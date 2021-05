Crimes de guerre du gouvernement israélien implacable, les enfants obtiennent le Vaccin COVID sans consentement parental et Cyber EO de Biden

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (14/05/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond

VAERS 14/05/2021. Limitation des données et même suppression de 18 décès de la semaine dernière! Allons longeons dedans.

SOURCE MIROIR:

welcometheeagle88: INVITER https://odysee.com/$/invite/@Welcometheeagle88:4

https://odysee.com/@Welcometheeagle88:4/VAERS-Analysis-05_14_2021:1

51% de tous les effets indésirables proviennent toujours de vaccins de janvier ou plus (36 millions de vaccins émis avant le 31 janvier)

* 18 décès supprimés de la semaine précédente

VAERS – Étrangle des données et supprime même 18 décès de la semaine dernière! 18 miracles! Alléluia

18 morts-vivants par rapport à la semaine dernière. C’est vivant! C’est vivant! Attendez qu’ils y mettent les enfants … même quelques-uns.

Source: Bienvenue l’aigle 88

L’homme a dû se faire retirer 6 pieds d’intestin en raison d’un caillot sanguin après le piqûre.

Il dit que si vous ne vous sentez pas bien après le vaccin pour aller à l’hôpital … pourquoi ne pas prendre le vaccin de merde? Mais rappelez-vous que c’est sûr et efficace!

EXPOSÉ! Décès liés à la vaccination comptés comme des décès COVID! – Les employés de Delta FORCES prennent le Vaccin!

Josh Sigurdson rapporte les nouvelles absolument folles de décès dus à des vaccins signalés comme des décès de Covid. Comme un Canadien meurt 5 jours après le vaccin sans maladie antérieure, passant 4 jours à l’hôpital directement après la dose, le gouvernement le marque comme un cas de Covid et un décès. C’est la position anti-science courante de l’establishment en ce moment, car ils utilisent la double pensée orwellienne pour appeler les gens (de nombreux médecins inclus) qui remettent en question le nombre de cas et de décès « négationnistes de la science » et « anti-science ».

Pendant ce temps, Delta Airlines met en place une nouvelle règle selon laquelle toute personne qui s’inscrit pour être embauchée par eux DOIT avoir été vaccinée. La nouvelle norme est l’asservissement complet de l’humanité et la destruction de la santé sous prétexte de maintenir les gens en bonne santé. Plus de double pensée orwellienne.

Pendant ce temps, des études traditionnelles montrent que si les gens espacent davantage les doses de vaccin, moins de gens en mourront. QUOI? Donc, ils disent que si vous tuez plus lentement, ils auront plus de temps pour déployer les vaccins?

Nous vivons dans les temps les plus pervers et les plus déments de l’histoire du monde. Nous devons riposter maintenant ou maintenir notre paix pour toujours. Les décès que nous voyons augmenter se produisent en même temps que les déploiements de vaccins dans des endroits comme l’Inde et l’utilisation de masques et de nouveaux verrouillages. Quand les gens se réveilleront-ils?

Traduction : MIRASTNEWS