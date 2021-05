10 570 DÉCÈS et 405 259 Blessures: base de données européenne sur les effets indésirables médicamenteux pour les «vaccins» COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La base de données européenne des rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès suite aux «vaccins» COVID-19 expérimentaux.

Voici ce qu’EudraVigilance déclare à propos de sa base de données:

Ce site Web a été lancé par l’Agence européenne des médicaments en 2012 pour fournir un accès public aux rapports d’effets secondaires suspectés (également connus sous le nom de réactions indésirables aux médicaments). Ces rapports sont soumis par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par les sociétés pharmaceutiques détenant des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments. EudraVigilance est un système conçu pour collecter les rapports d’effets secondaires suspectés. Ces rapports servent à évaluer les bénéfices et les risques des médicaments au cours de leur développement et à contrôler leur innocuité suite à leur autorisation dans l’Espace économique européen (EEE). EudraVigilance est utilisé depuis décembre 2001. Ce site Web a été lancé pour se conformer à la politique d’accès EudraVigilance, qui a été développée pour améliorer la santé publique en soutenant le contrôle de la sécurité des médicaments et pour accroître la transparence pour les parties prenantes, y compris le grand public. Le conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments a approuvé pour la première fois la politique d’accès à EudraVigilance en décembre 2010. Une révision a été adoptée par le conseil en décembre 2015 sur la base de la législation de 2010 sur la pharmacovigilance. La politique vise à fournir aux parties prenantes telles que les autorités nationales de réglementation des médicaments dans l’EEE, la Commission européenne, les professionnels de la santé, les patients et les consommateurs, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les organismes de recherche, un accès aux rapports sur les effets secondaires suspectés. La transparence est un principe directeur clé de l’Agence et est essentielle pour instaurer la confiance dans le processus de réglementation. En augmentant la transparence, l’Agence est mieux en mesure de répondre au besoin croissant des parties prenantes, y compris du grand public, d’accéder à l’information. (Source.)

Leur rapport jusqu’au 8 mai 2021 répertorie 10570 décès et 405 259 blessures à la suite d’injections de quatre injections expérimentales de COVID-19:

VACCIN à ANRm COVID-19 MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre plans COVID-19 que nous incluons ici. Cet abonné s’est porté volontaire pour le faire, et c’est beaucoup de travail de classer chaque réaction avec des blessures et des décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres d’Europe ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 8 mai 2021.

Total des réactions pour le vaccin expérimental à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech / Pfizer: 5 368 décès et 170 528 blessures au 08/05/2021

12 435 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 54 morts

8 551 Troubles cardiaques incl. 636 décès

62 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 4 morts

4828 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 morts

153 Troubles endocriniens

5413 Troubles oculaires, y compris 9 morts

37 167 Troubles gastro-intestinaux incl. 270 morts

115 627 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1719 décès

279 Troubles hépatobiliaires incl. 24 morts

4047 Troubles du système immunitaire incl. 25 morts

12 099 Infections et infestations incl. 589 décès

4142 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 72 décès

8904 Enquêtes incl. 196 morts

2 961 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 109 morts

59 217 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 58 morts

194 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 11 morts

734 Troubles du système nerveux incl. 535 décès

231 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 9 morts

83 Problèmes de produit

7002 Troubles psychiatriques incl. 81 décès

1143 Troubles rénaux et urinaires incl. 82 décès

1 241 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 2 morts

16257 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 619 décès

18 516 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 46 morts

564 Circonstances sociales incl. 9 morts

142 Procédures chirurgicales et médicales incl. 9 morts

9 851 Troubles vasculaires incl. 197 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna: 2 865 décès et 22 985 blessures au 08/05/2021

1047 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 19 morts

1674 Troubles cardiaques incl. 301 décès

8 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

535 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

29 Troubles endocriniens incl. 1 mort

793 Troubles oculaires incl. 4 morts

4 952 Troubles gastro-intestinaux incl. 100 morts

16 192 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1255 décès

98 Troubles hépatobiliaires incl. 6 morts

587 Troubles du système immunitaire incl. 4 morts

1906 Infections et infestations incl. 151 décès

1042 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 53 morts

1395 enquêtes, y compris 68 morts

670 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 58 morts

7143 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 58 morts

60 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 11 morts

9617 Troubles du système nerveux incl. 294 décès

62 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

11 Problèmes de produit

1118 Troubles psychiatriques incl. 45 morts

383 Troubles rénaux et urinaires incl. 32 morts

135 Troubles de l’appareil reproducteur et des seins incl. 1 mort

2822 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 255 morts

2901 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 22 morts

214 Circonstances sociales incl. 9 morts

131 Procédures chirurgicales et médicales incl. 16 morts

1526 Troubles vasculaires incl. 100 morts

Total des réactions pour le vaccin expérimental AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford / AstraZeneca: 2102 décès et 208 873 blessés au 08/05/2021

6221 Troubles sanguins et du système lymphatique incl. 86 morts

8504 Troubles cardiaques incl. 261 décès

83 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 2 morts

5774 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

174 Troubles endocriniens incl. 2 morts

9158 Troubles oculaires incl. 7 morts

62 739 Troubles gastro-intestinaux incl. 99 morts

158 518 Troubles généraux et affections au site d’administration incl. 604 décès

319 Troubles hépatobiliaires incl. 18 morts

2135 Troubles du système immunitaire incl. 8 morts

12 002 Infections et infestations incl. 138 décès

4991 Blessures, intoxications et complications liées aux procédures incl. 33 morts

11 441 Enquêtes incl. 38 décès

7621 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 31 décès

93 094 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 24 morts

178 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes) incl. 5 morts

125 892 Troubles du système nerveux incl. 318 décès

128 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale incl. 1 mort

64 Problèmes de produit

10 895 Troubles psychiatriques incl. 17 morts

1,976 Troubles rénaux et urinaires incl. 20 morts

2519 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

18 411 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 228 décès

26 202 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés incl. 13 morts

475 Circonstances sociales incl. 4 morts

431 Procédures chirurgicales et médicales incl. 14 morts

10 653 Troubles vasculaires incl. 131 décès

Total des réactions pour le vaccin expérimental COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson: 235 décès et 2873 blessés au 08/05/2021

79 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 7 morts

169 Troubles cardiaques incl. 22 morts

3 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

45 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

3 Troubles endocriniens incl. 1 mort

110 Troubles oculaires incl. 1 mort

783 Troubles gastro-intestinaux incl. 6 morts

2071 Troubles généraux et conditions au site d’administration incl. 67 morts

20 Troubles hépatobiliaires incl. 1 mort

35 Troubles du système immunitaire

140 Infections et infestations incl. 6 morts

117 Lésions, intoxications et complications liées aux procédures incl. 2 morts

507 Enquêtes incl. 11 morts

56 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 6 morts

1348 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 9 morts

4 Néoplasmes bénins, malins et non spécifiés (y compris kystes et polypes)

1852 Troubles du système nerveux incl. 32 morts

5 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatale

4 Problèmes de produit

116 Troubles psychiatriques incl. 2 morts

35 Troubles rénaux et urinaires incl. 3 morts

29 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein

366 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 18 morts

172 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané incl. 1 mort

20 Circonstances sociales incl. 1 mort

80 Procédures chirurgicales et médicales incl. 10 morts

502 Troubles vasculaires incl. 29 morts

Quel est l’effet mondial des injections de COVID-19 sur la mortalité?

Mordechai Sones of America’s Frontline Doctors a publié hier une vidéo illustrant les effets des injections COVID-19 dans divers pays avec des taux de mortalité.

La vidéo est publiée sur YouTube (faites-nous savoir si elle disparaît) avec le crédit donné à @britishbennyboy sur Twitter pour la création de l’animation.

Les données ont été compilées à partir de healthdata.org et de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un centre de recherche indépendant sur la santé de la population à UW Medicine, qui fait partie de l’Université de Washington.

Dans presque tous les pays, les taux de mortalité ont augmenté juste après le déploiement du «vaccin» COVID-19.

* Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données sur les effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données américaine VAERS et le système britannique de la carte jaune. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News