Un décompte officiel des effets indésirables suspectés résultant du vaccin COVID-19 a dépassé 30 000 en Suède. La majorité des cas surviennent chez des personnes vaccinées avec les vaccins d’AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde.

La nation scandinave a reçu 31 844 rapports d’effets secondaires du vaccin COVID-19 la semaine dernière. Trois variantes du médicament sont proposées par la Suède.

Récemment, 10 460 rapports de problèmes de santé provenant du vaccin Pfizer-BioNTech et 2 458 du vaccin Moderna ont été reçus. Les effets secondaires de ces 2 injections semblent faibles par rapport aux 20 563 rapports associés à Vaxzevria ou Covishield d’AstraZeneca.

La fièvre, les maux de tête sont les effets indésirables courants du vaccin et les autres réactions comprennent des étourdissements, des douleurs articulaires et des nausées.

Cas d’effets secondaires signalés par les vaccins AstraZeneca CoviShield

Bien que le vaccin AstraZeneca n’ait été administré qu’à 26% de la population vaccinée totale en Suède, si nous parlons des cas d’effets indésirables, 63% d’entre eux sont liés au vaccin AstraZeneca.

Sur un total de 32 000 rapports, 663 cas ne savent pas quel vaccin a été administré. Le grand public a soumis les deux tiers des rapports. L’agence a informé que le rapport individuel ne démontrait aucun lien entre le vaccin et l’épisode médical.

Un responsable de l’agence des produits médicaux, Ebba Hallberg, a déclaré aux médias suédois que recevoir de tels rapports sur les effets indésirables des vaccins était inhabituel, mais que le chiffre était élevé en raison de l’attention du public sur les nouveaux vaccins.

Des effets secondaires graves sont signalés par les prestataires de soins de santé. Elle a déclaré qu’il était possible que le vaccin AstraZeneca ait été surestimé dans les données car le vaccin a été administré à de nombreux travailleurs de la santé et à des jeunes qui maîtrisent la technologie et sont plus susceptibles de signaler un problème.

L’agence a reçu de nombreux rapports d’effets indésirables suspectés au cours des derniers mois plutôt que sur 4 ans, selon un point de vente suédois.

La Suède a suspendu temporairement l’utilisation du vaccin Vaxzevria ou Covishield d’AstraZeneca en mars à la suite de rapports faisant état de caillots sanguins chez des receveurs.

De nouveaux rapports ont lié le médicament à de nombreux autres effets secondaires, et même à la mort. Un agent de santé de 35 ans est décédé au Vietnam d’une anaphylaxie après avoir été vacciné.

Il a été décrit comme un cas très rare d’effets secondaires liés au vaccin.

Pendant ce temps, les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19.

Ces vaccins AstraZeneca ou Covishield ne sont cependant pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock indésirable est déchargé sur les Indiens.

De plus, cela survient à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre la société.

Comme rapporté par GreatGameIndia, des scientifiques allemands ont récemment découvert le processus exact en 2 étapes par lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs.

Pour avoir largement rendu compte de la controverse sur AstraZeneca, GreatGameIndia est la cible de la propagande de l’OTAN, le Conseil de l’Atlantique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia