Une pétition a été déposée devant la Cour suprême de l’Inde contre la vaccination de masse obligatoire en Inde. Le pétitionnaire qui est un ancien membre du Groupe consultatif technique national sur l’immunisation souhaite également la divulgation publique des données secrètes des essais cliniques sur les vaccins et des données sur les événements indésirables post-vaccination, comme l’exigent les normes médicales internationales.

Pétition déposée devant la Cour suprême contre la vaccination de masse obligatoire en Inde et pour divulguer des données secrètes d’essais cliniques

Le plaidoyer (lire la pétition complète ci-dessous) vise à rendre publiques les données séparées des essais cliniques pour les vaccins qui sont administrés à la population en Inde en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée par le Drugs Controller General of India (DCGI).

Le pétitionnaire, le Dr Jacob Puliyel est un ancien membre du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (l’organe suprême du gouvernement chargé de la vaccination).

La pétition déclare que les vaccins qui n’ont pas été suffisamment testés pour leur innocuité ou leur efficacité sont désormais homologués en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence sans que les données soient divulguées au public.

Il s’agit d’une violation flagrante des normes de base de la divulgation scientifique et des directives concernant la divulgation des données d’essais cliniques suivies par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

Le plaidoyer a également demandé des instructions pour la divulgation des données post-vaccination concernant les événements indésirables, les vaccins infectés par le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid, les hospitalisations nécessaires et ceux qui sont décédés après la vaccination. De tels événements devraient également être annoncés par le biais d’un numéro sans frais.

En outre, le plaidoyer visait à obtenir une déclaration selon laquelle le vaccin obligatoire, de quelque manière que ce soit, même en en faisant une condition préalable pour accéder à des avantages ou services, est contraire aux droits des citoyens et est inconstitutionnel.

La pétition indique que, jusqu’à présent, le secret est total concernant les données des essais cliniques et les événements indésirables post-vaccination.

La pétition indique que dans d’autres pays, ce type d’observation a permis d’identifier l’apparition de caillots sanguins et d’accidents vasculaires cérébraux chez les vaccinés.

Source image: Livelaw.in

De nombreux pays ont cessé d’administrer le vaccin jusqu’à ce qu’ils aient évalué cet événement et des pays comme le Danemark ont ​​complètement interdit l’utilisation du vaccin Astrazeneca (sous la marque Covishield en Inde).

L’Inde, avec son énorme population et son nombre de vaccinés, aurait dû signaler ces événements indésirables en premier. Mais en raison d’un mauvais suivi, d’une mauvaise évaluation des événements indésirables consécutifs à la vaccination (MAPI) et de la suppression des données, ces événements n’ont pas été mis dans le domaine public – mettant en danger beaucoup d’autres pour subir le même sort.

En outre, la pétition indique qu’aucun mandat coercitif pour l’utilisation de ces vaccins insuffisamment testés ne peut être émis et que les tribunaux réaffirment que les mandats de vaccination sont contraires au droit des humains à l’autonomie et au droit d’autodéterminer ce qui peut être injecté dans leur corps.

Obliger les citoyens directement ou indirectement à se faire vacciner est inconstitutionnel et viole le droit à la vie des citoyens.

Alors que le gouvernement a clairement déclaré dans de nombreux RTI que les vaccins Covid sont volontaires, il existe de nombreux cas à travers le pays où maintenant diverses autorités rendent obligatoire les vaccins.

Pour la première fois dans l’histoire, un programme universel de vaccination de masse est en cours en Inde et dans de nombreux autres pays utilisant des vaccins dont l’efficacité et les effets secondaires n’ont pas été entièrement testés, de la manière dont les vaccins doivent être testés normalement, généralement sur une période de trois ans environ, de sorte que même les effets néfastes à long terme puissent être examinés.

Le problème est encore aggravé en raison du manque de transparence dans les données des essais de vaccins et de la manière d’accorder les approbations aux vaccins sur la base de ces données, qui ne sont pas divulguées au public ou qui ne sont pas disponibles aux chercheurs indépendants pour un examen scientifique.

L’histoire a montré que les vaccins peuvent être des instruments très utiles pour lutter contre les maladies et les épidémies, mais les vaccins peuvent également avoir de graves effets secondaires involontaires. C’est pourquoi avant que les vaccins ne soient approuvés, ils doivent être correctement testés et étudiés par des essais cliniques approfondis et les résultats des tests doivent être disponibles pour examen par des scientifiques indépendants.

Dans de telles circonstances, contraindre des personnes à se faire vacciner sous peine de perdre leur emploi ou d’avoir accès aux services essentiels, ce qui a commencé à se produire dans de nombreuses régions du pays, est une violation des droits fondamentaux des personnes, en particulier dans une situation où des approbations d’urgence ont été accordées à des vaccins sans tests complets et adéquats et sans aucune transparence des données d’essai et des données post-vaccination.

Lisez la pétition ci-dessous:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia