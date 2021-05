Mise à jour sur les armes biologiques «vaccins» COVID-19 sur les protéines de pointe transmises des personnes vaccinées à des personnes non-vaccinées

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Il y a quelques semaines, nous avons publié la table ronde vidéo avec 5 médecins sur la question des personnes recevant les injections COVID-19 transmettant quelque chose, en quelque sorte à ces personnes qui n’ont pas reçu les injections. La plupart des rapports proviennent de femmes qui ont signalé des problèmes de menstruation, des saignements abondants, des fausses couches et une réduction du lait maternel.

Le Dr Larry Palevsky, le Dr Sherri Tenpenny, le Dr Christiane Northrup, le Dr Carrie Madej et le Dr Lee Merritt étaient les participants à la discussion, et depuis la publication de leur vidéo le 25 avril, au moment de la publication de cet article, il a été vu par plus de 777 000 personnes sur le réseau Health Impact News. Voir:

Comme on peut l’imaginer, leur vidéo a suscité beaucoup de discussions et de recherches sur cette question, et je voudrais résumer certaines de ce que d’autres ont découvert sur ces armes biologiques, incorrectement appelées «vaccins», dans cet article.

Preuve que la transmission de Vaccinés à non-vaccinés est intentionnelle

Beaucoup de gens ont cherché dans les études médicales pour découvrir que des plans pour développer un «vaccin» qui transmettrait quelque chose et infecterait d’autres personnes sont en cours depuis un certain temps.

L’une des études les plus explosives qui vient de sortir récemment a été publiée par le Salk Institute et intitulée: La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie. Bien que cette étude ne traite pas spécifiquement de la «transmission», elle conclut que les protéines de pointe provoquent des maladies vasculaires, y compris des caillots sanguins.

Mike Adams de NaturalNews.com a écrit ce que j’ai trouvé être l’article le plus complet sur cette étude et d’autres.

Quelques extraits:

Le prestigieux Institut Salk, fondé par le pionnier du vaccin Jonas Salk, a rédigé et publié un article scientifique explosif révélant que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est ce qui cause réellement des dommages vasculaires chez les patients Covid et les receveurs du vaccin Covid, favorisant les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, migraines, caillots sanguins et autres réactions nocives qui ont déjà tué des milliers d’Américains (source: VAERS.hhs.gov).

De manière critique, les quatre marques de vaccins covid actuellement largement utilisées injectent aux patients la protéine de pointe ou, via la technologie de l’ARNm, demandent au corps du patient de fabriquer des protéines de pointe et de les libérer dans son propre sang. Cela inonde le corps du patient avec la protéine de pointe que le Salk Institute a maintenant identifiée comme la cause des dommages vasculaires et des événements connexes (tels que les caillots sanguins, qui tuent de nombreuses personnes qui prennent les vaccins).

En termes simples, cela signifie que les vaccins ont été conçus pour contenir l’élément même qui tue les gens.

La fausse hypothèse de l’industrie du vaccin et de ses propagandistes est que la protéine de pointe est «inerte» et inoffensive. Le Salk Institute prouve que cette hypothèse est dangereusement inexacte….

Les vaccins à ARNm transforment votre corps en une usine d’armes biologiques à protéines de pointe pour en exposer d’autres

Les vaccins à ARNm transforment les propres cellules du corps humain en usines de protéines de pointe, déversant des particules de protéines de pointe mortelles dans la circulation sanguine. Un nombre croissant de chercheurs découvrent également que ces protéines de pointe semblent «excréter» ou se transmettre des vaccinés aux non vaccinés, provoquant des réactions indésirables chez des personnes qui n’ont jamais été vaccinées elles-mêmes, mais qui ont passé du temps près d’autres personnes qui l’ont été.

La technologie sous-jacente est appelée «vaccins auto-réplicatifs», et elle a été mise au point par des médecins et des scientifiques travaillant sous le régime raciste de l’apartheid en Afrique du Sud. Là, des chercheurs médicaux ont conçu des vaccins auto-réplicatifs spécifiques à la race, conçus pour se propager à travers la population noire d’Afrique du Sud et exterminer les masses qui constituaient une menace pour l’élite technocratique dirigeante. Aujourd’hui, nous sommes tous les cibles de ces systèmes d’armes alors que les mondialistes cherchent à exterminer les populations humaines à l’échelle mondiale, quelle que soit la couleur de la peau ou le pays d’origine.

Cette année encore, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a célébré cette technologie de vaccin auto-réplicatif et demande qu’elle soit utilisée pour réaliser une vaccination de masse mondiale, complétée par des drones de surveillance et des robots d’IA qui renforcent la conformité des vaccins (probablement sous la menace d’une arme à feu). .

En effet, les vaccins à ARNm fonctionnent comme des usines d’armes biologiques qui transforment les êtres humains en centres de fabrication et de transmission d’armes biologiques, propageant des dommages vasculaires et la mort à toute la population, y compris à ceux qui n’étaient pas encore vaccinés.

David Icke, du Royaume-Uni, a produit une vidéo sur ce sujet, et il a émis l’hypothèse que ce qui est transmis sont des fréquences radio, peut-être activées par des signaux 5G ou d’autres micro-ondes.

Makia Freeman de The Freedom Articles a écrit sur la vidéo d’Icke (lien inclus) et ce phénomène.

Quelques extraits:

Le phénomène de transmission par vaccin COVID est désormais bien connu. Beaucoup en ont fait l’expérience. Les COVID vaccinés transmettent quelque chose à leur entourage (y compris de nombreuses personnes non vaccinées) qui fait souffrir leur entourage de symptômes étranges (migraines, saignements de nez, ecchymoses, ballonnements, douleurs menstruelles, irrégularités graves des règles, etc.). Dans mon article précédent qui couvrait ce sujet, j’ai fini par proposer une théorie selon laquelle la cause ultime de ce phénomène bizarre était la résonance ou la fréquence. Dans cet article, je développerai cette idée un peu plus. Il se trouve que David Icke a fait une vidéo récente (Human Antenna – Broadcasting The Vaccine Frequency) où il élabore sur ce sujet, et comme d’habitude, ses idées sont extrêmement importantes à considérer. Ce qui se passe ici est sans précédent; jamais auparavant dans l’histoire (à ma connaissance) un soi-disant «médicament» ou «traitement» (le non-vaccin COVID) n’a fini par se propager à ceux qui ne l’ont pas pris pour leur causer un préjudice tangible comme cela se passe bien à présent.

La preuve de cette théorie de la transmission que le matériel injecté à partir des injections COVID expérimentales fait que les gens sont des «antennes émettrices-réceptrices», est le nombre croissant de vidéos diffusées en ligne où les personnes qui obtiennent l’un des plans COVID-19 peuvent désormais avoir des aimants dans leur corps au site d’injection.

En voici une qui contient 4 vidéos, de notre chaîne Rumble (devrait également être bientôt sur Bitchute).

Enfin, un court extrait d’une vidéo à venir présentant une interview avec le Dr Judy Mikovits, le Dr Mikovits dit qu’il existe un «antidote» connu pour les injections COVID-19 pour se protéger d’être contaminé par ces «protéines de pointe».

Elle affirme que «l’antidote» connu pour se protéger de ceux qui ont reçu les injections COVID s’appelle «Suramin».

Ariyana Love a fait des recherches sur la suramine et a découvert qu’elle se trouve dans des aiguilles de pin, et explique comment préparer son propre «thé de pin».

Quelques extraits:

Des médecins de première ligne et des experts médicaux se sont manifestés récemment et ont révélé que la transmission entre vaccinés Covid et non-vaccinés provoque des effets indésirables chez les personnes qui n’ont pas pris l’injection Covid. La transmission se produit à un rythme rapide sans contact peau à peau. Le consensus de l’expert est que les injections Covid ne sont pas des vaccins mais des armes biologiques expérimentales. Les cellules du vacciné produisent maintenant une protéine synthétique de pointe à partir du pathogène avec lequel elles ont été injectées. Il a également été déterminé par les experts que le vacciné doit être mis en quarantaine car la transmission se fait dans l’air. Il existe un antidote potentiel à la contagion protéique actuelle qui s’appelle la suramine. On le trouve dans de nombreuses forêts du monde entier, dans les aiguilles de pin. La suramine a des effets inhibiteurs contre les composants de la cascade de coagulation et contre la réplication et la modification inappropriées de l’ARN et de l’ADN. Une coagulation excessive provoque des caillots sanguins, des mini-caillots, des accidents vasculaires cérébraux et des cycles menstruels anormalement lourds. Le thé aux aiguilles de pin est l’un des antioxydants les plus puissants qui soient et il est connu pour traiter le cancer, l’inflammation, le stress et la dépression, la douleur et les infections respiratoires. Le thé de pin tue également les parasites.

