le soutien de famille pendant que sa femme était au chômage.

Lorsque le vaccin contre la Covid est devenu disponible, c’était son grand espoir, et le seul billet pour protéger sa famille contre la Covid et mettre fin à cette pandémie. Il est donc allé se faire vacciner le mardi 20 avril lorsqu’il est devenu éligible. Après quelques jours, son corps a commencé à réagir. Il transpirait abondamment, il avait des douleurs thoraciques, son corps est devenu engourdi et froid, il est allé aux urgences mais a été renvoyé parce que les médecins ne trouvaient pas son état critique. Son état a empiré de plus en plus, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le supporter et s’est effondré. À leur arrivée à l’hôpital, ils ont découvert que le sang ne pouvait circuler vers aucun de ses organes, que ses organes étaient défaillants et que son cerveau était endommagé. Son corps est pratiquement mort au moment où il est arrivé à l’hôpital sans aucun espoir de guérison. Tous les signes étaient dus à un caillot sanguin.

Afin de confirmer et de déterminer la véritable cause, une autopsie était nécessaire, mais sa femme et sa famille ont décidé de ne pas procéder et de le laisser en paix. Ils ont accepté le fait que ces entreprises travaillaient déjà dur pour rendre le vaccin Covid disponible pour le monde et celui-ci sur des millions de chances est leur destin.

Maintenant, sa femme est laissée avec deux jeunes enfants, âgés de 2 et 4 ans. Il n’avait pas d’assurance-vie. Elle devra désormais payer l’hypothèque, la garderie et subvenir aux besoins de ses enfants parce qu’ils ont perdu leur père, la seule source de revenu.

Ce sont des bonnes personnes. Elle ne sait même pas que je fabrique ce GoFundMe pour eux parce que je sais qu’elle ne l’approuvera pas, c’est pourquoi je n’inclus pas leur nom, ni le vaccin qu’il a reçu.

Je pense qu’il n’est pas juste pour eux de perdre leur père comme ça, et surtout, peut-être à cause des effets secondaires du vaccin Covid sans obtenir aucune compensation. C’est la voie qu’ils ont choisie et j’ai respecté cela. Notre famille a contribué de loin et de près, mais je souhaiterais vraiment votre aide pour la soutenir en donnant votre cœur pour lui rendre la vie plus facile pour élever les enfants par elle-même.

J’apprécie vraiment votre aide !! (Source.)

À en juger par les publications sur les réseaux sociaux, cet homme et sa famille sont très aimés. Il nous manquera beaucoup.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Femme souffre du vaccin d’altération de l’ADN de Pfizer et des liens vers les choses que vous devez savoir ci-dessous

Liens pour ce qu’ils nous font:

Vous avez été ébréché par la technologie Nanobot Pourquoi les aimants collent aux sites d’injection. Et plus voir ci-dessous

Ils ont appris à fusionner la vie biologique et la robotique. Le piqué sera un nouveau type d’humain

IL Y A L’ADN DE SATAN DANS LE VACCIN COVID, DIT FEMA WHISTLEBLOWER CELESTE SOLUM

Le téléchargement du NOUVEAU système d’exploitation injecté dans le corps. Explication simple

Source: Réactions indésirables à la nouvelle norme

Une infirmière dans un CHSLD explique la manipulation abusive du nouveau décret

Une infirmière dans un CHSLD explique la manipulation abusive et malhonnête du nouveau décret pour forcer la vaccination chez le personnel de la santé

Lien vers le site web de balance la babouche https://balancelababouche.com/

Le site web des gardiens du vivant https://desgardiens.com

Les moustiques de Bill sont relâchés! Sommes-nous en route pour MOSQUITO-Gate? MOSQUITO-Geddon?

Comment ce suceur de sang est-il encore vivant? Peut-être que lui et MAN Linda la transsexuelle auront un sanglant divorce. Maintenant, qu’allons-nous avoir des moustiques zombies?

Source: High Impact Flix

COMPILATION D’AIMANTS S’ADHÉRANT AU SITE D’INJECTION DE VACCINS COVID

SOURCE MIROIR:

TimTruth: https://odysee.com/@TimTruth:b

https://odysee.com/@TimTruth:b/Magneticvaxsite:1

MORT DE LA RONA ..OH ATTENDEZ

Voyons comment ces vaccins C-19 fonctionnent pour la masse des 12 à 15 ans

La mère doit être pendue. Non, dessiné et coupé en quatre.