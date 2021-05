Enquête publique sur le rôle du gouvernement dans la pandémie de COVID-19 qui se tiendra en 2022 au Royaume-Uni

Une enquête publique sur la gestion de la pandémie de COVID-19 par le gouvernement doit avoir lieu au Royaume-Uni en 2022. Cependant, des inquiétudes sont soulevées quant au fait que le printemps 2022 était «tout simplement trop tard pour commencer» l’enquête.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré aux députés qu’une enquête publique indépendante sur le coronavirus aurait lieu au printemps 2022.

Il a déclaré que le gouvernement était «pleinement déterminé à tirer les leçons à chaque étape de cette crise». L’enquête placera «les actions de l’État sous le microscope», a-t-il ajouté.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmern a demandé les raisons pour lesquelles cette enquête ne pouvait pas être lancée plus tôt. Le Premier ministre a déclaré que cette enquête sur le coronavirus ne pouvait pas «distraire par inadvertance» les conseillers gouvernementaux et le NHS qui continuaient à faire face à cette situation Covid-19.

Il a ajouté qu’en raison de la nouvelle menace virale et de la possible poussée hivernale de l’infection, le printemps pourrait être le bon moment pour la contenir.

«Si ces [variantes] s’avéraient hautement transmissibles et échappaient à la protection de nos vaccins, elles auraient le potentiel de causer des souffrances encore plus grandes que celles que nous avons endurées en janvier.»

«Il y a en tout cas une forte probabilité d’une poussée cet hiver lorsque le temps contribue à la transmission de toutes les maladies respiratoires et lorsque la pression sur notre NHS est la plus aiguë.» Il a dit que le «bon moment» pour cela serait le printemps 2022.

[Ce que Boris Johnson ne dit pas et parait être de la diversion pour gagner du temps, est que si tout fonctionne correctement comme les mondialistes l’ont prévu et que la soi-disant ‘vaccination’ génique allait à son terme, il sera trop tard, car plus personne ne sera en capacité de contredire les auteurs et les gouvernements. Car à moyen ou long terme nous seront tous soit gravement malades, invalides et contrôlés à distance, soit morts avec des ADN transformés OGM et totalement déshumanisés.

Il est bien malin le premier ministre, puisque ne devraient rester en vie que les libéraux-capitalistes-eugénistes-mondialistes. C’est la raison pour laquelle tous débats scientifiques rationnels et informations contradictoires ont été purement et simplement interdits par décrets. JdDM – MIRASTNEWS].

Jo Goodman, co-fondateur de Covid-19 Bereaved Families for Justice, a déclaré que c’était «un immense soulagement» d’entendre le Premier ministre s’engager dans l’enquête.

Elle a déclaré que toute enquête «doit impliquer les familles endeuillées dès le départ, en aidant à choisir le président et en déterminant les termes de référence».

Mais le printemps 2022 était «tout simplement trop tard pour commencer» l’enquête.

«Un examen rapide à l’été 2020 aurait pu sauver nos proches décédés lors de la deuxième vague en hiver.»

Le groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice UK rencontre le Premier ministre depuis l’année dernière. Il a fait pression auprès du PM pour le lancement d’une enquête indépendante sur la pandémie.

Le groupe a demandé que l’enquête commence cet été, affirmant que tirer les leçons de la pandémie «est essentiel pour sauver des vies maintenant et à l’avenir».

Récemment, une pétition a été déposée devant la Cour suprême de l’Inde contre la vaccination de masse obligatoire en Inde. Le pétitionnaire qui est un ancien membre du Groupe consultatif technique national sur l’immunisation souhaite également la divulgation publique des données secrètes des essais cliniques sur les vaccins et des données sur les événements indésirables post-vaccination, comme l’exigent les normes médicales internationales.

Pendant ce temps, le comité d’enquête allemand a également lancé une action en justice contre les responsables de la crise du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 ou Maladie à Coronavirus de 2019].

Le Dr Reiner Fuellmich est l’un des meilleurs avocats de première instance en Allemagne et l’un des quatre membres d’un groupe d’avocats qui a enquêté et poursuit des responsables mondiaux sous prétexte que COVID 19 est un crime délibéré contre l’humanité.

NOUVELLE compilation d’aimants collés aux bras des gens: des tonnes de #MagnetChallenge (vaccins magnétiques?)

Certaines personnes trouvent que c’est drôle. Riez tant que vous le pouvez. Liens pour ce qu’ils nous font:

Vous avez été ébréché par la technologie Nanobot Pourquoi les aimants collent aux sites d'injection:

Ils ont appris à fusionner la vie biologique et la robotique. Le piqué sera un nouveau type d’humain

IL Y A L’ADN DE SATAN DANS LE VACCIN COVID, DIT FEMA WHISTLEBLOWER CELESTE SOLUM

Le téléchargement du NOUVEAU système d’exploitation injecté dans le corps. Explication simple

La source de cette vidéo était Tim Truth

Comment déjouer les masses vouées au CULTE de la mort qui nous entoure maintenant

Les masses qui se promènent dans la société aujourd’hui sont devenues un culte de la mort de fous qui croient à une longue liste de choses insensées et autodestructrices:

Le fait d’être injecté avec des vaccins expérimentaux mortels les «sauvera». Cette Amérique doit être détruite à cause du «racisme systémique». Les hommes peuvent avoir des bébés, les femmes peuvent produire du sperme et les enfants doivent être physiquement mutilés dès l’âge de six ans pour parvenir à «l’égalité des sexes». Que personne n’a besoin de travailler plus longtemps et que le gouvernement devrait simplement payer tout le monde pour qu’il soit consommateur, pas producteur. Que Big Pharma, le CDC et Fauci sont tous des opérateurs de bonne foi qui essaient d’aider l’humanité et de sauver des vies. Que tous les combustibles fossiles sont intrinsèquement mauvais et que la société devrait fermer tous les pipelines et raffineries, plongeant l’Amérique dans la famine massive, l’anarchie et le chaos, le tout au nom de «l’environnement». Que tous les Blancs sont racistes et que la violence et la discrimination contre les Blancs sont «justice» ou «égalité». Ce communiste est merveilleux, et l’Amérique serait un bien meilleur pays si elle était dirigée par la Chine. Que tous les policiers sont mauvais et que la société s’en tirerait bien mieux si tous les policiers étaient éliminés et que les gangs criminels étaient autorisés à courir librement.

Ce sont des idées insensées et destructrices, mais elles sont si agressivement poussées par les faux médias et les chaînes de programmation culturelle que la plupart des Américains croient maintenant à ces choses.

Au moins la moitié de tous les Américains ne survivront peut-être pas aux cinq prochaines années

Le site Web Deagel.com prédit depuis longtemps une chute de la population américaine de 330+ millions à moins de 100 millions. Bien que cette prédiction ait été supprimée le 20 avril de cette année, la prédiction de Deagel.com préfigure une vérité simple et puissante sur le peuple américain: la majorité des Américains ont rejoint une sorte de culte de la mort, où leurs propres croyances et actions ne peuvent conduire qu’à leur propre destruction.

[Le capitalisme [et l’économie de marché libérale selon nous] contient en lui les germes de sa propre destruction selon Karl Marx, en raison des nombreuses contradictions internes JdDM – MIRASTNEWS].

– Ceux qui demandent l’arrêt des énergies fossiles implorent de mourir de faim.

– Ceux qui demandent à recevoir des injections répétées de «vaccins» expérimentaux implorent de mourir de réactions indésirables comme des caillots sanguins.

– Ceux qui exigent une guerre civile raciale implorent de mourir dans cette guerre civile. (Les gauchistes racistes et anti-blancs possèdent le moins d’armes…)

– Ceux qui demandent une prise de contrôle communiste de l’Amérique n’ont aucune idée qu’ils seraient exterminés par ces mêmes communistes.

– Ceux qui réclament des dons gratuits du gouvernement et refusent de travailler implorent de mourir de faim et de violence alors que la société s’effondre du fait que personne ne travaille ou ne produit rien.

Nous sommes entourés de sectateurs de la mort qui prétendent être «réveillés». Ils sont devenus des fous insensés qui manquent de tout dernier semblant de cognition ou de logique. Ce sont des anciens humains presque zombifiés qui se comportent comme s’ils n’avaient plus d’âme.

À titre d’exemple étonnant et facilement observable, notez que le CDC vient d’annoncer que les personnes «entièrement vaccinées» n’ont plus besoin de porter de masque du tout, ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Pas même dans des situations sociales.

Regardez et voyez combien de zombies obéissants continuent de porter des masques de toute façon, car ils sont émotionnellement et psychologiquement liés à la vertu signalant l’obéissance du port de masque. Ils aiment leur servitude! Ils adorent leurs masques! Quiconque se promène avec un masque après cette annonce du CDC est un zombie sans cervelle et sans âme.

Dans chaque ville d’Amérique, vous remarquerez que les zombies sont désormais majoritaires.

Il n’est donc pas difficile de comprendre comment près de trois Américains sur quatre pourraient être exterminés au cours des cinq prochaines années, si cette folie perdure. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’au moins la moitié de la nation se porterait volontaire pour mourir si cela signifiait que la vertu signalait à la foule «réveillée».

Mais comme je l’ai mentionné dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, s’il y a moins de 100 millions d’américains encore en vie après tout cela, ces survivants seront les Américains les plus durs, les plus préparés et les plus disposés à survivre. La vague de mort massive qui cible maintenant les zombies inconscients des Américains ne fera qu’éliminer les stupides et les faibles… c’est-à-dire des gens assez stupides pour se faire vacciner et assez faibles pour croire ce que les «autorités» leur disent.

Vous pouvez parier que les survivants restants ne seront pas des libtards et des soja boys.

D’une manière tordue, Bill Gates et l’industrie du vaccin se débarrassent en fait des membres les plus inutiles de la société – des gens qui ne sont rien de plus que des zombies obéissants qui n’ont absolument rien pour contribuer au progrès réel de la civilisation humaine.

L’obéissance n’est pas une vertu. C’est un culte de la mort. Et ce n’est pas parce qu’un culte de la mort devient extrêmement populaire que ce n’est pas encore un culte de la mort.

Les fous de gauche ne seront pas heureux tant qu’ils ne se détruisent pas eux-mêmes et autant d’autres qui acceptent volontiers leurs programmes suicidaires. Votre travail consiste à éviter de vous laisser emporter par cet état d’esprit du culte du souhait de la mort / «Heaven’s Gate» et de maintenir votre santé mentale au cours des prochaines années au fur et à mesure que tout cela se déroule.

Écoutez, apprenez et partagez:

Découvrez un nouveau podcast chaque jour de la semaine – ainsi que de nombreuses nouvelles interviews (six nouvelles ont été enregistrées cette semaine) – sur Brighteon.com:

